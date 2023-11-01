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Gedeelde Proxy

3–5 gebruikers per IP, 100.000+ eigen IPv4-adressen, HTTP/HTTPS/SOCKS5 en API-toegang — gebouwd voor grootschalige scraping en prijsmonitoring.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Kies een gedeelde datacenter- of ISP-proxy.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 shared datacenter-IP’s in Europe voor prijsbewaking
  • Exporteer mijn shared proxylijst als JSON
  • Filter mijn gedeelde proxylijst op land of subnet
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn shared proxypakket
  • Vernieuw mijn gedeelde proxylijst zodra de volgende gratis wissel beschikbaar is
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

FineProxy is een solide proxy provider met een goede selectie van servers wereldwijd. Ik heb hun diensten gebruikt voor een aantal maanden, voornamelijk voor SEO tools en marktonderzoek, en de prestaties is consequent betrouwbaar. Aansluitingssnelheid is snel, en IP's worden zelden gemarkeerd of geblokkeerd. Hun dashboard is gemakkelijk te navigeren, en het opzetten van proxies is eenvoudig. Customer support is professioneel en antwoordt snel op vragen. De prijsstructuur is concurrerend, vooral voor bulk pakketten. Over het algemeen, fineproxy.org levert uitstekende waarde en betrouwbare service voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik.

KavieDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

FineProxy.Org is een fantastische service met snelle en betrouwbare proxies, betaalbare prijzen en uitstekende klantenservice. Zeer aanbevolen voor iedereen!

Konkea208SaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Voorheen heb ik een andere dienst gebruikt. Maar dankzij collega's... tips, vond ik deze dienst. Snelheid en onbeperkt verkeer zijn indrukwekkend (in vergelijking met andere diensten). Ik gebruik zes maanden, terwijl er geen problemen ontstonden. Klantenondersteuning is altijd beschikbaar. Zelfs het bedieningspaneel verheugde me. Ik zal aanbevelen aan de rest van mijn kennissen. Dank u!

Ирина КоваленкоIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Geweldige proxy producten en service! Ze hebben verschillende proxy types, waaronder roterende, betaalbare prijzen en geo-targeting optie. Verschillende betaalmogelijkheden: crypto, PayPal of kaarten

chyxbenc9929Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom zijn mijn gedeelde proxy's al geblokkeerd op een bepaalde site?De site heeft

De site heeft dat IP eerder gezien — van een andere gebruiker die te agressief was of gemarkeerd werd. Dat is het slechte-buureffect. De proxy is niet defect; het adres heeft een geschiedenis op die specifieke doelsite. Overschakelen naar een ander IP uit de pool lost het meestal op. Als u consequent geblokkeerd wordt op dezelfde site, heeft uw doelsite waarschijnlijk dedicated IP's nodig in plaats van gedeelde.

Hoeveel mensen delen één IP-adres?Bij FineProxy —

Bij FineProxy — 3 tot 5 klanten per adres, afhankelijk van de locatie. Dat is het. Sommige resellers proppen tientallen gebruikers op één IP zonder enige monitoring. Met een hard maximum op het aantal buren en een pool van 100.000+ eigen adressen blijft de belasting laag en de IP-reputatie intact.

Is er een echt snelheidsverschil tussen gedeelde en dedicated proxy's?Op

Op goed beheerde infrastructuur — nauwelijks. Gedeelde proxy's op het netwerk van FineProxy draaien op dezelfde hardware en kanalen als dedicated proxy's. Het praktische verschil zit in IP-reputatie, niet in bandbreedte. Als een doelsite uw gedeelde IP throttlet vanwege de geschiedenis ervan, voelt dat als een “snelheids”probleem, maar het is eigenlijk een reputatiekwestie.

Kan ik gedeelde proxy's gebruiken voor accountbeheer?Voor platforms met

Voor platforms met lichte beveiliging (forums, kleinere diensten) — ja, één IP per account. Voor Instagram, Facebook, TikTok of alles met agressieve detectie — nee. Die platforms tracken IP-geschiedenis per account en markeren datacenteradressen. Gebruik ISP-proxy's of dedicated proxy's voor social media-werk.

