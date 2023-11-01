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Прокси с авторизацией

HTTP/HTTPS/SOCKS5-прокси с аутентификацией по логину/паролю — работают с динамических IP через подсеть /21 (2 048 адресов), безлимитный трафик.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Выберите прокси с авторизацией по логину и паролю.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 серверных прокси с авторизацией по логину и паролю в Европе
  • Смените пароль моего прокси с авторизацией по логину
  • Измените IP-адрес, зарегистрированный для моего прокси
  • Экспортируйте список HTTP-прокси с авторизацией в JSON
  • Покажите статус и данные об оплате прокси с авторизацией по логину и паролю
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Трафик без лимита

Раньше я пользовалась другим сервисом. Но благодаря советам коллег нашла этот сервис. Скорость и безлимитный трафик впечатляют (по сравнению с другими сервисами). Пользуюсь шесть месяцев, и пока проблем не возникало. Поддержка клиентов всегда доступна. Меня порадовала даже панель управления. Буду рекомендовать остальным своим знакомым. Спасибо!

Ирина КоваленкоВнутренняя платформа FineProxyПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

Использую прокси от FineProxy для мониторинга цен конкурентов. Сервис обеспечивает стабильное соединение и полную анонимность, что позволяет получать точные данные без блокировок. Очень доволен широким выбором стран и качеством обслуживания. Рекомендую всем, кто занимается аналитикой.

РоманDieg, В прошлом годуК источнику

Fineproxy отлично подходит для обхода гео-блокировок. Я теперь без проблем смотрю контент из разных стран, и качество соединения просто на высшем уровне!

HolliDieg, Более 2 лет назадК источнику

Опыт клиентов

Не первый раз знаком с крутым сервисом, предлагающим выделенный residential proxy за разумные средства

ИльяВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Что значит «в рамках /21 подсети от привязанного IP»?Когда вы

Когда вы регистрируете свой IP в FineProxy, доступ с авторизацией по логину/паролю разрешён не только с этого конкретного адреса, а с любого IP в той же /21 сети. Маска /21 — это 255.255.248.0, блок из 2 048 адресов. Например, если ваш зарегистрированный IP — 203.0.113.45, сеть /21 — это диапазон от 203.0.112.0 до 203.0.119.255. Любой исходящий IP из этого диапазона будет работать с вашим логином и паролем.

Провайдер сменил мой IP, но он остался в рамках /21. Нужно что-то делать?Нет

Нет. Авторизация продолжит работать автоматически. Диапазон /21 перерывает обычные «прыжки» адресов, которые делают большинство провайдеров внутри своих пулов. Вы даже не заметите смену.

Как узнать свою /21 подсеть?Проверьте текущий публичный

Проверьте текущий публичный IP на любом сайте определения вашего IP, затем используйте бесплатный калькулятор подсетей (CIDR calculator) — введите свой адрес и он покажет полный диапазон с маской /21. Если динамический адрес вашего провайдера остаётся внутри этого диапазона (обычно так и бывает), авторизация по логину/паролю будет работать без перебоев.

Что произойдёт, если IP выйдет за пределы /21?Прокси отклонит подключение

Прокси отклонит подключение. Нужно зайти в личный кабинет FineProxy и обновить привязанный IP-адрес. Изменение вступает в силу в течение 5 минут.

Какие протоколы поддерживают авторизацию по логину/паролю?FineProxy поддерживает авторизацию

FineProxy поддерживает авторизацию через HTTP, HTTPS и SOCKS5. Для HTTP и HTTPS клиент отправляет данные через заголовок Proxy-Authorization. SOCKS5 обрабатывает авторизацию во время собственного рукопожатия до начала передачи данных. Формат настройки одинаковый для всех протоколов: логин, пароль, адрес прокси и порт.

Мой софт не имеет поля для логина от прокси. Что делать?Многие инструменты принимают

Многие инструменты принимают учётные данные прямо в URL прокси: http://логин:пароль@адрес:порт. Это работает в настройках браузера, переменных окружения и большинстве библиотек для программирования. Если ваш инструмент принимает только адрес и порт без полей авторизации — проверьте, поддерживает ли он формат с данными в URL. Чаще всего да.

