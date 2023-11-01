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Sdílené proxy

3–5 uživatelů na IP, 100K+ vlastněných IPv4 adres, HTTP/HTTPS/SOCKS5 a API přístup — navrženo pro velkoobjemový scraping a monitoring cen.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif sdílených datacentrových nebo ISP proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 sdílených datacentrových IP v Evropě pro sledování cen
  • Exportujte můj seznam sdílených proxy jako JSON
  • Filtrujte můj seznam sdílených proxy podle země nebo podsítě
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro můj balíček sdílených proxy
  • Obnovte můj seznam sdílených proxy, až bude k dispozici další bezplatná výměna
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

FineProxy je pevný proxy poskytovatel s dobrou nabídkou serverů po celém světě. Použil jsem jejich služby několik měsíců, především pro SEO a výzkum trhu, a výkonnost byla neustále spolehlivá. Rychlost spojení je rychlá a IP adresy jsou zřídka označené nebo zablokovány. Jejich panel je snadný pro navigaci a proxy je jednoduchý. Zákaznická podpora je profesionální a rychle reaguje na dotazy. Cenová struktura je konkurenceschopná, zejména pro velkoobchodní balíčky. Celkově FineProxy.org poskytuje vynikající hodnotu a spolehlivou službu pro osobní i firemní použití.

KavieDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

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Provoz se neměří

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Ирина КоваленкоInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

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W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč jsou moje sdílené proxy na konkrétním webu už zablokované?Efekt špatného souseda

Cílový web už tuto IP adresu viděl — od jiného uživatele, který na něj chodil příliš agresivně nebo byl nahlášen. To je efekt špatného souseda. Proxy není vadná; adresa má na daném cíli historii. Přepnutí na jinou IP z poolu to obvykle vyřeší. Pokud jste na stejném webu blokováni opakovaně, váš cíl pravděpodobně vyžaduje dedikované IP adresy místo sdílených.

Kolik lidí sdílí jednu IP adresu?Tři až pět

U FineProxy — 3 až 5 klientů na adresu, v závislosti na lokaci. A tím to končí. Někteří prodejci naskládají na jednu IP desítky uživatelů bez jakéhokoli monitoringu. Díky pevnému limitu sousedů a poolu s více než 100 000 vlastními adresami zůstává zátěž nízká a reputace IP nedotčená.

Je mezi sdílenými a dedikovanými proxy skutečný rozdíl v rychlosti?Téměř ne

Na dobře spravované infrastruktuře — sotva. Sdílené proxy na síti FineProxy běží na stejném hardwaru a linkách jako dedikované. Praktický rozdíl je v reputaci IP, ne v šířce pásma. Pokud cílový web vaši sdílenou IP throttluje kvůli její historii, vypadá to jako problém s “rychlostí”, ale ve skutečnosti jde o reputaci.

Mohu sdílené proxy používat pro správu účtů?Jen slabá ochrana

U platforem se slabším zabezpečením (fóra, menší služby) — ano, jedna IP na účet. U Instagramu, Facebooku, TikToku nebo čehokoli s agresivní detekcí — ne. Tyto platformy sledují historii IP adres u každého účtu a označují datacenter adresy. Pro práci se sociálními sítěmi použijte ISP proxy nebo dedikované proxy.

Hledáte nejlevnější sdílené proxy na prodej — v čem je háček?Přetížení nebo limity

Nejlevnější varianty obvykle znamenají přeprodávané IP z přetížených poolů, limity na přenesená data účtovaná per GB, které se rychle nasčítají, nebo obojí. Nízká cena za IP ztrácí smysl ve chvíli, kdy narazíte na datové limity. Hledejte neomezený traffic a vlastní infrastrukturu — tyto dva faktory jsou důležitější než cena na štítku.

Průvodce

Čím se liší kvalitní sdílený proxy pool od nekvalitního

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

FineProxy nabízí balíčky sdílených proxy, kde je každá IP sdílena maximálně mezi 3 až 5 klienty v závislosti na lokaci — ne desítkami uživatelů, jak je typické u resellerských sítí. Pool obsahuje více než 100 000 vlastních IPv4 adres s neomezeným provozem. Když si koupíte přístup ke sdílenému proxy serveru, méně sousedů na jedné adrese znamená čistší IP a nižší riziko, že zdědíte historii blacklistů někoho jiného.

Problém špatného souseda

Stížnost číslo 1 na sdílené proxy: koupíte si balík a polovina IP je na cílovém webu už zablokovaná. Stane se to proto, že jiný uživatel na stejné adrese — váš “soused” — ji dostal na blacklist dříve, než jste přišli vy. IP jako proxy funguje. Jen si s sebou nese reputaci někoho jiného.

Když na jedné adrese sdílí přístup jen 3–5 klientů, pravděpodobnost, že se ocitnete vedle problémového souseda, dramaticky klesá oproti poolům, kde jednu IP sdílejí desítky uživatelů. Záleží i na velikosti poolu. Poskytovatel s 5 000 IP ve 20 subnetech vám dá mnohem méně možností než ten se 100 000+ adresami v řádu stovek subnetů. Více subnetů znamená, že vaše adresa bude s menší pravděpodobností ležet vedle spálené adresy ve stejném /24 rozsahu — a právě /24 bloky jsou způsob, jakým většina anti-bot systémů blokuje datacentrové proxy. FineProxy vlastní celý svůj IPv4 pool. Nekupujeme bloky od nadřazených poskytovatelů, takže přesně vidíme, jak se každá adresa používá, a přetížené IP vyřazujeme z rotace dříve, než ovlivní zbytek.

Kdy mají sdílené proxy smysl

Monitoring cen a scraping e-shopů. SEO sledování pozic a crawling zpětných odkazů. Ověřování reklam v různých regionech. Obecný sběr dat z webů bez agresivní detekce botů.

Jde o objemové úlohy, kde záleží na ceně za IP víc než na exkluzivitě, a levné sdílené datacentrové proxy si s nimi poradí bez problémů. Typický vzorec: velký počet požadavků, nízká citlivost jednotlivého požadavku, cíle bez enterprise-grade anti-bot systémů.

Kdy sdílené proxy selhávají

Účty na sociálních sítích — platformy označují datacentrové rozsahy a sledují historii IP pro každý účet. Sneaker weby a ticketing — jedny z nejagresivnějších anti-bot systémů na internetu. Dlouhodobé sessions vázané na jednu identitu — ostatní provoz na stejné adrese vytváří šum, který spouští detekci.

Pro tyto případy jsou dedikované proxy tím správným nástrojem. Jeden uživatel na IP, čistá historie, žádní sousedé.

Otázka rychlosti

“Sdílené znamená pomalé” je mýtus z přetížených resellerských sítí, kde desítky klientů bombardují stejnou adresu. Při 3–5 uživatelích na IP je úzkým hrdlem téměř vždy doba odezvy cílového webu, nikoli proxy kanál. Rychlá sdílená IPv4 proxy na velké síti podává pro většinu úloh prakticky stejný výkon jako dedikovaná — skutečný rozdíl se projeví v reputaci IP, ne v surové propustnosti.

Na co se zaměřit

Chcete službu vyzkoušet s vlastní zátěží? Nastavte a zaplaťte Proxy na 48 hodin a poté spusťte výše uvedené testy na vlastních úlohách.