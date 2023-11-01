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Proxy con autenticazione

Proxy HTTP/HTTPS/SOCKS5 con autenticazione login/password — funziona su IP dinamici tramite subnet /21 (2.048 indirizzi), traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Utilizzate proxy con login e password.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 proxy datacenter con nome utente e password in Europe
  • Ruotate the password per i miei login-protected servizio proxy
  • Aggiornate the registered IP per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei authenticated HTTP lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei con credenziali proxies
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Traffico mai misurato

In precedenza usavo un altro servizio, ma grazie ai consigli dei colleghi ho scoperto questo. Velocità e traffico illimitato sono notevoli rispetto agli altri servizi. Lo uso da sei mesi e finora non si sono verificati problemi. L'assistenza clienti è sempre disponibile. Mi è piaciuto persino il pannello di controllo. Lo consiglierò agli altri conoscenti. Grazie!

Ирина КоваленкоPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Buona scelta di località geografiche. I prezzi sono leggermente inferiori a quelli di altri servizi. I proxy sono veloci, stabili e facili da usare, quindi restano affidabili nel tempo. Un'ottima scelta per chi cerca qualità a un prezzo ragionevole.

YomiDevDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Esperienza cliente

È un servizio proxy molto valido ed economico. Ho acquistato più di una volta e lo consiglio vivamente.

fwefwSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Cosa significa "all’interno della subnet /21"?Quando registrate

Quando registrate il vostro IP su FineProxy, l’accesso basato su credenziali è consentito non solo da quell’indirizzo esatto, ma da qualsiasi IP all’interno della stessa rete /21. La subnet mask /21 è 255.255.248.0, ovvero un blocco di 2.048 indirizzi. Ad esempio, se il vostro IP registrato è 203.0.113.45, la rete /21 va da 203.0.112.0 a 203.0.119.255. Qualsiasi IP in uscita compreso in questo intervallo funzionerà con il vostro login e la vostra password.

Il mio ISP ha cambiato il mio IP, ma è rimasto all'interno della /21. Devo fare qualcosa?No

No. L’autenticazione continua a funzionare automaticamente. L’intervallo /21 copre la tipica rotazione di indirizzi che la maggior parte degli ISP effettua all’interno dei propri pool. Non noterete nemmeno il cambiamento.

Come posso scoprire qual è la mia sottorete /21?Verificate il vostro

Verificate il vostro IP pubblico attuale su un qualsiasi sito “what is my IP”, poi utilizzate un calcolatore di sottoreti gratuito: inserite l’indirizzo con /21 e vi mostrerà l’intervallo completo. Se l’indirizzo dinamico del vostro ISP resta all’interno di tale intervallo (cosa che di solito accade), l’autenticazione tramite login/password funzionerà senza interruzioni.

Cosa succede se il mio IP esce dal range /21?Il proxy rifiuterà

Il proxy rifiuterà la connessione. Dovrete accedere alla vostra dashboard FineProxy e aggiornare l’indirizzo IP registrato. La modifica diventa effettiva entro un massimo di 5 minuti.

Quali protocolli supportano l'autenticazione tramite login/password?FineProxy supporta l'autenticazione

FineProxy supporta l'autenticazione tramite credenziali su HTTP, HTTPS e SOCKS5. Per HTTP e HTTPS, il client invia le credenziali attraverso l'header Proxy-Authorization. SOCKS5 gestisce l'autenticazione durante il proprio handshake, prima che inizi qualsiasi traffico. Il formato di configurazione è lo stesso per tutti i protocolli: username, password, indirizzo del proxy e porta.

Il mio software non ha un campo per il login del proxy. Come faccio?Molti strumenti accettano

Molti strumenti accettano le credenziali come parte dell'URL del proxy: http://username:password@address:port. Funziona nelle impostazioni del browser, nelle variabili d'ambiente e nella maggior parte delle librerie di programmazione. Se il vostro strumento accetta solo indirizzo e porta senza campi per l'autenticazione, verificate se supporta il formato URL — nella maggior parte dei casi sì.

Guida

Login e password del proxy: quando servono le credenziali e come funzionano

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

Ogni connessione proxy necessita di un metodo per dimostrare che siete autorizzati a utilizzarla. I due approcci standard: registrare il proprio IP e saltare le credenziali, oppure autenticarsi con una coppia proxy server login username password authentication ad ogni richiesta.