Гайд

Логин и пароль для прокси: когда нужна авторизация и как она работает

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Каждое подключение к прокси требует подтверждения доступа. Два стандартных способа: зарегистрировать свой IP и работать без учётных данных, или авторизоваться по логину и паролю при каждом запросе.

Привязка по IP отлично работает, когда адрес не меняется, но на домашнем подключении, ноутбуке, который переключается между сетями, или VPS с динамическим IP — нужен способ, который работает стабильно при смене адреса. Для этого и существует прокси сервер с логином и паролем.

Как работает авторизация по логину/паролю

Когда ваше ПО подключается к прокси, прокси запрашивает подтверждение доступа. При HTTP-авторизации клиент отправляет заголовок Proxy-Authorization, содержащий логин и пароль в кодировке Base64. Прокси проверяет учётные данные, и если они совпадают — трафик проходит. Быстрый пример с curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com - или в Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

При работе через SOCKS5 процесс немного отличается. Авторизация происходит на этапе рукопожатия — отдельный шаг до начала передачи данных. Клиент сообщает, что хочет авторизоваться, отправляет логин и пароль, прокси отвечает успехом или отказом. Только после этого начинается работа с сайтами.

Оба способа решают одну задачу: подтвердить доступ к прокси независимо от того, с какого IP вы подключаетесь.

Зачем использовать логин/пароль вместо привязки по IP

Режим без авторизации проще — нет секретов, ничего не нужно настраивать в софте, но он требует статического публичного адреса. Как только провайдер сменит IP — доступ пропадёт, пока вы не обновите привязку.

Авторизация по логину/паролю снимает эту зависимость. Ваш доступ к прокси работает из любой сети: офис, кафе, другая страна. Пока учётные данные верны и ваш IP попадает в подсеть /21 зарегистрированного адреса — соединение проходит. Большинство прокси-провайдеров ограничивают авторизацию по логину/паролю одним IP из белого списка или узким диапазоном /32. Подход FineProxy с подсетью /21 покрывает 2 048 адресов, поэтому динамическая смена IP практически никогда не обрывает сессию — такой уровень гибкости на рынке встречается редко.

Это важно для:

  • Ноутбуков и устройств, которые переключаются между Wi-Fi сетями
  • Домашних подключений, где провайдер выдаёт новый адрес раз в сутки
  • Команд, где несколько человек подключаются из разных мест
  • CI/CD пайплайнов на облачных серверах с меняющимися IP

Как это устроено у FineProxy

Привязка по IP обязательна на нашей платформе — именно так система идентифицирует клиентов. Когда поверх этого включена авторизация по логину/паролю, прокси принимает подключения с любого IP в рамках подсети /21 от зарегистрированного адреса, это 2 048 адресов.

Большинство провайдеров меняют динамические IP в гораздо более узком диапазоне, поэтому на практике подключение продолжает работать без ручных обновлений.

FineProxy поддерживает авторизацию по всем нашим протоколам: HTTP, HTTPS и SOCKS5. Для HTTPS на каждом IP выпущен свой SSL-сертификат, поэтому зашифрованное соединение между клиентом и прокси остаётся защищённым даже при работе с логином/паролем.

Учётные данные появляются в личном кабинете сразу после покупки. Формат простой: логин:пароль@адрес-прокси:порт для HTTP/HTTPS, или те же данные в настройках авторизации вашего SOCKS5-клиента.

После покупки учётные данные моментально появляются в личном кабинете — в формате username:password@address:port, готовые для вставки в браузер, скрипт или инструмент автоматизации.

Как не потерять учётные данные

Обратная сторона авторизации по логину/паролю — учётные данные существуют, и всё, что существует, может утечь. Несколько простых правил:

Используйте переменные окружения вместо вписывания данных прямо в код. export HTTPS_PROXY="http://user:pass@proxy:port" — и пароль не попадёт в исходники.

Не коммитьте учётные данные от прокси в Git-репозиторий. Даже приватные репозитории копируют, клонируют и бэкапят в места, которые вы не контролируете.

Если инструмент поддерживает — подтягивайте данные из менеджера паролей при запуске, а не храните их в конфиг-файлах.