FineProxy の共有プロキシパッケージでは、ロケーションに応じて各IPを最大3〜5クライアントで共有します。リセラーネットワークにありがちな数十人単位のシェアではありません。プールは100,000以上の自社保有 IPv4 アドレスで構成され、トラフィックは無制限です。共有プロキシサーバーアクセスをご購入いただく際、1アドレスあたりの利用者が少ないということは、よりクリーンなIPと、他のユーザーのブラックリスト履歴を引き継ぐリスクの低減を意味します。

悪い隣人問題

共有プロキシに対する最大の不満は、一括購入したIPの半分がターゲットサイトですでにフラグ付けされているということです。これは同じアドレスの別のユーザー、つまり「隣人」が、お客様が利用する前にそのIPをブラックリストに載せてしまったために起こります。プロキシとしては正常に機能しますが、他のユーザーのレピュテーションを引き継いでいるのです。

1アドレスあたりわずか3〜5クライアントであれば、数十人が同じIPを共有するプールと比較して、悪質な隣人に当たる確率は大幅に下がります。プールサイズも重要です。20サブネットで5,000 IPしか持たないプロバイダーと、数百サブネットにわたる100,000以上のIPを持つプロバイダーでは、選択肢の幅がまったく異なります。サブネットが多いほど、同じ/24レンジ内で使い潰されたアドレスの隣に配置される可能性は低くなります。そしてほとんどのアンチボットシステムは、/24ブロック単位でデータセンタープロキシをBANします。FineProxyはIPv4プール全体を自社で保有しています。上流プロバイダーからブロックを購入していないため、各アドレスの使用状況を正確に把握し、過負荷のIPは他に影響が出る前にローテーションから除外しています。

共有プロキシが適しているケース

価格モニタリングとECサイトのスクレイピング。SEOランキング追跡とバックリンクのクロール。リージョンをまたいだ広告検証。攻撃的なボット検知がないサイトからの一般的なデータ収集。

これらはIP単価がIPの独占利用よりも重要な大量タスクであり、格安の共有データセンタープロキシで十分に対応できます。共通パターンは、リクエスト数が多く、個々のリクエストの機密性が低く、ターゲットがエンタープライズグレードのアンチボットシステムを導入していないケースです。

共有プロキシが通用しないケース

SNSアカウント — プラットフォームはデータセンターのIP範囲をフラグ付けし、アカウントごとのIP履歴を追跡します。スニーカーサイトやチケットサイト — オンラインで最も攻撃的なアンチボットシステムの一つです。単一のアイデンティティに紐づく長時間セッション — 同じアドレス上の他のトラフィックがノイズとなり、検知をトリガーします。

速度に関する疑問

「共有＝遅い」というのは、数十人のクライアントが同じアドレスに集中する過負荷リセラーネットワークから生まれた神話です。1 IPあたり3〜5ユーザーであれば、ボトルネックはほぼ常にターゲットサイトの応答時間であり、プロキシチャネルではありません。大規模ネットワーク上の高速IPv4共有プロキシは、ほとんどのタスクで専用プロキシとほぼ同等のパフォーマンスを発揮します。実際の違いが出るのは生のスループットではなく、IPレピュテーションの部分です。