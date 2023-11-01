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Jagatud proxy

3–5 kasutajat IP kohta, üle 100K enda omanduses olevat IPv4 aadressi, HTTP/HTTPS/SOCKS5 ja API ligipääs — loodud suuremahuliseks andmekorjeks ja hindade jälgimiseks.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Valige jagatud andmekeskuse või ISP-puhverserver.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 jagatud andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa price monitoring
  • Ekspordi minu jagatud puhverserverite loendit JSON-ina
  • Filtreeri minu jagatud puhverserverite loendit by country or subnet
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu jagatud proxy package
  • Värskenda minu jagatud puhverserverite loendit when the next free swap is saadaval
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

FineProxy on tugev proxy-pakkuja, kellel on hea valik serverite üle kogu maailma. Olen nende teenuseid mitu kuud kasutanud, peamiselt SEO-vahendeid ja turuuuringute jaoks, ning tulemuslikkus on olnud järjepidevalt usaldusväärne. Võrgu kiirus on kiire ja IP-d on harva märgistatud või blokeeritud. Nende paneeril on lihtne navigeerida ja proxyde seadistamine on lihtne. Klienditeenindus on professionaalne ja vastab küsimustele kiiresti. Hinnakonstruktsioon on konkurentsivõimeline, eriti pakendite puhul. Kokkuvõttes pakub FineProxy.org suurepärast väärtust ja usaldusväärset teenust nii isiklikuks kui ka äriliseks kasutamiseks.

KavieDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org on fantastiline teenus, millel on kiire ja usaldusväärne proxy, taskukohased hinnad ja suurepärane klienditeenindus. Väga soovitatav kõigile!

Konkea208SaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Varem kasutasin ma teist teenust. Aga tänu kolleegide nõuandetele leidsin ma seda teenust. Kiirus ja piiramatu liiklus on muljetavaldav (võrdne teiste teenustega). Kasutan kuus kuud, kuid probleeme ei tekkinud. Klienditeenindus on alati kättesaadav. Isegi kontrollpaneel meeldis mulle. Ma soovitan seda teistele tuttavatele. Tänan teid!

Ирина КоваленкоFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Tore proxy tooted ja teenus! Neil on erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, taskukohased hinnad ja geograafilise sihtimise võimalus. Erinevad maksevõimalused: kripto, PayPal või kaardid

chyxbenc9929Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Miks on mu jagatud proxy'd konkreetsel saidil juba blokeeritud?Sait on seda

Sait on seda IP-d varem näinud — teiselt kasutajalt, kes koormab seda liigselt või sai märgistatud. See on halva naabri efekt. Proksi pole katki; aadressil on sellel konkreetsel sihtmärgil ajalugu. Teisele basseini IP-le lülitumine lahendab tavaliselt probleemi. Kui teid blokeeritakse samal saidil järjepidevalt, vajab teie sihtmärk tõenäoliselt jagatud asemel dedikaalseid IP-sid.

Mitu inimest jagab ühte IP-aadressi?FineProxy puhul —

FineProxy puhul — 3 kuni 5 klienti aadressi kohta, sõltuvalt asukohast. See ongi kõik. Mõned edasimüüjad panevad kümneid kasutajaid ühele IP-le ilma igasuguse seireta. Tänu rangele naabrite piirarvule ja üle 100 000 oma aadressi suurusele kogumile püsib koormus madal ja IP maine puutumatuna.

Kas jagatud ja dedikeeritud proxy vahel on reaalne kiiruse erinevus?Hästi

Hästi hallatud infrastruktuuril — vaevalt märgatav. FineProxy võrgus töötavad jagatud proxyd samal riistvaral ja kanalitel kui dedikeeritud. Praktiline erinevus seisneb IP maines, mitte ribalaiuses. Kui sihtkoht piirab teie jagatud IP-d selle ajaloo tõttu, tundub see „kiiruse

Kas jagatud puhverservereid saab kasutada kontohalduseks?Kerge turvalisusega platvormidel

Kerge turvalisusega platvormidel (foorumid, väiksemad teenused) — jah, üks IP konto kohta. Instagram, Facebook, TikTok või muu agressiivse tuvastusega platvormi jaoks — ei. Need platvormid jälgivad IP ajalugu konto kohta ja märgistavad andmekeskuse aadresse. Kasutage sotsiaalmeedia töödeks ISP proksisid või dedikaalseid.

