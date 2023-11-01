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Paylaşımlı Proxy

IP başına 3–5 kullanıcı, 100.000'den fazla kendimize özel IPv4 adresi, HTTP/HTTPS/SOCKS5 ve API erişimi — yüksek hacimli scraping ve fiyat takibi için tasarlandı.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Paylaşımlı bir veri merkezi veya ISP proxy'si seçin.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Fiyat izleme için Avrupa'da 1.000 paylaşımlı veri merkezi IP satın alın
  • Paylaşımlı proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Paylaşımlı proxy listemi ülkeye veya subnet'e göre filtreleyin
  • Paylaşımlı proxy paketim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Sonraki ücretsiz değişim hazır olduğunda paylaşımlı proxy listemi yenileyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy, dünya genelinde iyi bir sunucu seçeneğine sahip sağlam bir proxy sağlayıcısı. Hizmetlerini birkaç ay boyunca ağırlıklı olarak SEO araçları ve pazar araştırması için kullandım; performans sürekli güvenilir oldu. Bağlantı hızı yüksek ve IP’ler nadiren işaretleniyor veya engelleniyor. Kontrol panellerinde gezinmek kolay, proxy kurulumu ise basit. Müşteri desteği profesyonel ve sorulara hızla yanıt veriyor. Fiyatlandırma yapısı, özellikle toplu paketlerde rekabetçi. Genel olarak FineProxy.org hem kişisel hem de ticari kullanım için mükemmel değer ve güvenilir hizmet sunuyor.

KavieDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.Org; hızlı ve güvenilir proxy’leri, uygun fiyatları ve olağanüstü müşteri desteğiyle harika bir hizmet. Herkese şiddetle tavsiye ederim!

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Trafik asla ölçülmez

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

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Önceden farklı bir hizmet kullanıyordum. Ancak meslektaşlarımın tavsiyeleri sayesinde bu hizmeti buldum. Hızı ve sınırsız trafiği etkileyici (diğer hizmetlerle karşılaştırıldığında). Altı aydır kullanıyorum, bu sırada hiçbir sorun çıkmadı. Müşteri desteğine her zaman ulaşılabiliyor. Kontrol paneli bile beni memnun etti. Diğer tanıdıklarıma tavsiye edeceğim. Teşekkürler!

Ирина КоваленкоFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Harika proxy ürünleri ve hizmeti! Dönen proxy’ler dâhil farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyorlar. Çeşitli ödeme seçenekleri var: kripto, PayPal veya kartlar.

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FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz

W3sazzadProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Paylaşımlı proxy'lerim neden belirli bir sitede zaten engellenmiş?Kötü komşu etkisi

Site bu IP'yi daha önce görmüştür — aynı IP'yi aşırı kullanan veya işaretlenen başka bir kullanıcıdan dolayı. İşte «kötü komşu» etkisi budur. Proxy bozuk değildir; adresin o belirli hedefte bir geçmişi vardır. Havuzdan farklı bir IP'ye geçmek sorunu genellikle çözer. Aynı sitede sürekli engelleniyorsanız, hedefiniz muhtemelen paylaşımlı proxy yerine özel IP'lere ihtiyaç duymaktadır.

Bir IP adresini kaç kişi paylaşıyor?Üç ila beş

FineProxy'de — konuma bağlı olarak adres başına 3 ile 5 müşteri. Hepsi bu. Bazı bayiler sıfır izlemeyle tek bir IP'ye onlarca kullanıcı yükler. Komşu sayısına sıkı bir üst sınır ve 100.000'den fazla kendimize özel adres havuzuyla yük düşük kalır ve IP itibarı korunur.

Paylaşımlı ve özel proxy arasında gerçek bir hız farkı var mı?Neredeyse yok

İyi yönetilen bir altyapıda — neredeyse hiç fark yoktur. FineProxy'nin altyapısındaki paylaşımlı proxy'ler, özel proxy'lerle aynı donanım ve kanallar üzerinde çalışır. Pratikte fark bant genişliğinde değil, IP itibarındadır. Bir hedef site, paylaşımlı IP'nizi geçmişi nedeniyle yavaşlatıyorsa, bu bir «hız» sorunu gibi hissedilir ancak aslında bir itibar sorunudur.

Paylaşımlı proxy'leri hesap yönetimi için kullanabilir miyim?Yalnızca hafif güvenlik

Forum veya küçük hizmetler gibi güvenlik seviyesi düşük platformlar için — bir hesap başına bir IP yeterli olabilir. Instagram, Facebook, TikTok veya agresif tespit sistemine sahip herhangi bir platform için — hayır. Bu platformlar hesap bazında IP geçmişini takip edip veri merkezi adreslerini işaretler. Bu tür işler için ISP proxy'leri veya sosyal medyaya özel adanmış proxy'leri kullanın.

