新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

認証付きプロキシ

HTTP/HTTPS/SOCKS5プロキシ（ログイン／パスワード認証対応）— /21サブネット（2,048アドレス）で動的IPに対応、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

ログイン名とパスワード を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 欧州のユーザー名・パスワード認証対応データセンタープロキシを1,000件購入
  • ログイン保護されたプロキシサービスのパスワードを変更
  • プロキシサービスに登録したIPを更新
  • 認証済みHTTPプロキシリストをJSONでエクスポートする
  • 認証情報ベースのプロキシのステータスと請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

通信量による従量課金なし

以前は別のサービスを利用していました。しかし、同僚の助言のおかげで、このサービスを見つけました。速度と無制限のトラフィックは、ほかのサービスと比べて見事です。6か月使っていますが、今のところ問題は起きていません。カスタマーサポートはいつでも利用できます。操作パネルまで気に入りました。ほかの知人たちにもおすすめします。ありがとう！

Ирина КоваленкоFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

GEOの選択肢が豊富です。価格はほかのサービスよりわずかに安くなっています。プロキシは高速かつ安定していて使いやすく、長期間にわたり頼りになります。手頃な価格で品質を求める方には素晴らしい選択肢です。

YomiDevDieg, 今年英語から翻訳ソース

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

カスタマーエクスペリエンス

とても優秀で安価なエージェントです。複数回購入しており、強くおすすめします。

fwefwSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
「/21 サブネット内」とはどういう意味ですか？2,048アドレス

FineProxy にIPアドレスを登録すると、認証情報によるアクセスはその正確なアドレスだけでなく、同一 /21 ネットワーク内の任意のIPから許可されます。/21 のサブネットマスクは 255.255.248.0 で、これは2,048個のアドレスブロックに相当します。たとえば、登録したIPが 203.0.113.45 の場合、/21 ネットワークは 203.0.112.0 から 203.0.119.255 までとなります。この範囲内のどの送信元IPでも、ログインとパスワードで認証が可能です。

ISPによってIPアドレスが変更されましたが、/21の範囲内に収まっています。何か対応が必要ですか？いいえ

いいえ。認証は自動的に機能し続けます。/21 の範囲は、ほとんどのISPが自社プール内で行う一般的なアドレスローテーションをカバーしています。変更に気づくこともないでしょう。

自分の/21サブネットはどうやって確認できますか？サブネット計算ツールを使用

任意の「what is my IP」サイトで現在のパブリックIPを確認し、無料のサブネット計算ツールを使用してください。アドレスに /21 を指定して入力すると、全範囲が表示されます。ISPの動的アドレスがその範囲内に収まっていれば（通常はそうなります）、ログイン／パスワード認証は中断なく機能します。

IPアドレスが/21の範囲外に変わった場合はどうなりますか？登録IPを更新

プロキシは接続を拒否します。FineProxy のダッシュボードにログインし、登録済みIPアドレスを更新してください。変更は最大5分以内に反映されます。

ログイン／パスワード認証に対応しているプロトコルは？3プロトコルすべて

FineProxyはHTTP、HTTPS、SOCKS5での認証情報送信に対応しています。HTTPおよびHTTPSの場合、クライアントはProxy-Authorizationヘッダーを通じて認証情報を送信します。SOCKS5は、トラフィック開始前に独自のハンドシェイク中に認証を処理します。設定フォーマットはプロトコル間で共通：ユーザー名、パスワード、プロキシアドレス、ポートです。

使用しているソフトウェアにプロキシログインの入力欄がありません。どうすればよいですか？プロキシURLを使用

多くのツールでは、プロキシURLの一部として認証情報を指定できます：http://username:password@address:port。この形式はブラウザ設定、環境変数、ほとんどのプログラミングライブラリで利用可能です。お使いのツールにアドレスとポートの入力欄しかなく認証フィールドがない場合は、URL形式に対応しているかご確認ください。ほとんどのツールが対応しています。

ガイド

プロキシのログインとパスワード：認証情報が必要な場面とその仕組み

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

すべてのプロキシ接続には、使用が許可されていることを証明する手段が必要です。標準的なアプローチは2つあります。IPアドレスを登録して認証情報を省略する方法と、リクエストごとにプロキシサーバーのログイン・ユーザー名・パスワードで認証する方法です。

