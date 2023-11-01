FineProxy menjual pakej proksi dikongsi di mana setiap IP dikongsi antara maksimum 3 hingga 5 klien, bergantung pada lokasi — bukan berpuluh-puluh seperti lazimnya rangkaian penjual semula. Kumpulan ini merangkumi 100,000+ alamat IPv4 milik sendiri dengan trafik tanpa had. Apabila anda membeli akses pelayan proksi dikongsi, bilangan jiran yang lebih sedikit per alamat bermakna IP yang lebih bersih dan kurang risiko mewarisi sejarah senarai hitam orang lain.

Masalah jiran buruk

Aduan #1 tentang proksi dikongsi: anda membeli satu kelompok dan separuh IP sudah ditanda pada laman sasaran anda. Ini berlaku kerana pengguna lain pada alamat yang sama — «jiran» anda — telah menyebabkan ia disenarai hitam sebelum anda mula menggunakannya. IP itu berfungsi sebagai proksi. Cuma ia membawa reputasi orang lain.

Dengan hanya 3-5 klien per alamat, kebarangkalian berada di sebelah jiran yang menyalahguna menurun secara drastik berbanding kumpulan di mana berpuluh-puluh pengguna berkongsi IP yang sama. Saiz kumpulan juga penting. Pembekal dengan 5,000 IP merentasi 20 subnet memberi anda pilihan yang jauh lebih sedikit berbanding pembekal dengan 100,000+ merentasi ratusan subnet. Lebih banyak subnet bermakna alamat anda kurang berkemungkinan berada bersebelahan IP yang telah hangus dalam julat /24 yang sama — dan blok /24 ialah cara kebanyakan sistem anti-bot menyekat proksi pusat data. FineProxy memiliki keseluruhan kumpulan IPv4 sendiri. Kami tidak membeli blok daripada pembekal huluan, jadi kami dapat melihat dengan tepat bagaimana setiap alamat digunakan dan mengeluarkan IP yang terbeban daripada putaran sebelum ia menjejaskan yang lain.

Bila proksi dikongsi masuk akal

Pemantauan harga dan pengikisan e-dagang. Penjejakan kedudukan SEO dan crawling pautan balik. Pengesahan iklan merentasi wilayah. Pengumpulan data umum daripada laman tanpa pengesanan bot yang agresif.

Ini ialah tugas berskala besar di mana kos per IP lebih penting daripada eksklusiviti, dan proksi pusat data dikongsi yang murah mampu mengendalikannya dengan baik. Corak biasa: bilangan permintaan tinggi, sensitiviti rendah bagi setiap permintaan individu, sasaran yang tidak menjalankan sistem anti-bot gred perusahaan.

Di mana ia mula gagal

Akaun media sosial — platform menanda julat pusat data dan menjejaki sejarah IP bagi setiap akaun. Laman sneaker dan tiket — antara sistem anti-bot paling agresif dalam talian. Sesi jangka panjang terikat pada satu identiti — trafik lain pada alamat yang sama mencipta gangguan yang mencetuskan pengesanan.

Untuk keperluan ini, proksi berdedikasi ialah pilihan yang tepat. Satu pengguna setiap IP, sejarah bersih, tiada jiran yang mengganggu.

Persoalan kelajuan

«Dikongsi bermakna perlahan» ialah mitos daripada rangkaian penjual semula yang terbeban di mana berpuluh-puluh klien menghentam alamat yang sama. Dengan 3-5 pengguna per IP, halangan hampir sentiasa datang daripada masa respons laman sasaran, bukan saluran proksi. Proksi IPv4 dikongsi yang pantas pada rangkaian besar berprestasi hampir sama dengan proksi berdedikasi untuk kebanyakan tugas — perbezaan sebenar terserlah pada reputasi IP, bukan daya pemprosesan mentah.

Apa yang perlu dicari