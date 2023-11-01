NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Proxy Bersama

3–5 pengguna per IP, 100K+ alamat IPv4 milik sendiri, akses HTTP/HTTPS/SOCKS5 dan API — dirancang untuk scraping bervolume tinggi dan price monitoring.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Pilih proxy pusat data atau ISP bersama.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 1,000 bersama IP pusat data di Eropa untuk pemantauan harga
  • Ekspor daftar proxy bersama sebagai JSON
  • Filter daftar proxy bersama menurut negara atau subnet
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk bersama paket proxy
  • Segarkan daftar proxy bersama saat penggantian gratis berikutnya tersedia
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

FineProxy adalah penyedia proxy yang solid dengan pilihan server yang baik di seluruh dunia. Saya telah menggunakan layanan mereka selama beberapa bulan, terutama untuk alat SEO dan riset pasar, dan kinerja telah konsisten dapat diandalkan. Kecepatan koneksi cepat, dan IP jarang ditandai atau diblokir. Dashboard mereka mudah untuk menavigasi, dan pengaturan proxy mudah. Dukungan pelanggan profesional dan menjawab pertanyaan dengan cepat. Struktur harga kompetitif, terutama untuk paket massal. Secara keseluruhan, Fineproxy.org memberikan nilai yang sangat baik dan layanan yang dapat diandalkan untuk penggunaan pribadi dan bisnis.

KavieDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy.Org adalah layanan fantastis dengan proxy cepat dan andal, harga terjangkau, dan dukungan pelanggan yang luar biasa. Sangat direkomendasikan untuk semua!

Konkea208SaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sebelumnya, saya menggunakan layanan yang berbeda. Tapi berkat tips rekan-rekan, saya menemukan layanan ini. Kecepatan dan lalu lintas tak terbatas mengesankan (berbanding dengan layanan lain). Saya menggunakan enam bulan, sementara tidak ada masalah. Dukungan pelanggan selalu tersedia. Bahkan panel kontrol menyenangkan saya. Saya akan merekomendasikan kepada sisa kenalan saya. Terima kasih!

Ирина КоваленкоPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Produk dan layanan proxy yang bagus! Mereka memiliki berbagai jenis proxy termasuk yang berputar, harga terjangkau dan opsi penargetan geografis.

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa shared proxy saya sudah diblokir di situs tertentu?Situs tersebut sudah

Situs tersebut sudah pernah melihat IP itu sebelumnya — dari pengguna lain yang terlalu agresif mengaksesnya atau sudah ter-flag. Itulah efek bad neighbor. Proxy-nya tidak rusak; alamat tersebut memiliki riwayat di target tertentu itu. Beralih ke IP lain dari pool biasanya menyelesaikan masalah. Jika Anda terus-menerus diblokir di situs yang sama, target Anda mungkin membutuhkan IP dedicated daripada shared.

Berapa banyak orang yang berbagi satu alamat IP?Di FineProxy —

Di FineProxy — 3 hingga 5 klien per alamat, tergantung lokasi. Hanya itu. Beberapa reseller memasukkan puluhan pengguna ke satu IP tanpa pemantauan sama sekali. Dengan batas ketat jumlah pengguna dan pool lebih dari 100.000 alamat milik sendiri, beban tetap rendah dan reputasi IP tetap terjaga.

Apakah ada perbedaan kecepatan nyata antara shared dan dedicated?Pada

Pada infrastruktur yang dikelola dengan baik — hampir tidak terasa. Shared proxy di jaringan FineProxy berjalan pada hardware dan channel yang sama dengan proxy dedicated. Perbedaan praktisnya ada pada reputasi IP, bukan bandwidth. Jika target melambatkan shared IP Anda karena riwayatnya, itu terasa seperti masalah «kecepatan» padahal sebenarnya masalah reputasi.

Bisakah saya menggunakan proxy shared untuk manajemen akun?Untuk platform dengan

Untuk platform dengan keamanan ringan (forum, layanan kecil) — ya, satu IP per akun. Untuk Instagram, Facebook, TikTok, atau platform apa pun dengan deteksi agresif — tidak. Platform tersebut melacak riwayat IP per akun dan menandai alamat datacenter. Gunakan proxy ISP atau dedicated untuk keperluan media sosial.

