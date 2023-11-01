Proxy com Autenticação

Toda conexão de proxy precisa de alguma forma de provar que você está autorizado a usá-lo. As duas abordagens padrão: registrar seu IP e dispensar credenciais, ou autenticar com um par de nome de usuário e senha do servidor proxy a cada requisição.

A autenticação por IP funciona muito bem quando seu endereço nunca muda. Mas em uma conexão doméstica, um notebook que transita entre redes ou um VPS com IP dinâmico — você precisa de algo que não quebre quando o endereço muda. É aí que entra a autenticação por login/senha.

Como funciona a autenticação baseada em credenciais

Quando seu software se conecta a um proxy, o proxy solicita uma prova de acesso. Com a autenticação de proxy HTTP, o cliente envia um header Proxy-Authorization contendo seu nome de usuário e senha codificados em Base64. O proxy verifica as credenciais e, se estiverem corretas — o tráfego flui. Veja um exemplo rápido com curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — ou em Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Com autenticação por nome de usuário e senha em proxy SOCKS5, o processo é um pouco diferente. O SOCKS5 lida com as credenciais durante seu próprio handshake — uma etapa separada antes de qualquer tráfego web começar. O cliente anuncia que deseja se autenticar, envia o login e a senha, e o proxy responde com sucesso ou falha. Somente depois disso a conexão real é iniciada.

Ambos os métodos alcançam o mesmo objetivo: provar que você tem permissão para usar o proxy, independentemente de qual endereço IP está usando para se conectar.

Por que usar credenciais em vez de apenas IP

O modo somente por IP é mais simples — sem senhas, nada para configurar no seu software. Mas exige um endereço público estático. No momento em que seu ISP rotacionar seu IP, o acesso para de funcionar até você atualizar a whitelist.

A autenticação por login/senha elimina essa dependência. Suas credenciais de proxy funcionam em qualquer rede: o escritório, uma cafeteria, outro país. Desde que as credenciais estejam corretas e seu IP esteja dentro da sub-rede /21 do seu endereço registrado, a conexão passa. A maioria dos provedores de proxy restringe a autenticação por credenciais a um único IP na whitelist ou a uma faixa minúscula /32 — a abordagem de sub-rede /21 da FineProxy cobre 2.048 endereços, então rotações de IP dinâmico quase nunca interrompem sua sessão, oferecendo um nível de flexibilidade raro no mercado.

Isso é importante para:

Notebooks e dispositivos que alternam entre redes Wi-Fi

Conexões residenciais em que o ISP atribui um novo endereço diariamente

Equipes em que várias pessoas se conectam de localizações diferentes

Pipelines de CI/CD rodando em instâncias na nuvem com IPs variáveis

Como funciona na FineProxy

O registro de IP é obrigatório em nossa plataforma — é a base de como nosso sistema identifica os clientes. Quando você adiciona autenticação por login/senha, o proxy aceita conexões de qualquer IP dentro da sub-rede /21 do seu endereço registrado.

São 2.048 endereços. A maioria dos ISPs rotaciona IPs dinâmicos dentro de uma faixa muito mais restrita, então na prática sua conexão continua funcionando sem nenhuma atualização manual.

A FineProxy suporta credenciais em todos os protocolos que oferecemos: HTTP, HTTPS e SOCKS5. Para HTTPS, cada IP possui seu próprio certificado SSL, então a conexão criptografada entre o seu cliente e o proxy permanece segura mesmo com autenticação baseada em credenciais.

Suas credenciais ficam disponíveis no painel imediatamente após a compra. O formato é direto: username:password@proxy-address:port para HTTP/HTTPS, ou configurado nas opções de autenticação do seu cliente SOCKS5.

Após a compra, as credenciais aparecem no seu painel instantaneamente — o formato é username:password@address:port, pronto para colar no seu navegador, script ou ferramenta de automação.

Mantendo suas credenciais seguras

A desvantagem da autenticação por login/senha é que as credenciais existem — e tudo que existe pode vazar. Algumas regras práticas:

Use variáveis de ambiente em vez de colocar credenciais diretamente nos scripts. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” mantém a senha fora do seu código-fonte.

Nunca faça commit de credenciais de proxy em um repositório Git. Até repositórios privados são compartilhados, clonados e copiados para lugares que você não controla.