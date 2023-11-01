FineProxy, her IP'nin konuma bağlı olarak en fazla 3 ile 5 müşteri arasında paylaşıldığı paylaşımlı proxy paketleri satmaktadır — bayi ağlarında sıkça görülen onlarca kullanıcı değil. Havuz, sınırsız trafikli 100.000'den fazla kendimize özel IPv4 adresinden oluşur. Paylaşımlı proxy sunucu erişimi satın aldığınızda, adres başına daha az komşu daha temiz IP'ler ve bir başkasının kara liste geçmişini devralma olasılığının azalması anlamına gelir.
«kötü komşu» sorunu
Paylaşımlı proxy'lerle ilgili 1 numaralı şikâyet: bir paket satın alırsınız ve IP'lerin yarısı hedef sitenizde zaten işaretlenmiş olur. Bunun nedeni, aynı adresteki bir başka kullanıcının — yani «komşunuzun» — siz gelmeden önce o IP'yi kara listeye aldırmış olmasıdır. IP, proxy olarak çalışır. Sadece başka birinin itibarını taşır.
Adres başına yalnızca 3-5 müşteriyle, onlarca kişinin aynı IP'yi paylaştığı havuzlara kıyasla kötü niyetli bir komşuya denk gelme olasılığı büyük oranda düşer. Havuz boyutu da önemlidir. 20 alt ağda 5.000 IP'ye sahip bir sağlayıcı, yüzlerce alt ağda 100.000'den fazla IP'ye sahip birine göre çok daha az seçenek sunar. Daha fazla alt ağ, adresinizin aynı /24 aralığında yanmış bir IP'nin yanında bulunma olasılığının daha düşük olduğu anlamına gelir — ve /24 blokları, çoğu anti-bot sisteminin veri merkezi proxy'lerini yasaklama biçimidir. FineProxy tüm IPv4 havuzuna sahiptir. Üst sağlayıcılardan blok satın almayız; bu sayede her adresin nasıl kullanıldığını tam olarak görür ve aşırı yüklenen IP'leri geri kalanını etkilemeden rotasyondan çıkarırız.
Paylaşımlı proxy'lerin mantıklı olduğu durumlar
Fiyat takibi ve e-ticaret scraping'i. SEO sıralama takibi ve backlink taraması. Bölgeler arası reklam doğrulama. Agresif bot algılama sistemi bulunmayan sitelerden genel veri toplama.
Bunlar IP başına maliyetin münhasırlıktan daha önemli olduğu hacim görevleridir ve ucuz bir paylaşımlı veri merkezi proxy'si bu işleri rahatlıkla halleder. Yaygın desen: yüksek istek sayısı, tek bir istek başına düşük hassasiyet, kurumsal düzeyde anti-bot sistemi çalıştırmayan hedefler.
İşlerin bozulmaya başladığı noktalar
Sosyal medya hesapları — platformlar veri merkezi IP aralıklarını işaretler ve her hesap için IP geçmişini izler. Sneaker siteleri ve bilet platformları — internetteki en agresif anti-bot sistemlerinden bazıları. Tek bir kimliğe bağlı uzun süreli oturumlar — aynı adresteki diğer trafik, algılama mekanizmalarını tetikleyen parazit yaratır.
Bu durumlar için özel proxy'ler doğru tercihtir. IP başına tek kullanıcı, temiz geçmiş, komşu yok.
Hız meselesi
«Paylaşımlı demek yavaş demektir» sözü, onlarca müşterinin aynı adrese yüklendiği aşırı dolu bayi altyapılarından kalma bir efsanedir. IP başına 3-5 kullanıcıyla darboğaz neredeyse her zaman hedef sitenin yanıt süresidir, proxy kanalı değil. Büyük bir altyapı üzerindeki hızlı bir IPv4 paylaşımlı proxy, çoğu görev için özel proxy'ye neredeyse özdeş performans gösterir — asıl fark ham veri aktarımında değil, IP itibarında ortaya çıkar.
Neye dikkat etmelisiniz
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