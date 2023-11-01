جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

بروكسي مع مصادقة

بروكسيات HTTP/HTTPS/SOCKS5 بمصادقة اسم المستخدم/كلمة المرور — تعمل عبر عناوين IP ديناميكية ضمن شبكة فرعية /21 (2,048 عنوانًا)، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

استخدم بروكسيات مع اسم المستخدم وكلمة المرور.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 بروكسي مركز بيانات باسم مستخدم وكلمة مرور في أوروبا
  • بدّل كلمة مرور خدمة البروكسي المحمية بتسجيل الدخول لديّ
  • حدّث عنوان IP المسجّل لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة بروكسي HTTP المصادق عليها لديّ بصيغة JSON
  • اعرض حالة بروكسياتي المعتمدة على بيانات الاعتماد وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

حركة المرور بلا حد

في السابق، كنت أستخدم خدمة مختلفة. لكن بفضل نصائح زملائي وجدت هذه الخدمة. السرعة وحركة المرور غير المحدودة مثيرة للإعجاب (مقارنة بالخدمات الأخرى). أستخدم ستة أشهر حتى لا تنشأ مشاكل. دعم العملاء متاح دائمًا. حتى لوحة التحكم أسعدتني. سأوصي لبقية معارفي. شكرًا لك!

Ирина Коваленкоالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

حسن اختيار GEOs. الأسعار أرخص قليلاً من الخدمات الأخرى. تتميز الوكلاء بالسرعة والثبات وسهولة الاستخدام، مما يجعلها موثوقة مع مرور الوقت. خيار رائع لأي شخص يبحث عن الجودة بسعر معقول.

YomiDevDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

تجربة العملاء

موقع جيدا و صادق و يستحق خمسة نجوم

freecashb13Norton Safe Web, هذا العامالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ماذا يعني "ضمن الشبكة الفرعية /21"؟2,048 عنواناً

عند تسجيل عنوان IP الخاص بك لدى FineProxy، يُسمح بالوصول عبر بيانات الاعتماد ليس فقط من ذلك العنوان تحديدًا، بل من أي عنوان IP ضمن شبكة /21 نفسها. قناع الشبكة الفرعية /21 هو 255.255.248.0 — أي كتلة من 2,048 عنوانًا. على سبيل المثال، إذا كان عنوان IP المُسجّل لديك هو 203.0.113.45، فإن شبكة /21 تمتد من 203.0.112.0 إلى 203.0.119.255. أي عنوان IP صادر ضمن هذا النطاق سيعمل مع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

غيّر مزود الخدمة عنوان الـ IP الخاص بي، لكنه بقي ضمن نطاق /21. هل أحتاج إلى فعل أي شيء؟لا

لا. تستمر المصادقة في العمل تلقائيًا. يُغطي نطاق /21 دورة تغيير العناوين المعتادة التي يقوم بها معظم مزودي خدمة الإنترنت ضمن مجموعاتهم الخاصة. لن تلاحظ التغيير حتى.

كيف أعرف ما هي شبكتي الفرعية /21؟استخدم حاسبة الشبكة

تحقّق من عنوان IP العام الحالي الخاص بك على أي موقع “what is my IP”، ثم استخدم حاسبة شبكات فرعية مجانية — أدخل العنوان مع /21 وستعرض لك النطاق الكامل. إذا بقي عنوان مزود خدمة الإنترنت الديناميكي ضمن هذا النطاق (وهو ما يحدث عادةً)، ستعمل المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور دون انقطاع.

ماذا يحدث إذا انتقل عنوان IP الخاص بي خارج نطاق /21؟حدّث IP المسجّل

سيرفض البروكسي الاتصال. ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم FineProxy وتحديث عنوان IP المُسجّل. يسري التغيير خلال 5 دقائق كحد أقصى.

ما البروتوكولات التي تدعم المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور؟البروتوكولات الثلاثة

يدعم FineProxy بيانات الاعتماد عبر HTTP وHTTPS وSOCKS5. بالنسبة لـ HTTP وHTTPS، يُرسل عميلك بيانات الاعتماد من خلال ترويسة Proxy-Authorization. أما SOCKS5 فيتولى المصادقة أثناء مرحلة المصافحة الخاصة به قبل بدء أي حركة مرور. صيغة الإعداد موحّدة عبر جميع البروتوكولات: اسم المستخدم، كلمة المرور، عنوان البروكسي، والمنفذ.

برنامجي لا يحتوي على حقل لتسجيل دخول البروكسي. ماذا أفعل؟استخدم رابط البروكسي

تقبل كثير من الأدوات بيانات الاعتماد كجزء من رابط البروكسي: http://username:password@address:port. يعمل هذا التنسيق في إعدادات المتصفح، ومتغيرات البيئة، ومعظم مكتبات البرمجة. إذا كانت أداتك تقبل فقط العنوان والمنفذ دون حقول مصادقة، تحقق مما إذا كانت تدعم تنسيق الرابط — فمعظمها يدعمه.

الدليل

اسم المستخدم وكلمة المرور للبروكسي: متى تحتاج إلى بيانات الاعتماد وكيف تعمل

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

كل اتصال بروكسي يحتاج إلى طريقة لإثبات أنك مُصرّح لك باستخدامه. هناك أسلوبان معتمدان: تسجيل عنوان IP الخاص بك وتجاوز بيانات الاعتماد، أو المصادقة عبر زوج اسم مستخدم وكلمة مرور لخادم البروكسي مع كل طلب.

