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Proxy dengan Autentikasi

Proxy HTTP/HTTPS/SOCKS5 dengan autentikasi login/password — berfungsi di IP dinamis melalui subnet /21 (2.048 alamat), traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Gunakan proxy dengan login dan kata sandi.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 proxy pusat data dengan nama pengguna dan kata sandi di Eropa
  • Rotasikan password untuk login-protected layanan proxy
  • Perbarui registered IP untuk layanan proxy
  • Ekspor authenticated daftar proxy HTTP sebagai JSON
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk berbasis kredensial proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sebelumnya, saya menggunakan layanan yang berbeda. Tapi berkat tips rekan-rekan, saya menemukan layanan ini. Kecepatan dan lalu lintas tak terbatas mengesankan (berbanding dengan layanan lain). Saya menggunakan enam bulan, sementara tidak ada masalah. Dukungan pelanggan selalu tersedia. Bahkan panel kontrol menyenangkan saya. Saya akan merekomendasikan kepada sisa kenalan saya. Terima kasih!

Ирина КоваленкоPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Pilihan GEO yang baik. Harga sedikit lebih murah daripada layanan lainnya. Proxy cepat, stabil, dan mudah digunakan, sehingga dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Pilihan yang bagus bagi siapa saja yang mencari kualitas dengan harga yang wajar.

YomiDevDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pengalaman pelanggan

Ini adalah agen yang sangat baik dan murah, saya telah membeli lebih dari sekali, saya sangat merekomendasikannya

fwefwSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa arti "dalam subnet /21"?Saat Anda

Saat Anda mendaftarkan IP di FineProxy, akses berbasis kredensial diizinkan bukan hanya dari alamat tersebut saja, tetapi dari IP mana pun dalam jaringan /21 yang sama. Subnet mask /21 adalah 255.255.248.0 — yaitu blok 2.048 alamat. Misalnya, jika IP terdaftar Anda adalah 203.0.113.45, jaringan /21-nya adalah 203.0.112.0 hingga 203.0.119.255. IP keluar mana pun dari rentang tersebut akan berfungsi dengan login dan password Anda.

ISP saya mengubah IP saya, tetapi masih dalam range /21. Apakah saya perlu melakukan sesuatu?Tidak

Tidak. Autentikasi tetap berjalan otomatis. Rentang /21 mencakup rotasi alamat tipikal yang dilakukan sebagian besar ISP dalam pool mereka sendiri. Anda bahkan tidak akan menyadari perubahannya.

Bagaimana cara mengetahui subnet /21 saya?Cek IP publik

Cek IP publik Anda saat ini di situs “what is my IP” mana pun, lalu gunakan subnet calculator gratis — masukkan alamat dengan /21 dan alat tersebut akan menampilkan rentang lengkapnya. Jika alamat dinamis ISP Anda tetap berada dalam rentang tersebut (yang biasanya memang demikian), autentikasi login/password akan berfungsi tanpa gangguan.

Apa yang terjadi jika IP saya berpindah ke luar range /21?Proxy akan menolak

Proxy akan menolak koneksi. Anda perlu masuk ke dashboard FineProxy dan memperbarui alamat IP yang terdaftar. Perubahan akan berlaku dalam waktu hingga 5 menit.

Protokol mana saja yang mendukung autentikasi login/password?FineProxy mendukung kredensial

FineProxy mendukung kredensial melalui HTTP, HTTPS, dan SOCKS5. Untuk HTTP dan HTTPS, client Anda mengirimkan kredensial melalui header Proxy-Authorization. SOCKS5 menangani autentikasi saat proses handshake sebelum traffic apa pun dimulai. Format pengaturannya sama di semua protokol: username, password, alamat proxy, dan port.

Software saya tidak memiliki kolom untuk login proxy. Apa yang harus saya lakukan?Banyak tool menerima

Banyak tool menerima kredensial sebagai bagian dari URL proxy: http://username:password@address:port. Format ini berfungsi di pengaturan browser, environment variable, dan sebagian besar library pemrograman. Jika tool Anda hanya menerima alamat dan port tanpa kolom autentikasi, periksa apakah tool tersebut mendukung format URL — sebagian besar mendukungnya.

Panduan

Login dan Password Proxy: Kapan Anda Membutuhkan Kredensial dan Cara Kerjanya

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Setiap koneksi proxy memerlukan cara untuk membuktikan bahwa Anda berwenang menggunakannya. Dua pendekatan standar: daftarkan IP Anda dan lewati kredensial, atau lakukan autentikasi dengan proxy server login username password authentication pair pada setiap permintaan.

