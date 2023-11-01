A FineProxy vende pacotes de proxies compartilhados onde cada IP é dividido entre no máximo 3 a 5 clientes, dependendo da localização — e não as dezenas típicas de redes de revenda. O pool conta com mais de 100.000 endereços IPv4 próprios e tráfego ilimitado. Ao comprar acesso a um servidor proxy compartilhado, menos vizinhos por endereço significa IPs mais limpos e menos chance de herdar o histórico de blacklist de outra pessoa.

O problema do vizinho indesejado

A reclamação nº 1 sobre proxies compartilhados: você compra um lote e metade dos IPs já está sinalizada no site destino. Isso acontece porque outro usuário no mesmo endereço, o seu "vizinho", fez com que ele fosse colocado na lista negra antes de você aparecer. O IP funciona como proxy. Ele apenas carrega a reputação de outra pessoa.

Com apenas 3 a 5 clientes por endereço, as chances de cair ao lado de um vizinho abusivo caem drasticamente em comparação com pools onde dezenas compartilham o mesmo IP. O tamanho do pool também importa. Um provedor com 5.000 IPs em 20 sub-redes oferece muito menos opções do que um com mais de 100.000 em centenas. Mais sub-redes significa que seu endereço tem menos chance de ficar ao lado de um IP queimado na mesma faixa /24 — e blocos /24 são como a maioria dos sistemas anti-bot bane proxies de datacenter. A FineProxy é dona de todo o seu pool IPv4. Não compramos blocos de provedores upstream, então vemos exatamente como cada endereço é utilizado e removemos IPs sobrecarregados da rotação antes que afetem o restante.

Quando proxies compartilhados fazem sentido

Monitoramento de preços e scraping de e-commerce. Rastreamento de posições de SEO e crawling de backlinks. Verificação de anúncios em diferentes regiões. Coleta geral de dados de sites sem detecção agressiva de bots.

São tarefas de volume onde o custo por IP importa mais do que exclusividade, e um proxy datacenter compartilhado e barato dá conta do recado. O padrão comum: alto número de requisições, baixa sensibilidade por requisição individual, alvos que não rodam sistemas anti-bot de nível enterprise.

Onde eles falham

Contas de mídias sociais — as plataformas marcam faixas de datacenter e rastreiam o histórico de IP por conta. Sites de sneakers e ingressos — alguns dos sistemas anti-bot mais agressivos da internet. Sessões longas vinculadas a uma identidade — outro tráfego no mesmo endereço cria ruído que dispara a detecção.

Para esses casos, proxies dedicados são a ferramenta certa. Um usuário por IP, histórico limpo, sem vizinhos.

A questão da velocidade

“Compartilhado significa lento” é um mito vindo de redes de revenda sobrecarregadas onde dezenas de clientes martelam o mesmo endereço. Com 3 a 5 usuários por IP, o gargalo quase sempre é o tempo de resposta do site-alvo, não o canal do proxy. Um proxy compartilhado IPv4 rápido em uma rede grande tem desempenho praticamente idêntico ao de um dedicado para a maioria das tarefas — a diferença real aparece na reputação do IP, não na velocidade bruta.

O que observar