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IPv4 shared прокси

3–5 пользователей на IP, более 100 000 собственных IPv4 адресов, HTTP/HTTPS/SOCKS5 и доступ к API — созданы для высоконагруженного парсинга и мониторинга цен.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Выберите общие серверные или ISP-прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 общих серверных IP в Европе для мониторинга цен
  • Экспортируйте список общих прокси в JSON
  • Отфильтруйте список общих прокси по стране или подсети
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего пакета общих прокси
  • Обновите список общих прокси, когда снова будет доступна бесплатная замена IP
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Хорошие. качественные прокси. не тормозят. не слетают. хорошо что есть бесплатный тест. за 20 баксов хотелось бы побольше чем пять прокси но и так приемлимо

Константин ЕгоровичВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Сайт, продающий прокси, впечатляет своим разнообразием предложений и высоким качеством услуг. Удобный интерфейс позволяет легко выбрать подходящий вариант. Быстрая обработка заказов и предоставление подробной информации о каждом прокси. Особенно понравилась стабильная скорость соединения и высокая степень анонимности. Рекомендую всем, кто ищет надежные прокси для серфинга и работы в интернете.

СергейDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

Одной из главных причин, почему я выбрал именно этот сервис, стала возможность оплачивать услуги любым удобным способом. Интерфейс сайта – это отдельное удовольствие. Все продумано до мелочей: от регистрации до выбора и оплаты прокси. Цены на прокси-серверы, предлагаемые этим сайтом, приятно удивляют. На фоне конкурентов, где стоимость иногда бывает явно завышенной, здесь можно найти оптимальный вариант для любого бюджета. Огромное количество доступных локаций для прокси. Пользуюсь этим сайтом уже несколько месяцев, и могу сказать, что он действительно впечатляет своим качеством.

ВладиславВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Почему мои общие прокси уже заблокированы на конкретном сайте?Сайт видел этот

Сайт видел этот IP раньше — другой пользователь перегрузил его или попал под фильтр. Это эффект плохого соседа. Прокси рабочий, просто у адреса есть история на этом ресурсе. Переключение на другой IP из пула обычно решает вопрос. Если блокировки идут стабильно — скорее всего, для этой цели нужны выделенные IP.

Сколько людей делят один IP-адрес?У FineProxy —

У FineProxy — от 3 до 5 клиентов на адрес в зависимости от локации. Всё. Некоторые реселлеры сажают десятки пользователей на один IP без всякого контроля. При жёстком ограничении на число соседей и пуле из 100 000+ собственных адресов нагрузка на каждый IP остаётся низкой, а репутация — целой.

Есть ли реальная разница в скорости между shared и dedicated?На

На хорошо управляемом пуле — почти нет. Общие прокси FineProxy работают на тех же каналах и оборудовании, что и выделенные. Практическая разница — в репутации IP. Если целевой сайт замедляет ответы на ваш shared IP из-за его истории, это ощущается как проблема скорости, но на деле это вопрос репутации.

Можно ли использовать общие прокси для ведения аккаунтов?На платформах с

На платформах с базовой защитой (форумы, небольшие сервисы) — да, один IP на аккаунт. Для Instagram, Facebook, TikTok или любой платформы с серьёзной антибот-системой — нет. Там отслеживают историю IP и помечают датацентр-адреса. Для соцсетей используйте ISP прокси или выделенные.

На что обратить внимание при выборе самых дешёвых shared прокси?Самые дешёвые варианты

Самые дешёвые варианты — это обычно перепроданные IP из затёртых пулов, лимиты трафика с оплатой за ГБ, или и то, и другое. Низкая цена за IP быстро теряет смысл, когда упираешься в трафиковый лимит. Проверяйте безлимитный трафик и собственную инфраструктуру провайдера — эти два фактора важнее цифры на ценнике.

Гайд

Чем хорошие шаред прокси отличаются от плохих

2 мин чтенияКоманда сети FineProxy

FineProxy продаёт шаред прокси, где каждый IP делится максимум между 3-5 клиентами в зависимости от локации — не десятками, как у реселлерских сетей. Пул — 100 000+ собственных IPv4 адресов с безлимитным трафиком. Меньше соседей на адресе — чище IP и меньше шансов унаследовать чужую историю блокировок.

Эффект плохого соседа

Главная жалоба: купил пакет общих прокси, а половина IP уже забанена на нужном сайте. Это происходит потому, что другой пользователь на том же адресе, ваш «сосед», успел его засветить. Прокси работает, просто адрес несёт чужую репутацию.

Когда на одном IP сидят 3-5 человек, шанс нарваться на проблемного соседа в разы ниже, чем в пулах, где на одном адресе десятки пользователей. Размер пула тоже важен. Провайдер с 5 000 IP на 20 подсетях даёт куда меньше вариантов, чем пул из 100 000+ на сотнях подсетей. Больше подсетей — меньше вероятность, что ваш адрес окажется рядом с сожжённым в одном /24 диапазоне. А именно по /24 блокам работают большинство антибот-систем. FineProxy владеет всем пулом IPv4. Мы не закупаем блоки у других провайдеров, поэтому видим, как используется каждый адрес, и выводим перегруженные IP из ротации до того, как они потянут за собой остальных.

Когда общие прокси — правильный выбор

Мониторинг цен и парсинг интернет-магазинов. SEO-проверки позиций и анализ обратных ссылок. Верификация рекламы по регионам. Сбор данных с сайтов без серьёзной защиты от ботов.

Это задачи на объём, где цена за IP важнее эксклюзивности, и IPv4 shared прокси справляются с ними отлично. Общий паттерн: много запросов, низкая чувствительность каждого отдельного, цели без тяжёлых антибот-систем.

Когда не подходят

Аккаунты в соцсетях — платформы отслеживают историю IP и помечают датацентр-диапазоны. Кроссовочные сайты и билетные сервисы — одни из самых агрессивных антибот-систем в интернете. Долгие сессии, привязанные к одному профилю — чужой трафик на том же адресе создаёт шум, который ловит система обнаружения.

Для таких задач нужны выделенные прокси. Один пользователь на IP, чистая история, без соседей.

Вопрос скорости

«Общие значит медленные» — миф из перегруженных реселлерских сетей, где десятки клиентов бьют по одному адресу. При 3-5 пользователях на IP узким местом почти всегда оказывается время ответа целевого сайта, а не канал прокси. Разница между shared и dedicated проявляется в репутации IP, а не в скорости соединения.

На что смотреть при покупке

Хотите проверить сервис на своей задаче? Настройте и оплатите Прокси на 48 часов, а затем запустите описанные выше тесты на своей нагрузке.