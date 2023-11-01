NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy avec authentification

Proxies HTTP/HTTPS/SOCKS5 avec authentification login/mot de passe — fonctionne sur des IP dynamiques via un sous-réseau /21 (2 048 adresses), trafic illimité

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Utilisez des proxys avec identifiant et mot de passe.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1 000 proxys de centre de données en Europe avec nom d’utilisateur et mot de passe
  • Modifie le mot de passe de mon service proxy protégé par identifiant
  • Mets à jour l’IP enregistrée de mon service proxy
  • Exporte mon authenticated HTTP liste de proxys au format JSON
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon avec identifiants proxies
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Trafic jamais mesuré

Auparavant, j'utilisais un autre service. Mais grâce aux conseils de collègues, j’ai trouvé ce service. La vitesse et le trafic illimité sont impressionnants (en comparaison avec d'autres services). Je l'utilise depuis six mois jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Le support client est toujours disponible. Même le panneau de commande m'a plu. Je recommanderai au reste de mes connaissances. Merci!

Ирина КоваленкоPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Bonne sélection de GEO. Les prix sont légèrement moins chers que les autres services. Les proxys sont rapides, stables et faciles à utiliser, ce qui les rend fiables dans le temps. Un excellent choix pour tous ceux qui recherchent de la qualité à un prix raisonnable.

YomiDevDieg, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Expérience client

C'est un très bon agent et pas cher, je l'ai acheté plus d'une fois, je le recommande vivement

fwefwSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Que signifie "au sein du sous-réseau /21" ?Lorsque vous

Lorsque vous enregistrez votre IP chez FineProxy, l'accès par identifiants est autorisé non seulement depuis cette adresse exacte, mais depuis n'importe quelle IP du même réseau /21. Le masque de sous-réseau /21 est 255.255.248.0 — soit un bloc de 2 048 adresses. Par exemple, si votre IP enregistrée est 203.0.113.45, le réseau /21 couvre la plage 203.0.112.0 à 203.0.119.255. Toute IP sortante de cette plage fonctionnera avec votre identifiant et votre mot de passe.

Mon FAI a changé mon IP, mais elle est restée dans le /21. Dois-je faire quelque chose ?Non

Non. L'authentification continue de fonctionner automatiquement. La plage /21 couvre la rotation d'adresses habituelle que la plupart des FAI effectuent au sein de leurs propres pools. Vous ne remarquerez même pas le changement.

Comment connaître mon sous-réseau /21 ?Vérifiez votre IP

Vérifiez votre IP publique actuelle sur n'importe quel site “what is my IP”, puis utilisez un calculateur de sous-réseau gratuit — saisissez l'adresse avec /21 et il vous affichera la plage complète. Si l'adresse dynamique attribuée par votre FAI reste dans cette plage (ce qui est généralement le cas), l'authentification par login/mot de passe fonctionnera sans interruption.

Que se passe-t-il si mon IP sort de la plage /21 ?Le proxy refusera

Le proxy refusera la connexion. Vous devrez vous connecter à votre tableau de bord FineProxy et mettre à jour l'adresse IP enregistrée. Le changement prend effet dans un délai de 5 minutes maximum.

Quels protocoles prennent en charge l'authentification par login/mot de passe ?FineProxy prend en

FineProxy prend en charge l'authentification par identifiants via HTTP, HTTPS et SOCKS5. Pour HTTP et HTTPS, votre client transmet les identifiants via l'en-tête Proxy-Authorization. SOCKS5 gère l'authentification lors de sa propre phase de négociation, avant tout transfert de données. Le format de configuration est identique quel que soit le protocole : nom d'utilisateur, mot de passe, adresse du proxy et port.

Mon logiciel ne propose pas de champ pour l'identifiant proxy. Comment faire ?De nombreux outils

De nombreux outils acceptent les identifiants directement dans l'URL du proxy : http://username:password@address:port. Cela fonctionne dans les paramètres du navigateur, les variables d'environnement et la plupart des bibliothèques de programmation. Si votre outil n'accepte qu'une adresse et un port sans champ d'authentification, vérifiez s'il prend en charge le format URL — c'est le cas de la grande majorité.

Guide

Identifiant et mot de passe proxy : quand les identifiants sont nécessaires et comment ils fonctionnent

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Chaque connexion proxy nécessite un moyen de prouver que vous êtes autorisé à l’utiliser. Deux approches standard existent : enregistrer votre IP et ne pas saisir d’identifiants, ou s’authentifier avec une paire identifiant/mot de passe (proxy server login username password authentication) à chaque requête.

