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Proxy met authenticatie

HTTP/HTTPS/SOCKS5-proxy's met login/wachtwoord-authenticatie — werkt met dynamische IP's via /21-subnet (2.048 adressen), onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Gebruik proxy’s met gebruikersnaam en wachtwoord.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1.000 datacenterproxy’s met gebruikersnaam en wachtwoord in Europa
  • Wijzig het wachtwoord van mijn met inloggegevens beveiligde proxyservice
  • Werk het geregistreerde IP van mijn proxyservice bij
  • Exporteer mijn authenticated HTTP proxylijst als JSON
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn credential-based proxies
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Verkeer wordt nooit gemeten

Voorheen heb ik een andere dienst gebruikt. Maar dankzij collega's... tips, vond ik deze dienst. Snelheid en onbeperkt verkeer zijn indrukwekkend (in vergelijking met andere diensten). Ik gebruik zes maanden, terwijl er geen problemen ontstonden. Klantenondersteuning is altijd beschikbaar. Zelfs het bedieningspaneel verheugde me. Ik zal aanbevelen aan de rest van mijn kennissen. Dank u!

Ирина КоваленкоIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Goede selectie van GEO's. Prijzen zijn iets goedkoper dan andere diensten. Proxies zijn snel, stabiel en gemakkelijk te gebruiken, waardoor ze betrouwbaar in de tijd. Een geweldige keuze voor iedereen die op zoek is naar kwaliteit tegen een redelijke prijs.

YomiDevDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Klantervaring

Dit is een zeer goede en goedkope agent, Ik heb meer dan eens gekocht, Ik beveel het

fwefwSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat betekent „binnen het /21-subnet“?Wanneer u

Wanneer u uw IP registreert bij FineProxy, is toegang op basis van inloggegevens niet alleen toegestaan vanaf dat exacte adres, maar vanaf elk IP in hetzelfde /21-netwerk. Het /21-subnetmasker is 255.255.248.0 — dat is een blok van 2.048 adressen. Als uw geregistreerde IP bijvoorbeeld 203.0.113.45 is, loopt het /21-netwerk van 203.0.112.0 tot en met 203.0.119.255. Elk uitgaand IP uit dat bereik werkt met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Mijn ISP heeft mijn IP gewijzigd, maar het bleef binnen /21. Moet ik iets doen?Nee

Nee. Authenticatie blijft automatisch werken. Het /21-bereik dekt de gebruikelijke adresrotatie die de meeste ISP's uitvoeren binnen hun eigen pools. U merkt niets van de wijziging.

Hoe kom ik erachter wat mijn /21-subnet is?Controleer uw huidige

Controleer uw huidige publieke IP op een willekeurige „what is my IP“-site en gebruik vervolgens een gratis subnetcalculator — voer het adres in met /21 en u ziet het volledige bereik. Als het dynamische adres van uw ISP binnen dat bereik blijft (wat meestal het geval is), werkt login/wachtwoord-authenticatie zonder onderbreking.

Wat gebeurt er als mijn IP buiten het /21-bereik valt?De proxy zal

De proxy zal de verbinding weigeren. U moet inloggen op uw FineProxy-dashboard en het geregistreerde IP-adres bijwerken. De wijziging wordt binnen maximaal 5 minuten doorgevoerd.

Welke protocollen ondersteunen login/wachtwoord-authenticatie?FineProxy ondersteunt inloggegevens

FineProxy ondersteunt inloggegevens via HTTP, HTTPS en SOCKS5. Bij HTTP en HTTPS stuurt uw client de gegevens via de Proxy-Authorization-header. SOCKS5 verwerkt de authenticatie tijdens zijn eigen handshake vóórdat enig verkeer begint. Het instellingsformaat is voor alle protocollen hetzelfde: gebruikersnaam, wachtwoord, proxyadres en poort.

Mijn software heeft geen veld voor proxy-login. Wat moet ik doen?Veel tools accepteren

Veel tools accepteren inloggegevens als onderdeel van de proxy-URL: http://username:password@address:port. Dit werkt in browserinstellingen, omgevingsvariabelen en de meeste programmeerbibliotheken. Als uw tool alleen een adres en poort accepteert zonder authenticatievelden, controleer dan of het URL-formaat wordt ondersteund — dat is meestal het geval.

Handleiding

Proxy-login en wachtwoord: wanneer u inloggegevens nodig hebt en hoe ze werken

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Elke proxyverbinding heeft een manier nodig om te bewijzen dat u gemachtigd bent deze te gebruiken. De twee standaardbenaderingen: registreer uw IP en sla inloggegevens over, of authenticeer bij elke aanvraag met een gebruikersnaam-wachtwoord-authenticatiepaar voor de proxyserver.

