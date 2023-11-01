NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy condiviso

3–5 utenti per IP, oltre 100.000 indirizzi IPv4 di proprietà, accesso HTTP/HTTPS/SOCKS5 e API — progettati per scraping ad alto volume e monitoraggio dei prezzi.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Scegliete un proxy datacenter condiviso o ISP.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 condivisi IP datacenter in Europe per price monitoring
  • Esportate i miei condivisi lista di proxy in formato JSON
  • Filtrate i miei condivisi lista di proxy by country or subnet
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei condivisi proxy package
  • Aggiornate i miei condivisi lista di proxy when the next free swap is disponibili
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

FineProxy è un solido fornitore di proxy con una buona scelta di server in tutto il mondo. Uso i suoi servizi da diversi mesi, soprattutto per strumenti SEO e ricerche di mercato, e le prestazioni sono sempre state affidabili. La velocità di connessione è elevata e gli IP vengono raramente segnalati o bloccati. La dashboard è facile da navigare e configurare i proxy è semplice. L'assistenza clienti è professionale e risponde rapidamente alle richieste. I prezzi sono competitivi, soprattutto per i pacchetti in grandi quantità. Nel complesso, FineProxy.org offre un valore eccellente e un servizio affidabile sia per uso personale sia aziendale.

KavieDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org è un servizio fantastico, con proxy veloci e affidabili, prezzi accessibili e un'assistenza clienti eccezionale. Fortemente consigliato a tutti!

Konkea208SaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

In precedenza usavo un altro servizio, ma grazie ai consigli dei colleghi ho scoperto questo. Velocità e traffico illimitato sono notevoli rispetto agli altri servizi. Lo uso da sei mesi e finora non si sono verificati problemi. L'assistenza clienti è sempre disponibile. Mi è piaciuto persino il pannello di controllo. Lo consiglierò agli altri conoscenti. Grazie!

Ирина КоваленкоPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Prodotti e servizio proxy eccellenti! Offrono diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione, prezzi accessibili e opzioni di targeting geografico. Sono disponibili vari metodi di pagamento: criptovalute, PayPal o carte.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché i miei proxy shared risultano già bloccati su un determinato sito?Il sito ha

Il sito ha già visto quell'IP — a causa di un altro utente che lo ha sollecitato troppo o è stato segnalato. È il cosiddetto effetto «cattivo vicino». Il proxy non è guasto: l»indirizzo ha semplicemente uno storico su quel particolare target. Passare a un IP diverso dal pool di solito risolve il problema. Se venite bloccati sistematicamente sullo stesso sito, il vostro target probabilmente richiede IP dedicati piuttosto che shared.

Quante persone condividono un singolo indirizzo IP?Su FineProxy —

Su FineProxy — da 3 a 5 client per indirizzo, a seconda della posizione geografica. Punto. Alcuni reseller ammassano decine di utenti su un singolo IP senza alcun monitoraggio. Con un limite rigido sul numero di vicini e un pool di oltre 100.000 indirizzi di proprietà, il carico resta basso e la reputazione degli IP rimane intatta.

C'è una reale differenza di velocità tra proxy shared e dedicati?Su

Su un'infrastruttura ben gestita — quasi per nulla. I proxy shared sulla rete di FineProxy girano sullo stesso hardware e sugli stessi canali dei proxy dedicati. La differenza pratica sta nella reputazione dell'IP, non nella bandwidth. Se un target rallenta il vostro IP shared a causa del suo storico, sembra un problema di «velocità» ma in realtà è un problema di reputazione.

Posso utilizzare i proxy shared per la gestione degli account?Per piattaforme con

Per piattaforme con sicurezza leggera (forum, servizi minori) — sì, un IP per account. Per Instagram, Facebook, TikTok o qualsiasi piattaforma con rilevamento aggressivo — no. Queste piattaforme tracciano lo storico IP per account e segnalano gli indirizzi datacenter. Utilizzate proxy ISP o dedicati per le attività sui social media.