L’authentification par IP seule fonctionne parfaitement lorsque votre adresse ne change jamais. Mais sur une connexion domestique, un ordinateur portable qui passe d’un réseau à l’autre, ou un VPS avec une IP dynamique — vous avez besoin d’une méthode qui ne cesse pas de fonctionner quand l’adresse change. C’est là qu’intervient l’authentification par identifiant/mot de passe.

Fonctionnement de l’authentification par identifiants

Lorsque votre logiciel se connecte à un proxy, celui-ci demande une preuve d’accès. Avec l’authentification http proxy, le client envoie un en-tête Proxy-Authorization contenant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe encodés en Base64. Le proxy vérifie les identifiants et, s’ils correspondent, le trafic passe. Voici un exemple rapide avec curl : curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — ou en Python requests : requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Avec l’authentification socks5 proxy username and password authentication, le processus est légèrement différent. SOCKS5 gère les identifiants lors de son propre handshake — une étape distincte avant le début de tout trafic web. Le client annonce qu’il souhaite s’authentifier, envoie l’identifiant et le mot de passe, et le proxy répond par un succès ou un échec. Ce n’est qu’après cette étape que la connexion effective commence.

Les deux méthodes atteignent le même objectif : prouver que vous êtes autorisé à utiliser le proxy, quelle que soit l’adresse IP depuis laquelle vous connectez.

Pourquoi utiliser des identifiants plutôt que l’IP seule

Le mode IP uniquement est plus simple — pas de secrets, rien à configurer dans votre logiciel. Mais il nécessite une adresse publique statique. Dès que votre ISP fait tourner votre IP, l’accès est interrompu tant que vous n’avez pas mis à jour la liste blanche.

L’authentification par identifiant/mot de passe supprime cette dépendance. Votre accès proxy fonctionne depuis n’importe quel réseau : le bureau, un café, un autre pays. Tant que les identifiants sont corrects et que votre IP se situe dans le sous-réseau /21 de votre adresse enregistrée, la connexion s’établit. La plupart des fournisseurs de proxies limitent l’authentification par identifiants à une seule IP en liste blanche ou à une plage /32 restreinte — l’approche /21 de FineProxy couvre 2 048 adresses, de sorte que les rotations d’IP dynamiques ne coupent pratiquement jamais votre session, offrant un niveau de flexibilité rare sur le marché.

Cela est important pour :

  • Ordinateurs portables et appareils qui passent d’un réseau Wi-Fi à un autre
  • Connexions domestiques où l’ISP attribue une nouvelle adresse chaque jour
  • Équipes dont les membres se connectent depuis des emplacements différents
  • Pipelines CI/CD exécutés sur des instances cloud avec des IP changeantes

Comment ça fonctionne chez FineProxy

L’enregistrement de l’IP est obligatoire sur notre plateforme — c’est le socle sur lequel notre système identifie les clients. Lorsque vous ajoutez l’authentification par identifiant/mot de passe en complément, le proxy accepte les connexions depuis n’importe quelle IP au sein du sous-réseau /21 de votre adresse enregistrée.

Cela représente 2 048 adresses. La plupart des ISP font tourner les IP dynamiques dans une plage bien plus restreinte, ce qui signifie qu’en pratique, votre connexion continue de fonctionner sans aucune mise à jour manuelle.

FineProxy prend en charge l'authentification par identifiants sur tous les protocoles proposés : HTTP, HTTPS et SOCKS5. Pour le HTTPS, chaque IP dispose de son propre certificat SSL, de sorte que la connexion chiffrée entre votre client et le proxy reste sécurisée, même avec une authentification par identifiants.

Vos identifiants sont disponibles dans le tableau de bord dès l'achat. Le format est simple : username:password@proxy-address:port pour HTTP/HTTPS, ou à configurer dans les paramètres d'authentification de votre client SOCKS5.

Après l’achat, vos identifiants apparaissent instantanément dans votre tableau de bord — au format username:password@adresse:port, prêts à être collés dans votre navigateur, script outil d’automatisation.

Protéger vos identifiants

L'inconvénient de l'authentification par login/mot de passe, c'est que les identifiants existent — et tout ce qui existe peut fuiter. Quelques règles pratiques :

Utilisez des variables d'environnement au lieu de coder les identifiants en dur dans vos scripts. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” permet de garder le mot de passe hors de votre code source.

Ne commitez jamais vos identifiants proxy dans un dépôt Git. Même les dépôts privés finissent par être partagés, clonés et sauvegardés dans des endroits que vous ne maîtrisez pas.

Si votre outil le permet, récupérez les identifiants depuis un gestionnaire de secrets au moment de l'exécution plutôt que de les stocker dans des fichiers de configuration.