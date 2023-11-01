NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy z uwierzytelnianiem

Proxy HTTP/HTTPS/SOCKS5 z autoryzacją login/hasło — działające na dynamicznych adresach IP w podsieci /21 (2 048 adresów), nieograniczony transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Używaj proxy z login i hasło.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 proxy datacenter z loginem i hasłem w Europie
  • Zmień hasło do usługi proxy chronionej loginem
  • Zaktualizuj zarejestrowane IP dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę uwierzytelnionych proxy HTTP do formatu JSON
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich proxy uwierzytelnianych loginem i hasłem
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Transfer bez limitu

Wcześniej korzystałem z innej usługi, ale dzięki wskazówkom współpracowników znalazłem tę. Szybkość i nielimitowany transfer robią wrażenie w porównaniu z innymi usługami. Korzystam z niej od sześciu miesięcy i jak dotąd nie wystąpiły żadne problemy. Obsługa klienta jest zawsze dostępna. Nawet panel sterowania pozytywnie mnie zaskoczył. Będę polecać tę usługę wszystkim znajomym. Dziękuję!

Ирина КоваленкоWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Dobry wybór GEO. Ceny są nieco niższe niż u innych usług. Proxy są szybkie, stabilne i łatwe w użyciu, co sprawia, że są niezawodne w dłuższym okresie. Doskonały wybór dla każdego, kto szuka jakości w rozsądnej cenie.

YomiDevDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Doświadczenia klientów

To jest bardzo dobry i tani agent, kupowałem go więcej niż raz, gorąco polecam

fwefwSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Co oznacza "w obrębie podsieci /21"?2 048 adresów

Gdy rejestrujesz swoje IP w FineProxy, dostęp za pomocą danych logowania jest dozwolony nie tylko z dokładnie tego adresu, ale z dowolnego IP w tej samej sieci /21. Maska podsieci /21 to 255.255.248.0 — oznacza to blok 2 048 adresów. Na przykład, jeśli Twoje zarejestrowane IP to 203.0.113.45, sieć /21 obejmuje zakres od 203.0.112.0 do 203.0.119.255. Każde wychodzące IP z tego zakresu będzie działać z Twoim loginem i hasłem.

Mój ISP zmienił moje IP, ale pozostało ono w zakresie /21. Czy muszę coś robić?Nie

Nie. Uwierzytelnianie działa automatycznie. Zakres /21 obejmuje typową rotację adresów, jaką większość ISP stosuje w ramach własnych pul. Nawet nie zauważysz zmiany.

Jak sprawdzić, jaka jest moja podsieć /21?Użyj kalkulatora podsieci

Sprawdź swój aktualny publiczny adres IP na dowolnej stronie typu „what is my IP“, a następnie użyj darmowego kalkulatora podsieci — wpisz adres z /21, a narzędzie pokaże Ci pełen zakres. Jeśli dynamiczny adres Twojego ISP mieści się w tym zakresie (a zwykle tak jest), uwierzytelnianie login/hasło będzie działać bez przerw.

Co się stanie, jeśli moje IP wyjdzie poza zakres /21?Zaktualizuj zarejestrowane IP

Proxy odrzuci połączenie. Musisz zalogować się do panelu FineProxy i zaktualizować zarejestrowany adres IP. Zmiana zaczyna obowiązywać w ciągu maksymalnie 5 minut.

Które protokoły obsługują uwierzytelnianie loginem i hasłem?Wszystkie trzy protokoły

FineProxy obsługuje uwierzytelnianie przez HTTP, HTTPS i SOCKS5. W przypadku HTTP i HTTPS klient wysyła dane logowania za pomocą nagłówka Proxy-Authorization. SOCKS5 przeprowadza uwierzytelnianie podczas własnego handshake, jeszcze przed rozpoczęciem transmisji. Format konfiguracji jest taki sam dla wszystkich protokołów: nazwa użytkownika, hasło, adres proxy i port.

Moje oprogramowanie nie ma pola na login proxy. Co mogę zrobić?Użyj URL proxy

Wiele narzędzi akceptuje dane logowania jako część adresu URL proxy: http://username:password@address:port. Działa to w ustawieniach przeglądarki, zmiennych środowiskowych i większości bibliotek programistycznych. Jeśli Twoje narzędzie akceptuje wyłącznie adres i port, bez pól do autoryzacji, sprawdź, czy obsługuje format URL — większość tak.

Instrukcja

Login i hasło do proxy: kiedy potrzebujesz danych logowania i jak działają

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Każde połączenie proxy wymaga sposobu potwierdzenia, że masz uprawnienia do korzystania z niego. Dwa standardowe podejścia: zarejestruj swoje IP i pomiń dane logowania albo uwierzytelniaj się za pomocą loginu i hasła przy każdym żądaniu.

