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Proxy Compartido

3–5 usuarios por IP, más de 100K direcciones IPv4 propias, HTTP/HTTPS/SOCKS5 y acceso API — diseñado para scraping de alto volumen y monitoreo de precios.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Elija una centro de datos compartido o proxy ISP.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 IP compartidas en Europa para el monitoreo de precios
  • Exportar mi lista de proxy compartida como JSON
  • Filtrar mi lista de proxy compartida por país o subred
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi paquete proxy compartido
  • Actualizar mi lista de proxy compartida cuando el próximo intercambio gratuito está disponible
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

FineProxy es un proveedor proxy sólido con una buena selección de servidores en todo el mundo. He utilizado sus servicios durante varios meses, principalmente para herramientas de SEO e investigación de mercado, y el rendimiento ha sido consistentemente confiable. La velocidad de conexión es rápida, y las IP rara vez están marcadas o bloqueadas. Su tablero es fácil de navegar, y la configuración de proxys es sencilla. El servicio de atención al cliente es profesional y responde rápidamente a las preguntas. La estructura de precios es competitiva, especialmente para los paquetes a granel. En general, FineProxy.org ofrece un excelente valor y un servicio confiable para uso personal y empresarial.

KavieDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

FineProxy.Org es un servicio fantástico con proxies rápidos y confiables, precios asequibles y una excelente atención al cliente. Altamente recomendado para todos!

Konkea208SaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Anteriormente, usé un servicio diferente. Pero gracias a los consejos de los colegas, encontré este servicio. La velocidad y el tráfico ilimitado son impresionantes (en comparación con otros servicios). Utilizo seis meses, mientras que los problemas no surgieron. El servicio de atención al cliente siempre está disponible. Incluso el panel de control me complació. Le recomendaré al resto de mis conocidos. ¡Gracias!

Ирина КоваленкоPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Gran proxy productos y servicio! Tienen diferentes tipos de proxy, incluyendo los rotativos, precios asequibles y opción de geo-targeting. Varias opciones de pago: cripto, PayPal o tarjetas

chyxbenc9929Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué mis proxies compartidos ya están bloqueados en un sitio específico?Efecto mal vecino

El sitio ya ha visto esa IP — de otro usuario que la utilizó de forma agresiva o fue marcado. Ese es el efecto de vecino problemático. El proxy no está averiado; la dirección tiene historial en ese objetivo en particular. Cambiar a una IP diferente del pool suele solucionarlo. Si experimenta bloqueos constantes en el mismo sitio, probablemente su objetivo requiera IP dedicadas en lugar de compartidas.

¿Cuántas personas comparten una misma dirección IP?Tres a cinco

En FineProxy — de 3 a 5 clientes por dirección, según la ubicación. Nada más. Algunos revendedores colocan decenas de usuarios en una sola IP sin ningún tipo de monitorización. Con un límite estricto de vecinos y un pool de más de 100 000 direcciones propias, la carga se mantiene baja y la reputación de las IPs se conserva intacta.

¿Existe una diferencia real de velocidad entre compartidos y dedicados?Apenas

Con una infraestructura bien gestionada — apenas. Los proxies compartidos en la red de FineProxy funcionan sobre el mismo hardware y canales que los dedicados. La diferencia práctica está en la reputación de la IP, no en el ancho de banda. Si un sitio objetivo limita su IP compartida por su historial, parece un problema de “velocidad”, pero en realidad es un problema de reputación.

¿Puedo usar proxies compartidos para la gestión de cuentas?Seguridad básica

Para plataformas con seguridad ligera (foros, servicios pequeños) — sí, una IP por cuenta. Para Instagram, Facebook, TikTok o cualquier plataforma con detección agresiva — no. Estas plataformas rastrean el historial de IP por cuenta y marcan las direcciones de datacenter. Use proxies ISP o dedicados para trabajo en redes sociales.

