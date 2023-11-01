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بروكسي مشترك

3–5 مستخدمين لكل IP، أكثر من 100 ألف عنوان IPv4 مملوك، دعم HTTP/HTTPS/SOCKS5 ووصول عبر API — مصمّم لعمليات استخراج البيانات الضخمة ومراقبة الأسعار.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

اختر بروكسي مركز بيانات أو ISP مشتركاً.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 عنوان IP مشترك من مراكز البيانات في أوروبا لمراقبة الأسعار
  • صدّر قائمة البروكسي المشترك لديّ بصيغة JSON
  • صفِّ قائمة البروكسي المشترك لديّ حسب الدولة أو الشبكة الفرعية
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لباقة البروكسي المشترك لديّ
  • حدّث قائمة البروكسي المشترك لديّ عند توفر الاستبدال المجاني التالي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

Fineproxy هو مزود وكيل قوي مع مجموعة جيدة من الخوادم في جميع أنحاء العالم. لقد استخدمت خدماتهم لعدة أشهر، بشكل أساسي لأدوات SEO وأبحاث السوق، وكان الأداء موثوقًا به باستمرار. سرعة الاتصال سريعة، ونادرًا ما يتم وضع علامة على IPs أو حظره. من السهل التنقل في لوحة التحكم الخاصة بهم، كما أن إعداد الوكلاء أمر بسيط. دعم العملاء احترافي ويرد بسرعة على الاستفسارات. هيكل التسعير تنافسي، خاصة بالنسبة للحزم السائبة. بشكل عام، يقدم موقع Fineproxy.org قيمة ممتازة وخدمة يمكن الاعتماد عليها للاستخدام الشخصي والتجاري.

KavieDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

FineProxy.Org هي خدمة رائعة مع وكلاء سريعين وموثوقين وأسعار معقولة ودعم عملاء متميز. موصى به للغاية للجميع!

Konkea208SaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

في السابق، كنت أستخدم خدمة مختلفة. لكن بفضل نصائح زملائي وجدت هذه الخدمة. السرعة وحركة المرور غير المحدودة مثيرة للإعجاب (مقارنة بالخدمات الأخرى). أستخدم ستة أشهر حتى لا تنشأ مشاكل. دعم العملاء متاح دائمًا. حتى لوحة التحكم أسعدتني. سأوصي لبقية معارفي. شكرًا لك!

Ирина Коваленкоالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

منتجات وخدمات بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من الوكيل بما في ذلك الأنواع الدورية والأسعار المعقولة وخيار الاستهداف الجغرافي. خيارات دفع متنوعة: التشفير أو PayPal أو البطاقات

chyxbenc9929Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر

W3sazzadProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا تكون بروكسياتي المشتركة محظورة بالفعل على موقع معيّن؟تأثير الجار السيئ

الموقع المستهدف سبق أن رصد عنوان IP هذا — من مستخدم آخر أفرط في استخدامه أو تم حظره. هذا ما يُعرف بتأثير الجار السيئ. البروكسي ليس معطلاً؛ لكن العنوان يحمل سجلاً سابقاً على ذلك الموقع بالتحديد. التبديل إلى عنوان IP مختلف من المجمع عادةً يحل المشكلة. إذا كنت تتعرض للحظر باستمرار على نفس الموقع، فغالباً ما يحتاج هدفك إلى عناوين IP مخصصة بدلاً من المشتركة.

كم شخصاً يتشارك عنوان IP واحد؟ثلاثة إلى خمسة

في FineProxy — من 3 إلى 5 عملاء لكل عنوان، حسب الموقع الجغرافي. هذا كل شيء. بعض الموزّعين يضعون عشرات المستخدمين على IP واحد بدون أي مراقبة. مع حد أقصى صارم للجيران ومجموعة تضم أكثر من 100,000 عنوان مملوك، يبقى الحمل منخفضًا وسمعة الـ IP سليمة.

هل يوجد فرق حقيقي في السرعة بين البروكسي المشترك والمخصص؟بالكاد

على بنية تحتية مُدارة بشكل جيد — بالكاد يوجد فرق. البروكسيات المشتركة على شبكة FineProxy تعمل على نفس الأجهزة والقنوات المخصصة للبروكسيات الحصرية. الفرق العملي يكمن في سمعة الـ IP وليس في عرض النطاق الترددي. إذا قام الموقع المستهدف بتقييد سرعة الـ IP المشترك بسبب سجله، فسيبدو ذلك وكأنه مشكلة «سرعة» لكنها في الحقيقة مشكلة سمعة.

هل يمكنني استخدام البروكسيات المشتركة لإدارة الحسابات؟حماية خفيفة فقط

بالنسبة للمنصات ذات الحماية الخفيفة (المنتديات، الخدمات الصغيرة) — نعم، عنوان IP واحد لكل حساب يكفي. أما بالنسبة لـ Instagram وFacebook وTikTok أو أي منصة تستخدم أنظمة كشف صارمة — فلا. هذه المنصات تتتبع سجل عناوين IP لكل حساب وتُعلّم عناوين مراكز البيانات. استخدم بروكسيات ISP أو بروكسيات مخصصة لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي.

