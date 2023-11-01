新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

共有プロキシ

1 IPあたり3〜5ユーザー、100K以上の自社保有 IPv4 アドレス、HTTP/HTTPS/SOCKS5 および API アクセス対応 — 大規模スクレイピングと価格モニタリングのために構築されています。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

共有データセンターまたはISPプロキシ を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 価格監視用に、欧州の共有データセンターIPを1,000件購入
  • 共有プロキシリストをJSONでエクスポート
  • 共有プロキシリストを国またはサブネットで絞り込み
  • 共有プロキシパッケージの許可リストに203.0.113.7を追加する
  • 次回の無料交換が可能になったら共有プロキシリストを更新
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

FineProxyは、世界各地にサーバーを幅広くそろえた堅実なプロキシプロバイダーです。数か月にわたり、主にSEOツールと市場調査にサービスを利用してきましたが、性能は一貫して信頼できます。接続速度は速く、IPがフラグ付けされたりブロックされたりすることはほとんどありません。ダッシュボードは操作しやすく、プロキシの設定も分かりやすいです。カスタマーサポートはプロフェッショナルで、問い合わせへの返答も迅速です。料金体系には競争力があり、特に一括パッケージではお得です。総合的に、Fineproxy.orgは個人利用にもビジネス利用にも、優れた価値と信頼できるサービスを提供しています。

KavieDieg, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxy.Orgは、高速で信頼性の高いプロキシ、手頃な料金、抜群のカスタマーサポートを備えた素晴らしいサービスです。すべての方に強くおすすめします！

Konkea208SaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

以前は別のサービスを利用していました。しかし、同僚の助言のおかげで、このサービスを見つけました。速度と無制限のトラフィックは、ほかのサービスと比べて見事です。6か月使っていますが、今のところ問題は起きていません。カスタマーサポートはいつでも利用できます。操作パネルまで気に入りました。ほかの知人たちにもおすすめします。ありがとう！

Ирина КоваленкоFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

素晴らしいプロキシ製品とサービスです！ローテーティング型を含むさまざまな種類のプロキシがあり、料金も手頃で、地域指定のオプションもあります。支払い方法も暗号資産、PayPal、カードと多様です。

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。

W3sazzadProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
共有プロキシが特定のサイトですでにブロックされているのはなぜですか？悪質な隣接利用者の影響

そのサイトは以前そのIPを見たことがあります。別のユーザーがアクセスしすぎたか、フラグ付けされたかのどちらかです。これが「悪い隣人効果」です。プロキシ自体が壊れているわけではなく、そのアドレスがそのターゲットに対して履歴を持っているのです。プールから別のIPに切り替えれば、通常は解決します。同じサイトで一貫してブロックされる場合は、共有ではなく専用IPが必要な可能性が高いです。

1つのIPアドレスを何人で共有しますか？3～5

FineProxyでは、ロケーションに応じて1アドレスあたり3〜5クライアントです。それだけです。一部のリセラーは、モニタリングもなしに1つのIPに数十人のユーザーを詰め込んでいます。当社では近隣ユーザー数にハードキャップを設け、100,000以上の自社保有アドレスプールを運用しているため、負荷は低く抑えられ、IPレピュテーションも維持されます。

共有プロキシと専用プロキシで実際に速度差はありますか？ほぼなし

適切に管理されたインフラであれば、ほとんど差はありません。FineProxyのネットワーク上の共有プロキシは、専用プロキシと同じハードウェアおよび回線で稼働しています。実質的な違いは帯域幅ではなく、IPレピュテーションにあります。ターゲットサイトが共有IPの過去の履歴に基づいてスロットリングをかけた場合、「速度」の問題に感じますが、実際にはレピュテーションの問題です。

共有プロキシをアカウント管理に使用できますか？軽度のセキュリティのみ

セキュリティが軽いプラットフォーム（フォーラムや小規模サービス）であれば、1アカウントにつき1 IPで問題ありません。ただし、Instagram、Facebook、TikTok、またはその他の積極的な検知システムを持つプラットフォームでは不可です。これらのプラットフォームはアカウントごとのIP履歴を追跡し、データセンターアドレスにフラグを付けます。ソーシャルメディア運用にはISPプロキシまたは専用プロキシをご利用ください。

