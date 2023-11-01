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Autentimisega proxy

HTTP/HTTPS/SOCKS5 proxyd kasutajanimi/parool autentimisega — töötab dünaamiliste IP-dega /21 alamvõrgu kaudu (2048 aadressi), piiramatu liiklus

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Kasutage puhverservereid koos kasutajanime ja parooliga.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 andmekeskuse puhverservereid koos kasutajanime ja parooliga asukohas Euroopa
  • Vaheta the password minu login-protected puhverserveriteenust
  • Uuenda the registered IP minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu authenticated HTTP puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu kasutajatunnusega proxies
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Liiklust ei mõõdeta

Varem kasutasin ma teist teenust. Aga tänu kolleegide nõuandetele leidsin ma seda teenust. Kiirus ja piiramatu liiklus on muljetavaldav (võrdne teiste teenustega). Kasutan kuus kuud, kuid probleeme ei tekkinud. Klienditeenindus on alati kättesaadav. Isegi kontrollpaneel meeldis mulle. Ma soovitan seda teistele tuttavatele. Tänan teid!

Ирина КоваленкоFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Hea valik GEO'd. Hinnad on mõnevõrra odavamad kui muud teenused. Proxy'id on kiired, stabiilsed ja lihtsad kasutamiseks, mistõttu on nad aja jooksul usaldusväärsed. Hea valik kõigile, kes otsivad kvaliteeti mõistliku hinnaga.

YomiDevDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kliendikogemus

See on väga hea ja odav agent, ma olen seda rohkem kui üks kord ostnud, ma soovitan seda väga

fwefwSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mida tähendab "/21 alamvõrgu piires"?Kui registreerite

Kui registreerite oma IP FineProxy juures, lubatakse kasutajatunnustepõhist juurdepääsu mitte ainult sellelt konkreetselt aadressilt, vaid kõigilt IP-delt samas /21 võrgus. /21 alamvõrgu mask on 255.255.248.0 — see on 2048 aadressi suurune plokk. Näiteks kui teie registreeritud IP on 203.0.113.45, siis /21 võrk hõlmab vahemikku 203.0.112.0 kuni 203.0.119.255. Iga väljuv IP sellest vahemikust töötab teie sisselogimise ja parooliga.

Mu ISP vahetas mu IP-d, aga see jäi /21 piiresse. Kas ma pean midagi tegema?Ei

Ei. Autentimine jätkab automaatselt tööd. /21 vahemik katab tüüpilise aadressirotatsiooni, mida enamik ISP-sid oma aadressipulades teeb. Te ei märka muutust isegi.

Kuidas ma saan teada, milline on minu /21 alamvõrk?Kontrollige oma praegust

Kontrollige oma praegust avalikku IP-d mis tahes “mis on minu IP” lehel, seejärel kasutage tasuta alamvõrgu kalkulaatorit — sisestage aadress koos /21 ja see näitab teile kogu vahemikku. Kui teie ISP dünaamiline aadress jääb sellesse vahemikku (mis tavaliselt nii on), töötab sisselogimise/parooli autentimine katkestusteta.

Mis juhtub, kui mu IP liigub /21 vahemikust välja?Proxy keeldub ühendusest

Proxy keeldub ühendusest. Peate logima sisse oma FineProxy juhtpaneelile ja uuendama registreeritud IP-aadressi. Muudatus jõustub kuni 5 minuti jooksul.

Millised protokollid toetavad kasutajanime/parooli autentimist?FineProxy toetab autentimisandmeid

FineProxy toetab autentimisandmeid HTTP, HTTPS ja SOCKS5 kaudu. HTTP ja HTTPS puhul saadab teie klient andmed Proxy-Authorization päise kaudu. SOCKS5 teostab autentimise oma käepigistuse käigus enne andmeliikluse algust. Seadistamise formaat on kõigi protokollide puhul sama: kasutajanimi, parool, proxy aadress ja port.

Minu tarkvara ei paku proxy sisselogimise välja. Mida teha?Paljud tööriistad aktsepteerivad

Paljud tööriistad aktsepteerivad autentimisandmeid proxy URL-i osana: http://username:password@address:port. See töötab brauseri seadetes, keskkonnamuutujates ja enamikus programmeerimise teekides. Kui teie tööriist aktsepteerib ainult aadressi ja porti ilma autentimisväljadeta, kontrollige, kas see toetab URL-formaati — enamik toetab.

Juhend

Proxy kasutajanimi ja parool: millal on autentimisandmed vajalikud ja kuidas need töötavad

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Iga proxy-ühendus vajab viisi tõestamaks, et teil on õigus seda kasutada. Kaks standardset lähenemist: registreerige oma IP ja jätke mandaadid vahele, või autentimine proxy-serveris kasutajanime ja parooli paariga iga päringu korral.

