NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Shared-Proxy

3–5 Nutzer pro IP, über 100.000 eigene IPv4-Adressen, HTTP/HTTPS/SOCKS5 und API-Zugang — entwickelt für Scraping im großen Stil und Preisüberwachung.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Wählen Sie Shared-Datacenter- oder ISP-Proxy.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 Shared-Datacenter-IPs in Europa für Preis-Monitoring
  • Exportieren Sie meine Shared-Proxy-Liste als JSON
  • Filtern Sie meine Shared-Proxy-Liste nach Land oder Subnetz
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für mein Shared-Proxy-Paket auf die Allowlist
  • Aktualisieren Sie meine Shared-Proxy-Liste, sobald der nächste kostenlose Tausch verfügbar ist
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

FineProxy ist ein solider Proxy-Anbieter mit einer guten Auswahl an Servern weltweit. Ich habe ihre Dienste mehrere Monate genutzt, hauptsächlich für SEO-Tools und Marktforschung, und die Leistung war durchgehend zuverlässig. Die Verbindungsgeschwindigkeit ist schnell, und IPs werden selten markiert oder blockiert. Ihr Dashboard ist einfach zu bedienen, und die Einrichtung von Proxys ist unkompliziert. Der Kundensupport ist professionell und antwortet schnell auf Anfragen. Die Preisstruktur ist wettbewerbsfähig, insbesondere bei größeren Paketen. Insgesamt bietet FineProxy.org hervorragenden Wert und zuverlässigen Service für den persönlichen und geschäftlichen Gebrauch.

KavieDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.Org ist ein fantastischer Dienst mit schnellen und zuverlässigen Proxies, erschwinglichen Preisen und hervorragendem Kundensupport. Sehr zu empfehlen für alle!

Konkea208SaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Früher habe ich einen anderen Service genutzt. Aber dank der Tipps von Kollegen habe ich diesen Service gefunden. Geschwindigkeit und unbegrenzter Traffic sind beeindruckend (im Vergleich zu anderen Diensten). Ich nutze es seit sechs Monaten, während keine Probleme aufgetreten sind. Der Kundensupport ist immer verfügbar. Sogar das Bedienfeld hat mich erfreut. Ich werde es den übrigen Bekannten empfehlen. Danke!

Ирина КоваленкоInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Großartige Proxy-Produkte und -Service! Sie haben verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender, erschwingliche Preise und eine Geo-Targeting-Option. Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten: Krypto, PayPal oder Karten

chyxbenc9929Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.

W3sazzadProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum sind meine Shared-Proxys auf einer bestimmten Website bereits gesperrt?Bad-Neighbor-Effekt

Die Zielseite kennt diese IP bereits — von einem anderen Nutzer, der sie zu stark belastet oder geflaggt hat. Das ist der Bad-Neighbor-Effekt. Der Proxy ist nicht defekt; die Adresse hat auf diesem bestimmten Ziel eine Vorgeschichte. Ein Wechsel zu einer anderen IP aus dem Pool löst das Problem meist. Werden Sie auf derselben Seite dauerhaft blockiert, benötigen Sie dort wahrscheinlich dedizierte IPs statt Shared-Proxys.

Wie viele Nutzer teilen sich eine IP-Adresse?Drei bis fünf

Bei FineProxy sind es 3 bis 5 Clients pro Adresse, je nach Standort. Mehr nicht. Manche Reseller packen Dutzende Nutzer auf eine einzige IP, ohne jegliches Monitoring. Mit einer festen Obergrenze an Nachbarn und einem Pool aus über 100.000 eigenen Adressen bleibt die Last gering und die IP-Reputation intakt.

Gibt es einen spürbaren Geschwindigkeitsunterschied zwischen geteilten und dedizierten Proxys?Kaum

Auf gut verwalteter Infrastruktur — kaum. Shared-Proxys im FineProxy-Netzwerk laufen auf derselben Hardware und denselben Leitungen wie dedizierte. Der praktische Unterschied liegt im IP-Ruf, nicht in der Bandbreite. Wenn eine Zielseite Ihre Shared-IP aufgrund ihrer Vorgeschichte drosselt, fühlt sich das wie ein „Geschwindigkeits”-Problem an — tatsächlich ist es ein Reputationsproblem.

Kann ich Shared-Proxys für das Account-Management verwenden?Nur leichte Sicherheit

Für Plattformen mit geringer Sicherheit (Foren, kleinere Dienste) — ja, eine IP pro Konto. Für Instagram, Facebook, TikTok oder alles mit aggressiver Erkennung — nein. Diese Plattformen verfolgen die IP-Historie pro Konto und flaggen Rechenzentrums-Adressen. Verwenden Sie für Social-Media-Arbeit ISP-Proxys oder dedizierte Proxys.

