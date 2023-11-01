Jagatud proxy

Halva naabri probleem

Kui ühel aadressil on vaid 3–5 klienti, väheneb drastiliselt tõenäosus sattuda kuritarvitava naabri kõrvale — võrreldes basseinidega, kus kümned kasutajad jagavad sama IP-d. Ka basseini suurus loeb. Pakkuja, kellel on 5 000 IP-d 20 alamvõrgus, annab teile palju vähem valikuid kui see, kellel on üle 100 000 IP sadades alamvõrkudes. Rohkem alamvõrke tähendab, et teie aadress ei asu tõenäoliselt samas /24 vahemikus halvasti märgistatud aadressi kõrval — ning just /24 plokke kasutavad enamik robotitõrjesüsteeme andmekeskuse prokside blokeerimiseks. FineProxy omab kogu oma IPv4 basseini. Me ei osta plokke ülesvoolu pakkujatelt, seega näeme täpselt, kuidas iga aadressi kasutatakse, ja eemaldame ülekoormatud IP-d rotatsioonist enne, kui need ülejäänud basseini mõjutavad.