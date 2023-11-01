Proxy avec authentification

Chaque connexion proxy nécessite un moyen de prouver que vous êtes autorisé à l’utiliser. Deux approches standard existent : enregistrer votre IP et ne pas saisir d’identifiants, ou s’authentifier avec une paire identifiant/mot de passe (proxy server login username password authentication) à chaque requête.

L’authentification par IP seule fonctionne parfaitement lorsque votre adresse ne change jamais. Mais sur une connexion domestique, un ordinateur portable qui passe d’un réseau à l’autre, ou un VPS avec une IP dynamique — vous avez besoin d’une méthode qui ne cesse pas de fonctionner quand l’adresse change. C’est là qu’intervient l’authentification par identifiant/mot de passe.

Fonctionnement de l’authentification par identifiants

Lorsque votre logiciel se connecte à un proxy, celui-ci demande une preuve d’accès. Avec l’authentification http proxy, le client envoie un en-tête Proxy-Authorization contenant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe encodés en Base64. Le proxy vérifie les identifiants et, s’ils correspondent, le trafic passe. Voici un exemple rapide avec curl : curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — ou en Python requests : requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Avec l’authentification socks5 proxy username and password authentication, le processus est légèrement différent. SOCKS5 gère les identifiants lors de son propre handshake — une étape distincte avant le début de tout trafic web. Le client annonce qu’il souhaite s’authentifier, envoie l’identifiant et le mot de passe, et le proxy répond par un succès ou un échec. Ce n’est qu’après cette étape que la connexion effective commence.

Les deux méthodes atteignent le même objectif : prouver que vous êtes autorisé à utiliser le proxy, quelle que soit l’adresse IP depuis laquelle vous connectez.

Pourquoi utiliser des identifiants plutôt que l’IP seule

Le mode IP uniquement est plus simple — pas de secrets, rien à configurer dans votre logiciel. Mais il nécessite une adresse publique statique. Dès que votre ISP fait tourner votre IP, l’accès est interrompu tant que vous n’avez pas mis à jour la liste blanche.

L’authentification par identifiant/mot de passe supprime cette dépendance. Votre accès proxy fonctionne depuis n’importe quel réseau : le bureau, un café, un autre pays. Tant que les identifiants sont corrects et que votre IP se situe dans le sous-réseau /21 de votre adresse enregistrée, la connexion s’établit. La plupart des fournisseurs de proxies limitent l’authentification par identifiants à une seule IP en liste blanche ou à une plage /32 restreinte — l’approche /21 de FineProxy couvre 2 048 adresses, de sorte que les rotations d’IP dynamiques ne coupent pratiquement jamais votre session, offrant un niveau de flexibilité rare sur le marché.

Cela est important pour :

Ordinateurs portables et appareils qui passent d’un réseau Wi-Fi à un autre

Connexions domestiques où l’ISP attribue une nouvelle adresse chaque jour

Équipes dont les membres se connectent depuis des emplacements différents

Pipelines CI/CD exécutés sur des instances cloud avec des IP changeantes

L’enregistrement de l’IP est obligatoire sur notre plateforme — c’est le socle sur lequel notre système identifie les clients. Lorsque vous ajoutez l’authentification par identifiant/mot de passe en complément, le proxy accepte les connexions depuis n’importe quelle IP au sein du sous-réseau /21 de votre adresse enregistrée.

Cela représente 2 048 adresses. La plupart des ISP font tourner les IP dynamiques dans une plage bien plus restreinte, ce qui signifie qu’en pratique, votre connexion continue de fonctionner sans aucune mise à jour manuelle.

FineProxy prend en charge l'authentification par identifiants sur tous les protocoles proposés : HTTP, HTTPS et SOCKS5. Pour le HTTPS, chaque IP dispose de son propre certificat SSL, de sorte que la connexion chiffrée entre votre client et le proxy reste sécurisée, même avec une authentification par identifiants.

Vos identifiants sont disponibles dans le tableau de bord dès l'achat. Le format est simple : username:password@proxy-address:port pour HTTP/HTTPS, ou à configurer dans les paramètres d'authentification de votre client SOCKS5.

Après l’achat, vos identifiants apparaissent instantanément dans votre tableau de bord — au format username:password@adresse:port, prêts à être collés dans votre navigateur, script outil d’automatisation.

Protéger vos identifiants

L'inconvénient de l'authentification par login/mot de passe, c'est que les identifiants existent — et tout ce qui existe peut fuiter. Quelques règles pratiques :

Utilisez des variables d'environnement au lieu de coder les identifiants en dur dans vos scripts. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” permet de garder le mot de passe hors de votre code source.

Ne commitez jamais vos identifiants proxy dans un dépôt Git. Même les dépôts privés finissent par être partagés, clonés et sauvegardés dans des endroits que vous ne maîtrisez pas.