FineProxy vende pacchetti di proxy shared in cui ogni IP è suddiviso tra un massimo di 3-5 client, a seconda della posizione geografica — non le decine tipiche delle reti di reseller. Il pool comprende oltre 100.000 indirizzi IPv4 di proprietà con traffico illimitato. Quando acquistate l'accesso a un proxy server shared, meno vicini per indirizzo significa IP più puliti e minori probabilità di ereditare la blacklist di qualcun altro.
Il problema del «cattivo vicino»
La lamentela n°1 sui proxy shared: acquistate un pacchetto e metà degli IP risultano già segnalati sul vostro sito target. Succede perché un altro utente sullo stesso indirizzo — il vostro «vicino» — lo ha fatto inserire in blacklist prima del vostro arrivo. L’IP funziona come proxy. Semplicemente, porta con sé la reputazione di qualcun altro.
Con soli 3-5 client per indirizzo, le probabilità di ritrovarsi accanto a un vicino abusivo calano drasticamente rispetto ai pool dove decine di utenti condividono lo stesso IP. Anche la dimensione del pool conta. Un provider con 5.000 IP distribuiti su 20 subnet offre molte meno opzioni rispetto a uno con oltre 100.000 IP su centinaia di subnet. Più subnet significa che il vostro indirizzo ha meno probabilità di trovarsi accanto a uno bruciato nello stesso range /24 — e i blocchi /24 sono il criterio con cui la maggior parte dei sistemi anti-bot banna i proxy datacenter. FineProxy possiede l'intero pool IPv4. Non acquistiamo blocchi da provider upstream, quindi monitoriamo esattamente come viene utilizzato ogni indirizzo e rimuoviamo dalla rotazione gli IP sovraccarichi prima che influiscano sul resto.
Quando i proxy shared hanno senso
Monitoraggio prezzi e scraping e-commerce. Tracking del posizionamento SEO e crawling dei backlink. Ad verification in diverse regioni. Raccolta dati generica da siti privi di sistemi anti-bot aggressivi.
Si tratta di task ad alto volume in cui il costo per IP conta più dell'esclusività, e un proxy datacenter shared economico li gestisce senza problemi. Lo schema tipico: elevato numero di richieste, bassa sensibilità per singola richiesta, target che non utilizzano sistemi anti-bot di livello enterprise.
Dove non funzionano
Account social media — le piattaforme segnalano i range datacenter e tracciano la cronologia IP per account. Siti sneaker e ticketing — tra i sistemi anti-bot più aggressivi online. Sessioni prolungate legate a una sola identità — il traffico di altri utenti sullo stesso indirizzo genera rumore che attiva i sistemi di rilevamento.
Per questi casi, i proxy dedicati sono lo strumento giusto. Un solo utente per IP, storico pulito, nessun vicino.
La questione velocità
«Shared significa lento» è un mito nato dalle reti di reseller sovraccariche, dove decine di client martellano lo stesso indirizzo. Con 3-5 utenti per IP, il collo di bottiglia è quasi sempre il tempo di risposta del sito target, non il canale proxy. Un proxy shared IPv4 veloce su una rete ampia offre prestazioni pressoché identiche a uno dedicato per la maggior parte dei task — la vera differenza emerge nella reputazione dell»IP, non nel throughput grezzo.
Cosa valutare
Vuoi provare il servizio con il tuo carico di lavoro? Configura e paga i Proxy per 48 ore, quindi esegui i benchmark descritti sopra sulle tue attività.