Busco el proxy compartido más barato en venta — ¿cuál es la trampa?Sobreuso o límites

Las opciones más baratas suelen significar IPs revendidas de pools sobreexplotados, límites de tráfico por GB que se acumulan rápido, o ambas cosas. Un precio bajo por IP pierde sentido cuando se alcanzan los topes de tráfico. Verifique que incluya tráfico ilimitado e infraestructura propia: esos dos factores importan más que el precio de etiqueta.

Guía

Qué diferencia un buen pool de proxies compartidos de uno malo

3 min leedEquipo de red FineProxy

FineProxy vende paquetes de proxies compartidos donde cada IP se reparte entre un máximo de 3 a 5 clientes, según la ubicación — no entre decenas como es habitual en redes de revendedores. El pool supera las 100,000 direcciones IPv4 propias con tráfico ilimitado. Cuando compra acceso a un servidor de proxy compartido, menos vecinos por dirección significa IPs más limpias y menos probabilidades de heredar el historial de listas negras de otro usuario.

El problema del mal vecino

La queja número 1 sobre los proxies compartidos: compra un lote y la mitad de las IPs ya están marcadas en su sitio objetivo. Esto ocurre porque otro usuario en la misma dirección — su “vecino” — la hizo incluir en listas negras antes de que usted llegara. La IP funciona como proxy. Simplemente carga la reputación de otra persona.

Con solo 3-5 clientes por dirección, las probabilidades de coincidir con un vecino abusivo se reducen drásticamente en comparación con pools donde docenas comparten la misma IP. El tamaño del pool también importa. Un proveedor con 5,000 IPs en 20 subnets le ofrece muchas menos opciones que uno con más de 100,000 en cientos de subnets. Más subnets significa que su dirección tiene menos probabilidad de estar junto a una quemada en el mismo rango /24 — y los bloques /24 son el criterio que usan la mayoría de los sistemas anti-bot para bloquear proxies de centros de datos. FineProxy es propietario de todo su pool de IPv4. No compramos bloques a proveedores intermedios, así que vemos exactamente cómo se usa cada dirección y retiramos de rotación las IPs sobrecargadas antes de que afecten al resto.

Dónde tienen sentido los proxies compartidos

Monitoreo de precios y scraping de e-commerce. Seguimiento de posiciones SEO y rastreo de backlinks. Verificación de anuncios en distintas regiones. Recopilación general de datos en sitios sin detección agresiva de bots.

Son tareas de volumen donde el coste por IP importa más que la exclusividad, y un proxy compartido de centro de datos económico las resuelve perfectamente. El patrón común: alto número de peticiones, baja sensibilidad por solicitud individual, objetivos que no emplean sistemas anti-bot de nivel empresarial.

Dónde fallan

Cuentas de redes sociales — las plataformas marcan rangos de centros de datos y rastrean el historial de IP por cuenta. Sitios de sneakers y ticketing — algunos de los sistemas anti-bot más agresivos de internet. Sesiones prolongadas vinculadas a una identidad — el tráfico de otros usuarios en la misma dirección genera ruido que activa la detección.

Para estos casos, los proxies dedicados son la herramienta adecuada. Un solo usuario por IP, historial limpio, sin vecinos.

La cuestión de la velocidad

“Compartido significa lento” es un mito proveniente de redes de revendedores sobrecargadas donde decenas de clientes saturan la misma dirección. Con 3-5 usuarios por IP, el cuello de botella casi siempre es el tiempo de respuesta del sitio objetivo, no el canal del proxy. Un proxy IPv4 compartido rápido en una red amplia rinde prácticamente igual que uno dedicado para la mayoría de las tareas — la diferencia real se nota en la reputación de la IP, no en el rendimiento bruto.

Qué tener en cuenta

¿Quiere probar el servicio con su propia carga de trabajo? Configure y pague Proxies por 48 horas y ejecute después las pruebas anteriores con sus propias tareas.