Jagatud proxy

FineProxy müüb jagatud puhverserveri pakette, kus iga IP jaguneb olenevalt asukohast maksimaalselt 3–5 kliendi vahel — mitte kümnete vahel, nagu edasimüüjate võrgustikes tavaks. Kogumikus on üle 100 000 omatava IPv4-aadressi piiramatu liiklusega. Jagatud puhverserveri ligipääsu ostmisel tähendab vähem naaberkasutajaid aadressi kohta puhtamaid IP-sid ja väiksemat riski pärida kellegi teise musta nimekirja ajalugu.
Halva naabri probleem
Kõige levinum kaebus jagatud puhverserverite kohta: ostate partii ja pool IP-dest on teie sihtlehel juba märgistatud. See juhtub seetõttu, et teine kasutaja samal aadressil — teie „naaber
Kui ühel aadressil on vaid 3–5 klienti, väheneb drastiliselt tõenäosus sattuda kuritarvitava naabri kõrvale — võrreldes basseinidega, kus kümned kasutajad jagavad sama IP-d. Ka basseini suurus loeb. Pakkuja, kellel on 5 000 IP-d 20 alamvõrgus, annab teile palju vähem valikuid kui see, kellel on üle 100 000 IP sadades alamvõrkudes. Rohkem alamvõrke tähendab, et teie aadress ei asu tõenäoliselt samas /24 vahemikus halvasti märgistatud aadressi kõrval — ning just /24 plokke kasutavad enamik robotitõrjesüsteeme andmekeskuse prokside blokeerimiseks. FineProxy omab kogu oma IPv4 basseini. Me ei osta plokke ülesvoolu pakkujatelt, seega näeme täpselt, kuidas iga aadressi kasutatakse, ja eemaldame ülekoormatud IP-d rotatsioonist enne, kui need ülejäänud basseini mõjutavad.
Kus jagatud proksid on mõistlik valik
Hindade jälgimine ja e-kaubanduse andmete kogumine. SEO positsioonide jälgimine ja tagasilinkide indekseerimine. Reklaamide verifitseerimine eri piirkondades. Üldine andmekogumine saitidelt, mis ei kasuta agressiivset robotitõrjet.
Need on mahupõhised ülesanded, kus IP hind on olulisem kui eksklusiivsus, ja soodne jagatud andmekeskuse proksi saab nendega suurepäraselt hakkama. Tüüpiline muster: suur päringute arv, madal tundlikkus üksiku päringu kohta, sihtmärgid, mis ei kasuta ettevõttetaseme robotitõrjesüsteeme.
Kus need enam ei tööta
Sotsiaalmeedia kontod — platvormid märgistavad andmekeskuse vahemikke ja jälgivad IP ajalugu konto kohta. Sneaker-saidid ja piletimüük — ühed kõige agressiivsemad robotitõrjesüsteemid internetis. Pikaajalised sessioonid, mis on seotud ühe identiteediga — muu liiklus samal aadressil tekitab müra, mis käivitab tuvastuse.
Selleks sobivad suurepäraselt privaatsed proksid. Üks kasutaja IP kohta, puhas ajalugu, mitte ühtegi naabrit.
Kiiruse küsimus
“Jagatud tähendab aeglast” on müüt ülekoormatud edasimüüja-võrkudest, kus kümned kliendid pommitavad sama aadressi. 3–5 kasutajaga IP puhul on kitsaskohaks peaaegu alati sihtlehe vastamisaeg, mitte proksi kanal. Kiire IPv4 jagatud proksi suures võrgus toimib enamiku ülesannete puhul peaaegu identselt dedikaalsega — tegelik erinevus ilmneb IP reputatsioonis, mitte läbilaskevõimes.
Millele tähelepanu pöörata
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