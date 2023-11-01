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Proxy com Autenticação

Proxies HTTP/HTTPS/SOCKS5 com autenticação por login/senha — funciona com IPs dinâmicos via sub-rede /21 (2.048 endereços), tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Use proxies com login e senha.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 proxies de datacenter com username e password em Europa
  • Alterne o password para meu login-protected serviço de proxy
  • Atualize o registered IP para meu serviço de proxy
  • Exporte meu authenticated HTTP lista de proxies como JSON
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu com credenciais proxies
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Tráfego nunca medido

Anteriormente, eu usei um serviço diferente. Mas graças a colegas . dicas, eu encontrei este serviço. Velocidade e tráfego ilimitado são impressionantes (em comparação com outros serviços). Eu uso seis meses, enquanto problemas não surgiram. O suporte ao cliente está sempre disponível. Até o painel de controle me satisfez. Eu vou recomendar ao resto dos meus conhecidos. Obrigado!

Ирина КоваленкоPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras permanecem fiéis à sua missão e oferecem proxies de datacenter a preços razoáveis com largura de banda ilimitada. Procurei por toda a internet para um serviço como este e muito feliz eu os encontrei.

bhwowsersNorton Safe Web, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Boa seleção de GEOs. Os preços são ligeiramente mais baratos do que outros serviços. Proxies são rápidos, estáveis e fáceis de usar, tornando-os confiáveis ao longo do tempo. Uma ótima escolha para qualquer pessoa que procura qualidade a um preço razoável.

YomiDevDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Experiência do cliente

Este é um agente muito bom e barato, eu comprei mais de uma vez, eu recomendo altamente

fwefwSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O que significa «dentro da sub-rede /21»?Quando você

Quando você registra seu IP na FineProxy, o acesso por credenciais é permitido não apenas daquele endereço exato, mas de qualquer IP na mesma rede /21. A máscara de sub-rede /21 é 255.255.248.0 — isso equivale a um bloco de 2.048 endereços. Por exemplo, se o seu IP registrado é 203.0.113.45, a rede /21 vai de 203.0.112.0 até 203.0.119.255. Qualquer IP de saída dentro dessa faixa funcionará com seu login e senha.

Meu ISP mudou meu IP, mas ele permaneceu dentro da /21. Preciso fazer alguma coisa?Não

Não. A autenticação continua funcionando automaticamente. A faixa /21 cobre a rotação típica de endereços que a maioria dos ISPs faz dentro de seus próprios pools. Você nem vai perceber a mudança.

Como descubro qual é a minha sub-rede /21?Verifique seu IP

Verifique seu IP público atual em qualquer site "qual é meu IP", depois use uma calculadora de sub-rede gratuita — insira o endereço com /21 e ela mostrará a faixa completa. Se o endereço dinâmico do seu ISP permanecer dentro dessa faixa (o que geralmente acontece), a autenticação por login/senha funcionará sem interrupções.

O que acontece se meu IP sair da faixa /21?O proxy rejeitará

O proxy rejeitará a conexão. Você precisará acessar seu painel da FineProxy e atualizar o endereço IP registrado. A alteração entra em vigor em até 5 minutos.

Quais protocolos suportam autenticação por login/senha?A FineProxy suporta

A FineProxy suporta credenciais via HTTP, HTTPS e SOCKS5. Para HTTP e HTTPS, seu cliente envia as credenciais pelo header Proxy-Authorization. O SOCKS5 realiza a autenticação durante seu próprio handshake antes de qualquer tráfego começar. O formato de configuração é o mesmo em todos os protocolos: nome de usuário, senha, endereço do proxy e porta.

Meu software não tem um campo para login do proxy. O que eu faço?Muitas ferramentas aceitam

Muitas ferramentas aceitam credenciais como parte da URL do proxy: http://username:password@address:port. Isso funciona em configurações de navegador, variáveis de ambiente e na maioria das bibliotecas de programação. Se sua ferramenta aceita apenas endereço e porta sem campos de autenticação, verifique se ela suporta o formato de URL — a maioria suporta.

Guia

Login e senha de proxy: quando você precisa de credenciais e como elas funcionam

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Toda conexão de proxy precisa de alguma forma de provar que você está autorizado a usá-lo. As duas abordagens padrão: registrar seu IP e dispensar credenciais, ou autenticar com um par de nome de usuário e senha do servidor proxy a cada requisição.