IP認証のみの方式は、アドレスが変わらない場合に最適です。しかし、自宅の回線、ネットワーク間を移動するノートパソコン、動的IPのVPSなど、アドレスが変わる可能性がある環境では、IPの変更に左右されない認証方法が必要です。そこでログイン／パスワード認証の出番です。

認証情報ベースの認証の仕組み

ソフトウェアがプロキシに接続すると、プロキシはアクセス権の確認を求めます。HTTPプロキシ認証では、クライアントはBase64でエンコードされたユーザー名とパスワードを含むProxy-Authorizationヘッダーを送信します。プロキシは認証情報を確認し、一致すれば通信が開始されます。curlを使った簡単な例をご覧ください： curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — またはPython requestsの場合： requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

SOCKS5プロキシのユーザー名・パスワード認証では、プロセスが若干異なります。SOCKS5は独自のハンドシェイク中に認証情報を処理します。これはウェブトラフィックが開始される前の別のステップです。クライアントが認証を希望することを通知し、ログインとパスワードを送信すると、プロキシが成功または失敗を返します。実際の接続が開始されるのは、その後になります。

どちらの方法も目的は同じです。接続元のIPアドレスに関係なく、そのプロキシの使用が許可されていることを証明します。

IPのみではなく認証情報を使う理由

IPのみモードはよりシンプルです。シークレットも不要で、ソフトウェア側の設定もありません。ただし、静的パブリックアドレスが必要です。ISPがIPをローテーションした瞬間、ホワイトリストを更新するまでアクセスが途切れます。

ログイン／パスワード認証を使えば、ネットワーク環境への依存がなくなります。オフィス、カフェ、海外など、どこからでもプロキシに接続可能です。認証情報が正しく、IPアドレスが登録済みアドレスの/21サブネット内に収まっていれば、接続は確立されます。多くのプロキシプロバイダーは認証を単一のホワイトリストIPまたは/32の狭いレンジに制限していますが、FineProxyの/21サブネット方式は2,048アドレスをカバーするため、動的なIPローテーションによってセッションが切断されることはほとんどなく、市場では稀な高い柔軟性を実現しています。

以下のようなケースで重要になります：

  • Wi-Fiネットワーク間を移動するノートPCやデバイス
  • ISPが毎日新しいアドレスを割り当てる自宅回線
  • 複数のメンバーが異なるロケーションから接続するチーム
  • IPが変動するクラウドインスタンス上で実行されるCI/CDパイプライン

FineProxyでの仕組み

当社のプラットフォームではIP登録が必須です。これはシステムがお客様を識別するための基盤となります。ログイン／パスワード認証を追加すると、プロキシは登録されたアドレスの/21サブネット内の任意のIPからの接続を受け付けます。

これは2,048個のアドレスに相当します。ほとんどのISPは動的IPをはるかに狭い範囲内でローテーションするため、実際には手動で更新しなくても接続は維持されます。

FineProxyでは、HTTP、HTTPS、SOCKS5など当社が提供するすべてのプロトコルで認証情報をご利用いただけます。HTTPSの場合、各IPに固有のSSL証明書が割り当てられているため、クライアントとプロキシ間の暗号化接続は認証情報ベースの認証でも安全に保たれます。

認証情報はご購入後すぐにダッシュボードで確認できます。形式はシンプルで、HTTP/HTTPS の場合は username:password@proxy-address:port、SOCKS5 の場合はクライアントの認証設定で構成します。

購入後すぐにダッシュボードへ認証情報が表示されます。形式はusername:password@address:portで、ブラウザ・スクリプト・自動化ツールにそのまま貼り付けてご利用いただけます。

認証情報の安全な管理

ログイン／パスワード認証のデメリットは、認証情報が存在するということです。存在するものは漏洩する可能性があります。いくつかの実践的なルールをご紹介します：

認証情報をスクリプトにハードコーディングするのではなく、環境変数をご利用ください。export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” とすれば、パスワードをソースコードから分離できます。

プロキシの認証情報をGitリポジトリにコミットしないでください。プライベートリポジトリであっても、共有、クローン、バックアップを通じて管理外の場所に流出する可能性があります。

お使いのツールが対応している場合は、設定ファイルに認証情報を保存するのではなく、実行時にシークレットマネージャーから取得することをおすすめします。