Mencari shared proxy termurah yang dijual — apa risikonya?Opsi termurah biasanya

Opsi termurah biasanya berarti IP yang dijual ulang dari pool yang sudah terlalu banyak dipakai, batas traffic per-GB yang cepat membengkak, atau keduanya. Harga per-IP yang murah kehilangan maknanya saat Anda mentok di batas traffic. Pastikan tersedia traffic unlimited dan infrastruktur milik sendiri — dua faktor itu lebih penting daripada harga yang tertera.

Panduan

Yang Membedakan Shared Proxy Pool Bagus dari yang Buruk

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

FineProxy menjual paket shared proxy di mana setiap IP dibagi maksimal 3 hingga 5 klien, tergantung lokasi — bukan puluhan seperti yang umum di jaringan reseller. Pool-nya terdiri dari 100.000+ alamat IPv4 milik sendiri dengan traffic unlimited. Saat Anda membeli akses shared proxy server, lebih sedikit tetangga per alamat berarti IP lebih bersih dan lebih kecil kemungkinan mewarisi riwayat blacklist pengguna lain.

Masalah bad neighbor

Keluhan #1 tentang proxy shared: Anda membeli sekumpulan IP dan setengahnya sudah ditandai di situs target Anda. Ini terjadi karena pengguna lain di alamat yang sama, «tetangga» Anda, sudah membuat IP tersebut masuk daftar hitam sebelum Anda menggunakannya. IP-nya tetap berfungsi sebagai proxy. Hanya saja membawa reputasi orang lain.

Dengan hanya 3-5 klien per alamat, kemungkinan Anda berdampingan dengan tetangga yang menyalahgunakan turun drastis dibandingkan pool di mana puluhan pengguna berbagi IP yang sama. Ukuran pool juga penting. Provider dengan 5.000 IP di 20 subnet memberi Anda jauh lebih sedikit opsi dibandingkan yang memiliki 100.000+ di ratusan subnet. Semakin banyak subnet berarti alamat Anda lebih kecil kemungkinannya berada di samping IP yang sudah terbakar dalam rentang /24 yang sama — dan blok /24 adalah cara sebagian besar sistem anti-bot memblokir proxy datacenter. FineProxy memiliki seluruh pool IPv4-nya sendiri. Kami tidak membeli blok dari provider upstream, sehingga kami bisa melihat persis bagaimana setiap alamat digunakan dan menarik IP yang kelebihan beban dari rotasi sebelum mempengaruhi yang lain.

Di mana proxy shared cocok digunakan

Pemantauan harga dan scraping e-commerce. Pelacakan peringkat SEO dan crawling backlink. Verifikasi iklan lintas wilayah. Pengumpulan data umum dari situs tanpa deteksi bot yang agresif.

Ini adalah tugas bervolume tinggi di mana biaya per IP lebih penting daripada eksklusivitas, dan shared proxy datacenter yang murah mampu menanganinya dengan baik. Pola umumnya: jumlah request tinggi, sensitivitas rendah per request individu, target yang tidak menjalankan sistem anti-bot kelas enterprise.

Di mana proxy shared tidak efektif

Akun media sosial — platform menandai rentang datacenter dan melacak riwayat IP per akun. Situs sneaker dan tiket — memiliki sistem anti-bot paling agresif di internet. Sesi jangka panjang yang terikat pada satu identitas — traffic lain di alamat yang sama menciptakan noise yang memicu deteksi.

Untuk ini, proxy dedicated adalah pilihan yang tepat. Satu pengguna per IP, riwayat bersih, tanpa tetangga.

Pertanyaan soal kecepatan

“Shared berarti lambat” adalah mitos dari jaringan reseller yang kelebihan beban, di mana puluhan klien memakai alamat yang sama secara bersamaan. Dengan 3-5 pengguna per IP, bottleneck hampir selalu ada di waktu respons situs target, bukan di kanal proxy. Proxy shared IPv4 yang cepat pada jaringan besar memberikan performa yang nyaris identik dengan proxy dedicated untuk sebagian besar tugas — perbedaan nyata terlihat pada reputasi IP, bukan throughput mentah.

Apa yang perlu dicari

Ingin mencoba layanan dengan beban kerja Anda sendiri? Konfigurasikan dan bayar Proksi untuk 48 jam, lalu jalankan tolok ukur di atas pada tugas Anda sendiri.