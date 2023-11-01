FineProxy शेयर्ड प्रॉक्सी पैकेज बेचता है जहाँ हर IP अधिकतम 3 से 5 क्लाइंट में बँटा होता है, लोकेशन पर निर्भर करता है — रीसेलर नेटवर्क में आम दर्जनों यूज़र जैसा नहीं। पूल में 100,000+ खुद के IPv4 एड्रेस हैं जिन पर अनलिमिटेड ट्रैफ़िक मिलता है। जब आप शेयर्ड प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस खरीदते हैं, तो कम नेबर प्रति एड्रेस का मतलब है क्लीनर IP और किसी और की ब्लैकलिस्ट हिस्ट्री इनहेरिट होने की कम संभावना।

बैड नेबर समस्या

शेयर्ड प्रॉक्सी के बारे में सबसे आम शिकायत: आप एक बैच खरीदते हैं और आधे IP आपकी टारगेट साइट पर पहले से फ़्लैग हो चुके होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसी एड्रेस पर मौजूद कोई दूसरा यूज़र — आपका "नेबर" — आपके आने से पहले ही उसे ब्लैकलिस्ट करवा चुका होता है। वो IP प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है, बस वो किसी और की रेप्युटेशन अपने साथ लेकर चलता है।

हर एड्रेस पर सिर्फ़ 3-5 क्लाइंट होने से, किसी abusive नेबर के बगल में पड़ने की संभावना उन पूल्स की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है जहाँ दर्जनों लोग एक ही IP शेयर करते हैं। पूल साइज़ भी मायने रखता है। कोई प्रोवाइडर जिसके पास 20 सबनेट में 5,000 IP हैं, वो आपको उस प्रोवाइडर से कहीं कम ऑप्शन देता है जिसके पास सैकड़ों सबनेट में 100,000+ IP हैं। ज़्यादा सबनेट का मतलब है कि आपका एड्रेस उसी /24 रेंज में किसी बर्न हुए IP के बगल में बैठने की संभावना कम है — और /24 ब्लॉक ही वो तरीका है जिससे ज़्यादातर एंटी-बॉट सिस्टम डेटासेंटर प्रॉक्सी को बैन करते हैं। FineProxy का पूरा IPv4 पूल उसके अपने ओनरशिप में है। हम अपस्ट्रीम प्रोवाइडर्स से ब्लॉक नहीं खरीदते, इसलिए हमें ठीक-ठीक पता रहता है कि हर एड्रेस कैसे यूज़ हो रहा है और ओवरलोडेड IP को बाकी पूल को प्रभावित करने से पहले ही रोटेशन से हटा देते हैं।

शेयर्ड प्रॉक्सी कहाँ सही रहती हैं

प्राइस मॉनिटरिंग और ई-कॉमर्स स्क्रैपिंग। SEO रैंक ट्रैकिंग और बैकलिंक क्रॉलिंग। विभिन्न रीजन में ऐड वेरिफ़िकेशन। उन साइट्स से जनरल डेटा कलेक्शन जहाँ एग्रेसिव बॉट डिटेक्शन नहीं है।

ये वॉल्यूम टास्क हैं जहाँ प्रति IP कॉस्ट एक्सक्लूसिविटी से ज़्यादा मायने रखती है, और एक सस्ती शेयर्ड डेटासेंटर प्रॉक्सी इन्हें बखूबी हैंडल करती है। कॉमन पैटर्न: हाई रिक्वेस्ट काउंट, हर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट पर कम सेंसिटिविटी, और ऐसे टारगेट जो एंटरप्राइज़-ग्रेड एंटी-बॉट सिस्टम नहीं चलाते।

कहाँ कमज़ोर पड़ती हैं

सोशल मीडिया अकाउंट्स — प्लेटफ़ॉर्म डेटासेंटर रेंज फ़्लैग करते हैं और प्रति अकाउंट IP हिस्ट्री ट्रैक करते हैं। स्नीकर साइट्स और टिकटिंग — ऑनलाइन सबसे एग्रेसिव एंटी-बॉट सिस्टम में से कुछ। एक आइडेंटिटी से जुड़े लॉन्ग-रनिंग सेशन — उसी एड्रेस पर दूसरे ट्रैफ़िक का शोर डिटेक्शन ट्रिगर कर देता है।

स्पीड का सवाल

"शेयर्ड का मतलब धीमा" — यह उन ओवरलोडेड रीसेलर नेटवर्क्स का मिथक है जहाँ दर्जनों क्लाइंट एक ही एड्रेस पर लोड डालते हैं। प्रति IP 3-5 यूज़र्स के साथ, बॉटलनेक लगभग हमेशा टारगेट साइट का रिस्पॉन्स टाइम होता है, प्रॉक्सी चैनल नहीं। बड़े नेटवर्क पर एक तेज़ IPv4 शेयर्ड प्रॉक्सी अधिकांश कार्यों के लिए डेडिकेटेड प्रॉक्सी जैसा ही प्रदर्शन करती है — असली फ़र्क IP रेप्युटेशन में दिखता है, रॉ थ्रूपुट में नहीं।

किस बात पर नज़र रखें