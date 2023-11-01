FineProxy bietet Shared-Proxy-Pakete an, bei denen jede IP je nach Standort auf maximal 3 bis 5 Clients aufgeteilt wird – nicht auf die Dutzenden, die bei Reseller-Netzwerken üblich sind. Der Pool umfasst über 100.000 eigene IPv4-Adressen mit unlimitiertem Traffic. Wenn Sie Shared-Proxy-Server-Zugang kaufen, bedeuten weniger Nachbarn pro Adresse sauberere IPs und eine geringere Chance, die Blacklist-Historie eines anderen zu erben.

Das Bad-Neighbor-Problem

Die häufigste Beschwerde über Shared-Proxys: Sie kaufen ein Paket und die Hälfte der IPs ist auf Ihrer Zielseite bereits geflaggt. Das passiert, weil ein anderer Nutzer auf derselben Adresse — Ihr “Nachbar” — sie vor Ihnen auf die Blacklist gebracht hat. Der Proxy funktioniert. Er trägt nur den Ruf eines anderen.

Mit nur 3–5 Kunden pro Adresse sinkt die Wahrscheinlichkeit, neben einem missbräuchlichen Nachbarn zu landen, dramatisch – verglichen mit Pools, in denen Dutzende dieselbe IP teilen. Auch die Pool-Größe spielt eine entscheidende Rolle. Ein Anbieter mit 5.000 IPs über 20 Subnetze bietet Ihnen deutlich weniger Optionen als einer mit 100.000+ über Hunderte von Subnetzen. Mehr Subnetze bedeuten, dass Ihre Adresse seltener neben einer verbrauchten IP im selben /24-Bereich liegt – und /24-Blöcke sind die Grundlage, auf der die meisten Anti-Bot-Systeme Rechenzentrums-Proxys sperren. FineProxy besitzt seinen gesamten IPv4-Pool. Wir kaufen keine Blöcke von vorgelagerten Anbietern – deshalb sehen wir genau, wie jede Adresse genutzt wird, und nehmen überlastete IPs aus der Rotation, bevor sie den Rest beeinträchtigen.

Wann Shared-Proxys sinnvoll sind

Preisüberwachung und E-Commerce-Scraping. SEO-Ranking-Tracking und Backlink-Crawling. Ad-Verification über Regionen hinweg. Allgemeine Datenerhebung von Websites ohne aggressives Bot-Erkennungssystem.

Das sind volumenlastige Aufgaben, bei denen der Preis pro IP wichtiger ist als Exklusivität – und ein günstiger Shared-Rechenzentrums-Proxy erledigt sie problemlos. Das typische Muster: hohe Anfragezahl, geringe Sensibilität pro Einzelanfrage, Ziele ohne Anti-Bot-Systeme auf Enterprise-Niveau.

Wo sie an ihre Grenzen stoßen

Social-Media-Accounts – Plattformen flaggen Rechenzentrums-Bereiche und verfolgen die IP-Historie pro Account. Sneaker-Sites und Ticketing – einige der aggressivsten Anti-Bot-Systeme im Netz. Lang laufende Sessions, die an eine Identität gebunden sind – anderer Traffic auf derselben Adresse erzeugt Rauschen, das die Erkennung auslöst.

Dafür sind dedizierte Proxys das richtige Werkzeug. Ein Nutzer pro IP, saubere Vorgeschichte, keine Nachbarn.

Die Geschwindigkeitsfrage

“Shared bedeutet langsam” ist ein Mythos aus überlasteten Reseller-Netzwerken, in denen Dutzende Clients dieselbe Adresse belasten. Bei 3–5 Nutzern pro IP liegt der Flaschenhals fast immer bei der Antwortzeit der Zielseite — nicht beim Proxy-Kanal. Ein schneller gemeinsam genutzter IPv4-Proxy in einem großen Netzwerk liefert für die meisten Aufgaben nahezu identische Leistung wie ein dedizierter — der echte Unterschied zeigt sich beim IP-Ruf, nicht beim reinen Durchsatz.

Worauf Sie achten sollten