NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy partagé

3 à 5 utilisateurs par IP, plus de 100 000 adresses IPv4 en propre, HTTP/HTTPS/SOCKS5 et accès API — conçu pour le scraping à grande échelle et la veille tarifaire.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Choisissez un proxy partagé de centre de données ou FAI.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1,000 partagé IP de centre de données en Europe pour suivi des prix
  • Exporte mon partagé liste de proxys au format JSON
  • Filtre ma liste de proxys partagés par pays ou sous-réseau
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon partagé forfait proxy
  • Actualise mon partagé liste de proxys lorsque le prochain échange gratuit est disponible
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Je voyage souvent, j’utilise donc les produits de ce vendeur ! La qualité et le prix relativement bon marché me conviennent ! Les affaires nécessitent des visites fréquentes dans des pays où les sites de ma région sont bloqués ! L’utilisation de ces proxys résout le problème !

Cergei VoloskovPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Excellents produits et services proxy ! Ils proposent différents types de proxy, notamment des proxys rotatifs, des prix abordables et une option de ciblage géographique. Diverses options de paiement : crypto, PayPal ou cartes

chyxbenc9929Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi mes proxies partagés sont-ils déjà bloqués sur un site précis ?Le site a

Le site a déjà vu cette IP — un autre utilisateur l'a sollicitée trop intensément ou s'est fait signaler. C'est l'effet de mauvais voisinage. Le proxy n'est pas en panne ; l'adresse a simplement un historique sur cette cible précise. Passer à une autre IP du pool résout généralement le problème. Si vous êtes systématiquement bloqué sur le même site, votre cible nécessite probablement des IP dédiées plutôt que partagées.

Combien de personnes partagent une même adresse IP ?Chez FineProxy —

Chez FineProxy — 3 à 5 clients par adresse, selon la localisation. Point final. Certains revendeurs entassent des dizaines d'utilisateurs sur une seule IP sans aucune surveillance. Grâce à un plafond strict de voisins et un pool de plus de 100 000 adresses détenues en propre, la charge reste faible et la réputation des IP reste intacte.

Existe-t-il une réelle différence de vitesse entre proxies partagés et dédiés ?Sur

Sur une infrastructure bien gérée — à peine. Les proxies partagés du réseau FineProxy fonctionnent sur le même matériel et les mêmes canaux que les proxies dédiés. La différence concrète réside dans la réputation de l’IP, pas dans la bande passante. Si un site cible limite votre IP partagée en raison de son historique, cela ressemble à un problème de «\_vitesse\_», mais c’est en réalité un problème de réputation.

Puis-je utiliser des proxies partagés pour la gestion de comptes ?Pour les plateformes

Pour les plateformes à sécurité légère (forums, petits services) — oui, une IP par compte. Pour Instagram, Facebook, TikTok ou toute plateforme dotée d'une détection agressive — non. Ces plateformes suivent l'historique IP de chaque compte et signalent les adresses datacenter. Utilisez des proxys ISP ou des proxys dédiés pour travailler sur les réseaux sociaux.

Je cherche le proxy partagé le moins cher en vente — où est le piège ?Les options les

Les options les moins chères impliquent généralement des IP revendues provenant de pools surexploités, des limites de trafic au Go qui s’accumulent vite, ou les deux à la fois. Un prix bas par IP perd tout son intérêt dès que vous atteignez les plafonds de trafic. Vérifiez la présence de trafic illimité et d’une infrastructure propre — ces deux facteurs comptent bien plus que le prix affiché.

Guide

Ce qui distingue un bon pool de proxies partagés d’un mauvais

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

FineProxy propose des packs de proxies partagés où chaque IP est répartie entre 3 à 5 clients maximum, selon la localisation — et non des dizaines comme c’est le cas sur les réseaux de revendeurs. Le pool comprend plus de 100 000 adresses IPv4 en propre avec trafic illimité. Lorsque vous achetez un accès à un serveur proxy partagé, moins de voisins par adresse signifie des IP plus propres et moins de risques d’hériter de l’historique de liste noire d’un autre utilisateur.

Le problème du mauvais voisin

La plainte n°1 concernant les proxies partagés : vous achetez un lot et la moitié des IP sont déjà signalées sur votre site cible. Cela se produit parce qu’un autre utilisateur sur la même adresse, votre «\_voisin\_», l’a fait blacklister avant votre arrivée. L’IP fonctionne en tant que proxy. Elle porte simplement la réputation de quelqu’un d’autre.

Avec seulement 3 à 5 clients par adresse, le risque de se retrouver à côté d'un voisin abusif chute considérablement par rapport aux pools où des dizaines d'utilisateurs partagent la même IP. La taille du pool compte aussi. Un fournisseur disposant de 5 000 IP réparties sur 20 sous-réseaux vous offre bien moins d'options qu'un autre avec plus de 100 000 IP réparties sur des centaines. Plus il y a de sous-réseaux, moins votre adresse risque de voisiner une IP grillée dans la même plage /24 — et ce sont précisément les blocs /24 que la plupart des systèmes anti-bot utilisent pour bannir les proxies datacenter. FineProxy possède l'intégralité de son pool IPv4. Nous n'achetons pas de blocs auprès de fournisseurs en amont, ce qui nous permet de voir exactement comment chaque adresse est utilisée et de retirer les IP surchargées de la rotation avant qu'elles n'affectent les autres.

Quand les proxies partagés sont pertinents

Veille tarifaire et scraping e-commerce. Suivi de positionnement SEO et exploration de backlinks. Vérification publicitaire dans plusieurs régions. Collecte de données générale sur des sites sans détection anti-bot agressive.

Ce sont des tâches de volume où le coût par IP compte plus que l’exclusivité, et un proxy datacenter partagé bon marché les gère parfaitement. Le schéma classique : nombre de requêtes élevé, faible sensibilité par requête individuelle, cibles qui n’utilisent pas de systèmes anti-bot de niveau entreprise.

Où ils atteignent leurs limites

Comptes de réseaux sociaux — les plateformes signalent les plages datacenter et suivent l’historique IP par compte. Sites de sneakers et billetterie — parmi les systèmes anti-bot les plus agressifs du web. Sessions longues liées à une seule identité — le trafic des autres utilisateurs sur la même adresse génère du bruit qui déclenche la détection.

Pour ce type de besoin, les proxys dédiés sont l'outil adapté. Un seul utilisateur par IP, historique vierge, aucun voisin.

La question de la vitesse

«\_Partagé veut dire lent\_» est un mythe issu des réseaux de revendeurs surchargés où des dizaines de clients sollicitent la même adresse. Avec 3 à 5 utilisateurs par IP, le goulot d’étranglement est presque toujours le temps de réponse du site cible, pas le canal du proxy. Un proxy IPv4 partagé rapide sur un réseau de grande envergure offre des performances quasi identiques à celles d’un proxy dédié pour la plupart des tâches — la vraie différence se manifeste au niveau de la réputation IP, pas du débit brut.

À quoi faire attention

Vous souhaitez essayer le service avec votre propre charge de travail ? Configurez et payez des Proxys pour 48 heures, puis exécutez les tests ci-dessus sur vos propres tâches.