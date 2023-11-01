تبيع FineProxy باقات بروكسي مشترك حيث يُقسَم كل IP على 3 إلى 5 عملاء كحد أقصى حسب الموقع الجغرافي — وليس العشرات كما هو شائع في شبكات الموزّعين. يضم المجمّع أكثر من 100,000 عنوان IPv4 مملوك بالكامل مع حركة مرور غير محدودة. عند شراء خادم بروكسي مشترك، فإن قلّة عدد المشاركين لكل عنوان تعني عناوين IP أنظف وفرصة أقل لوراثة سجل حظر شخص آخر.

مشكلة الجار السيئ

عندما لا يتشارك العنوان سوى 3-5 عملاء، تنخفض احتمالية وجود جار مسيء بشكل كبير مقارنةً بالمجمّعات التي يتشارك فيها العشرات نفس الـ IP. حجم المجمّع مهم أيضًا. مزوّد يمتلك 5,000 عنوان IP موزّعة على 20 شبكة فرعية يمنحك خيارات أقل بكثير من مزوّد يملك أكثر من 100,000 عنوان عبر مئات الشبكات الفرعية. كلما زادت الشبكات الفرعية، قلّت احتمالية أن يقع عنوانك بجوار عنوان محروق ضمن نطاق /24 نفسه — وكتل /24 هي الأساس الذي تعتمده معظم أنظمة مكافحة البوتات لحظر بروكسيات مراكز البيانات. تمتلك FineProxy مجمّع IPv4 بالكامل. نحن لا نشتري كتلاً من مزوّدين آخرين، لذا نراقب بدقة كيفية استخدام كل عنوان ونسحب العناوين المُثقلة من التداول قبل أن تؤثر على البقية.