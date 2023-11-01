नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

शेयर्ड प्रॉक्सी

प्रति IP 3–5 यूज़र, 100K+ खुद के IPv4 एड्रेस, HTTP/HTTPS/SOCKS5 और API एक्सेस — हाई-वॉल्यूम स्क्रैपिंग और प्राइस मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना साझा प्रॉक्सी प्लान चुनें।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • मूल्य निगरानी के लिए यूरोप में 1,000 साझा डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी साझा प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी साझा प्रॉक्सी सूची को देश या सबनेट के अनुसार फ़िल्टर करें
  • मेरे साझा प्रॉक्सी पैकेज के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • अगला निःशुल्क स्वैप उपलब्ध होने पर मेरी साझा प्रॉक्सी सूची ताज़ा करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

Fineproxy एक ठोस प्रॉक्सी प्रदाता है जिसमें दुनिया भर में सर्वरों का अच्छा चयन है। मैंने उनकी सेवाओं का कई महीनों तक उपयोग किया है, मुख्य रूप से SEO उपकरणों और बाजार अनुसंधान के लिए, और प्रदर्शन लगातार विश्वसनीय रहा है। कनेक्शन की गति तेज है, और आईपी शायद ही कभी ब्लॉक या फ्लैग किए जाते हैं। उनका डैशबोर्ड नेविगेट करने में आसान है, और प्रॉक्सी सेट करना सरल है। ग्राहक समर्थन पेशेवर है और पूछताछ का जल्दी उत्तर देता है। मूल्य संरचना प्रतिस्पर्धात्मक है, विशेष रूप से थोक पैकेजों के लिए। समग्र रूप से, Fineproxy.org व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए उत्कृष्ट मूल्य और भरोसेमंद सेवा प्रदान करता है।

KavieDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy.Org एक शानदार सेवा है जिसमें तेज और भरोसेमंद प्रॉक्सी, किफायती कीमतें, और उत्कृष्ट ग्राहक समर्थन शामिल हैं। सभी के लिए अत्यधिक अनुशंसित!

Konkea208SaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

पहले, मैं एक अलग सेवा का उपयोग करता था। लेकिन सहकर्मियों के सुझावों के लिए धन्यवाद, मैंने इस सेवा को पाया। गति और असीमित ट्रैफ़िक प्रभावशाली हैं (अन्य सेवाओं की तुलना में)। मैं छह महीने से इसका उपयोग कर रहा हूँ, जबकि कोई समस्या नहीं आई। ग्राहक सहायता हमेशा उपलब्ध है। यहां तक कि नियंत्रण पैनल ने भी मुझे खुश किया। मैं इसे अपने बाकी जानकारों को सुझाऊँगा। धन्यवाद!

Ирина КоваленкоFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

महान प्रॉक्सी उत्पाद और सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रॉक्सी प्रकार हैं जिनमें घूमने वाले, किफायती मूल्य और भू-लक्ष्यीकरण विकल्प शामिल हैं। विभिन्न भुगतान विकल्प: क्रिप्टो, PayPal या कार्ड

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।

W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
मेरी शेयर्ड प्रॉक्सी किसी ख़ास साइट पर पहले से ब्लॉक क्यों हैं?खराब पड़ोसी प्रभाव

उस साइट ने वह IP पहले देखा है — किसी अन्य यूज़र से जिसने उसे ज़्यादा हिट किया या फ़्लैग हो गया। यही बैड नेबर इफ़ेक्ट है। प्रॉक्सी खराब नहीं है; उस एड्रेस की उस विशेष टारगेट पर हिस्ट्री है। पूल से किसी दूसरे IP पर स्विच करना आमतौर पर समस्या हल कर देता है। अगर आप एक ही साइट पर लगातार ब्लॉक हो रहे हैं, तो आपके टारगेट को शेयर्ड की बजाय डेडिकेटेड IPs की ज़रूरत है।

एक IP एड्रेस कितने लोग शेयर करते हैं?तीन से पाँच

FineProxy पर — लोकेशन के हिसाब से प्रति एड्रेस 3 से 5 क्लाइंट। बस इतना। कुछ रीसेलर बिना किसी मॉनिटरिंग के एक IP पर दर्जनों यूज़र ठूँस देते हैं। नेबर की हार्ड कैप और 100,000+ खुद के एड्रेस वाले पूल के साथ, लोड कम रहता है और IP रेप्यूटेशन बरकरार रहती है।