Op zoek naar de goedkoopste gedeelde proxy te koop — wat is het addertje onder het gras?De goedkoopste opties

De goedkoopste opties betekenen meestal doorverkochte IP's uit overbelaste pools, per-GB-verkeerslimieten die snel oplopen, of allebei. Een lage prijs per IP verliest zijn nut zodra u tegen verkeerslimieten aanloopt. Let op onbeperkt verkeer en eigen infrastructuur — die twee factoren wegen zwaarder dan de catalogusprijs.

Handleiding

Wat een goede gedeelde proxypool onderscheidt van een slechte

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

FineProxy verkoopt gedeelde proxypakketten waarbij elk IP over maximaal 3 tot 5 klanten wordt verdeeld, afhankelijk van de locatie — niet de tientallen die bij resellernetwerken gebruikelijk zijn. De pool omvat 100.000+ eigen IPv4-adressen met onbeperkt verkeer. Wanneer u toegang tot een gedeelde proxyserver koopt, betekent minder buren per adres schonere IP's en minder kans dat u iemand anders’ blacklistgeschiedenis erft.

Het slechte-buren-probleem

De klacht nummer één over gedeelde proxy's: u koopt een batch en de helft van de IP's is al gemarkeerd op uw doelsite. Dit gebeurt omdat een andere gebruiker op hetzelfde adres, uw “buurman”, het IP op de blacklist heeft laten belanden voordat u aankwam. Het IP werkt als proxy. Het draagt alleen de reputatie van iemand anders.

Met slechts 3-5 klanten per adres dalen de kansen om naast een misbruikende buurman terecht te komen drastisch vergeleken met pools waar tientallen hetzelfde IP delen. Poolgrootte telt ook mee. Een provider met 5.000 IP's verdeeld over 20 subnetten biedt u aanzienlijk minder opties dan een met 100.000+ over honderden subnetten. Meer subnetten betekent dat uw adres minder kans heeft naast een verbrande in hetzelfde /24-bereik te liggen — en /24-blokken zijn de manier waarop de meeste anti-botsystemen datacenter-proxy's blokkeren. FineProxy bezit de volledige IPv4-pool. Wij kopen geen blokken van upstream providers, dus we zien precies hoe elk adres wordt gebruikt en halen overbelaste IP's uit rotatie voordat ze de rest beïnvloeden.

Waar gedeelde proxy's zinvol zijn

Prijsmonitoring en e-commerce scraping. SEO-ranktracking en backlinkscrawling. Advertentieverificatie in meerdere regio's. Algemene dataverzameling van sites zonder agressieve botdetectie.

Dit zijn volumetaken waarbij de kosten per IP belangrijker zijn dan exclusiviteit, en een goedkope gedeelde datacenter-proxy verwerkt ze prima. Het gangbare patroon: hoog aantal verzoeken, lage gevoeligheid per individueel verzoek, doelsites die geen enterprise-grade anti-botsystemen draaien.

Waar ze tekortschieten

Socialmedia-accounts — platforms markeren datacenterranges en volgen IP-geschiedenis per account. Sneakersites en ticketing — enkele van de agressiefste anti-botsystemen online. Langlopende sessies gekoppeld aan één identiteit — ander verkeer op hetzelfde adres veroorzaakt ruis die detectie triggert.

Hiervoor zijn dedicated proxy's het juiste gereedschap. Eén gebruiker per IP, schone geschiedenis, geen buren.

De snelheidsvraag

“Gedeeld betekent traag” is een mythe uit overbelaste resellernetwerken waar tientallen klanten op hetzelfde adres beuken. Met 3-5 gebruikers per IP is het knelpunt vrijwel altijd de responstijd van de doelsite, niet het proxykanaal. Een snelle gedeelde IPv4-proxy op een groot netwerk presteert voor de meeste taken vrijwel identiek aan een dedicated proxy — het echte verschil zit in IP-reputatie, niet in ruwe doorvoer.

Waar op te letten

Wilt u de dienst met uw eigen workload proberen? Configureer en betaal Proxy’s voor 48 uur en voer daarna de bovenstaande benchmarks uit met uw eigen taken.