A autenticação por IP funciona muito bem quando seu endereço nunca muda. Mas em uma conexão doméstica, um notebook que transita entre redes ou um VPS com IP dinâmico — você precisa de algo que não quebre quando o endereço muda. É aí que entra a autenticação por login/senha.

Como funciona a autenticação baseada em credenciais

Quando seu software se conecta a um proxy, o proxy solicita uma prova de acesso. Com a autenticação de proxy HTTP, o cliente envia um header Proxy-Authorization contendo seu nome de usuário e senha codificados em Base64. O proxy verifica as credenciais e, se estiverem corretas — o tráfego flui. Veja um exemplo rápido com curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — ou em Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Com autenticação por nome de usuário e senha em proxy SOCKS5, o processo é um pouco diferente. O SOCKS5 lida com as credenciais durante seu próprio handshake — uma etapa separada antes de qualquer tráfego web começar. O cliente anuncia que deseja se autenticar, envia o login e a senha, e o proxy responde com sucesso ou falha. Somente depois disso a conexão real é iniciada.

Ambos os métodos alcançam o mesmo objetivo: provar que você tem permissão para usar o proxy, independentemente de qual endereço IP está usando para se conectar.

Por que usar credenciais em vez de apenas IP

O modo somente por IP é mais simples — sem senhas, nada para configurar no seu software. Mas exige um endereço público estático. No momento em que seu ISP rotacionar seu IP, o acesso para de funcionar até você atualizar a whitelist.

A autenticação por login/senha elimina essa dependência. Suas credenciais de proxy funcionam em qualquer rede: o escritório, uma cafeteria, outro país. Desde que as credenciais estejam corretas e seu IP esteja dentro da sub-rede /21 do seu endereço registrado, a conexão passa. A maioria dos provedores de proxy restringe a autenticação por credenciais a um único IP na whitelist ou a uma faixa minúscula /32 — a abordagem de sub-rede /21 da FineProxy cobre 2.048 endereços, então rotações de IP dinâmico quase nunca interrompem sua sessão, oferecendo um nível de flexibilidade raro no mercado.

Isso é importante para:

  • Notebooks e dispositivos que alternam entre redes Wi-Fi
  • Conexões residenciais em que o ISP atribui um novo endereço diariamente
  • Equipes em que várias pessoas se conectam de localizações diferentes
  • Pipelines de CI/CD rodando em instâncias na nuvem com IPs variáveis

Como funciona na FineProxy

O registro de IP é obrigatório em nossa plataforma — é a base de como nosso sistema identifica os clientes. Quando você adiciona autenticação por login/senha, o proxy aceita conexões de qualquer IP dentro da sub-rede /21 do seu endereço registrado.

São 2.048 endereços. A maioria dos ISPs rotaciona IPs dinâmicos dentro de uma faixa muito mais restrita, então na prática sua conexão continua funcionando sem nenhuma atualização manual.

A FineProxy suporta credenciais em todos os protocolos que oferecemos: HTTP, HTTPS e SOCKS5. Para HTTPS, cada IP possui seu próprio certificado SSL, então a conexão criptografada entre o seu cliente e o proxy permanece segura mesmo com autenticação baseada em credenciais.

Suas credenciais ficam disponíveis no painel imediatamente após a compra. O formato é direto: username:password@proxy-address:port para HTTP/HTTPS, ou configurado nas opções de autenticação do seu cliente SOCKS5.

Após a compra, as credenciais aparecem no seu painel instantaneamente — o formato é username:password@address:port, pronto para colar no seu navegador, script ou ferramenta de automação.

Mantendo suas credenciais seguras

A desvantagem da autenticação por login/senha é que as credenciais existem — e tudo que existe pode vazar. Algumas regras práticas:

Use variáveis de ambiente em vez de colocar credenciais diretamente nos scripts. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” mantém a senha fora do seu código-fonte.

Nunca faça commit de credenciais de proxy em um repositório Git. Até repositórios privados são compartilhados, clonados e copiados para lugares que você não controla.

Se a sua ferramenta suportar, busque as credenciais de um gerenciador de segredos em tempo de execução em vez de armazená-las em arquivos de configuração.