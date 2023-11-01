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Proxy con autenticación

Proxies HTTP/HTTPS/SOCKS5 con autenticación usuario/contraseña — funciona con IP dinámicas mediante subred /21 (2048 direcciones), tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Usar proxies con inicio de sesión y contraseña.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 proxies de datacenter con nombre de usuario y contraseña en Europa
  • Cambiar la contraseña de mi servicio de proxies protegido mediante inicio de sesión
  • Actualizar el IP registrado para mi servicio proxy
  • Exportar mi lista de proxy HTTP autenticada como JSON
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis proxies basados en credenciales
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Tráfico nunca medido

Anteriormente, usé un servicio diferente. Pero gracias a los consejos de los colegas, encontré este servicio. La velocidad y el tráfico ilimitado son impresionantes (en comparación con otros servicios). Utilizo seis meses, mientras que los problemas no surgieron. El servicio de atención al cliente siempre está disponible. Incluso el panel de control me complació. Le recomendaré al resto de mis conocidos. ¡Gracias!

Ирина КоваленкоPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Buena selección de GEO. Los precios son ligeramente más baratos que otros servicios. Las proxies son rápidas, estables y fáciles de usar, por lo que son confiables con el tiempo. Una gran opción para cualquier persona que busca calidad a un precio razonable.

YomiDevDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Experiencia del cliente

“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”

wilde amado toapanta yugchaPlataforma interna FineProxyFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué significa "dentro de la subred /21"?2.048 direcciones

Cuando registra su IP en FineProxy, el acceso mediante credenciales se permite no solo desde esa dirección exacta, sino desde cualquier IP dentro de la misma red /21. La máscara de subred /21 es 255.255.248.0 — es decir, un bloque de 2,048 direcciones. Por ejemplo, si su IP registrada es 203.0.113.45, la red /21 abarca desde 203.0.112.0 hasta 203.0.119.255. Cualquier IP de salida dentro de ese rango funcionará con su usuario y contraseña.

Mi ISP cambió mi IP, pero se mantuvo dentro del /21. ¿Necesito hacer algo?No

No. La autenticación sigue funcionando automáticamente. El rango /21 cubre la rotación de direcciones típica que la mayoría de los ISP realizan dentro de sus propios pools. Ni siquiera notará el cambio.

¿Cómo puedo averiguar cuál es mi subred /21?Calcule la subred

Consulte su IP pública actual en cualquier sitio del tipo “cuál es mi IP” y luego utilice una calculadora de subredes gratuita: ingrese la dirección con /21 y le mostrará el rango completo. Si la dirección dinámica de su ISP’s se mantiene dentro de ese rango (lo cual es lo habitual), la autenticación por usuario/contraseña funcionará sin interrupciones.

¿Qué sucede si mi IP sale fuera del rango /21?Actualizar registrado IP

El proxy rechazará la conexión. Deberá iniciar sesión en su panel de FineProxy y actualizar la dirección IP registrada. El cambio se aplica en un máximo de 5 minutos.

¿Qué protocolos admiten autenticación por usuario/contraseña?Los tres protocolos

FineProxy admite credenciales a través de HTTP, HTTPS y SOCKS5. En HTTP y HTTPS, su cliente envía las credenciales mediante el encabezado Proxy-Authorization. SOCKS5 gestiona la autenticación durante su propio handshake antes de que comience cualquier tráfico. El formato de configuración es el mismo en todos los protocolos: usuario, contraseña, dirección del proxy y puerto.

Mi software no tiene un campo para el login del proxy. ¿Qué hago?Usar URL proxy

Muchas herramientas aceptan credenciales como parte de la URL del proxy: http://username:password@address:port. Esto funciona en la configuración del navegador, variables de entorno y la mayoría de las bibliotecas de programación. Si su herramienta solo acepta dirección y puerto sin campos de autenticación, compruebe si admite el formato URL — la mayoría sí lo hace.

Guía

Login y contraseña del proxy: cuándo necesita credenciales y cómo funcionan

4 min leedEquipo de red FineProxy

Toda conexión proxy necesita alguna forma demostrar que estás autorizado para usarla. Los dos enfoques estándar: registrar tu IP y omitir credenciales, o autenticarte con un par de usuario y contraseña en cada solicitud.