क्या शेयर्ड और डेडिकेटेड प्रॉक्सी में स्पीड का असली फ़र्क होता है?लगभग नहीं

अच्छी तरह मैनेज किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर — लगभग कोई फ़र्क नहीं। FineProxy के नेटवर्क पर शेयर्ड प्रॉक्सी उसी हार्डवेयर और चैनल पर चलते हैं जिन पर डेडिकेटेड। असली फ़र्क IP रेप्युटेशन में है, बैंडविड्थ में नहीं। अगर कोई टारगेट आपके शेयर्ड IP को उसके इतिहास की वजह से थ्रॉटल करता है, तो यह "स्पीड" की समस्या लगती है लेकिन असल में यह रेप्युटेशन का मामला है।

क्या मैं अकाउंट मैनेजमेंट के लिए शेयर्ड प्रॉक्सी का उपयोग कर सकता हूँ?केवल कमज़ोर सुरक्षा

हल्की सिक्योरिटी वाले प्लेटफ़ॉर्म्स (फ़ोरम्स, छोटी सर्विसेज़) के लिए — हाँ, एक अकाउंट के लिए एक IP काफ़ी है। Instagram, Facebook, TikTok, या किसी भी एग्रेसिव डिटेक्शन वाले प्लेटफ़ॉर्म के लिए — नहीं। ये प्लेटफ़ॉर्म हर अकाउंट की IP हिस्ट्री ट्रैक करते हैं और डेटासेंटर एड्रेस को फ़्लैग करते हैं। सोशल मीडिया के काम के लिए ISP प्रॉक्सी या डेडिकेटेड प्रॉक्सी इस्तेमाल करें।

सबसे सस्ती शेयर्ड प्रॉक्सी ढूँढ रहे हैं — इसमें पेंच क्या है?ओवरलोड या सीमाएँ

सबसे सस्ते ऑप्शन का मतलब आमतौर पर ओवरयूज़्ड पूल के रीसोल्ड IP, प्रति-GB ट्रैफ़िक लिमिट जो तेज़ी से बढ़ती है, या दोनों। कम प्रति-IP कीमत का कोई फ़ायदा नहीं जब आप ट्रैफ़िक कैप में फँस जाएँ। अनलिमिटेड ट्रैफ़िक और खुद का इन्फ्रास्ट्रक्चर — ये दो चीज़ें स्टिकर प्राइस से ज़्यादा मायने रखती हैं।

गाइड

एक अच्छे शेयर्ड प्रॉक्सी पूल को बुरे से क्या अलग करता है

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

FineProxy शेयर्ड प्रॉक्सी पैकेज बेचता है जहाँ हर IP अधिकतम 3 से 5 क्लाइंट में बँटा होता है, लोकेशन पर निर्भर करता है — रीसेलर नेटवर्क में आम दर्जनों यूज़र जैसा नहीं। पूल में 100,000+ खुद के IPv4 एड्रेस हैं जिन पर अनलिमिटेड ट्रैफ़िक मिलता है। जब आप शेयर्ड प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस खरीदते हैं, तो कम नेबर प्रति एड्रेस का मतलब है क्लीनर IP और किसी और की ब्लैकलिस्ट हिस्ट्री इनहेरिट होने की कम संभावना।

बैड नेबर समस्या

शेयर्ड प्रॉक्सी के बारे में सबसे आम शिकायत: आप एक बैच खरीदते हैं और आधे IP आपकी टारगेट साइट पर पहले से फ़्लैग हो चुके होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसी एड्रेस पर मौजूद कोई दूसरा यूज़र — आपका "नेबर" — आपके आने से पहले ही उसे ब्लैकलिस्ट करवा चुका होता है। वो IP प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है, बस वो किसी और की रेप्युटेशन अपने साथ लेकर चलता है।