أبحث عن أرخص بروكسي مشترك للبيع — ما الثمن الخفي؟إفراط أو حدود

الخيارات الأرخص عادةً تعني عناوين IP مُعاد بيعها من مجمعات مُستهلكة، أو حدود حركة بيانات بالـ GB تتراكم بسرعة، أو كلاهما. السعر المنخفض لكل IP يفقد معناه عندما تصطدم بسقف حركة البيانات. ابحث عن حركة بيانات غير محدودة وبنية تحتية مملوكة — هذان العاملان أهم من السعر المُعلن.

الدليل

ما الذي يميّز مجمع بروكسي مشترك جيد عن آخر سيئ

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

تبيع FineProxy باقات بروكسي مشترك حيث يُقسَم كل IP على 3 إلى 5 عملاء كحد أقصى حسب الموقع الجغرافي — وليس العشرات كما هو شائع في شبكات الموزّعين. يضم المجمّع أكثر من 100,000 عنوان IPv4 مملوك بالكامل مع حركة مرور غير محدودة. عند شراء خادم بروكسي مشترك، فإن قلّة عدد المشاركين لكل عنوان تعني عناوين IP أنظف وفرصة أقل لوراثة سجل حظر شخص آخر.

مشكلة الجار السيئ

الشكوى الأولى حول البروكسيات المشتركة: تشتري مجموعة وتجد نصف عناوين الـ IP مُميّزة بالفعل على موقعك المستهدف. يحدث هذا لأن مستخدمًا آخر على نفس العنوان — «جارك» — تسبّب في إدراجه بالقائمة السوداء قبل وصولك. الـ IP يعمل كبروكسي. لكنه يحمل سمعة شخص آخر.

عندما لا يتشارك العنوان سوى 3-5 عملاء، تنخفض احتمالية وجود جار مسيء بشكل كبير مقارنةً بالمجمّعات التي يتشارك فيها العشرات نفس الـ IP. حجم المجمّع مهم أيضًا. مزوّد يمتلك 5,000 عنوان IP موزّعة على 20 شبكة فرعية يمنحك خيارات أقل بكثير من مزوّد يملك أكثر من 100,000 عنوان عبر مئات الشبكات الفرعية. كلما زادت الشبكات الفرعية، قلّت احتمالية أن يقع عنوانك بجوار عنوان محروق ضمن نطاق /24 نفسه — وكتل /24 هي الأساس الذي تعتمده معظم أنظمة مكافحة البوتات لحظر بروكسيات مراكز البيانات. تمتلك FineProxy مجمّع IPv4 بالكامل. نحن لا نشتري كتلاً من مزوّدين آخرين، لذا نراقب بدقة كيفية استخدام كل عنوان ونسحب العناوين المُثقلة من التداول قبل أن تؤثر على البقية.

متى يكون استخدام البروكسيات المشتركة منطقيًا

مراقبة الأسعار واستخراج بيانات التجارة الإلكترونية. تتبع ترتيب SEO وزحف الروابط الخلفية. التحقق من الإعلانات عبر مناطق جغرافية متعددة. جمع البيانات العام من المواقع التي لا تستخدم كشفاً صارماً للبوتات.

هذه مهام تعتمد على الحجم حيث تكون التكلفة لكل IP أهم من الحصرية، وبروكسي مشترك رخيص من مركز البيانات يتعامل معها بكفاءة. النمط الشائع: عدد طلبات مرتفع، حساسية منخفضة لكل طلب فردي، أهداف لا تستخدم أنظمة مكافحة بوتات على مستوى المؤسسات.

أين تفشل

حسابات وسائل التواصل الاجتماعي — تقوم المنصات بتمييز نطاقات مراكز البيانات وتتبّع سجل IP لكل حساب. مواقع الأحذية الرياضية وحجز التذاكر — من بين أكثر أنظمة مكافحة البوتات عدوانية على الإنترنت. الجلسات طويلة الأمد المرتبطة بهوية واحدة — حركة المرور الأخرى على نفس العنوان تُحدث ضوضاء تُفعّل آليات الكشف.

لهذه الاستخدامات، البروكسيات المخصصة هي الأداة المناسبة. مستخدم واحد لكل IP، سجل نظيف، بدون جيران.

مسألة السرعة

“المشترك يعني البطء” خرافة نشأت من شبكات الموزّعين المُثقلة حيث يضغط عشرات العملاء على العنوان ذاته. عندما لا يتشارك IP سوى 3-5 مستخدمين، يكون عنق الزجاجة في الغالب هو زمن استجابة الموقع المستهدف وليس قناة البروكسي. بروكسي IPv4 مشترك سريع على شبكة كبيرة يقدّم أداءً مماثلاً تقريبًا للبروكسي المخصّص في معظم المهام — الفرق الحقيقي يظهر في سمعة الـ IP لا في سرعة النقل الفعلية.

ما الذي يجب الانتباه إليه

هل تريد تجربة الخدمة باستخدام عبء عملك الفعلي؟ قم بإعداد ودفع تكلفة وكلاء لمدة 48 ساعة، ثم شغّل اختبارات الأداء الموضحة أعلاه على مهامك.