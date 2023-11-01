Proxy con autenticación

Toda conexión proxy necesita alguna forma demostrar que estás autorizado para usarla. Los dos enfoques estándar: registrar tu IP y omitir credenciales, o autenticarte con un par de usuario y contraseña en cada solicitud.

La autenticación solo por IP funciona muy bien cuando tu dirección nunca cambia. Pero en una conexión doméstica, un portátil que se mueve entre redes o un VPS con IP dinámica, necesitas algo que no falle cuando la dirección cambie. Ahí es donde entra la autenticación por usuario/contraseña.

Cómo funciona la autenticación basada en credenciales

Cuando su software se conecta a un proxy, este solicita una prueba de acceso. Con la autenticación de proxy HTTP, el cliente envía un encabezado Proxy-Authorization que contiene su nombre de usuario y contraseña codificados en Base64. El proxy verifica las credenciales y, si coinciden, el tráfico fluye. A continuación, un ejemplo rápido con curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — o en Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Con la autenticación SOCKS5 mediante usuario y contraseña, el proceso es ligeramente diferente. SOCKS5 gestiona las credenciales durante su propio handshake, un paso separado antes de que comience cualquier tráfico web. El cliente anuncia que desea autenticarse, envía el usuario y la contraseña, y el proxy responde con éxito o fallo. Solo después de eso comienza la conexión real.

Ambos métodos logran el mismo objetivo: demostrar que tienes permiso para usar el proxy, sin importar desde qué dirección IP te conectes.

Por qué usar credenciales en lugar de solo IP

El modo solo IP es más sencillo: sin secretos, nada que configurar en tu software. Pero requiere una dirección pública estática. En el momento en que tu ISP rote tu IP, el acceso se interrumpe hasta que actualices la lista blanca.

La autenticación por usuario/contraseña elimina esa dependencia. Su acceso al proxy funciona desde cualquier red: la oficina, una cafetería, otro país. Siempre que las credenciales sean correctas y su IP esté dentro de la subred /21 de su dirección registrada, la conexión se establece. La mayoría de los proveedores de proxies limitan la autenticación por credenciales a una única IP en lista blanca o a un rango /32 mínimo — el enfoque de subred /21 de FineProxy cubre 2,048 direcciones, por lo que las rotaciones de IP dinámica casi nunca interrumpen su sesión, ofreciéndole un nivel de flexibilidad poco habitual en el mercado.

Esto es importante para:

Portátiles y dispositivos que se mueven entre redes Wi-Fi

Conexiones domésticas donde el ISP asigna una nueva dirección a diario

Equipos en los que varias personas se conectan desde distintas ubicaciones

Pipelines CI/CD ejecutándose en instancias cloud con IPs cambiantes

Cómo funciona en FineProxy

El registro de IP es obligatorio en nuestra plataforma — es la base del sistema con el que identificamos a los clientes. Cuando además activa la autenticación por login/contraseña, el proxy acepta conexiones desde cualquier IP dentro de la subred /21 de su dirección registrada.

Eso son 2048 direcciones. La mayoría de los ISP rotan las IPs dinámicas dentro de un rango mucho más reducido, por lo que en la práctica su conexión sigue funcionando sin necesidad de actualizaciones manuales.

FineProxy soporta credenciales en todos los protocolos que ofrecemos: HTTP, HTTPS y SOCKS5. Para HTTPS, cada IP tiene su propio certificado SSL, de modo que la conexión cifrada entre su cliente y el proxy se mantiene segura incluso con autenticación por credenciales.

Sus credenciales están disponibles en el panel de control inmediatamente después de la compra. El formato es sencillo: usuario:contraseña@dirección-proxy:puerto para HTTP/HTTPS, o se configuran en los ajustes de autenticación de su cliente SOCKS5.

Tras la compra, las credenciales aparecen en su panel de control al instante — el formato es usuario:contraseña@dirección:puerto, listo para pegar en su navegador, script o herramienta de automatización.

Proteja sus credenciales

La desventaja de la autenticación por login/contraseña es que las credenciales existen — y todo lo que existe puede filtrarse. Algunas reglas prácticas:

Use variables de entorno en lugar de escribir las credenciales directamente en los scripts. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” mantiene la contraseña fuera de su código fuente.

Nunca suba credenciales de proxy a un repositorio Git. Incluso los repos privados se comparten, clonan y respaldan en lugares que usted no controla.