最安値の共有プロキシを探しています。何か落とし穴はありますか？過剰使用または制限

最安の選択肢は通常、使い回されたプールからのリセールIP、すぐに膨らむGB単位のトラフィック制限、またはその両方を意味します。トラフィック上限に達してしまえば、IP単価がいくら安くても意味がありません。トラフィック無制限と自社インフラの保有を確認してください。この2つの要素は表面的な価格よりもはるかに重要です。

ガイド

良い共有プロキシプールと悪い共有プロキシプールの違い

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

FineProxy の共有プロキシパッケージでは、ロケーションに応じて各IPを最大3〜5クライアントで共有します。リセラーネットワークにありがちな数十人単位のシェアではありません。プールは100,000以上の自社保有 IPv4 アドレスで構成され、トラフィックは無制限です。共有プロキシサーバーアクセスをご購入いただく際、1アドレスあたりの利用者が少ないということは、よりクリーンなIPと、他のユーザーのブラックリスト履歴を引き継ぐリスクの低減を意味します。

悪い隣人問題

共有プロキシに対する最大の不満は、一括購入したIPの半分がターゲットサイトですでにフラグ付けされているということです。これは同じアドレスの別のユーザー、つまり「隣人」が、お客様が利用する前にそのIPをブラックリストに載せてしまったために起こります。プロキシとしては正常に機能しますが、他のユーザーのレピュテーションを引き継いでいるのです。

1アドレスあたりわずか3〜5クライアントであれば、数十人が同じIPを共有するプールと比較して、悪質な隣人に当たる確率は大幅に下がります。プールサイズも重要です。20サブネットで5,000 IPしか持たないプロバイダーと、数百サブネットにわたる100,000以上のIPを持つプロバイダーでは、選択肢の幅がまったく異なります。サブネットが多いほど、同じ/24レンジ内で使い潰されたアドレスの隣に配置される可能性は低くなります。そしてほとんどのアンチボットシステムは、/24ブロック単位でデータセンタープロキシをBANします。FineProxyはIPv4プール全体を自社で保有しています。上流プロバイダーからブロックを購入していないため、各アドレスの使用状況を正確に把握し、過負荷のIPは他に影響が出る前にローテーションから除外しています。

共有プロキシが適しているケース

価格モニタリングとECサイトのスクレイピング。SEOランキング追跡とバックリンクのクロール。リージョンをまたいだ広告検証。攻撃的なボット検知がないサイトからの一般的なデータ収集。

これらはIP単価がIPの独占利用よりも重要な大量タスクであり、格安の共有データセンタープロキシで十分に対応できます。共通パターンは、リクエスト数が多く、個々のリクエストの機密性が低く、ターゲットがエンタープライズグレードのアンチボットシステムを導入していないケースです。

共有プロキシが通用しないケース

SNSアカウント — プラットフォームはデータセンターのIP範囲をフラグ付けし、アカウントごとのIP履歴を追跡します。スニーカーサイトやチケットサイト — オンラインで最も攻撃的なアンチボットシステムの一つです。単一のアイデンティティに紐づく長時間セッション — 同じアドレス上の他のトラフィックがノイズとなり、検知をトリガーします。

これらの用途には、専用プロキシが最適です。1 IPにつき1ユーザー、クリーンな履歴、隣人なしの環境です。

速度に関する疑問

「共有＝遅い」というのは、数十人のクライアントが同じアドレスに集中する過負荷リセラーネットワークから生まれた神話です。1 IPあたり3〜5ユーザーであれば、ボトルネックはほぼ常にターゲットサイトの応答時間であり、プロキシチャネルではありません。大規模ネットワーク上の高速IPv4共有プロキシは、ほとんどのタスクで専用プロキシとほぼ同等のパフォーマンスを発揮します。実際の違いが出るのは生のスループットではなく、IPレピュテーションの部分です。

チェックすべきポイント

実際のワークロードでサービスを試してみませんか？48時間のプロキシを設定して料金を支払い、上記のベンチマークを実際のタスクで実行してください。