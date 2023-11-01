Proxy dengan Autentikasi

Setiap koneksi proxy memerlukan cara untuk membuktikan bahwa Anda berwenang menggunakannya. Dua pendekatan standar: daftarkan IP Anda dan lewati kredensial, atau lakukan autentikasi dengan proxy server login username password authentication pair pada setiap permintaan.

Autentikasi hanya-IP bekerja sangat baik saat alamat Anda tidak pernah berubah. Namun pada koneksi rumahan, laptop yang berpindah antar jaringan, atau VPS dengan IP dinamis — Anda memerlukan sesuatu yang tidak rusak saat alamat berubah. Di sinilah login/password berperan.

Cara kerja autentikasi berbasis kredensial

Saat perangkat lunak Anda terhubung ke proxy, proxy akan meminta bukti akses. Dengan autentikasi http proxy, klien mengirimkan header Proxy-Authorization yang berisi nama pengguna dan kata sandi yang dikodekan dalam Base64. Proxy memeriksa kredensial tersebut, dan jika cocok — lalu lintas akan mengalir. Berikut contoh singkat menggunakan curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — atau dalam Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Dengan socks5 proxy username and password authentication, prosesnya sedikit berbeda. SOCKS5 menangani kredensial selama proses handshake-nya sendiri — langkah terpisah sebelum traffic web apa pun dimulai. Klien menyatakan ingin melakukan autentikasi, mengirimkan login dan password, lalu proxy merespons dengan sukses atau gagal. Baru setelah itu koneksi sesungguhnya dimulai.

Kedua metode ini mencapai tujuan yang sama: membuktikan bahwa Anda berhak menggunakan proxy, terlepas dari alamat IP mana pun yang Anda gunakan untuk terhubung.

Mengapa menggunakan kredensial alih-alih hanya IP

Mode IP-only lebih sederhana — tanpa secret, tanpa konfigurasi apa pun di software Anda. Namun mode ini memerlukan alamat publik statis. Begitu ISP Anda merotasi IP, akses terputus sampai Anda memperbarui whitelist.

Autentikasi login/password menghilangkan ketergantungan tersebut. Proxy Anda dapat digunakan dari jaringan mana pun: kantor, kafe, atau negara lain. Selama kredensial benar dan IP Anda berada dalam subnet /21 dari alamat yang terdaftar, koneksi akan tetap berjalan. Kebanyakan penyedia proxy membatasi autentikasi kredensial hanya pada satu IP yang di-whitelist atau rentang /32 yang sangat kecil — pendekatan subnet /21 milik FineProxy mencakup 2.048 alamat, sehingga rotasi IP dinamis hampir tidak pernah memutus sesi Anda, memberikan tingkat fleksibilitas yang jarang ditemukan di pasar.

Ini penting untuk:

Laptop dan perangkat yang berpindah-pindah antar jaringan Wi-Fi

Koneksi rumah di mana ISP menetapkan alamat baru setiap hari

Tim yang anggotanya terhubung dari lokasi berbeda

Pipeline CI/CD yang berjalan di cloud instance dengan IP yang berubah-ubah

Cara kerjanya di FineProxy

Registrasi IP bersifat wajib di platform kami — ini adalah dasar cara sistem kami mengidentifikasi pelanggan. Saat Anda menambahkan autentikasi login/password di atasnya, proxy akan menerima koneksi dari IP mana pun dalam subnet /21 dari alamat terdaftar Anda.

Itu berarti 2.048 alamat. Sebagian besar ISP merotasi IP dinamis dalam range yang jauh lebih sempit, jadi dalam praktiknya koneksi Anda tetap berjalan tanpa perlu pembaruan manual.

FineProxy mendukung kredensial di semua protokol yang kami tawarkan: HTTP, HTTPS, dan SOCKS5. Untuk HTTPS, setiap IP memiliki sertifikat SSL tersendiri, sehingga koneksi terenkripsi antara client Anda dan proxy tetap aman meskipun menggunakan autentikasi berbasis kredensial.

Kredensial Anda tersedia di dashboard segera setelah pembelian. Formatnya sederhana: username:password@proxy-address:port untuk HTTP/HTTPS, atau dikonfigurasi di pengaturan autentikasi client SOCKS5 Anda.

Setelah pembelian, kredensial langsung muncul di dashboard Anda — formatnya username:password@address:port, siap ditempelkan ke browser, script, atau tool otomasi Anda.

Menjaga keamanan kredensial

Kelemahan autentikasi login/password adalah kredensial itu ada — dan apa pun yang ada bisa bocor. Beberapa aturan praktis:

Gunakan environment variable alih-alih meng-hardcode kredensial dalam script. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” menjaga password tetap di luar source code Anda.

Jangan pernah meng-commit kredensial proxy ke repository Git. Bahkan repo privat pun bisa dibagikan, di-clone, dan di-backup ke tempat yang tidak Anda kendalikan.