L’autenticazione solo tramite IP funziona perfettamente quando il vostro indirizzo non cambia mai. Ma su una connessione domestica, un laptop che si sposta tra reti diverse o un VPS con IP dinamico — serve qualcosa che non smetta di funzionare quando l’indirizzo cambia. Ecco dove entrano in gioco login e password.

Come funziona l'autenticazione basata su credenziali

Quando il tuo software si connette a un proxy, il proxy richiede una prova di accesso. Con l'http proxy authentication, il client invia un header Proxy-Authorization contenente nome utente e password codificati in Base64. Il proxy verifica le credenziali e, se corrispondono, il traffico fluisce. Ecco un rapido esempio con curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — oppure con Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Con l’autenticazione socks5 proxy username and password, il processo è leggermente diverso. SOCKS5 gestisce le credenziali durante il proprio handshake — un passaggio separato prima che qualsiasi traffico web abbia inizio. Il client dichiara di volersi autenticare, invia login e password, e il proxy risponde con esito positivo o negativo. Solo dopo questo passaggio la connessione vera e propria ha inizio.

Entrambi i metodi raggiungono lo stesso obiettivo: dimostrare che siete autorizzati a utilizzare il proxy, indipendentemente dall’indirizzo IP da cui vi connettete.

Perché usare le credenziali invece dell’autenticazione solo tramite IP

La modalità solo IP è più semplice — nessun segreto, nulla da configurare nel vostro software. Ma richiede un indirizzo pubblico statico. Nel momento in cui il vostro ISP ruota l’IP, l’accesso si interrompe finché non aggiornate la whitelist.

L'autenticazione tramite login/password elimina questa dipendenza. Le credenziali del proxy funzionano da qualsiasi rete: l'ufficio, un bar, un altro paese. Finché le credenziali sono corrette e il tuo IP rientra nella sottorete /21 del tuo indirizzo registrato, la connessione va a buon fine. La maggior parte dei provider di proxy vincola l'autenticazione con credenziali a un singolo IP in whitelist o a un intervallo /32 minimo — l'approccio con sottorete /21 di FineProxy copre 2.048 indirizzi, quindi le rotazioni di IP dinamici non interrompono quasi mai la sessione, offrendoti un livello di flessibilità raro sul mercato.

Questo è rilevante per:

  • Laptop e dispositivi che si spostano tra diverse reti Wi-Fi
  • Connessioni domestiche dove l’ISP assegna un nuovo indirizzo ogni giorno
  • Team in cui più persone si connettono da località diverse
  • Pipeline CI/CD in esecuzione su istanze cloud con IP variabili

Come funziona con FineProxy

La registrazione dell'IP è obbligatoria sulla nostra piattaforma: è il fondamento del sistema con cui identifichiamo i clienti. Quando si aggiunge l’autenticazione tramite login/password, il proxy accetta connessioni da qualsiasi IP all’interno della sottorete /21 del vostro indirizzo registrato.

Si tratta di 2.048 indirizzi. La maggior parte degli ISP ruota gli IP dinamici all’interno di un intervallo molto più ristretto, quindi in pratica la vostra connessione continua a funzionare senza alcun aggiornamento manuale.

FineProxy supporta le credenziali su tutti i protocolli offerti: HTTP, HTTPS e SOCKS5. Per HTTPS, ogni IP dispone di un proprio certificato SSL, garantendo che la connessione crittografata tra il vostro client e il proxy resti sicura anche con l’autenticazione basata su credenziali.

Le credenziali sono disponibili nella dashboard subito dopo l’acquisto. Il formato è semplice: username:password@indirizzo-proxy:porta per HTTP/HTTPS, oppure configurabili nelle impostazioni di autenticazione del vostro client SOCKS5.

Dopo l'acquisto, le credenziali appaiono immediatamente nella tua dashboard — il formato è username:password@indirizzo:porta, pronto per essere incollato nel browser, in uno script o in uno strumento di automazione.

Proteggere le credenziali

Lo svantaggio dell’autenticazione tramite login/password è che le credenziali esistono — e tutto ciò che esiste può essere compromesso. Alcune regole pratiche:

Utilizzate variabili d’ambiente anziché inserire le credenziali direttamente negli script. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” mantiene la password fuori dal codice sorgente.

Non effettuate mai il commit delle credenziali proxy in un repository Git. Anche i repository privati vengono condivisi, clonati e salvati in backup su destinazioni che non controllate.

Se il vostro strumento lo consente, recuperate le credenziali da un secrets manager a runtime anziché archiviarle nei file di configurazione.