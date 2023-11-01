تبيع FineProxy باقات بروكسي مشترك حيث يُقسَم كل IP على 3 إلى 5 عملاء كحد أقصى حسب الموقع الجغرافي — وليس العشرات كما هو شائع في شبكات الموزّعين. يضم المجمّع أكثر من 100,000 عنوان IPv4 مملوك بالكامل مع حركة مرور غير محدودة. عند شراء خادم بروكسي مشترك، فإن قلّة عدد المشاركين لكل عنوان تعني عناوين IP أنظف وفرصة أقل لوراثة سجل حظر شخص آخر.
مشكلة الجار السيئ
الشكوى الأولى حول البروكسيات المشتركة: تشتري مجموعة وتجد نصف عناوين الـ IP مُميّزة بالفعل على موقعك المستهدف. يحدث هذا لأن مستخدمًا آخر على نفس العنوان — «جارك» — تسبّب في إدراجه بالقائمة السوداء قبل وصولك. الـ IP يعمل كبروكسي. لكنه يحمل سمعة شخص آخر.
عندما لا يتشارك العنوان سوى 3-5 عملاء، تنخفض احتمالية وجود جار مسيء بشكل كبير مقارنةً بالمجمّعات التي يتشارك فيها العشرات نفس الـ IP. حجم المجمّع مهم أيضًا. مزوّد يمتلك 5,000 عنوان IP موزّعة على 20 شبكة فرعية يمنحك خيارات أقل بكثير من مزوّد يملك أكثر من 100,000 عنوان عبر مئات الشبكات الفرعية. كلما زادت الشبكات الفرعية، قلّت احتمالية أن يقع عنوانك بجوار عنوان محروق ضمن نطاق /24 نفسه — وكتل /24 هي الأساس الذي تعتمده معظم أنظمة مكافحة البوتات لحظر بروكسيات مراكز البيانات. تمتلك FineProxy مجمّع IPv4 بالكامل. نحن لا نشتري كتلاً من مزوّدين آخرين، لذا نراقب بدقة كيفية استخدام كل عنوان ونسحب العناوين المُثقلة من التداول قبل أن تؤثر على البقية.
متى يكون استخدام البروكسيات المشتركة منطقيًا
مراقبة الأسعار واستخراج بيانات التجارة الإلكترونية. تتبع ترتيب SEO وزحف الروابط الخلفية. التحقق من الإعلانات عبر مناطق جغرافية متعددة. جمع البيانات العام من المواقع التي لا تستخدم كشفاً صارماً للبوتات.
هذه مهام تعتمد على الحجم حيث تكون التكلفة لكل IP أهم من الحصرية، وبروكسي مشترك رخيص من مركز البيانات يتعامل معها بكفاءة. النمط الشائع: عدد طلبات مرتفع، حساسية منخفضة لكل طلب فردي، أهداف لا تستخدم أنظمة مكافحة بوتات على مستوى المؤسسات.
أين تفشل
حسابات وسائل التواصل الاجتماعي — تقوم المنصات بتمييز نطاقات مراكز البيانات وتتبّع سجل IP لكل حساب. مواقع الأحذية الرياضية وحجز التذاكر — من بين أكثر أنظمة مكافحة البوتات عدوانية على الإنترنت. الجلسات طويلة الأمد المرتبطة بهوية واحدة — حركة المرور الأخرى على نفس العنوان تُحدث ضوضاء تُفعّل آليات الكشف.
لهذه الاستخدامات، البروكسيات المخصصة هي الأداة المناسبة. مستخدم واحد لكل IP، سجل نظيف، بدون جيران.
مسألة السرعة
“المشترك يعني البطء” خرافة نشأت من شبكات الموزّعين المُثقلة حيث يضغط عشرات العملاء على العنوان ذاته. عندما لا يتشارك IP سوى 3-5 مستخدمين، يكون عنق الزجاجة في الغالب هو زمن استجابة الموقع المستهدف وليس قناة البروكسي. بروكسي IPv4 مشترك سريع على شبكة كبيرة يقدّم أداءً مماثلاً تقريبًا للبروكسي المخصّص في معظم المهام — الفرق الحقيقي يظهر في سمعة الـ IP لا في سرعة النقل الفعلية.
ما الذي يجب الانتباه إليه
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