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Proksi Dikongsi

3–5 pengguna setiap IP, 100K+ alamat IPv4 milik sendiri, akses HTTP/HTTPS/SOCKS5 dan API — dibina untuk pengikisan berskala besar dan pemantauan harga.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Pilih proksi pusat data kongsi atau ISP.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 dikongsi IP pusat data di Eropah untuk pemantauan harga
  • Eksport saya dikongsi senarai proksi sebagai JSON
  • Tapis saya dikongsi senarai proksi mengikut negara atau subnet
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk pakej proksi kongsi
  • Segarkan saya dikongsi senarai proksi apabila pertukaran percuma seterusnya tersedia
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Fineproxy ialah pemberi proxy yang teguh yang memilih server yang baik di seluruh dunia. Saya telah menggunakan kerja mereka selama beberapa bulan, terutamanya untuk alat SEO dan penyelidikan pasar, dan perkembangan itu selalu dipercayai. Kecepatan sambutannya cepat, dan IPs jarang terjatuh atau terhitung. Kemudian, mereka mudah berjalan, dan mencari proxy yang tepat. Sokongan pelanggan adalah profesional dan menjawab dengan cepat kepada soalan. Penatua yang berharga merupakan pertengkaran, terutamanya untuk paket yang besar. Secara keseluruhan, Fineproxy.org memberi nilai dan khidmat yang dipercayai untuk menggunakan perniagaan.

KavieDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy.Org merupakan kerja yang menakjubkan yang mempunyai proxy yang cepat dan dapat dipercayai, harga yang diperlukan, dan sokongan peculi yang terbaik. Semua orang sangat menggalakkan mereka!

Konkea208SaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sebelum itu, saya menggunakan kerja yang berbeza. Tetapi saya bersyukur kerana rakan sekerja saya menemui kerja ini. Kecepatan dan perjalanan yang tidak terbatas sangat menakjubkan (bandingkan dengan kerja lain). Saya menggunakan enam bulan, tetapi saya tidak berlaku. Selalu digunakan untuk menyokong pelanggan. Saya juga menyenangkan hati ladang yang menawan. Saya akan menggalakkan orang lain untuk bertemu. Terima kasih!

Ирина КоваленкоPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Proxy dan aktiviti penyebaran yang besar! Mereka mempunyai jenis proxy yang berbeza termasuk perjalanan yang berterusan, harga yang diperlukan dan pilihan geo-target. Perkara - perkara pembayar: kripto, PayPal atau kartu

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa proksi dikongsi saya sudah disekat di laman tertentu?Laman tersebut pernah

Laman tersebut pernah melihat IP itu sebelum ini — daripada pengguna lain yang menggunakannya terlalu kerap atau telah ditanda. Inilah kesan jiran buruk. Proksi itu tidak rosak; alamat tersebut mempunyai sejarah pada sasaran tertentu itu. Bertukar kepada IP lain daripada kumpulan biasanya menyelesaikan masalah ini. Jika anda disekat secara konsisten pada laman yang sama, sasaran anda mungkin memerlukan IP berdedikasi berbanding proksi dikongsi.

Berapa ramai orang berkongsi satu alamat IP?Di FineProxy —

Di FineProxy — 3 hingga 5 klien per alamat, bergantung pada lokasi. Itu sahaja. Sesetengah penjual semula memuatkan berpuluh-puluh pengguna pada satu IP tanpa sebarang pemantauan. Dengan had tetap bilangan jiran dan kumpulan 100,000+ alamat milik sendiri, beban kekal rendah dan reputasi IP kekal utuh.

Adakah terdapat perbezaan kelajuan sebenar antara proksi dikongsi dan berdedikasi?Pada

Pada infrastruktur yang diurus dengan baik — hampir tiada bezanya. Proksi dikongsi di rangkaian FineProxy beroperasi pada perkakasan dan saluran yang sama seperti proksi berdedikasi. Perbezaan praktikal terletak pada reputasi IP, bukan lebar jalur. Jika sasaran mengehadkan IP dikongsi anda kerana sejarahnya, ia terasa seperti masalah «kelajuan» tetapi sebenarnya ialah isu reputasi.

Bolehkah saya menggunakan proksi dikongsi untuk pengurusan akaun?Untuk platform dengan

Untuk platform dengan keselamatan ringan (forum, perkhidmatan lebih kecil) — ya, satu IP per akaun. Untuk Instagram, Facebook, TikTok, atau mana-mana platform dengan pengesanan agresif — tidak. Platform tersebut menjejaki sejarah IP bagi setiap akaun dan menanda alamat pusat data. Gunakan proksi ISP atau proksi berdedikasi untuk kerja media sosial.