المصادقة عبر IP فقط تعمل بشكل ممتاز عندما لا يتغير عنوانك أبدًا. لكن على اتصال منزلي، أو حاسوب محمول يتنقل بين الشبكات، أو VPS بعنوان IP ديناميكي — تحتاج إلى شيء لا يتعطل عند تغيّر العنوان. هنا يأتي دور اسم المستخدم وكلمة المرور.

كيف تعمل المصادقة ببيانات الاعتماد

عندما يتصل برنامجك بالبروكسي، يطلب البروكسي إثبات حق الوصول. باستخدام مصادقة HTTP proxy، يُرسل العميل ترويسة Proxy-Authorization تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور مُرمّزين بصيغة Base64. يتحقق البروكسي من بيانات الاعتماد، وإذا تطابقت — تتدفق حركة المرور. إليك مثال سريع باستخدام curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — أو في طلبات Python: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

مع بروكسي SOCKS5 الذي يعتمد على المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور، تختلف العملية قليلاً. يتعامل SOCKS5 مع بيانات الاعتماد أثناء مرحلة المصافحة الخاصة به — وهي خطوة منفصلة تسبق أي حركة مرور ويب. يُعلن العميل عن رغبته في المصادقة، ثم يُرسل اسم المستخدم وكلمة المرور، فيستجيب البروكسي بالقبول أو الرفض. وبعد ذلك فقط يبدأ الاتصال الفعلي.

كلتا الطريقتين تحققان الهدف نفسه: إثبات أنك مُصرّح لك باستخدام البروكسي، بغض النظر عن عنوان IP الذي تتصل منه.

لماذا تستخدم بيانات الاعتماد بدلاً من تقييد الوصول بالـ IP فقط

وضع IP فقط أبسط — لا أسرار ولا إعدادات إضافية في برنامجك. لكنه يتطلب عنوانًا عامًا ثابتًا. في اللحظة التي يُغيّر فيها مزود الخدمة (ISP) عنوان الـ IP الخاص بك، ينقطع الوصول حتى تُحدّث القائمة البيضاء.

المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور تُزيل هذا الاعتماد على عنوان IP الثابت. بيانات اعتماد البروكسي الخاصة بك تعمل من أي شبكة: المكتب، أو مقهى، أو حتى دولة مختلفة. طالما أن بيانات الاعتماد صحيحة وعنوان IP الخاص بك يقع ضمن الشبكة الفرعية /21 لعنوانك المسجّل، سيتم الاتصال بنجاح. معظم مزوّدي البروكسي يقيّدون المصادقة ببيانات الاعتماد بعنوان IP واحد مُدرج في القائمة البيضاء أو نطاق /32 ضيّق — بينما نهج FineProxy بالشبكة الفرعية /21 يغطي 2,048 عنوانًا، لذا فإن التغييرات التلقائية لعنوان IP لا تُقطع جلستك تقريبًا أبدًا، مما يمنحك مستوى من المرونة نادر في السوق.

هذا مهم في الحالات التالية:

  • أجهزة اللابتوب والأجهزة التي تتنقل بين شبكات Wi-Fi مختلفة
  • الاتصالات المنزلية حيث يُعيّن مزوّد الخدمة ISP عنوانًا جديدًا يوميًا
  • الفِرق التي يتصل أعضاؤها من مواقع جغرافية مختلفة
  • خطوط أنابيب CI/CD التي تعمل على خوادم سحابية بعناوين IP متغيّرة

كيف يعمل في FineProxy

تسجيل عنوان IP إلزامي على منصتنا — فهو الأساس الذي يعتمد عليه نظامنا للتعرف على العملاء. عند إضافة المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور فوق ذلك، يقبل البروكسي الاتصالات من أي عنوان IP ضمن الشبكة الفرعية /21 لعنوانك المُسجّل.

هذا يعني 2,048 عنوانًا. معظم مزودي خدمة الإنترنت يُدوّرون عناوين IP الديناميكية ضمن نطاق أضيق بكثير، لذا عمليًا يستمر اتصالك في العمل دون أي تحديثات يدوية.

يدعم FineProxy بيانات الاعتماد عبر جميع البروتوكولات المتاحة لدينا: HTTP وHTTPS وSOCKS5. بالنسبة لـ HTTPS، يمتلك كل IP شهادة SSL خاصة به، مما يضمن أن الاتصال المشفّر بين جهازك والبروكسي يظل آمنًا حتى مع المصادقة القائمة على بيانات الاعتماد.

بيانات الاعتماد الخاصة بك متاحة في لوحة التحكم فور الشراء. الصيغة بسيطة: username:password@proxy-address:port لاتصالات HTTP/HTTPS، أو يتم تهيئتها في إعدادات المصادقة لعميل SOCKS5 الخاص بك.

بعد الشراء، تظهر بيانات الاعتماد في لوحة التحكم فورًا — بصيغة username:password@address:port، جاهزة للصق مباشرةً في المتصفح أو السكربت أو أداة الأتمتة.

حماية بيانات الاعتماد

الجانب السلبي للمصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور هو أن بيانات الاعتماد موجودة — وأي شيء موجود يمكن أن يتسرّب. إليك بعض القواعد العملية:

استخدم متغيّرات البيئة بدلاً من كتابة بيانات الاعتماد مباشرةً في السكربتات. الأمر export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” يُبقي كلمة المرور خارج شفرتك المصدرية.

لا تُضِف بيانات اعتماد البروكسي أبدًا إلى مستودع Git. حتى المستودعات الخاصة يتم مشاركتها واستنساخها ونسخها احتياطيًا في أماكن لا تتحكم فيها.

إذا كانت أداتك تدعم ذلك، استرجع بيانات الاعتماد من مدير الأسرار (secrets manager) أثناء التشغيل بدلاً من تخزينها في ملفات الإعدادات.