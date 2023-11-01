NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

共享代理

每个 IP 仅 3–5 位用户，100,000+ 自有 IPv4 地址，支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5 及 API 访问——专为大规模数据抓取和价格监控而构建。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

选择 共享数据中心或 ISP 代理。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买1,000 共享 数据中心 IP 位于 欧洲 用于 价格监控
  • 导出我的 共享 代理列表 （JSON 格式）
  • 按国家/地区或子网筛选我的共享代理列表
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 共享 代理套餐
  • 下次可免费更换时，刷新我的共享代理列表
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

FineProxy是一家稳健的代理服务提供商，拥有全球丰富的服务器选择。我已经使用他们的服务几个月了，主要是SEO工具和市场调研，性能一直都很稳定。连接速度很快，IP 很少被标记或屏蔽。他们的仪表盘操作简单，设置代理也很简单。客服专业，回复咨询迅速。价格结构具有竞争力，尤其是散装套餐。总体而言，Fineproxy.org在个人和商业用途中都提供了卓越的性价比和可靠的服务。

KavieDieg, 去年译自英语来源

FineProxy.Org 是一项极佳的服务，拥有快速可靠的代理、实惠的价格以及出色的客户支持。强烈推荐给所有人！

Konkea208SaasHub, 去年译自英语来源

流量永不限量

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

之前我用的是另一个服务。但多亏了同事们的建议，我找到了这个服务。速度和无限流量令人印象深刻（与其他服务相比）。我用的是六个月，期间没有出现问题。客户支持始终在线。连控制面板都让我满意。我会推荐给我其他熟人。谢谢！

Ирина КоваленкоFineProxy 内部平台译自英语来源

位置与库存

优秀的代理产品和服务！它们有不同的代理类型，包括轮换的、价格实惠和地理定位选项。多种支付方式：加密货币、PayPal或卡

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇

W3sazzadProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
为什么我的共享代理在某个特定网站上已经被封了？坏邻居效应

目标网站之前见过这个 IP——来自另一位过度请求或被标记的用户。这就是「坏邻居」效应。代理本身没有问题，只是这个地址在该特定目标上有不良记录。从 IP 池中切换到另一个 IP 通常就能解决。如果您在同一网站上持续被封，您的目标可能需要独享 IP，而不是共享代理。

一个 IP 地址会被多少人共享？3至5人

在 FineProxy，每个地址仅分配给 3 到 5 位客户，具体取决于地区。仅此而已。一些转售商将数十个用户塞到同一个 IP 上，完全不做监控。通过严格限制邻居数量，加上 100,000+ 自有地址的 IP 池，负载始终保持在较低水平，IP 信誉也能保持良好。

共享代理和独享代理之间真的有速度差异吗？几乎没有

在管理完善的基础设施上——几乎没有差别。FineProxy 网络上的共享代理与独享代理运行在相同的硬件和通道上。实际差异在于 IP 信誉，而非带宽。如果目标网站因为某个共享 IP 的历史记录而对其限速，这感觉像是「速度」问题，但实际上是信誉问题。

我可以使用共享代理进行多账号管理吗？仅限低安全平台

对于安全机制较弱的平台（论坛、小型服务）——可以，每个账号使用一个 IP。对于 Instagram、Facebook、TikTok 或任何具有激进检测机制的平台——不行。这些平台会按账号追踪 IP 历史记录，并标记数据中心地址。请使用 ISP 代理或独享代理来处理社交媒体业务。

想找最便宜的共享代理——有什么隐藏问题？过度使用或流量限制

最便宜的选项通常意味着来自过度使用 IP 池的转售 IP、按 GB 计费的流量限制（费用累积很快），或者两者兼有。当您触及流量上限时，低廉的单个 IP 价格就失去了意义。请重点关注是否提供无限流量和自有基础设施——这两个因素远比标价更重要。

指南

优质共享代理池与劣质代理池的区别

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

FineProxy 的共享代理套餐中，每个 IP 最多分配给 3 到 5 位客户（取决于地区），而非转售商网络中常见的数十位。IP 池包含 100,000+ 自有 IPv4 地址，并提供无限流量。当您购买共享代理服务器访问权限时，每个地址更少的邻居意味着更干净的 IP，以及更低的继承他人黑名单记录的风险。

「坏邻居」问题

共享代理最常见的投诉：您购买了一批 IP，结果发现一半在目标网站上已经被标记。这是因为同一地址上的另一位用户——您的「邻居」——在您使用之前就已经让这个 IP 被列入了黑名单。这个 IP 作为代理本身是正常的，只是它携带了别人的不良记录。

当每个地址仅有 3-5 位客户时，与数十人共享同一 IP 的代理池相比，遇到恶意邻居的概率会大幅降低。IP 池规模同样重要。一个只有 5,000 个 IP 分布在 20 个子网的服务商，能提供的选择远不如拥有 100,000+ IP 分布在数百个子网的服务商。子网越多，您的地址就越不可能与同一 /24 段内被封禁的 IP 相邻——而 /24 段正是大多数反机器人系统封禁数据中心代理的方式。FineProxy 拥有整个 IPv4 池的所有权。我们不从上游供应商购买 IP 段，因此能够精确了解每个地址的使用情况，并在过载 IP 影响其他地址之前将其从轮换中移除。

共享代理的适用场景

价格监控与电商数据采集。SEO 排名追踪与外链爬取。跨区域广告验证。面向无激进反爬机制网站的通用数据采集。

这些都是大批量任务，单个 IP 的成本比独占性更重要，而低价共享数据中心代理完全能够胜任。典型模式：高请求量、单次请求敏感度低、目标网站未部署企业级反爬系统。

共享代理的局限所在

社交媒体账号——平台会标记数据中心 IP 段，并按账号追踪 IP 历史记录。球鞋抢购和票务网站——拥有互联网上最激进的反机器人系统。需要绑定单一身份的长会话——同一地址上的其他流量会产生干扰，触发检测机制。

对于这些场景，独享代理是最合适的选择。一个用户对应一个 IP，历史记录干净，没有邻居。

关于速度的问题

“共享就意味着慢”——这是来自过载转售商网络的误解，在那些网络上，数十个客户同时使用同一个地址。当每个 IP 仅有 3-5 位用户时，瓶颈几乎总是目标网站的响应时间，而非代理通道本身。在大型网络上运行的高速 IPv4 共享代理，对大多数任务的表现与独享代理几乎一致——真正的差异体现在 IP 信誉上，而非原始吞吐量。

选购要点

想用自己的工作负载试用服务？请配置并支付48 小时代理，然后用自己的任务运行上述基准测试。