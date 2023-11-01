Autentimisega proxy

Kontrollige oma praegust avalikku IP-d mis tahes “mis on minu IP” lehel, seejärel kasutage tasuta alamvõrgu kalkulaatorit — sisestage aadress koos /21 ja see näitab teile kogu vahemikku. Kui teie ISP dünaamiline aadress jääb sellesse vahemikku (mis tavaliselt nii on), töötab sisselogimise/parooli autentimine katkestusteta.