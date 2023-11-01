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인증 방식 프록시

로그인/비밀번호 인증 방식의 HTTP/HTTPS/SOCKS5 프록시 — /21 서브넷(2,048개 주소)을 통한 유동 IP 지원, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

다음 인증 방식의 프록시. 로그인 및 비밀번호.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 데이터센터 프록시 포함 사용자 이름과 비밀번호 내 Europe 구매하십시오
  • the password login-protected 프록시 서비스 로테이션하십시오
  • the registered IP 프록시 서비스 업데이트하십시오
  • authenticated HTTP 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 자격 증명 기반 proxies 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

무제한 트래픽

이전에는 다른 서비스를 이용했습니다. 하지만 동료들의 조언 덕분에 이 서비스를 찾았습니다. 다른 서비스와 비교하면 속도와 무제한 트래픽이 인상적입니다. 6개월 동안 사용했지만 문제는 발생하지 않았습니다. 고객 지원은 언제나 이용할 수 있습니다. 제어판까지 마음에 들었습니다. 다른 지인들에게도 추천하겠습니다. 감사합니다!

Ирина КоваленкоFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

지역 선택지가 좋습니다. 가격은 다른 서비스보다 조금 저렴합니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 사용하기 쉬워 오랫동안 믿고 쓸 수 있습니다. 합리적인 가격에 품질을 원하는 사람이라면 훌륭한 선택입니다.

YomiDevDieg, 올해영어에서 번역됨출처

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

고객 경험

아주 좋고 저렴한 프록시입니다. 두 번 이상 구매했으며 강력히 추천합니다.

fwefwSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
"/21 서브넷 내"란 무슨 의미입니까?FineProxy에 IP를

FineProxy에 IP를 등록하면, 자격 증명 기반 접속이 해당 IP뿐만 아니라 동일한 /21 네트워크 내의 모든 IP에서 허용됩니다. /21 서브넷 마스크는 255.255.248.0이며, 이는 2,048개의 주소 블록에 해당합니다. 예를 들어 등록된 IP가 203.0.113.45인 경우, /21 네트워크 범위는 203.0.112.0부터 203.0.119.255까지입니다. 이 범위 내의 모든 발신 IP에서 로그인과 비밀번호를 사용하여 접속할 수 있습니다.

ISP가 IP를 변경했지만 /21 범위 내에 유지되고 있습니다. 별도의 조치가 필요합니까?아닙니다

아닙니다. 인증은 자동으로 계속 작동합니다. /21 범위는 대부분의 ISP가 자체 풀 내에서 수행하는 일반적인 주소 로테이션을 충분히 포괄합니다. IP가 변경되더라도 인지하지 못할 정도입니다.

저의 /21 서브넷이 무엇인지 어떻게 확인할 수 있습니까?“what is my

“what is my IP” 사이트에서 현재 공용 IP를 확인한 다음, 무료 서브넷 계산기를 사용하여 해당 주소를 /21로 입력하면 전체 범위가 표시됩니다. ISP’의 유동 IP가 해당 범위 안에 머무는 경우(대부분 그렇습니다) 로그인/비밀번호 인증이 중단 없이 작동합니다.

/21 범위를 벗어나는 IP로 변경되면 어떻게 됩니까?프록시가 해당 연결을

프록시가 해당 연결을 거부합니다. FineProxy 대시보드에 로그인하여 등록된 IP 주소를 업데이트해야 합니다. 변경 사항은 최대 5분 이내에 적용됩니다.

로그인/비밀번호 인증을 지원하는 프로토콜은 무엇입니까?FineProxy는 HTTP, HTTPS

FineProxy는 HTTP, HTTPS, SOCKS5를 통한 자격 증명을 지원합니다. HTTP 및 HTTPS의 경우, 클라이언트가 Proxy-Authorization 헤더를 통해 자격 증명을 전송합니다. SOCKS5는 트래픽이 시작되기 전에 자체 핸드셰이크 과정에서 인증을 처리합니다. 설정 형식은 모든 프로토콜에서 동일하며, 사용자 이름, 비밀번호, 프록시 주소, 포트로 구성됩니다.

사용 중인 소프트웨어에 프록시 로그인 입력란이 없습니다. 어떻게 해야 합니까?대부분의 도구는 프록시

대부분의 도구는 프록시 URL의 일부로 자격 증명을 입력할 수 있습니다: http://username:password@address:port. 이 형식은 브라우저 설정, 환경 변수, 대부분의 프로그래밍 라이브러리에서 사용 가능합니다. 사용하시는 도구에 인증 필드 없이 주소와 포트만 입력할 수 있는 경우, URL 형식을 지원하는지 확인하십시오 — 대부분 지원합니다.

가이드

프록시 로그인 및 비밀번호: 자격 증명이 필요한 경우와 그 작동 원리

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

모든 프록시 연결에는 사용 권한을 증명하는 방법이 필요합니다. 표준 방식은 두 가지입니다: IP를 등록하고 자격 증명을 생략하는 방법, 또는 매 요청마다 프록시 서버 로그인 사용자명과 비밀번호 인증으로 접속하는 방법입니다.

