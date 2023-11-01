FineProxy propose des packs de proxies partagés où chaque IP est répartie entre 3 à 5 clients maximum, selon la localisation — et non des dizaines comme c’est le cas sur les réseaux de revendeurs. Le pool comprend plus de 100 000 adresses IPv4 en propre avec trafic illimité. Lorsque vous achetez un accès à un serveur proxy partagé, moins de voisins par adresse signifie des IP plus propres et moins de risques d’hériter de l’historique de liste noire d’un autre utilisateur.

Le problème du mauvais voisin

La plainte n°1 concernant les proxies partagés : vous achetez un lot et la moitié des IP sont déjà signalées sur votre site cible. Cela se produit parce qu’un autre utilisateur sur la même adresse, votre «\_voisin\_», l’a fait blacklister avant votre arrivée. L’IP fonctionne en tant que proxy. Elle porte simplement la réputation de quelqu’un d’autre.

Avec seulement 3 à 5 clients par adresse, le risque de se retrouver à côté d'un voisin abusif chute considérablement par rapport aux pools où des dizaines d'utilisateurs partagent la même IP. La taille du pool compte aussi. Un fournisseur disposant de 5 000 IP réparties sur 20 sous-réseaux vous offre bien moins d'options qu'un autre avec plus de 100 000 IP réparties sur des centaines. Plus il y a de sous-réseaux, moins votre adresse risque de voisiner une IP grillée dans la même plage /24 — et ce sont précisément les blocs /24 que la plupart des systèmes anti-bot utilisent pour bannir les proxies datacenter. FineProxy possède l'intégralité de son pool IPv4. Nous n'achetons pas de blocs auprès de fournisseurs en amont, ce qui nous permet de voir exactement comment chaque adresse est utilisée et de retirer les IP surchargées de la rotation avant qu'elles n'affectent les autres.

Quand les proxies partagés sont pertinents

Veille tarifaire et scraping e-commerce. Suivi de positionnement SEO et exploration de backlinks. Vérification publicitaire dans plusieurs régions. Collecte de données générale sur des sites sans détection anti-bot agressive.

Ce sont des tâches de volume où le coût par IP compte plus que l’exclusivité, et un proxy datacenter partagé bon marché les gère parfaitement. Le schéma classique : nombre de requêtes élevé, faible sensibilité par requête individuelle, cibles qui n’utilisent pas de systèmes anti-bot de niveau entreprise.

Où ils atteignent leurs limites

Comptes de réseaux sociaux — les plateformes signalent les plages datacenter et suivent l’historique IP par compte. Sites de sneakers et billetterie — parmi les systèmes anti-bot les plus agressifs du web. Sessions longues liées à une seule identité — le trafic des autres utilisateurs sur la même adresse génère du bruit qui déclenche la détection.

Pour ce type de besoin, les proxys dédiés sont l'outil adapté. Un seul utilisateur par IP, historique vierge, aucun voisin.

La question de la vitesse

«\_Partagé veut dire lent\_» est un mythe issu des réseaux de revendeurs surchargés où des dizaines de clients sollicitent la même adresse. Avec 3 à 5 utilisateurs par IP, le goulot d’étranglement est presque toujours le temps de réponse du site cible, pas le canal du proxy. Un proxy IPv4 partagé rapide sur un réseau de grande envergure offre des performances quasi identiques à celles d’un proxy dédié pour la plupart des tâches — la vraie différence se manifeste au niveau de la réputation IP, pas du débit brut.

À quoi faire attention