Uwierzytelnianie wyłącznie po IP sprawdza się świetnie, gdy Twój adres nigdy się nie zmienia. Ale przy domowym łączu, laptopie przełączającym się między sieciami czy VPS z dynamicznym IP — potrzebujesz czegoś, co nie przestaje działać po zmianie adresu. Właśnie do tego służy uwierzytelnianie login/hasło.

Jak działa uwierzytelnianie za pomocą danych logowania

Gdy Twoje oprogramowanie łączy się z proxy, serwer proxy żąda potwierdzenia dostępu. W przypadku uwierzytelniania HTTP proxy klient wysyła nagłówek Proxy-Authorization zawierający nazwę użytkownika i hasło zakodowane w Base64. Proxy sprawdza dane logowania, i jeśli się zgadzają — ruch przechodzi. Oto szybki przykład z curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — lub w Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

W przypadku uwierzytelniania SOCKS5 za pomocą nazwy użytkownika i hasła proces wygląda nieco inaczej. SOCKS5 obsługuje dane logowania podczas własnego handshake'u — jest to osobny krok przed rozpoczęciem jakiegokolwiek ruchu sieciowego. Klient informuje o zamiarze uwierzytelnienia, przesyła login i hasło, a proxy odpowiada powodzeniem lub odmową. Dopiero po tym nawiązywane jest właściwe połączenie.

Obie metody realizują ten sam cel: udowodnić, że masz prawo korzystać z proxy, niezależnie od tego, z jakiego adresu IP się łączysz.

Dlaczego warto używać danych logowania zamiast samego IP

Tryb wyłącznie po IP jest prostszy — żadnych sekretów, niczego do konfigurowania w oprogramowaniu. Wymaga jednak statycznego publicznego adresu. W momencie, gdy Twój ISP zmieni Twoje IP, dostęp zostaje przerwany, dopóki nie zaktualizujesz białej listy.

Uwierzytelnianie loginem i hasłem eliminuje tę zależność. Twoje dane logowania do proxy działają z dowolnej sieci: z biura, kawiarni czy innego kraju. Dopóki dane logowania są poprawne, a Twoje IP mieści się w podsieci /21 zarejestrowanego adresu, połączenie przechodzi. Większość dostawców proxy ogranicza autoryzację do jednego adresu IP na białej liście lub wąskiego zakresu /32 — podejście FineProxy z podsiecią /21 obejmuje 2 048 adresów, więc dynamiczna rotacja IP prawie nigdy nie zrywa sesji. To poziom elastyczności, który jest rzadkością na rynku.

Ma to znaczenie w przypadku:

  • Laptopy i urządzenia przełączające się między sieciami Wi-Fi
  • Połączenia domowe, w których ISP codziennie przydziela nowy adres
  • Zespoły, w których wiele osób łączy się z różnych lokalizacji
  • Pipeline'y CI/CD uruchamiane na instancjach chmurowych ze zmieniającymi się adresami IP

Jak to działa w FineProxy

Rejestracja IP jest obowiązkowa na naszej platformie — to fundament, na którym nasz system identyfikuje klientów. Gdy dodatkowo włączysz uwierzytelnianie loginem i hasłem, proxy akceptuje połączenia z dowolnego adresu IP w obrębie podsieci /21 Twojego zarejestrowanego adresu.

To 2 048 adresów. Większość dostawców internetowych rotuje dynamiczne adresy IP w znacznie węższym zakresie, więc w praktyce Twoje połączenie działa bez żadnych ręcznych aktualizacji.

FineProxy obsługuje uwierzytelnianie za pomocą danych logowania we wszystkich oferowanych protokołach: HTTP, HTTPS i SOCKS5. W przypadku HTTPS każdy adres IP ma własny certyfikat SSL, dzięki czemu szyfrowane połączenie między Twoim klientem a proxy pozostaje bezpieczne nawet przy autoryzacji za pomocą poświadczeń.

Dane logowania są dostępne w panelu natychmiast po zakupie. Format jest prosty: username:password@proxy-address:port dla HTTP/HTTPS lub konfiguracja w ustawieniach autoryzacji Twojego klienta SOCKS5.

Po zakupie dane logowania pojawiają się w Twoim panelu natychmiast — w formacie username:password@address:port, gotowe do wklejenia do przeglądarki, skryptu lub narzędzia do automatyzacji.

Bezpieczeństwo danych logowania

Wadą uwierzytelniania loginem i hasłem jest to, że dane logowania istnieją — a wszystko, co istnieje, może wyciec. Kilka praktycznych zasad:

Używaj zmiennych środowiskowych zamiast wpisywania danych logowania bezpośrednio w skryptach. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” pozwala trzymać hasło poza kodem źródłowym.

Nigdy nie commituj danych logowania do proxy do repozytorium Git. Nawet prywatne repozytoria są udostępniane, klonowane i backupowane w miejscach, nad którymi nie masz kontroli.

Jeśli Twoje narzędzie to obsługuje, pobieraj dane logowania z menedżera sekretów w czasie wykonania, zamiast przechowywać je w plikach konfiguracyjnych.