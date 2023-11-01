FineProxy продаёт шаред прокси, где каждый IP делится максимум между 3-5 клиентами в зависимости от локации — не десятками, как у реселлерских сетей. Пул — 100 000+ собственных IPv4 адресов с безлимитным трафиком. Меньше соседей на адресе — чище IP и меньше шансов унаследовать чужую историю блокировок.
Эффект плохого соседа
Главная жалоба: купил пакет общих прокси, а половина IP уже забанена на нужном сайте. Это происходит потому, что другой пользователь на том же адресе, ваш «сосед», успел его засветить. Прокси работает, просто адрес несёт чужую репутацию.
Когда на одном IP сидят 3-5 человек, шанс нарваться на проблемного соседа в разы ниже, чем в пулах, где на одном адресе десятки пользователей. Размер пула тоже важен. Провайдер с 5 000 IP на 20 подсетях даёт куда меньше вариантов, чем пул из 100 000+ на сотнях подсетей. Больше подсетей — меньше вероятность, что ваш адрес окажется рядом с сожжённым в одном /24 диапазоне. А именно по /24 блокам работают большинство антибот-систем. FineProxy владеет всем пулом IPv4. Мы не закупаем блоки у других провайдеров, поэтому видим, как используется каждый адрес, и выводим перегруженные IP из ротации до того, как они потянут за собой остальных.
Когда общие прокси — правильный выбор
Мониторинг цен и парсинг интернет-магазинов. SEO-проверки позиций и анализ обратных ссылок. Верификация рекламы по регионам. Сбор данных с сайтов без серьёзной защиты от ботов.
Это задачи на объём, где цена за IP важнее эксклюзивности, и IPv4 shared прокси справляются с ними отлично. Общий паттерн: много запросов, низкая чувствительность каждого отдельного, цели без тяжёлых антибот-систем.
Когда не подходят
Аккаунты в соцсетях — платформы отслеживают историю IP и помечают датацентр-диапазоны. Кроссовочные сайты и билетные сервисы — одни из самых агрессивных антибот-систем в интернете. Долгие сессии, привязанные к одному профилю — чужой трафик на том же адресе создаёт шум, который ловит система обнаружения.
Для таких задач нужны выделенные прокси. Один пользователь на IP, чистая история, без соседей.
Вопрос скорости
«Общие значит медленные» — миф из перегруженных реселлерских сетей, где десятки клиентов бьют по одному адресу. При 3-5 пользователях на IP узким местом почти всегда оказывается время ответа целевого сайта, а не канал прокси. Разница между shared и dedicated проявляется в репутации IP, а не в скорости соединения.
На что смотреть при покупке
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