FineProxy nabízí balíčky sdílených proxy, kde je každá IP sdílena maximálně mezi 3 až 5 klienty v závislosti na lokaci — ne desítkami uživatelů, jak je typické u resellerských sítí. Pool obsahuje více než 100 000 vlastních IPv4 adres s neomezeným provozem. Když si koupíte přístup ke sdílenému proxy serveru, méně sousedů na jedné adrese znamená čistší IP a nižší riziko, že zdědíte historii blacklistů někoho jiného.
Problém špatného souseda
Stížnost číslo 1 na sdílené proxy: koupíte si balík a polovina IP je na cílovém webu už zablokovaná. Stane se to proto, že jiný uživatel na stejné adrese — váš “soused” — ji dostal na blacklist dříve, než jste přišli vy. IP jako proxy funguje. Jen si s sebou nese reputaci někoho jiného.
Když na jedné adrese sdílí přístup jen 3–5 klientů, pravděpodobnost, že se ocitnete vedle problémového souseda, dramaticky klesá oproti poolům, kde jednu IP sdílejí desítky uživatelů. Záleží i na velikosti poolu. Poskytovatel s 5 000 IP ve 20 subnetech vám dá mnohem méně možností než ten se 100 000+ adresami v řádu stovek subnetů. Více subnetů znamená, že vaše adresa bude s menší pravděpodobností ležet vedle spálené adresy ve stejném /24 rozsahu — a právě /24 bloky jsou způsob, jakým většina anti-bot systémů blokuje datacentrové proxy. FineProxy vlastní celý svůj IPv4 pool. Nekupujeme bloky od nadřazených poskytovatelů, takže přesně vidíme, jak se každá adresa používá, a přetížené IP vyřazujeme z rotace dříve, než ovlivní zbytek.
Kdy mají sdílené proxy smysl
Monitoring cen a scraping e-shopů. SEO sledování pozic a crawling zpětných odkazů. Ověřování reklam v různých regionech. Obecný sběr dat z webů bez agresivní detekce botů.
Jde o objemové úlohy, kde záleží na ceně za IP víc než na exkluzivitě, a levné sdílené datacentrové proxy si s nimi poradí bez problémů. Typický vzorec: velký počet požadavků, nízká citlivost jednotlivého požadavku, cíle bez enterprise-grade anti-bot systémů.
Kdy sdílené proxy selhávají
Účty na sociálních sítích — platformy označují datacentrové rozsahy a sledují historii IP pro každý účet. Sneaker weby a ticketing — jedny z nejagresivnějších anti-bot systémů na internetu. Dlouhodobé sessions vázané na jednu identitu — ostatní provoz na stejné adrese vytváří šum, který spouští detekci.
Pro tyto případy jsou dedikované proxy tím správným nástrojem. Jeden uživatel na IP, čistá historie, žádní sousedé.
Otázka rychlosti
“Sdílené znamená pomalé” je mýtus z přetížených resellerských sítí, kde desítky klientů bombardují stejnou adresu. Při 3–5 uživatelích na IP je úzkým hrdlem téměř vždy doba odezvy cílového webu, nikoli proxy kanál. Rychlá sdílená IPv4 proxy na velké síti podává pro většinu úloh prakticky stejný výkon jako dedikovaná — skutečný rozdíl se projeví v reputaci IP, ne v surové propustnosti.
Na co se zaměřit
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