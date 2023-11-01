FineProxy 的共享代理套餐中，每个 IP 最多分配给 3 到 5 位客户（取决于地区），而非转售商网络中常见的数十位。IP 池包含 100,000+ 自有 IPv4 地址，并提供无限流量。当您购买共享代理服务器访问权限时，每个地址更少的邻居意味着更干净的 IP，以及更低的继承他人黑名单记录的风险。

「坏邻居」问题

共享代理最常见的投诉：您购买了一批 IP，结果发现一半在目标网站上已经被标记。这是因为同一地址上的另一位用户——您的「邻居」——在您使用之前就已经让这个 IP 被列入了黑名单。这个 IP 作为代理本身是正常的，只是它携带了别人的不良记录。

当每个地址仅有 3-5 位客户时，与数十人共享同一 IP 的代理池相比，遇到恶意邻居的概率会大幅降低。IP 池规模同样重要。一个只有 5,000 个 IP 分布在 20 个子网的服务商，能提供的选择远不如拥有 100,000+ IP 分布在数百个子网的服务商。子网越多，您的地址就越不可能与同一 /24 段内被封禁的 IP 相邻——而 /24 段正是大多数反机器人系统封禁数据中心代理的方式。FineProxy 拥有整个 IPv4 池的所有权。我们不从上游供应商购买 IP 段，因此能够精确了解每个地址的使用情况，并在过载 IP 影响其他地址之前将其从轮换中移除。