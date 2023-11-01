Proxy con autenticazione

Ogni connessione proxy necessita di un metodo per dimostrare che siete autorizzati a utilizzarla. I due approcci standard: registrare il proprio IP e saltare le credenziali, oppure autenticarsi con una coppia proxy server login username password authentication ad ogni richiesta.
L’autenticazione solo tramite IP funziona perfettamente quando il vostro indirizzo non cambia mai. Ma su una connessione domestica, un laptop che si sposta tra reti diverse o un VPS con IP dinamico — serve qualcosa che non smetta di funzionare quando l’indirizzo cambia. Ecco dove entrano in gioco login e password.
Come funziona l'autenticazione basata su credenziali
Quando il tuo software si connette a un proxy, il proxy richiede una prova di accesso. Con l'http proxy authentication, il client invia un header Proxy-Authorization contenente nome utente e password codificati in Base64. Il proxy verifica le credenziali e, se corrispondono, il traffico fluisce. Ecco un rapido esempio con curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — oppure con Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).
Con l’autenticazione socks5 proxy username and password, il processo è leggermente diverso. SOCKS5 gestisce le credenziali durante il proprio handshake — un passaggio separato prima che qualsiasi traffico web abbia inizio. Il client dichiara di volersi autenticare, invia login e password, e il proxy risponde con esito positivo o negativo. Solo dopo questo passaggio la connessione vera e propria ha inizio.
Entrambi i metodi raggiungono lo stesso obiettivo: dimostrare che siete autorizzati a utilizzare il proxy, indipendentemente dall’indirizzo IP da cui vi connettete.
Perché usare le credenziali invece dell’autenticazione solo tramite IP
La modalità solo IP è più semplice — nessun segreto, nulla da configurare nel vostro software. Ma richiede un indirizzo pubblico statico. Nel momento in cui il vostro ISP ruota l’IP, l’accesso si interrompe finché non aggiornate la whitelist.
L'autenticazione tramite login/password elimina questa dipendenza. Le credenziali del proxy funzionano da qualsiasi rete: l'ufficio, un bar, un altro paese. Finché le credenziali sono corrette e il tuo IP rientra nella sottorete /21 del tuo indirizzo registrato, la connessione va a buon fine. La maggior parte dei provider di proxy vincola l'autenticazione con credenziali a un singolo IP in whitelist o a un intervallo /32 minimo — l'approccio con sottorete /21 di FineProxy copre 2.048 indirizzi, quindi le rotazioni di IP dinamici non interrompono quasi mai la sessione, offrendoti un livello di flessibilità raro sul mercato.
Questo è rilevante per:
- Laptop e dispositivi che si spostano tra diverse reti Wi-Fi
- Connessioni domestiche dove l’ISP assegna un nuovo indirizzo ogni giorno
- Team in cui più persone si connettono da località diverse
- Pipeline CI/CD in esecuzione su istanze cloud con IP variabili
Come funziona con FineProxy
La registrazione dell'IP è obbligatoria sulla nostra piattaforma: è il fondamento del sistema con cui identifichiamo i clienti. Quando si aggiunge l’autenticazione tramite login/password, il proxy accetta connessioni da qualsiasi IP all’interno della sottorete /21 del vostro indirizzo registrato.
Si tratta di 2.048 indirizzi. La maggior parte degli ISP ruota gli IP dinamici all’interno di un intervallo molto più ristretto, quindi in pratica la vostra connessione continua a funzionare senza alcun aggiornamento manuale.
FineProxy supporta le credenziali su tutti i protocolli offerti: HTTP, HTTPS e SOCKS5. Per HTTPS, ogni IP dispone di un proprio certificato SSL, garantendo che la connessione crittografata tra il vostro client e il proxy resti sicura anche con l’autenticazione basata su credenziali.
Le credenziali sono disponibili nella dashboard subito dopo l’acquisto. Il formato è semplice: username:password@indirizzo-proxy:porta per HTTP/HTTPS, oppure configurabili nelle impostazioni di autenticazione del vostro client SOCKS5.
Dopo l'acquisto, le credenziali appaiono immediatamente nella tua dashboard — il formato è username:password@indirizzo:porta, pronto per essere incollato nel browser, in uno script o in uno strumento di automazione.
Proteggere le credenziali
Lo svantaggio dell’autenticazione tramite login/password è che le credenziali esistono — e tutto ciò che esiste può essere compromesso. Alcune regole pratiche:
Utilizzate variabili d’ambiente anziché inserire le credenziali direttamente negli script. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” mantiene la password fuori dal codice sorgente.
Non effettuate mai il commit delle credenziali proxy in un repository Git. Anche i repository privati vengono condivisi, clonati e salvati in backup su destinazioni che non controllate.
Se il vostro strumento lo consente, recuperate le credenziali da un secrets manager a runtime anziché archiviarle nei file di configurazione.