Mencari proksi dikongsi paling murah untuk dijual — apakah kelemahan tersembunyi?Pilihan paling murah

Pilihan paling murah biasanya bermaksud IP dijual semula daripada kumpulan yang terlalu kerap digunakan, had trafik per-GB yang cepat terkumpul, atau kedua-duanya. Harga per-IP yang rendah hilang maknanya apabila anda mencecah had trafik. Semak sama ada trafik tanpa had dan infrastruktur milik sendiri disediakan — dua faktor ini lebih penting daripada harga paparan.

Panduan

Apa yang Membezakan Kumpulan Proksi Dikongsi yang Baik daripada yang Buruk

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

FineProxy menjual pakej proksi dikongsi di mana setiap IP dikongsi antara maksimum 3 hingga 5 klien, bergantung pada lokasi — bukan berpuluh-puluh seperti lazimnya rangkaian penjual semula. Kumpulan ini merangkumi 100,000+ alamat IPv4 milik sendiri dengan trafik tanpa had. Apabila anda membeli akses pelayan proksi dikongsi, bilangan jiran yang lebih sedikit per alamat bermakna IP yang lebih bersih dan kurang risiko mewarisi sejarah senarai hitam orang lain.

Masalah jiran buruk

Aduan #1 tentang proksi dikongsi: anda membeli satu kelompok dan separuh IP sudah ditanda pada laman sasaran anda. Ini berlaku kerana pengguna lain pada alamat yang sama — «jiran» anda — telah menyebabkan ia disenarai hitam sebelum anda mula menggunakannya. IP itu berfungsi sebagai proksi. Cuma ia membawa reputasi orang lain.

Dengan hanya 3-5 klien per alamat, kebarangkalian berada di sebelah jiran yang menyalahguna menurun secara drastik berbanding kumpulan di mana berpuluh-puluh pengguna berkongsi IP yang sama. Saiz kumpulan juga penting. Pembekal dengan 5,000 IP merentasi 20 subnet memberi anda pilihan yang jauh lebih sedikit berbanding pembekal dengan 100,000+ merentasi ratusan subnet. Lebih banyak subnet bermakna alamat anda kurang berkemungkinan berada bersebelahan IP yang telah hangus dalam julat /24 yang sama — dan blok /24 ialah cara kebanyakan sistem anti-bot menyekat proksi pusat data. FineProxy memiliki keseluruhan kumpulan IPv4 sendiri. Kami tidak membeli blok daripada pembekal huluan, jadi kami dapat melihat dengan tepat bagaimana setiap alamat digunakan dan mengeluarkan IP yang terbeban daripada putaran sebelum ia menjejaskan yang lain.

Bila proksi dikongsi masuk akal

Pemantauan harga dan pengikisan e-dagang. Penjejakan kedudukan SEO dan crawling pautan balik. Pengesahan iklan merentasi wilayah. Pengumpulan data umum daripada laman tanpa pengesanan bot yang agresif.

Ini ialah tugas berskala besar di mana kos per IP lebih penting daripada eksklusiviti, dan proksi pusat data dikongsi yang murah mampu mengendalikannya dengan baik. Corak biasa: bilangan permintaan tinggi, sensitiviti rendah bagi setiap permintaan individu, sasaran yang tidak menjalankan sistem anti-bot gred perusahaan.

Di mana ia mula gagal

Akaun media sosial — platform menanda julat pusat data dan menjejaki sejarah IP bagi setiap akaun. Laman sneaker dan tiket — antara sistem anti-bot paling agresif dalam talian. Sesi jangka panjang terikat pada satu identiti — trafik lain pada alamat yang sama mencipta gangguan yang mencetuskan pengesanan.

Untuk keperluan ini, proksi berdedikasi ialah pilihan yang tepat. Satu pengguna setiap IP, sejarah bersih, tiada jiran yang mengganggu.

Persoalan kelajuan

«Dikongsi bermakna perlahan» ialah mitos daripada rangkaian penjual semula yang terbeban di mana berpuluh-puluh klien menghentam alamat yang sama. Dengan 3-5 pengguna per IP, halangan hampir sentiasa datang daripada masa respons laman sasaran, bukan saluran proksi. Proksi IPv4 dikongsi yang pantas pada rangkaian besar berprestasi hampir sama dengan proksi berdedikasi untuk kebanyakan tugas — perbezaan sebenar terserlah pada reputasi IP, bukan daya pemprosesan mentah.

Apa yang perlu dicari

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