हर एड्रेस पर सिर्फ़ 3-5 क्लाइंट होने से, किसी abusive नेबर के बगल में पड़ने की संभावना उन पूल्स की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है जहाँ दर्जनों लोग एक ही IP शेयर करते हैं। पूल साइज़ भी मायने रखता है। कोई प्रोवाइडर जिसके पास 20 सबनेट में 5,000 IP हैं, वो आपको उस प्रोवाइडर से कहीं कम ऑप्शन देता है जिसके पास सैकड़ों सबनेट में 100,000+ IP हैं। ज़्यादा सबनेट का मतलब है कि आपका एड्रेस उसी /24 रेंज में किसी बर्न हुए IP के बगल में बैठने की संभावना कम है — और /24 ब्लॉक ही वो तरीका है जिससे ज़्यादातर एंटी-बॉट सिस्टम डेटासेंटर प्रॉक्सी को बैन करते हैं। FineProxy का पूरा IPv4 पूल उसके अपने ओनरशिप में है। हम अपस्ट्रीम प्रोवाइडर्स से ब्लॉक नहीं खरीदते, इसलिए हमें ठीक-ठीक पता रहता है कि हर एड्रेस कैसे यूज़ हो रहा है और ओवरलोडेड IP को बाकी पूल को प्रभावित करने से पहले ही रोटेशन से हटा देते हैं।

शेयर्ड प्रॉक्सी कहाँ सही रहती हैं

प्राइस मॉनिटरिंग और ई-कॉमर्स स्क्रैपिंग। SEO रैंक ट्रैकिंग और बैकलिंक क्रॉलिंग। विभिन्न रीजन में ऐड वेरिफ़िकेशन। उन साइट्स से जनरल डेटा कलेक्शन जहाँ एग्रेसिव बॉट डिटेक्शन नहीं है।

ये वॉल्यूम टास्क हैं जहाँ प्रति IP कॉस्ट एक्सक्लूसिविटी से ज़्यादा मायने रखती है, और एक सस्ती शेयर्ड डेटासेंटर प्रॉक्सी इन्हें बखूबी हैंडल करती है। कॉमन पैटर्न: हाई रिक्वेस्ट काउंट, हर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट पर कम सेंसिटिविटी, और ऐसे टारगेट जो एंटरप्राइज़-ग्रेड एंटी-बॉट सिस्टम नहीं चलाते।

कहाँ कमज़ोर पड़ती हैं

सोशल मीडिया अकाउंट्स — प्लेटफ़ॉर्म डेटासेंटर रेंज फ़्लैग करते हैं और प्रति अकाउंट IP हिस्ट्री ट्रैक करते हैं। स्नीकर साइट्स और टिकटिंग — ऑनलाइन सबसे एग्रेसिव एंटी-बॉट सिस्टम में से कुछ। एक आइडेंटिटी से जुड़े लॉन्ग-रनिंग सेशन — उसी एड्रेस पर दूसरे ट्रैफ़िक का शोर डिटेक्शन ट्रिगर कर देता है।

इनके लिए, डेडिकेटेड प्रॉक्सी सही टूल है। प्रति IP एक यूज़र, क्लीन हिस्ट्री, कोई नेबर नहीं।

स्पीड का सवाल

"शेयर्ड का मतलब धीमा" — यह उन ओवरलोडेड रीसेलर नेटवर्क्स का मिथक है जहाँ दर्जनों क्लाइंट एक ही एड्रेस पर लोड डालते हैं। प्रति IP 3-5 यूज़र्स के साथ, बॉटलनेक लगभग हमेशा टारगेट साइट का रिस्पॉन्स टाइम होता है, प्रॉक्सी चैनल नहीं। बड़े नेटवर्क पर एक तेज़ IPv4 शेयर्ड प्रॉक्सी अधिकांश कार्यों के लिए डेडिकेटेड प्रॉक्सी जैसा ही प्रदर्शन करती है — असली फ़र्क IP रेप्युटेशन में दिखता है, रॉ थ्रूपुट में नहीं।

किस बात पर नज़र रखें

क्या आप अपनी वास्तविक कार्यप्रणाली पर सेवा आज़माना चाहते हैं? 48 घंटे के लिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करके भुगतान करें, फिर ऊपर दिए गए बेंचमार्क अपने कार्यों पर चलाएँ।