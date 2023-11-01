FineProxy 的共享代理套餐中，每个 IP 最多分配给 3 到 5 位客户（取决于地区），而非转售商网络中常见的数十位。IP 池包含 100,000+ 自有 IPv4 地址，并提供无限流量。当您购买共享代理服务器访问权限时，每个地址更少的邻居意味着更干净的 IP，以及更低的继承他人黑名单记录的风险。
「坏邻居」问题
共享代理最常见的投诉：您购买了一批 IP，结果发现一半在目标网站上已经被标记。这是因为同一地址上的另一位用户——您的「邻居」——在您使用之前就已经让这个 IP 被列入了黑名单。这个 IP 作为代理本身是正常的，只是它携带了别人的不良记录。
当每个地址仅有 3-5 位客户时，与数十人共享同一 IP 的代理池相比，遇到恶意邻居的概率会大幅降低。IP 池规模同样重要。一个只有 5,000 个 IP 分布在 20 个子网的服务商，能提供的选择远不如拥有 100,000+ IP 分布在数百个子网的服务商。子网越多，您的地址就越不可能与同一 /24 段内被封禁的 IP 相邻——而 /24 段正是大多数反机器人系统封禁数据中心代理的方式。FineProxy 拥有整个 IPv4 池的所有权。我们不从上游供应商购买 IP 段，因此能够精确了解每个地址的使用情况，并在过载 IP 影响其他地址之前将其从轮换中移除。
共享代理的适用场景
价格监控与电商数据采集。SEO 排名追踪与外链爬取。跨区域广告验证。面向无激进反爬机制网站的通用数据采集。
这些都是大批量任务，单个 IP 的成本比独占性更重要，而低价共享数据中心代理完全能够胜任。典型模式：高请求量、单次请求敏感度低、目标网站未部署企业级反爬系统。
共享代理的局限所在
社交媒体账号——平台会标记数据中心 IP 段，并按账号追踪 IP 历史记录。球鞋抢购和票务网站——拥有互联网上最激进的反机器人系统。需要绑定单一身份的长会话——同一地址上的其他流量会产生干扰，触发检测机制。
对于这些场景，独享代理是最合适的选择。一个用户对应一个 IP，历史记录干净，没有邻居。
关于速度的问题
“共享就意味着慢”——这是来自过载转售商网络的误解，在那些网络上，数十个客户同时使用同一个地址。当每个 IP 仅有 3-5 位用户时，瓶颈几乎总是目标网站的响应时间，而非代理通道本身。在大型网络上运行的高速 IPv4 共享代理，对大多数任务的表现与独享代理几乎一致——真正的差异体现在 IP 信誉上，而非原始吞吐量。
选购要点
想用自己的工作负载试用服务？请配置并支付48 小时代理，然后用自己的任务运行上述基准测试。