FineProxy verkoopt gedeelde proxypakketten waarbij elk IP over maximaal 3 tot 5 klanten wordt verdeeld, afhankelijk van de locatie — niet de tientallen die bij resellernetwerken gebruikelijk zijn. De pool omvat 100.000+ eigen IPv4-adressen met onbeperkt verkeer. Wanneer u toegang tot een gedeelde proxyserver koopt, betekent minder buren per adres schonere IP's en minder kans dat u iemand anders’ blacklistgeschiedenis erft.

Het slechte-buren-probleem

De klacht nummer één over gedeelde proxy's: u koopt een batch en de helft van de IP's is al gemarkeerd op uw doelsite. Dit gebeurt omdat een andere gebruiker op hetzelfde adres, uw “buurman”, het IP op de blacklist heeft laten belanden voordat u aankwam. Het IP werkt als proxy. Het draagt alleen de reputatie van iemand anders.

Met slechts 3-5 klanten per adres dalen de kansen om naast een misbruikende buurman terecht te komen drastisch vergeleken met pools waar tientallen hetzelfde IP delen. Poolgrootte telt ook mee. Een provider met 5.000 IP's verdeeld over 20 subnetten biedt u aanzienlijk minder opties dan een met 100.000+ over honderden subnetten. Meer subnetten betekent dat uw adres minder kans heeft naast een verbrande in hetzelfde /24-bereik te liggen — en /24-blokken zijn de manier waarop de meeste anti-botsystemen datacenter-proxy's blokkeren. FineProxy bezit de volledige IPv4-pool. Wij kopen geen blokken van upstream providers, dus we zien precies hoe elk adres wordt gebruikt en halen overbelaste IP's uit rotatie voordat ze de rest beïnvloeden.