FineProxy vende paquetes de proxies compartidos donde cada IP se reparte entre un máximo de 3 a 5 clientes, según la ubicación — no entre decenas como es habitual en redes de revendedores. El pool supera las 100,000 direcciones IPv4 propias con tráfico ilimitado. Cuando compra acceso a un servidor de proxy compartido, menos vecinos por dirección significa IPs más limpias y menos probabilidades de heredar el historial de listas negras de otro usuario.

El problema del mal vecino

La queja número 1 sobre los proxies compartidos: compra un lote y la mitad de las IPs ya están marcadas en su sitio objetivo. Esto ocurre porque otro usuario en la misma dirección — su “vecino” — la hizo incluir en listas negras antes de que usted llegara. La IP funciona como proxy. Simplemente carga la reputación de otra persona.

Con solo 3-5 clientes por dirección, las probabilidades de coincidir con un vecino abusivo se reducen drásticamente en comparación con pools donde docenas comparten la misma IP. El tamaño del pool también importa. Un proveedor con 5,000 IPs en 20 subnets le ofrece muchas menos opciones que uno con más de 100,000 en cientos de subnets. Más subnets significa que su dirección tiene menos probabilidad de estar junto a una quemada en el mismo rango /24 — y los bloques /24 son el criterio que usan la mayoría de los sistemas anti-bot para bloquear proxies de centros de datos. FineProxy es propietario de todo su pool de IPv4. No compramos bloques a proveedores intermedios, así que vemos exactamente cómo se usa cada dirección y retiramos de rotación las IPs sobrecargadas antes de que afecten al resto.

Dónde tienen sentido los proxies compartidos

Monitoreo de precios y scraping de e-commerce. Seguimiento de posiciones SEO y rastreo de backlinks. Verificación de anuncios en distintas regiones. Recopilación general de datos en sitios sin detección agresiva de bots.

Son tareas de volumen donde el coste por IP importa más que la exclusividad, y un proxy compartido de centro de datos económico las resuelve perfectamente. El patrón común: alto número de peticiones, baja sensibilidad por solicitud individual, objetivos que no emplean sistemas anti-bot de nivel empresarial.

Dónde fallan

Cuentas de redes sociales — las plataformas marcan rangos de centros de datos y rastrean el historial de IP por cuenta. Sitios de sneakers y ticketing — algunos de los sistemas anti-bot más agresivos de internet. Sesiones prolongadas vinculadas a una identidad — el tráfico de otros usuarios en la misma dirección genera ruido que activa la detección.

Para estos casos, los proxies dedicados son la herramienta adecuada. Un solo usuario por IP, historial limpio, sin vecinos.

La cuestión de la velocidad

“Compartido significa lento” es un mito proveniente de redes de revendedores sobrecargadas donde decenas de clientes saturan la misma dirección. Con 3-5 usuarios por IP, el cuello de botella casi siempre es el tiempo de respuesta del sitio objetivo, no el canal del proxy. Un proxy IPv4 compartido rápido en una red amplia rinde prácticamente igual que uno dedicado para la mayoría de las tareas — la diferencia real se nota en la reputación de la IP, no en el rendimiento bruto.

Qué tener en cuenta