Autentikasi hanya-IP bekerja sangat baik saat alamat Anda tidak pernah berubah. Namun pada koneksi rumahan, laptop yang berpindah antar jaringan, atau VPS dengan IP dinamis — Anda memerlukan sesuatu yang tidak rusak saat alamat berubah. Di sinilah login/password berperan.

Cara kerja autentikasi berbasis kredensial

Saat perangkat lunak Anda terhubung ke proxy, proxy akan meminta bukti akses. Dengan autentikasi http proxy, klien mengirimkan header Proxy-Authorization yang berisi nama pengguna dan kata sandi yang dikodekan dalam Base64. Proxy memeriksa kredensial tersebut, dan jika cocok — lalu lintas akan mengalir. Berikut contoh singkat menggunakan curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — atau dalam Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Dengan socks5 proxy username and password authentication, prosesnya sedikit berbeda. SOCKS5 menangani kredensial selama proses handshake-nya sendiri — langkah terpisah sebelum traffic web apa pun dimulai. Klien menyatakan ingin melakukan autentikasi, mengirimkan login dan password, lalu proxy merespons dengan sukses atau gagal. Baru setelah itu koneksi sesungguhnya dimulai.

Kedua metode ini mencapai tujuan yang sama: membuktikan bahwa Anda berhak menggunakan proxy, terlepas dari alamat IP mana pun yang Anda gunakan untuk terhubung.

Mengapa menggunakan kredensial alih-alih hanya IP

Mode IP-only lebih sederhana — tanpa secret, tanpa konfigurasi apa pun di software Anda. Namun mode ini memerlukan alamat publik statis. Begitu ISP Anda merotasi IP, akses terputus sampai Anda memperbarui whitelist.

Autentikasi login/password menghilangkan ketergantungan tersebut. Proxy Anda dapat digunakan dari jaringan mana pun: kantor, kafe, atau negara lain. Selama kredensial benar dan IP Anda berada dalam subnet /21 dari alamat yang terdaftar, koneksi akan tetap berjalan. Kebanyakan penyedia proxy membatasi autentikasi kredensial hanya pada satu IP yang di-whitelist atau rentang /32 yang sangat kecil — pendekatan subnet /21 milik FineProxy mencakup 2.048 alamat, sehingga rotasi IP dinamis hampir tidak pernah memutus sesi Anda, memberikan tingkat fleksibilitas yang jarang ditemukan di pasar.

Ini penting untuk:

  • Laptop dan perangkat yang berpindah-pindah antar jaringan Wi-Fi
  • Koneksi rumah di mana ISP menetapkan alamat baru setiap hari
  • Tim yang anggotanya terhubung dari lokasi berbeda
  • Pipeline CI/CD yang berjalan di cloud instance dengan IP yang berubah-ubah

Cara kerjanya di FineProxy

Registrasi IP bersifat wajib di platform kami — ini adalah dasar cara sistem kami mengidentifikasi pelanggan. Saat Anda menambahkan autentikasi login/password di atasnya, proxy akan menerima koneksi dari IP mana pun dalam subnet /21 dari alamat terdaftar Anda.

Itu berarti 2.048 alamat. Sebagian besar ISP merotasi IP dinamis dalam range yang jauh lebih sempit, jadi dalam praktiknya koneksi Anda tetap berjalan tanpa perlu pembaruan manual.

FineProxy mendukung kredensial di semua protokol yang kami tawarkan: HTTP, HTTPS, dan SOCKS5. Untuk HTTPS, setiap IP memiliki sertifikat SSL tersendiri, sehingga koneksi terenkripsi antara client Anda dan proxy tetap aman meskipun menggunakan autentikasi berbasis kredensial.

Kredensial Anda tersedia di dashboard segera setelah pembelian. Formatnya sederhana: username:password@proxy-address:port untuk HTTP/HTTPS, atau dikonfigurasi di pengaturan autentikasi client SOCKS5 Anda.

Setelah pembelian, kredensial langsung muncul di dashboard Anda — formatnya username:password@address:port, siap ditempelkan ke browser, script, atau tool otomasi Anda.

Menjaga keamanan kredensial

Kelemahan autentikasi login/password adalah kredensial itu ada — dan apa pun yang ada bisa bocor. Beberapa aturan praktis:

Gunakan environment variable alih-alih meng-hardcode kredensial dalam script. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” menjaga password tetap di luar source code Anda.

Jangan pernah meng-commit kredensial proxy ke repository Git. Bahkan repo privat pun bisa dibagikan, di-clone, dan di-backup ke tempat yang tidak Anda kendalikan.

Jika tool Anda mendukungnya, ambil kredensial dari secrets manager saat runtime alih-alih menyimpannya di file konfigurasi.