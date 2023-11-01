FineProxy, her IP'nin konuma bağlı olarak en fazla 3 ile 5 müşteri arasında paylaşıldığı paylaşımlı proxy paketleri satmaktadır — bayi ağlarında sıkça görülen onlarca kullanıcı değil. Havuz, sınırsız trafikli 100.000'den fazla kendimize özel IPv4 adresinden oluşur. Paylaşımlı proxy sunucu erişimi satın aldığınızda, adres başına daha az komşu daha temiz IP'ler ve bir başkasının kara liste geçmişini devralma olasılığının azalması anlamına gelir.

«kötü komşu» sorunu

Paylaşımlı proxy'lerle ilgili 1 numaralı şikâyet: bir paket satın alırsınız ve IP'lerin yarısı hedef sitenizde zaten işaretlenmiş olur. Bunun nedeni, aynı adresteki bir başka kullanıcının — yani «komşunuzun» — siz gelmeden önce o IP'yi kara listeye aldırmış olmasıdır. IP, proxy olarak çalışır. Sadece başka birinin itibarını taşır.

Adres başına yalnızca 3-5 müşteriyle, onlarca kişinin aynı IP'yi paylaştığı havuzlara kıyasla kötü niyetli bir komşuya denk gelme olasılığı büyük oranda düşer. Havuz boyutu da önemlidir. 20 alt ağda 5.000 IP'ye sahip bir sağlayıcı, yüzlerce alt ağda 100.000'den fazla IP'ye sahip birine göre çok daha az seçenek sunar. Daha fazla alt ağ, adresinizin aynı /24 aralığında yanmış bir IP'nin yanında bulunma olasılığının daha düşük olduğu anlamına gelir — ve /24 blokları, çoğu anti-bot sisteminin veri merkezi proxy'lerini yasaklama biçimidir. FineProxy tüm IPv4 havuzuna sahiptir. Üst sağlayıcılardan blok satın almayız; bu sayede her adresin nasıl kullanıldığını tam olarak görür ve aşırı yüklenen IP'leri geri kalanını etkilemeden rotasyondan çıkarırız.