Auf der Suche nach dem günstigsten Shared-Proxy – was ist der Haken?Überlastung oder Limits

Die günstigsten Angebote bedeuten meist weiterverkaufte IPs aus übernutzten Pools, Traffic-Limits pro GB, die sich schnell summieren – oder beides. Ein niedriger Preis pro IP verliert seinen Wert, sobald Sie auf Traffic-Caps stoßen. Achten Sie auf unlimitierten Traffic und eigene Infrastruktur – diese beiden Faktoren sind wichtiger als der Listenpreis.

Leitfaden

Was einen guten Shared-Proxy-Pool von einem schlechten unterscheidet

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

FineProxy bietet Shared-Proxy-Pakete an, bei denen jede IP je nach Standort auf maximal 3 bis 5 Clients aufgeteilt wird – nicht auf die Dutzenden, die bei Reseller-Netzwerken üblich sind. Der Pool umfasst über 100.000 eigene IPv4-Adressen mit unlimitiertem Traffic. Wenn Sie Shared-Proxy-Server-Zugang kaufen, bedeuten weniger Nachbarn pro Adresse sauberere IPs und eine geringere Chance, die Blacklist-Historie eines anderen zu erben.

Das Bad-Neighbor-Problem

Die häufigste Beschwerde über Shared-Proxys: Sie kaufen ein Paket und die Hälfte der IPs ist auf Ihrer Zielseite bereits geflaggt. Das passiert, weil ein anderer Nutzer auf derselben Adresse — Ihr “Nachbar” — sie vor Ihnen auf die Blacklist gebracht hat. Der Proxy funktioniert. Er trägt nur den Ruf eines anderen.

Mit nur 3–5 Kunden pro Adresse sinkt die Wahrscheinlichkeit, neben einem missbräuchlichen Nachbarn zu landen, dramatisch – verglichen mit Pools, in denen Dutzende dieselbe IP teilen. Auch die Pool-Größe spielt eine entscheidende Rolle. Ein Anbieter mit 5.000 IPs über 20 Subnetze bietet Ihnen deutlich weniger Optionen als einer mit 100.000+ über Hunderte von Subnetzen. Mehr Subnetze bedeuten, dass Ihre Adresse seltener neben einer verbrauchten IP im selben /24-Bereich liegt – und /24-Blöcke sind die Grundlage, auf der die meisten Anti-Bot-Systeme Rechenzentrums-Proxys sperren. FineProxy besitzt seinen gesamten IPv4-Pool. Wir kaufen keine Blöcke von vorgelagerten Anbietern – deshalb sehen wir genau, wie jede Adresse genutzt wird, und nehmen überlastete IPs aus der Rotation, bevor sie den Rest beeinträchtigen.

Wann Shared-Proxys sinnvoll sind

Preisüberwachung und E-Commerce-Scraping. SEO-Ranking-Tracking und Backlink-Crawling. Ad-Verification über Regionen hinweg. Allgemeine Datenerhebung von Websites ohne aggressives Bot-Erkennungssystem.

Das sind volumenlastige Aufgaben, bei denen der Preis pro IP wichtiger ist als Exklusivität – und ein günstiger Shared-Rechenzentrums-Proxy erledigt sie problemlos. Das typische Muster: hohe Anfragezahl, geringe Sensibilität pro Einzelanfrage, Ziele ohne Anti-Bot-Systeme auf Enterprise-Niveau.

Wo sie an ihre Grenzen stoßen

Social-Media-Accounts – Plattformen flaggen Rechenzentrums-Bereiche und verfolgen die IP-Historie pro Account. Sneaker-Sites und Ticketing – einige der aggressivsten Anti-Bot-Systeme im Netz. Lang laufende Sessions, die an eine Identität gebunden sind – anderer Traffic auf derselben Adresse erzeugt Rauschen, das die Erkennung auslöst.

Dafür sind dedizierte Proxys das richtige Werkzeug. Ein Nutzer pro IP, saubere Vorgeschichte, keine Nachbarn.

Die Geschwindigkeitsfrage

“Shared bedeutet langsam” ist ein Mythos aus überlasteten Reseller-Netzwerken, in denen Dutzende Clients dieselbe Adresse belasten. Bei 3–5 Nutzern pro IP liegt der Flaschenhals fast immer bei der Antwortzeit der Zielseite — nicht beim Proxy-Kanal. Ein schneller gemeinsam genutzter IPv4-Proxy in einem großen Netzwerk liefert für die meisten Aufgaben nahezu identische Leistung wie ein dedizierter — der echte Unterschied zeigt sich beim IP-Ruf, nicht beim reinen Durchsatz.

Worauf Sie achten sollten

Möchten Sie den Dienst mit Ihrer eigenen Arbeitslast ausprobieren? Konfigurieren und bezahlen Sie Proxys für 48 Stunden und führen Sie anschließend die oben beschriebenen Benchmarks mit Ihren eigenen Aufgaben durch.