La autenticación solo por IP funciona muy bien cuando tu dirección nunca cambia. Pero en una conexión doméstica, un portátil que se mueve entre redes o un VPS con IP dinámica, necesitas algo que no falle cuando la dirección cambie. Ahí es donde entra la autenticación por usuario/contraseña.

Cómo funciona la autenticación basada en credenciales

Cuando su software se conecta a un proxy, este solicita una prueba de acceso. Con la autenticación de proxy HTTP, el cliente envía un encabezado Proxy-Authorization que contiene su nombre de usuario y contraseña codificados en Base64. El proxy verifica las credenciales y, si coinciden, el tráfico fluye. A continuación, un ejemplo rápido con curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — o en Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Con la autenticación SOCKS5 mediante usuario y contraseña, el proceso es ligeramente diferente. SOCKS5 gestiona las credenciales durante su propio handshake, un paso separado antes de que comience cualquier tráfico web. El cliente anuncia que desea autenticarse, envía el usuario y la contraseña, y el proxy responde con éxito o fallo. Solo después de eso comienza la conexión real.

Ambos métodos logran el mismo objetivo: demostrar que tienes permiso para usar el proxy, sin importar desde qué dirección IP te conectes.

Por qué usar credenciales en lugar de solo IP

El modo solo IP es más sencillo: sin secretos, nada que configurar en tu software. Pero requiere una dirección pública estática. En el momento en que tu ISP rote tu IP, el acceso se interrumpe hasta que actualices la lista blanca.

La autenticación por usuario/contraseña elimina esa dependencia. Su acceso al proxy funciona desde cualquier red: la oficina, una cafetería, otro país. Siempre que las credenciales sean correctas y su IP esté dentro de la subred /21 de su dirección registrada, la conexión se establece. La mayoría de los proveedores de proxies limitan la autenticación por credenciales a una única IP en lista blanca o a un rango /32 mínimo — el enfoque de subred /21 de FineProxy cubre 2,048 direcciones, por lo que las rotaciones de IP dinámica casi nunca interrumpen su sesión, ofreciéndole un nivel de flexibilidad poco habitual en el mercado.

Esto es importante para:

  • Portátiles y dispositivos que se mueven entre redes Wi-Fi
  • Conexiones domésticas donde el ISP asigna una nueva dirección a diario
  • Equipos en los que varias personas se conectan desde distintas ubicaciones
  • Pipelines CI/CD ejecutándose en instancias cloud con IPs cambiantes

Cómo funciona en FineProxy

El registro de IP es obligatorio en nuestra plataforma — es la base del sistema con el que identificamos a los clientes. Cuando además activa la autenticación por login/contraseña, el proxy acepta conexiones desde cualquier IP dentro de la subred /21 de su dirección registrada.

Eso son 2048 direcciones. La mayoría de los ISP rotan las IPs dinámicas dentro de un rango mucho más reducido, por lo que en la práctica su conexión sigue funcionando sin necesidad de actualizaciones manuales.

FineProxy soporta credenciales en todos los protocolos que ofrecemos: HTTP, HTTPS y SOCKS5. Para HTTPS, cada IP tiene su propio certificado SSL, de modo que la conexión cifrada entre su cliente y el proxy se mantiene segura incluso con autenticación por credenciales.

Sus credenciales están disponibles en el panel de control inmediatamente después de la compra. El formato es sencillo: usuario:contraseña@dirección-proxy:puerto para HTTP/HTTPS, o se configuran en los ajustes de autenticación de su cliente SOCKS5.

Tras la compra, las credenciales aparecen en su panel de control al instante — el formato es usuario:contraseña@dirección:puerto, listo para pegar en su navegador, script o herramienta de automatización.

Proteja sus credenciales

La desventaja de la autenticación por login/contraseña es que las credenciales existen — y todo lo que existe puede filtrarse. Algunas reglas prácticas:

Use variables de entorno en lugar de escribir las credenciales directamente en los scripts. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” mantiene la contraseña fuera de su código fuente.

Nunca suba credenciales de proxy a un repositorio Git. Incluso los repos privados se comparten, clonan y respaldan en lugares que usted no controla.

Si su herramienta lo permite, obtenga las credenciales de un gestor de secretos en tiempo de ejecución en lugar de almacenarlas en archivos de configuración.