Otsin kõige soodsamat müügil olevat jagatud puhverserverit — mis on konks?Kõige odavamad variandid

Kõige odavamad variandid tähendavad tavaliselt ülekoormatud kogumikest edasi müüdud IP-sid, GB-põhiseid liikluspiiranguid, mis kiiresti täituvad, või mõlemat korraga. Madal hind IP kohta kaotab mõtte, kui jõuate liiklusepiirini. Kontrollige piiramatut liiklust ja omatavat infrastruktuuri — need kaks tegurit loevad rohkem kui hinnasilt.

Juhend

Mis eristab head jagatud proxy kogumikku halvast

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

FineProxy müüb jagatud puhverserveri pakette, kus iga IP jaguneb olenevalt asukohast maksimaalselt 3–5 kliendi vahel — mitte kümnete vahel, nagu edasimüüjate võrgustikes tavaks. Kogumikus on üle 100 000 omatava IPv4-aadressi piiramatu liiklusega. Jagatud puhverserveri ligipääsu ostmisel tähendab vähem naaberkasutajaid aadressi kohta puhtamaid IP-sid ja väiksemat riski pärida kellegi teise musta nimekirja ajalugu.

Halva naabri probleem

Kõige levinum kaebus jagatud puhverserverite kohta: ostate partii ja pool IP-dest on teie sihtlehel juba märgistatud. See juhtub seetõttu, et teine kasutaja samal aadressil — teie „naaber

Kui ühel aadressil on vaid 3–5 klienti, väheneb drastiliselt tõenäosus sattuda kuritarvitava naabri kõrvale — võrreldes basseinidega, kus kümned kasutajad jagavad sama IP-d. Ka basseini suurus loeb. Pakkuja, kellel on 5 000 IP-d 20 alamvõrgus, annab teile palju vähem valikuid kui see, kellel on üle 100 000 IP sadades alamvõrkudes. Rohkem alamvõrke tähendab, et teie aadress ei asu tõenäoliselt samas /24 vahemikus halvasti märgistatud aadressi kõrval — ning just /24 plokke kasutavad enamik robotitõrjesüsteeme andmekeskuse prokside blokeerimiseks. FineProxy omab kogu oma IPv4 basseini. Me ei osta plokke ülesvoolu pakkujatelt, seega näeme täpselt, kuidas iga aadressi kasutatakse, ja eemaldame ülekoormatud IP-d rotatsioonist enne, kui need ülejäänud basseini mõjutavad.

Kus jagatud proksid on mõistlik valik

Hindade jälgimine ja e-kaubanduse andmete kogumine. SEO positsioonide jälgimine ja tagasilinkide indekseerimine. Reklaamide verifitseerimine eri piirkondades. Üldine andmekogumine saitidelt, mis ei kasuta agressiivset robotitõrjet.

Need on mahupõhised ülesanded, kus IP hind on olulisem kui eksklusiivsus, ja soodne jagatud andmekeskuse proksi saab nendega suurepäraselt hakkama. Tüüpiline muster: suur päringute arv, madal tundlikkus üksiku päringu kohta, sihtmärgid, mis ei kasuta ettevõttetaseme robotitõrjesüsteeme.

Kus need enam ei tööta

Sotsiaalmeedia kontod — platvormid märgistavad andmekeskuse vahemikke ja jälgivad IP ajalugu konto kohta. Sneaker-saidid ja piletimüük — ühed kõige agressiivsemad robotitõrjesüsteemid internetis. Pikaajalised sessioonid, mis on seotud ühe identiteediga — muu liiklus samal aadressil tekitab müra, mis käivitab tuvastuse.

Selleks sobivad suurepäraselt privaatsed proksid. Üks kasutaja IP kohta, puhas ajalugu, mitte ühtegi naabrit.

Kiiruse küsimus

“Jagatud tähendab aeglast” on müüt ülekoormatud edasimüüja-võrkudest, kus kümned kliendid pommitavad sama aadressi. 3–5 kasutajaga IP puhul on kitsaskohaks peaaegu alati sihtlehe vastamisaeg, mitte proksi kanal. Kiire IPv4 jagatud proksi suures võrgus toimib enamiku ülesannete puhul peaaegu identselt dedikaalsega — tegelik erinevus ilmneb IP reputatsioonis, mitte läbilaskevõimes.

Millele tähelepanu pöörata

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