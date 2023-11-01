Autentimisega proxy

Iga proxy-ühendus vajab viisi tõestamaks, et teil on õigus seda kasutada. Kaks standardset lähenemist: registreerige oma IP ja jätke mandaadid vahele, või autentimine proxy-serveris kasutajanime ja parooli paariga iga päringu korral.
Ainult IP-põhine autentimine töötab suurepäraselt, kui teie aadress ei muutu kunagi. Kuid koduse ühenduse, võrkude vahel liikuva sülearvuti või dünaamilise IP-ga VPS-i puhul vajate midagi, mis ei lakka töötamast aadressi vahetumisel. Siin tulebki mängu kasutajanimi/parool.
Kuidas mandaadipõhine autentimine toimib
Kui teie tarkvara ühendub proxy'ga, küsib proxy juurdepääsutõendit. HTTP proxy autentimise puhul saadab klient Proxy-Authorization päise, mis sisaldab teie kasutajanime ja parooli Base64-kodeeringus. Proxy kontrollib mandaate ja kui need klapivad — liiklus voolab. Siin on kiire näide curl'iga: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — või Python requests'iga: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).
SOCKS5 proxy kasutajanime ja parooli autentimise puhul on protsess veidi erinev. SOCKS5 käsitleb mandaate oma kätluse käigus — see on eraldi samm enne veebiliikluse algust. Klient teatab, et soovib autentida, saadab kasutajanime ja parooli ning proxy vastab õnnestumise või ebaõnnestumisega. Alles seejärel algab tegelik ühendus.
Mõlemad meetodid saavutavad sama eesmärgi: tõestavad, et teil on õigus proxy-t kasutada, sõltumata sellest, milliselt IP-aadressilt te ühendate.
Miks kasutada mandaate ainult IP-põhise autentimise asemel
Ainult IP-režiim on lihtsam — pole saladusi ega tarkvara seadistamist. Kuid see nõuab staatilist avalikku aadressi. Hetkel, kui ISP teie IP-d vahetab, katkeb ligipääs, kuni lubatud aadresside loend on uuendatud.
Kasutajanime/parooli autentimine kaotab selle sõltuvuse. Teie proxy mandaat töötab mis tahes võrgust: kontorist, kohvikust, teisest riigist. Kui mandaadid on õiged ja teie IP jääb registreeritud aadressi /21 alamvõrgu piiresse, ühendus toimib. Enamik proxy teenusepakkujaid piirab mandaatautentimise ühe lubatud IP või kitsa /32 vahemikuga — FineProxy’s /21 alamvõrgu lähenemine katab 2048 aadressi, nii et dünaamilised IP rotatsioonid ei katkesta peaaegu kunagi teie sessiooni, pakkudes turul haruldast paindlikkust.
See on oluline järgmistel juhtudel:
- Sülearvutid ja seadmed, mis liiguvad Wi-Fi võrkude vahel
- Koduühendused, kus ISP määrab iga päev uue aadressi
- Meeskonnad, kus mitu inimest ühendub erinevatest asukohtadest
- CI/CD torujuhtmed, mis töötavad muutuvate IP-dega pilveinstantsidel
Kuidas see FineProxy juures toimib
IP registreerimine on meie platvormil kohustuslik — see on alus, kuidas meie süsteem kliente tuvastab. Kui lisate peale selle kasutajanime/parooli autentimise, aktsepteerib proxy ühendusi igalt IP-lt teie registreeritud aadressi /21 alamvõrgu piires.
See on 2048 aadressi. Enamik ISP-sid vahetab dünaamilisi IP-sid palju kitsamas vahemikus, seega praktikas jätkab teie ühendus tööd ilma käsitsi muudatusteta.
FineProxy toetab kasutajatunnuste autentimist kõigi meie pakutavate protokollide puhul: HTTP, HTTPS ja SOCKS5. HTTPS puhul on igal IP-l oma SSL-sertifikaat, nii et krüpteeritud ühendus teie kliendi ja proxy vahel jääb turvaliseks kasutajatunnustepõhise autentimise korral.
Kasutajatunnused on juhtpaneelil kättesaadavad kohe pärast ostu. Vorming on lihtne: kasutajanimi:parool@proxy-aadress:port HTTP/HTTPS jaoks või seadistatav teie SOCKS5-kliendi’s autentimisseadetes.
Pärast ostu ilmuvad mandaadid teie juhtpaneelile koheselt — vorming on kasutajanimi:parool@aadress:port, valmis kleepimiseks brauserisse, skripti või automatiseerimistööriista.
Autentimisandmete kaitsmine
Sisselogimise/parooli autentimise puudus on see, et kasutajatunnused eksisteerivad — ja kõik, mis eksisteerib, võib lekkida. Mõned praktilised reeglid:
Kasutage skriptides kasutajatunnuste kõvakodeerimise asemel keskkonnamuutujaid. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” hoiab parooli teie lähtekoodist eemal.
Ärge kunagi lisage proxy kasutajatunnuseid Git repositooriumisse. Isegi privaatseid reposid jagatakse, kloonitakse ja varundatakse kohtadesse, mida te ei kontrolli.
Kui teie tööriist seda toetab, laadige kasutajatunnused käitusajal salajaste võtmete haldurist (secrets manager), selle asemel et neid konfiguratsioonifailidesse salvestada.