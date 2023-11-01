NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

需认证代理

HTTP/HTTPS/SOCKS5 代理，支持用户名/密码认证——通过 /21 子网（2,048 个地址）兼容动态 IP，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

使用以下方式认证代理： 用户名和密码。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买1,000 数据中心代理 ， username 和 password 位于 欧洲
  • 轮换 password 用于 我的 login-protected 代理服务
  • 更新 registered IP 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 authenticated HTTP 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 基于凭据的 proxies
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

流量永不限量

之前我用的是另一个服务。但多亏了同事们的建议，我找到了这个服务。速度和无限流量令人印象深刻（与其他服务相比）。我用的是六个月，期间没有出现问题。客户支持始终在线。连控制面板都让我满意。我会推荐给我其他熟人。谢谢！

Ирина КоваленкоFineProxy 内部平台译自英语来源

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

位置与库存

GEO的选择也不错。价格比其他服务略低。代理快速、稳定且易于使用，使其长期可靠。对于任何追求高品质且价格合理的人来说，这是个很好的选择。

YomiDevDieg, 今年译自英语来源

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

客户体验

这是一个非常好且价格合理的代理，我买过不止一次，强烈推荐

fwefwSaasHub, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
「在 /21 子网范围内」是什么意思？2,048 个地址

当您在 FineProxy 注册 IP 时，基于凭据的访问不仅限于该精确地址，还允许同一 /21 网络中的任何 IP。/21 子网掩码为 255.255.248.0——即一个包含 2,048 个地址的地址块。例如，如果您注册的 IP 是 203.0.113.45，/21 网络范围为 203.0.112.0 到 203.0.119.255。该范围内的任何出口 IP 都可以使用您的用户名和密码进行认证。

我的 ISP 更换了我的 IP，但仍在 /21 范围内。我需要做什么吗？不需要

不会。身份验证会自动持续工作。/21 范围覆盖了大多数 ISP 在其地址池内进行的常规 IP 轮换。您甚至不会察觉到地址变化。

如何查询我的 /21 子网？使用子网计算器

在任意「查看我的 IP」网站上检查您当前的公共 IP，然后使用免费的子网计算器——输入地址加 /21，即可显示完整范围。如果您的 ISP 动态地址保持在该范围内（通常都是如此），用户名/密码认证将不间断地持续工作。

如果我的 IP 超出了 /21 范围怎么办？更新已注册的 IP

代理将拒绝连接。您需要登录 FineProxy 控制面板并更新已注册的 IP 地址。更改将在 5 分钟内生效。

哪些协议支持用户名/密码认证？三种协议均支持

FineProxy 在 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5 协议上均支持凭据认证。对于 HTTP 和 HTTPS，您的客户端通过 Proxy-Authorization 头部发送凭据。SOCKS5 则在自身的握手阶段完成认证，早于任何流量传输。各协议的配置格式相同：用户名、密码、代理地址和端口。

我的软件没有代理登录的输入框，该怎么办？使用代理 URL

许多工具支持在代理 URL 中直接嵌入凭据：http://username:password@address:port。这种格式适用于浏览器设置、环境变量以及大多数编程库。如果您的工具只接受地址和端口、没有单独的认证字段，请检查它是否支持 URL 格式——大多数工具都支持。

指南

代理登录名和密码：何时需要凭据以及认证工作原理

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

每个代理连接都需要某种方式来验证您的使用授权。两种标准方法：注册您的 IP 并跳过凭据验证，或在每次请求时使用代理服务器的用户名和密码进行身份验证。

仅 IP 认证在地址固定时表现出色。但如果您使用的是家庭宽带、在不同网络间切换的笔记本电脑，或动态 IP 的 VPS——您需要一种不会因地址变化而中断的认证方式。这就是用户名/密码认证的用武之地。

基于凭据的认证工作原理

当您的软件连接代理时，代理会要求提供访问凭证。使用 HTTP 代理认证时，客户端会发送一个 Proxy-Authorization 头，其中包含以 Base64 编码的用户名和密码。代理验证凭据，如果匹配——流量即可通行。以下是一个 curl 快速示例： curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com ——或在 Python requests 中： requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

使用 SOCKS5 代理的用户名和密码认证时，流程略有不同。SOCKS5 在自身的握手阶段处理凭据——这是在任何网络流量开始之前的独立步骤。客户端声明需要进行认证，发送用户名和密码，代理随后返回成功或失败的响应。只有认证通过后，实际的连接才会建立。

两种方法实现同一目标：证明您有权使用该代理，无论您从哪个 IP 地址连接。

为什么使用凭据认证而非纯 IP 认证

纯 IP 模式更简单——无需密钥，软件中无需额外配置。但它要求您拥有静态公网地址。一旦 ISP 轮换了您的 IP，访问将立即中断，直到您更新白名单为止。

用户名/密码认证消除了对固定 IP 的依赖。您的代理凭据可以在任何网络环境下使用：办公室、咖啡店、甚至不同的国家。只要凭据正确，且您的 IP 在已注册地址的 /21 子网范围内，连接就能顺利建立。大多数代理服务商将凭据认证限制在单个白名单 IP 或极小的 /32 范围内——而 FineProxy 的 /21 子网方案覆盖 2,048 个地址，因此动态 IP 轮换几乎不会中断您的会话，为您提供市场上少见的灵活性。

这对以下场景尤为重要：

  • 在不同 Wi-Fi 网络间切换的笔记本电脑和移动设备
  • ISP 每天分配新地址的家庭宽带连接
  • 团队成员从不同地点连接的多人协作场景
  • 在 IP 不断变化的云实例上运行的 CI/CD 流水线

FineProxy 的工作方式

IP 注册在我们的平台上是必需的——它是系统识别客户的基础。当您在此基础上添加用户名/密码认证后，代理将接受来自您注册地址 /21 子网内任意 IP 的连接。

这意味着 2,048 个地址。大多数 ISP 的动态 IP 轮换范围远小于此，因此实际使用中，您的连接无需任何手动更新即可持续正常工作。

FineProxy 在我们提供的所有协议上均支持凭据认证：HTTP、HTTPS 和 SOCKS5。对于 HTTPS，每个 IP 都拥有独立的 SSL 证书，因此即使使用凭据认证，您的客户端与代理之间的加密连接依然安全可靠。

购买完成后，您可以立即在控制面板中获取凭据。格式非常简单：HTTP/HTTPS 使用 username:password@proxy-address:port，或在 SOCKS5 客户端的认证设置中进行配置。

购买完成后，凭据会立即显示在您的控制面板中——格式为 username:password@address:port，可直接粘贴到浏览器、脚本或自动化工具中使用。

妥善保管凭据

用户名/密码认证的缺点在于凭据的存在本身——而凡是存在的东西就有泄露的可能。以下是一些实用的安全建议：

请使用环境变量代替在脚本中硬编码凭据。export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” 可以将密码从源代码中分离出来。

切勿将代理凭据提交到 Git 仓库。即使是私有仓库，也可能被分享、克隆或备份到您无法控制的地方。

如果您的工具支持，建议在运行时从密钥管理器中动态获取凭据，而非将其存储在配置文件中。