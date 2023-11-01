NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy Compartilhado

3–5 usuários por IP, mais de 100 mil endereços IPv4 próprios, HTTP/HTTPS/SOCKS5 e acesso via API — feito para scraping em alto volume e monitoramento de preços.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Escolha um proxy compartilhado de datacenter ou ISP.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 compartilhado IPs de datacenter em Europa para monitoramento de preços
  • Exporte meu compartilhado lista de proxies como JSON
  • Filtre minha lista de proxies compartilhados por país ou sub-rede
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu compartilhado pacote de proxy
  • Atualize minha lista de proxies compartilhados quando a próxima troca gratuita estiver disponível
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

A Fineproxy é um provedor proxy sólido com uma boa seleção de servidores em todo o mundo. Eu usei seus serviços por vários meses, principalmente para ferramentas de SEO e pesquisa de mercado, e o desempenho tem sido consistentemente confiável. Velocidade de conexão é rápida, e IPs raramente são marcados ou bloqueados. Seu painel de dados é fácil de navegar, e configurar proxies é simples. O suporte ao cliente é profissional e responde rapidamente às perguntas. A estrutura de preços é competitiva, especialmente para pacotes em massa. Globalmente, a Fineproxy.org oferece excelente valor e serviço confiável para uso pessoal e empresarial.

KavieDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Eu viajo muitas vezes, então eu uso este vendedor produtos! Qualidade e preço relativamente barato me combina! Negócios requer visitas frequentes a países onde os sites na minha região são bloqueados! Usando estes proxies resolve o problema!

Cergei VoloskovPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle

W3sazzadProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por que meus proxies compartilhados já estão bloqueados em um site específico?O site já

O site já viu esse IP antes — de outro usuário que fez requisições demais ou foi marcado. Esse é o efeito do vizinho ruim. O proxy não está quebrado; o endereço tem histórico naquele alvo específico. Trocar para um IP diferente do pool geralmente resolve. Se você está sendo bloqueado consistentemente no mesmo site, seu alvo provavelmente precisa de IPs dedicados em vez de compartilhados.

Quantas pessoas compartilham um endereço IP?Na FineProxy —

Na FineProxy — de 3 a 5 clientes por endereço, dependendo da localização. Só isso. Alguns revendedores colocam dezenas de usuários em um único IP, sem nenhum monitoramento. Com um limite rígido de vizinhos e um pool de mais de 100.000 endereços próprios, a carga permanece baixa e a reputação do IP se mantém intacta.

Existe uma diferença real de velocidade entre proxies compartilhados e dedicados?Em

Em uma infraestrutura bem gerenciada — quase nenhuma diferença. Proxies compartilhados na rede da FineProxy rodam no mesmo hardware e nos mesmos canais que os dedicados. A diferença prática está na reputação do IP, não na largura de banda. Se um alvo limita seu IP compartilhado por causa do histórico dele, parece um problema de “velocidade”, mas na verdade é uma questão de reputação.

Posso usar proxies compartilhados para gerenciamento de contas?Para plataformas com

Para plataformas com segurança leve (fóruns, serviços menores) — sim, um IP por conta. Para Instagram, Facebook, TikTok ou qualquer plataforma com detecção agressiva — não. Essas plataformas rastreiam o histórico de IP por conta e marcam endereços de datacenter. Use proxies ISP ou dedicados para trabalho com mídias sociais.

Procurando o proxy compartilhado mais barato à venda — qual é o porém?As opções mais

As opções mais baratas geralmente significam IPs revendidos de pools superutilizados, limites de tráfego por GB que se acumulam rapidamente, ou ambos. Um preço baixo por IP perde o sentido quando você atinge os limites de tráfego. Verifique se há tráfego ilimitado e infraestrutura própria — esses dois fatores importam mais do que o preço de vitrine.

Guia

O que separa um bom pool de proxies compartilhados de um ruim

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

A FineProxy vende pacotes de proxies compartilhados onde cada IP é dividido entre no máximo 3 a 5 clientes, dependendo da localização — e não as dezenas típicas de redes de revenda. O pool conta com mais de 100.000 endereços IPv4 próprios e tráfego ilimitado. Ao comprar acesso a um servidor proxy compartilhado, menos vizinhos por endereço significa IPs mais limpos e menos chance de herdar o histórico de blacklist de outra pessoa.

O problema do vizinho indesejado

A reclamação nº 1 sobre proxies compartilhados: você compra um lote e metade dos IPs já está sinalizada no site destino. Isso acontece porque outro usuário no mesmo endereço, o seu "vizinho", fez com que ele fosse colocado na lista negra antes de você aparecer. O IP funciona como proxy. Ele apenas carrega a reputação de outra pessoa.

Com apenas 3 a 5 clientes por endereço, as chances de cair ao lado de um vizinho abusivo caem drasticamente em comparação com pools onde dezenas compartilham o mesmo IP. O tamanho do pool também importa. Um provedor com 5.000 IPs em 20 sub-redes oferece muito menos opções do que um com mais de 100.000 em centenas. Mais sub-redes significa que seu endereço tem menos chance de ficar ao lado de um IP queimado na mesma faixa /24 — e blocos /24 são como a maioria dos sistemas anti-bot bane proxies de datacenter. A FineProxy é dona de todo o seu pool IPv4. Não compramos blocos de provedores upstream, então vemos exatamente como cada endereço é utilizado e removemos IPs sobrecarregados da rotação antes que afetem o restante.

Quando proxies compartilhados fazem sentido

Monitoramento de preços e scraping de e-commerce. Rastreamento de posições de SEO e crawling de backlinks. Verificação de anúncios em diferentes regiões. Coleta geral de dados de sites sem detecção agressiva de bots.

São tarefas de volume onde o custo por IP importa mais do que exclusividade, e um proxy datacenter compartilhado e barato dá conta do recado. O padrão comum: alto número de requisições, baixa sensibilidade por requisição individual, alvos que não rodam sistemas anti-bot de nível enterprise.

Onde eles falham

Contas de mídias sociais — as plataformas marcam faixas de datacenter e rastreiam o histórico de IP por conta. Sites de sneakers e ingressos — alguns dos sistemas anti-bot mais agressivos da internet. Sessões longas vinculadas a uma identidade — outro tráfego no mesmo endereço cria ruído que dispara a detecção.

Para esses casos, proxies dedicados são a ferramenta certa. Um usuário por IP, histórico limpo, sem vizinhos.

A questão da velocidade

“Compartilhado significa lento” é um mito vindo de redes de revenda sobrecarregadas onde dezenas de clientes martelam o mesmo endereço. Com 3 a 5 usuários por IP, o gargalo quase sempre é o tempo de resposta do site-alvo, não o canal do proxy. Um proxy compartilhado IPv4 rápido em uma rede grande tem desempenho praticamente idêntico ao de um dedicado para a maioria das tarefas — a diferença real aparece na reputação do IP, não na velocidade bruta.

O que observar

Quer testar o serviço com sua própria carga de trabalho? Configure e pague por Proxies por 48 horas e depois execute os testes acima em suas próprias tarefas.