Cerco il proxy shared in vendita più economico — qual è la fregatura?Le opzioni più

Le opzioni più economiche di solito significano IP rivenduti da pool sovrautilizzati, limiti di traffico per GB che si accumulano rapidamente, o entrambi. Un prezzo basso per IP perde di senso quando si raggiungono i limiti di traffico. Verificate che il traffico sia illimitato e che l'infrastruttura sia di proprietà del provider: questi due fattori contano più del prezzo in vetrina.

Guida

Cosa distingue un buon pool di proxy shared da uno scadente

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

FineProxy vende pacchetti di proxy shared in cui ogni IP è suddiviso tra un massimo di 3-5 client, a seconda della posizione geografica — non le decine tipiche delle reti di reseller. Il pool comprende oltre 100.000 indirizzi IPv4 di proprietà con traffico illimitato. Quando acquistate l'accesso a un proxy server shared, meno vicini per indirizzo significa IP più puliti e minori probabilità di ereditare la blacklist di qualcun altro.

Il problema del «cattivo vicino»

La lamentela n°1 sui proxy shared: acquistate un pacchetto e metà degli IP risultano già segnalati sul vostro sito target. Succede perché un altro utente sullo stesso indirizzo — il vostro «vicino» — lo ha fatto inserire in blacklist prima del vostro arrivo. L’IP funziona come proxy. Semplicemente, porta con sé la reputazione di qualcun altro.

Con soli 3-5 client per indirizzo, le probabilità di ritrovarsi accanto a un vicino abusivo calano drasticamente rispetto ai pool dove decine di utenti condividono lo stesso IP. Anche la dimensione del pool conta. Un provider con 5.000 IP distribuiti su 20 subnet offre molte meno opzioni rispetto a uno con oltre 100.000 IP su centinaia di subnet. Più subnet significa che il vostro indirizzo ha meno probabilità di trovarsi accanto a uno bruciato nello stesso range /24 — e i blocchi /24 sono il criterio con cui la maggior parte dei sistemi anti-bot banna i proxy datacenter. FineProxy possiede l'intero pool IPv4. Non acquistiamo blocchi da provider upstream, quindi monitoriamo esattamente come viene utilizzato ogni indirizzo e rimuoviamo dalla rotazione gli IP sovraccarichi prima che influiscano sul resto.

Quando i proxy shared hanno senso

Monitoraggio prezzi e scraping e-commerce. Tracking del posizionamento SEO e crawling dei backlink. Ad verification in diverse regioni. Raccolta dati generica da siti privi di sistemi anti-bot aggressivi.

Si tratta di task ad alto volume in cui il costo per IP conta più dell'esclusività, e un proxy datacenter shared economico li gestisce senza problemi. Lo schema tipico: elevato numero di richieste, bassa sensibilità per singola richiesta, target che non utilizzano sistemi anti-bot di livello enterprise.

Dove non funzionano

Account social media — le piattaforme segnalano i range datacenter e tracciano la cronologia IP per account. Siti sneaker e ticketing — tra i sistemi anti-bot più aggressivi online. Sessioni prolungate legate a una sola identità — il traffico di altri utenti sullo stesso indirizzo genera rumore che attiva i sistemi di rilevamento.

Per questi casi, i proxy dedicati sono lo strumento giusto. Un solo utente per IP, storico pulito, nessun vicino.

La questione velocità

«Shared significa lento» è un mito nato dalle reti di reseller sovraccariche, dove decine di client martellano lo stesso indirizzo. Con 3-5 utenti per IP, il collo di bottiglia è quasi sempre il tempo di risposta del sito target, non il canale proxy. Un proxy shared IPv4 veloce su una rete ampia offre prestazioni pressoché identiche a uno dedicato per la maggior parte dei task — la vera differenza emerge nella reputazione dell»IP, non nel throughput grezzo.

Cosa valutare

Vuoi provare il servizio con il tuo carico di lavoro? Configura e paga i Proxy per 48 ore, quindi esegui i benchmark descritti sopra sulle tue attività.