Proxy met authenticatie

Wanneer u uw IP registreert bij FineProxy, is toegang op basis van inloggegevens niet alleen toegestaan vanaf dat exacte adres, maar vanaf elk IP in hetzelfde /21-netwerk. Het /21-subnetmasker is 255.255.248.0 — dat is een blok van 2.048 adressen. Als uw geregistreerde IP bijvoorbeeld 203.0.113.45 is, loopt het /21-netwerk van 203.0.112.0 tot en met 203.0.119.255. Elk uitgaand IP uit dat bereik werkt met uw gebruikersnaam en wachtwoord.