Ainult IP-põhine autentimine töötab suurepäraselt, kui teie aadress ei muutu kunagi. Kuid koduse ühenduse, võrkude vahel liikuva sülearvuti või dünaamilise IP-ga VPS-i puhul vajate midagi, mis ei lakka töötamast aadressi vahetumisel. Siin tulebki mängu kasutajanimi/parool.

Kuidas mandaadipõhine autentimine toimib

Kui teie tarkvara ühendub proxy'ga, küsib proxy juurdepääsutõendit. HTTP proxy autentimise puhul saadab klient Proxy-Authorization päise, mis sisaldab teie kasutajanime ja parooli Base64-kodeeringus. Proxy kontrollib mandaate ja kui need klapivad — liiklus voolab. Siin on kiire näide curl'iga: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — või Python requests'iga: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

SOCKS5 proxy kasutajanime ja parooli autentimise puhul on protsess veidi erinev. SOCKS5 käsitleb mandaate oma kätluse käigus — see on eraldi samm enne veebiliikluse algust. Klient teatab, et soovib autentida, saadab kasutajanime ja parooli ning proxy vastab õnnestumise või ebaõnnestumisega. Alles seejärel algab tegelik ühendus.

Mõlemad meetodid saavutavad sama eesmärgi: tõestavad, et teil on õigus proxy-t kasutada, sõltumata sellest, milliselt IP-aadressilt te ühendate.

Miks kasutada mandaate ainult IP-põhise autentimise asemel

Ainult IP-režiim on lihtsam — pole saladusi ega tarkvara seadistamist. Kuid see nõuab staatilist avalikku aadressi. Hetkel, kui ISP teie IP-d vahetab, katkeb ligipääs, kuni lubatud aadresside loend on uuendatud.

Kasutajanime/parooli autentimine kaotab selle sõltuvuse. Teie proxy mandaat töötab mis tahes võrgust: kontorist, kohvikust, teisest riigist. Kui mandaadid on õiged ja teie IP jääb registreeritud aadressi /21 alamvõrgu piiresse, ühendus toimib. Enamik proxy teenusepakkujaid piirab mandaatautentimise ühe lubatud IP või kitsa /32 vahemikuga — FineProxy’s /21 alamvõrgu lähenemine katab 2048 aadressi, nii et dünaamilised IP rotatsioonid ei katkesta peaaegu kunagi teie sessiooni, pakkudes turul haruldast paindlikkust.

See on oluline järgmistel juhtudel:

  • Sülearvutid ja seadmed, mis liiguvad Wi-Fi võrkude vahel
  • Koduühendused, kus ISP määrab iga päev uue aadressi
  • Meeskonnad, kus mitu inimest ühendub erinevatest asukohtadest
  • CI/CD torujuhtmed, mis töötavad muutuvate IP-dega pilveinstantsidel

Kuidas see FineProxy juures toimib

IP registreerimine on meie platvormil kohustuslik — see on alus, kuidas meie süsteem kliente tuvastab. Kui lisate peale selle kasutajanime/parooli autentimise, aktsepteerib proxy ühendusi igalt IP-lt teie registreeritud aadressi /21 alamvõrgu piires.

See on 2048 aadressi. Enamik ISP-sid vahetab dünaamilisi IP-sid palju kitsamas vahemikus, seega praktikas jätkab teie ühendus tööd ilma käsitsi muudatusteta.

FineProxy toetab kasutajatunnuste autentimist kõigi meie pakutavate protokollide puhul: HTTP, HTTPS ja SOCKS5. HTTPS puhul on igal IP-l oma SSL-sertifikaat, nii et krüpteeritud ühendus teie kliendi ja proxy vahel jääb turvaliseks kasutajatunnustepõhise autentimise korral.

Kasutajatunnused on juhtpaneelil kättesaadavad kohe pärast ostu. Vorming on lihtne: kasutajanimi:parool@proxy-aadress:port HTTP/HTTPS jaoks või seadistatav teie SOCKS5-kliendi’s autentimisseadetes.

Pärast ostu ilmuvad mandaadid teie juhtpaneelile koheselt — vorming on kasutajanimi:parool@aadress:port, valmis kleepimiseks brauserisse, skripti või automatiseerimistööriista.

Autentimisandmete kaitsmine

Sisselogimise/parooli autentimise puudus on see, et kasutajatunnused eksisteerivad — ja kõik, mis eksisteerib, võib lekkida. Mõned praktilised reeglid:

Kasutage skriptides kasutajatunnuste kõvakodeerimise asemel keskkonnamuutujaid. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” hoiab parooli teie lähtekoodist eemal.

Ärge kunagi lisage proxy kasutajatunnuseid Git repositooriumisse. Isegi privaatseid reposid jagatakse, kloonitakse ja varundatakse kohtadesse, mida te ei kontrolli.

Kui teie tööriist seda toetab, laadige kasutajatunnused käitusajal salajaste võtmete haldurist (secrets manager), selle asemel et neid konfiguratsioonifailidesse salvestada.