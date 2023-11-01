FineProxy menjual paket shared proxy di mana setiap IP dibagi maksimal 3 hingga 5 klien, tergantung lokasi — bukan puluhan seperti yang umum di jaringan reseller. Pool-nya terdiri dari 100.000+ alamat IPv4 milik sendiri dengan traffic unlimited. Saat Anda membeli akses shared proxy server, lebih sedikit tetangga per alamat berarti IP lebih bersih dan lebih kecil kemungkinan mewarisi riwayat blacklist pengguna lain.

Masalah bad neighbor

Keluhan #1 tentang proxy shared: Anda membeli sekumpulan IP dan setengahnya sudah ditandai di situs target Anda. Ini terjadi karena pengguna lain di alamat yang sama, «tetangga» Anda, sudah membuat IP tersebut masuk daftar hitam sebelum Anda menggunakannya. IP-nya tetap berfungsi sebagai proxy. Hanya saja membawa reputasi orang lain.

Dengan hanya 3-5 klien per alamat, kemungkinan Anda berdampingan dengan tetangga yang menyalahgunakan turun drastis dibandingkan pool di mana puluhan pengguna berbagi IP yang sama. Ukuran pool juga penting. Provider dengan 5.000 IP di 20 subnet memberi Anda jauh lebih sedikit opsi dibandingkan yang memiliki 100.000+ di ratusan subnet. Semakin banyak subnet berarti alamat Anda lebih kecil kemungkinannya berada di samping IP yang sudah terbakar dalam rentang /24 yang sama — dan blok /24 adalah cara sebagian besar sistem anti-bot memblokir proxy datacenter. FineProxy memiliki seluruh pool IPv4-nya sendiri. Kami tidak membeli blok dari provider upstream, sehingga kami bisa melihat persis bagaimana setiap alamat digunakan dan menarik IP yang kelebihan beban dari rotasi sebelum mempengaruhi yang lain.

Di mana proxy shared cocok digunakan

Pemantauan harga dan scraping e-commerce. Pelacakan peringkat SEO dan crawling backlink. Verifikasi iklan lintas wilayah. Pengumpulan data umum dari situs tanpa deteksi bot yang agresif.

Ini adalah tugas bervolume tinggi di mana biaya per IP lebih penting daripada eksklusivitas, dan shared proxy datacenter yang murah mampu menanganinya dengan baik. Pola umumnya: jumlah request tinggi, sensitivitas rendah per request individu, target yang tidak menjalankan sistem anti-bot kelas enterprise.

Di mana proxy shared tidak efektif

Akun media sosial — platform menandai rentang datacenter dan melacak riwayat IP per akun. Situs sneaker dan tiket — memiliki sistem anti-bot paling agresif di internet. Sesi jangka panjang yang terikat pada satu identitas — traffic lain di alamat yang sama menciptakan noise yang memicu deteksi.

Untuk ini, proxy dedicated adalah pilihan yang tepat. Satu pengguna per IP, riwayat bersih, tanpa tetangga.

Pertanyaan soal kecepatan

“Shared berarti lambat” adalah mitos dari jaringan reseller yang kelebihan beban, di mana puluhan klien memakai alamat yang sama secara bersamaan. Dengan 3-5 pengguna per IP, bottleneck hampir selalu ada di waktu respons situs target, bukan di kanal proxy. Proxy shared IPv4 yang cepat pada jaringan besar memberikan performa yang nyaris identik dengan proxy dedicated untuk sebagian besar tugas — perbedaan nyata terlihat pada reputasi IP, bukan throughput mentah.

Apa yang perlu dicari