IP 전용 인증은 주소가 절대 변경되지 않을 때 매우 효과적입니다. 하지만 가정용 인터넷, 여러 네트워크를 이동하는 노트북, 또는 유동 IP가 할당된 VPS 환경에서는 주소가 변경되어도 끊기지 않는 인증 방식이 필요합니다. 바로 이때 로그인/비밀번호 인증이 필요합니다.

자격 증명 기반 인증의 작동 방식

소프트웨어가 프록시에 연결되면, 프록시는 접근 권한을 확인하는 인증 절차를 요청합니다. HTTP 프록시 인증 방식에서 클라이언트는 사용자 이름과 비밀번호를 Base64로 인코딩한 Proxy-Authorization 헤더를 전송합니다. 프록시는 해당 자격 증명을 검증하고, 일치할 경우 트래픽이 정상적으로 흐릅니다. curl을 사용한 간단한 예시는 다음과 같습니다: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — 또는 Python requests에서: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

SOCKS5 프록시 사용자 이름 및 비밀번호 인증의 경우, 절차가 약간 다릅니다. SOCKS5는 자체 핸드셰이크 과정에서 자격 증명을 처리하며, 이는 웹 트래픽이 시작되기 전의 별도 단계입니다. 클라이언트가 인증 의사를 알리고 로그인과 비밀번호를 전송하면, 프록시가 성공 또는 실패를 응답합니다. 그 이후에야 실제 연결이 시작됩니다.

두 방법 모두 동일한 목적을 달성합니다. 어떤 IP 주소에서 접속하든 프록시 사용 권한이 있음을 인증하는 것입니다.

IP 전용 인증 대신 자격 증명을 사용하는 이유

IP 전용 모드는 더 간단합니다 — 별도의 자격 증명이 필요 없고, 소프트웨어에서 설정할 것도 없습니다. 하지만 고정 공인 IP 주소가 필요합니다. ISP가 IP를 변경하는 순간, 화이트리스트를 업데이트하기 전까지 접속이 끊어집니다.

로그인/비밀번호 인증 방식은 네트워크 환경에 대한 의존성을 없애줍니다. 사무실, 카페, 해외 어디서든 프록시를 사용할 수 있습니다. 자격 증명이 올바르고 IP 주소가 등록된 주소의 /21 서브넷 범위 내에 있는 한 연결은 정상적으로 이루어집니다. 대부분의 프록시 제공업체는 자격 증명 인증을 단일 화이트리스트 IP 또는 /32 범위로만 제한하지만, FineProxy의 /21 서브넷 방식은 2,048개의 주소를 커버합니다. 이를 통해 동적 IP 로테이션 중에도 세션이 거의 끊기지 않으며, 시장에서 보기 드문 수준의 유연성을 제공합니다.

이는 다음과 같은 경우에 중요합니다:

  • Wi-Fi 네트워크를 이동하며 사용하는 노트북 및 기기
  • ISP가 매일 새로운 주소를 할당하는 가정용 인터넷 연결
  • 여러 명이 서로 다른 위치에서 접속하는 팀
  • IP가 변경되는 클라우드 인스턴스에서 실행되는 CI/CD 파이프라인

FineProxy에서의 작동 방식

저희 플랫폼에서는 IP 등록이 필수입니다 — 시스템이 고객을 식별하는 기본 방식이기 때문입니다. 여기에 로그인/비밀번호 인증을 추가하면, 등록된 주소의 /21 서브넷 내 모든 IP에서 프록시 접속이 허용됩니다.

이는 2,048개의 주소에 해당합니다. 대부분의 ISP는 이보다 훨씬 좁은 범위 내에서 유동 IP를 로테이션하므로, 실제로는 별도의 수동 업데이트 없이도 연결이 정상적으로 유지됩니다.

FineProxy는 저희가 제공하는 모든 프로토콜(HTTP, HTTPS, SOCKS5)에서 자격 증명 인증을 지원합니다. HTTPS의 경우, 각 IP마다 자체 SSL 인증서가 적용되어 있으므로 자격 증명 기반 인증을 사용하더라도 클라이언트와 프록시 간의 암호화 연결이 안전하게 유지됩니다.

자격 증명은 구매 직후 대시보드에서 바로 확인할 수 있습니다. 형식은 간단합니다: HTTP/HTTPS의 경우 username:password@proxy-address:port이며, SOCKS5의 경우 클라이언트의 인증 설정에서 구성하시면 됩니다.

구매 즉시 대시보드에 자격 증명이 표시됩니다. 형식은 username:password@address:port이며, 브라우저, 스크립트, 또는 자동화 도구에 바로 붙여넣어 사용할 수 있습니다.

자격 증명을 안전하게 보관하는 방법

로그인/비밀번호 인증의 단점은 자격 증명이 존재한다는 것이며, 존재하는 것은 유출될 수 있다는 점입니다. 몇 가지 실용적인 규칙을 안내해 드립니다:

스크립트에 자격 증명을 하드코딩하는 대신 환경 변수를 사용하십시오. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port”를 설정하면 비밀번호가 소스 코드에 노출되지 않습니다.

프록시 자격 증명을 Git 리포지토리에 절대 커밋하지 마십시오. 프라이빗 리포지토리라도 공유, 복제되거나 통제할 수 없는 곳에 백업될 수 있습니다.

사용하시는 도구가 지원하는 경우, 자격 증명을 설정 파일에 저장하지 마시고 런타임에 시크릿 매니저에서 가져오십시오.