Satılık en ucuz paylaşımlı proxy'yi mi arıyorsunuz — gizli bedeli ne?Aşırı kullanım, limitler

En ucuz seçenekler genellikle aşırı kullanılmış havuzlardan yeniden satılan IP'leri, hızla biriken GB başına trafik limitlerini ya da her ikisini birden ifade eder. Trafik tavanlarına takıldığınızda düşük IP başına fiyatın bir anlamı kalmaz. Sınırsız trafik ve sağlayıcıya ait altyapı olup olmadığını kontrol edin — bu iki faktör, etiket fiyatından çok daha belirleyicidir.

Rehber

İyi bir paylaşımlı proxy havuzunu kötüsünden ayıran nedir?

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

FineProxy, her IP'nin konuma bağlı olarak en fazla 3 ile 5 müşteri arasında paylaşıldığı paylaşımlı proxy paketleri satmaktadır — bayi ağlarında sıkça görülen onlarca kullanıcı değil. Havuz, sınırsız trafikli 100.000'den fazla kendimize özel IPv4 adresinden oluşur. Paylaşımlı proxy sunucu erişimi satın aldığınızda, adres başına daha az komşu daha temiz IP'ler ve bir başkasının kara liste geçmişini devralma olasılığının azalması anlamına gelir.

«kötü komşu» sorunu

Paylaşımlı proxy'lerle ilgili 1 numaralı şikâyet: bir paket satın alırsınız ve IP'lerin yarısı hedef sitenizde zaten işaretlenmiş olur. Bunun nedeni, aynı adresteki bir başka kullanıcının — yani «komşunuzun» — siz gelmeden önce o IP'yi kara listeye aldırmış olmasıdır. IP, proxy olarak çalışır. Sadece başka birinin itibarını taşır.

Adres başına yalnızca 3-5 müşteriyle, onlarca kişinin aynı IP'yi paylaştığı havuzlara kıyasla kötü niyetli bir komşuya denk gelme olasılığı büyük oranda düşer. Havuz boyutu da önemlidir. 20 alt ağda 5.000 IP'ye sahip bir sağlayıcı, yüzlerce alt ağda 100.000'den fazla IP'ye sahip birine göre çok daha az seçenek sunar. Daha fazla alt ağ, adresinizin aynı /24 aralığında yanmış bir IP'nin yanında bulunma olasılığının daha düşük olduğu anlamına gelir — ve /24 blokları, çoğu anti-bot sisteminin veri merkezi proxy'lerini yasaklama biçimidir. FineProxy tüm IPv4 havuzuna sahiptir. Üst sağlayıcılardan blok satın almayız; bu sayede her adresin nasıl kullanıldığını tam olarak görür ve aşırı yüklenen IP'leri geri kalanını etkilemeden rotasyondan çıkarırız.

Paylaşımlı proxy'lerin mantıklı olduğu durumlar

Fiyat takibi ve e-ticaret scraping'i. SEO sıralama takibi ve backlink taraması. Bölgeler arası reklam doğrulama. Agresif bot algılama sistemi bulunmayan sitelerden genel veri toplama.

Bunlar IP başına maliyetin münhasırlıktan daha önemli olduğu hacim görevleridir ve ucuz bir paylaşımlı veri merkezi proxy'si bu işleri rahatlıkla halleder. Yaygın desen: yüksek istek sayısı, tek bir istek başına düşük hassasiyet, kurumsal düzeyde anti-bot sistemi çalıştırmayan hedefler.

İşlerin bozulmaya başladığı noktalar

Sosyal medya hesapları — platformlar veri merkezi IP aralıklarını işaretler ve her hesap için IP geçmişini izler. Sneaker siteleri ve bilet platformları — internetteki en agresif anti-bot sistemlerinden bazıları. Tek bir kimliğe bağlı uzun süreli oturumlar — aynı adresteki diğer trafik, algılama mekanizmalarını tetikleyen parazit yaratır.

Bu durumlar için özel proxy'ler doğru tercihtir. IP başına tek kullanıcı, temiz geçmiş, komşu yok.

Hız meselesi

«Paylaşımlı demek yavaş demektir» sözü, onlarca müşterinin aynı adrese yüklendiği aşırı dolu bayi altyapılarından kalma bir efsanedir. IP başına 3-5 kullanıcıyla darboğaz neredeyse her zaman hedef sitenin yanıt süresidir, proxy kanalı değil. Büyük bir altyapı üzerindeki hızlı bir IPv4 paylaşımlı proxy, çoğu görev için özel proxy'ye neredeyse özdeş performans gösterir — asıl fark ham veri aktarımında değil, IP itibarında ortaya çıkar.

Neye dikkat etmelisiniz

Hizmeti kendi iş yükünüzde denemek ister misiniz? 48 saatlik proxy’ler yapılandırıp ücretini ödeyin, ardından yukarıdaki karşılaştırmalı testleri kendi görevlerinizde çalıştırın.