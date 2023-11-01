بروكسي مع مصادقة

كل اتصال بروكسي يحتاج إلى طريقة لإثبات أنك مُصرّح لك باستخدامه. هناك أسلوبان معتمدان: تسجيل عنوان IP الخاص بك وتجاوز بيانات الاعتماد، أو المصادقة عبر زوج اسم مستخدم وكلمة مرور لخادم البروكسي مع كل طلب.

المصادقة عبر IP فقط تعمل بشكل ممتاز عندما لا يتغير عنوانك أبدًا. لكن على اتصال منزلي، أو حاسوب محمول يتنقل بين الشبكات، أو VPS بعنوان IP ديناميكي — تحتاج إلى شيء لا يتعطل عند تغيّر العنوان. هنا يأتي دور اسم المستخدم وكلمة المرور.

كيف تعمل المصادقة ببيانات الاعتماد

عندما يتصل برنامجك بالبروكسي، يطلب البروكسي إثبات حق الوصول. باستخدام مصادقة HTTP proxy، يُرسل العميل ترويسة Proxy-Authorization تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور مُرمّزين بصيغة Base64. يتحقق البروكسي من بيانات الاعتماد، وإذا تطابقت — تتدفق حركة المرور. إليك مثال سريع باستخدام curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — أو في طلبات Python: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

مع بروكسي SOCKS5 الذي يعتمد على المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور، تختلف العملية قليلاً. يتعامل SOCKS5 مع بيانات الاعتماد أثناء مرحلة المصافحة الخاصة به — وهي خطوة منفصلة تسبق أي حركة مرور ويب. يُعلن العميل عن رغبته في المصادقة، ثم يُرسل اسم المستخدم وكلمة المرور، فيستجيب البروكسي بالقبول أو الرفض. وبعد ذلك فقط يبدأ الاتصال الفعلي.

كلتا الطريقتين تحققان الهدف نفسه: إثبات أنك مُصرّح لك باستخدام البروكسي، بغض النظر عن عنوان IP الذي تتصل منه.

لماذا تستخدم بيانات الاعتماد بدلاً من تقييد الوصول بالـ IP فقط

وضع IP فقط أبسط — لا أسرار ولا إعدادات إضافية في برنامجك. لكنه يتطلب عنوانًا عامًا ثابتًا. في اللحظة التي يُغيّر فيها مزود الخدمة (ISP) عنوان الـ IP الخاص بك، ينقطع الوصول حتى تُحدّث القائمة البيضاء.

المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور تُزيل هذا الاعتماد على عنوان IP الثابت. بيانات اعتماد البروكسي الخاصة بك تعمل من أي شبكة: المكتب، أو مقهى، أو حتى دولة مختلفة. طالما أن بيانات الاعتماد صحيحة وعنوان IP الخاص بك يقع ضمن الشبكة الفرعية /21 لعنوانك المسجّل، سيتم الاتصال بنجاح. معظم مزوّدي البروكسي يقيّدون المصادقة ببيانات الاعتماد بعنوان IP واحد مُدرج في القائمة البيضاء أو نطاق /32 ضيّق — بينما نهج FineProxy بالشبكة الفرعية /21 يغطي 2,048 عنوانًا، لذا فإن التغييرات التلقائية لعنوان IP لا تُقطع جلستك تقريبًا أبدًا، مما يمنحك مستوى من المرونة نادر في السوق.

هذا مهم في الحالات التالية:

أجهزة اللابتوب والأجهزة التي تتنقل بين شبكات Wi-Fi مختلفة

الاتصالات المنزلية حيث يُعيّن مزوّد الخدمة ISP عنوانًا جديدًا يوميًا

الفِرق التي يتصل أعضاؤها من مواقع جغرافية مختلفة

خطوط أنابيب CI/CD التي تعمل على خوادم سحابية بعناوين IP متغيّرة

كيف يعمل في FineProxy

تسجيل عنوان IP إلزامي على منصتنا — فهو الأساس الذي يعتمد عليه نظامنا للتعرف على العملاء. عند إضافة المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور فوق ذلك، يقبل البروكسي الاتصالات من أي عنوان IP ضمن الشبكة الفرعية /21 لعنوانك المُسجّل.

هذا يعني 2,048 عنوانًا. معظم مزودي خدمة الإنترنت يُدوّرون عناوين IP الديناميكية ضمن نطاق أضيق بكثير، لذا عمليًا يستمر اتصالك في العمل دون أي تحديثات يدوية.

يدعم FineProxy بيانات الاعتماد عبر جميع البروتوكولات المتاحة لدينا: HTTP وHTTPS وSOCKS5. بالنسبة لـ HTTPS، يمتلك كل IP شهادة SSL خاصة به، مما يضمن أن الاتصال المشفّر بين جهازك والبروكسي يظل آمنًا حتى مع المصادقة القائمة على بيانات الاعتماد.

بيانات الاعتماد الخاصة بك متاحة في لوحة التحكم فور الشراء. الصيغة بسيطة: username:password@proxy-address:port لاتصالات HTTP/HTTPS، أو يتم تهيئتها في إعدادات المصادقة لعميل SOCKS5 الخاص بك.

بعد الشراء، تظهر بيانات الاعتماد في لوحة التحكم فورًا — بصيغة username:password@address:port، جاهزة للصق مباشرةً في المتصفح أو السكربت أو أداة الأتمتة.

حماية بيانات الاعتماد

الجانب السلبي للمصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور هو أن بيانات الاعتماد موجودة — وأي شيء موجود يمكن أن يتسرّب. إليك بعض القواعد العملية:

استخدم متغيّرات البيئة بدلاً من كتابة بيانات الاعتماد مباشرةً في السكربتات. الأمر export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” يُبقي كلمة المرور خارج شفرتك المصدرية.

لا تُضِف بيانات اعتماد البروكسي أبدًا إلى مستودع Git. حتى المستودعات الخاصة يتم مشاركتها واستنساخها ونسخها احتياطيًا في أماكن لا تتحكم فيها.