IP-only authenticatie werkt prima als uw adres nooit verandert. Maar op een thuisverbinding, een laptop die tussen netwerken wisselt, of een VPS met een dynamisch IP — heeft u iets nodig dat niet breekt wanneer het adres verschuift. Daar komt login/wachtwoord om de hoek kijken.

Hoe authenticatie met inloggegevens werkt

Wanneer uw software verbinding maakt met een proxy, vraagt de proxy om bewijs van toegang. Bij HTTP-proxy-authenticatie stuurt de client een Proxy-Authorization-header met uw gebruikersnaam en wachtwoord gecodeerd in Base64. De proxy controleert de inloggegevens en als ze overeenkomen — stroomt het verkeer. Hier is een kort voorbeeld met curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — of in Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Bij SOCKS5-proxy-authenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord verloopt het proces iets anders. SOCKS5 verwerkt de inloggegevens tijdens zijn eigen handshake — een aparte stap vóórdat enig webverkeer begint. De client geeft aan dat hij wil authenticeren, stuurt de login en het wachtwoord, en de proxy reageert met succes of fout. Pas daarna begint de daadwerkelijke verbinding.

Beide methoden bereiken hetzelfde doel: bewijzen dat u gemachtigd bent om de proxy te gebruiken, ongeacht vanaf welk IP-adres u verbinding maakt.

Waarom inloggegevens gebruiken in plaats van alleen IP

De IP-only modus is eenvoudiger — geen geheimen, niets om in uw software te configureren. Maar het vereist een statisch publiek adres. Zodra uw ISP uw IP roteert, valt de toegang weg totdat u de whitelist bijwerkt.

Login/wachtwoord-authenticatie elimineert die afhankelijkheid. Uw proxygegevens werken vanaf elk netwerk: het kantoor, een koffiezaak, een ander land. Zolang de inloggegevens kloppen en uw IP binnen het /21-subnet van uw geregistreerde adres valt, komt de verbinding tot stand. De meeste proxyproviders beperken credential-authenticatie tot één enkel gewhitelist IP of een klein /32-bereik — de /21-subnetbenadering van FineProxy dekt 2.048 adressen, zodat dynamische IP-rotaties uw sessie vrijwel nooit verbreken. Dat biedt u een mate van flexibiliteit die zeldzaam is op de markt.

Dit is van belang voor:

  • Laptops en apparaten die tussen Wi-Fi-netwerken wisselen
  • Thuisverbindingen waarbij de ISP dagelijks een nieuw adres toewijst
  • Teams waarbij meerdere personen vanuit verschillende locaties verbinding maken
  • CI/CD-pipelines die draaien op cloudinstances met wisselende IP's

Hoe het werkt bij FineProxy

IP-registratie is verplicht op ons platform — het vormt de basis van hoe ons systeem klanten identificeert. Wanneer u login/wachtwoord-authenticatie daarbovenop toevoegt, accepteert de proxy verbindingen van elk IP binnen het /21-subnet van uw geregistreerde adres.

Dat zijn 2.048 adressen. De meeste ISP's roteren dynamische IP's binnen een veel smaller bereik, dus in de praktijk blijft uw verbinding werken zonder handmatige aanpassingen.

FineProxy ondersteunt inloggegevens via alle protocollen die wij aanbieden: HTTP, HTTPS en SOCKS5. Bij HTTPS heeft elk IP een eigen SSL-certificaat, zodat de versleutelde verbinding tussen uw client en de proxy ook met credential-gebaseerde authenticatie veilig blijft.

Uw inloggegevens zijn direct na aankoop beschikbaar in het dashboard. Het formaat is eenvoudig: username:password@proxy-address:port voor HTTP/HTTPS, of configureerbaar in de authenticatie-instellingen van uw SOCKS5-client.

Na aankoop verschijnen de inloggegevens direct in uw dashboard — het formaat is gebruikersnaam:wachtwoord@adres:poort, klaar om te plakken in uw browser, script of automatiseringstool.

Inloggegevens veilig bewaren

Het nadeel van login/wachtwoord-authenticatie is dat er inloggegevens bestaan — en alles wat bestaat, kan uitlekken. Een paar praktische regels:

Gebruik omgevingsvariabelen in plaats van inloggegevens hard te coderen in scripts. export HTTPS_PROXY="http://user:pass@proxy:port" houdt het wachtwoord buiten uw broncode.

Commit proxy-inloggegevens nooit naar een Git-repository. Zelfs privérepo's worden gedeeld, gekloond en geback-upt naar plekken waar u geen controle over hebt.

Als uw tool het ondersteunt, haal de inloggegevens dan tijdens runtime op uit een secrets manager in plaats van ze in configuratiebestanden op te slaan.