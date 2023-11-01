NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy współdzielone

3–5 użytkowników na IP, ponad 100 tys. własnych adresów IPv4, HTTP/HTTPS/SOCKS5 oraz dostęp przez API — stworzone z myślą o scrapingu na dużą skalę i monitoringu cen.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Wybierz współdzielone proxy datacenter lub ISP.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 współdzielonych adresów IP datacenter w Europie do monitorowania cen
  • Eksportuj moją listę współdzielonych proxy do formatu JSON
  • Filtruj moją listę współdzielonych proxy według kraju lub podsieci
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojego pakietu współdzielonych proxy
  • Odśwież moją listę współdzielonych proxy, gdy będzie dostępna kolejna bezpłatna wymiana
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

FineProxy.Org to fantastyczna usługa z szybkimi i niezawodnymi proxy, przystępnymi cenami i wyjątkową obsługą klienta. Gorąco polecam wszystkim!

Konkea208SaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wcześniej korzystałem z innej usługi, ale dzięki wskazówkom współpracowników znalazłem tę. Szybkość i nielimitowany transfer robią wrażenie w porównaniu z innymi usługami. Korzystam z niej od sześciu miesięcy i jak dotąd nie wystąpiły żadne problemy. Obsługa klienta jest zawsze dostępna. Nawet panel sterowania pozytywnie mnie zaskoczył. Będę polecać tę usługę wszystkim znajomym. Dziękuję!

Ирина КоваленкоWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Świetne produkty i obsługa proxy! Mają różne typy proxy, w tym obrotowe, przystępne ceny oraz opcję targetowania geograficznego. Różne opcje płatności: kryptowaluty, PayPal lub karty.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.

W3sazzadProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego moje współdzielone proxy są już zablokowane na konkretnej stronie?Efekt złego sąsiada

Strona widziała już ten adres IP — od innego użytkownika, który za mocno ją obciążył lub został oflagowany. To efekt złego sąsiada. Proxy nie jest zepsute; po prostu adres ma historię na tym konkretnym celu. Przełączenie na inny IP z puli zazwyczaj rozwiązuje problem. Jeśli jesteś konsekwentnie blokowany na tej samej stronie, Twój cel prawdopodobnie wymaga dedykowanych IP zamiast współdzielonych.

Ile osób współdzieli jeden adres IP?Od trzech

W FineProxy — od 3 do 5 klientów na adres, w zależności od lokalizacji. To wszystko. Niektórzy resellerzy pakują dziesiątki użytkowników na jeden IP bez jakiegokolwiek monitoringu. Dzięki twardemu limitowi sąsiadów i puli ponad 100 000 własnych adresów obciążenie pozostaje niskie, a reputacja IP — nienaruszona.

Czy istnieje realna różnica prędkości między współdzielonymi a dedykowanymi?Minimalnie

Na dobrze zarządzanej infrastrukturze — praktycznie żadna. Proxy współdzielone w sieci FineProxy działają na tym samym sprzęcie i tych samych łączach co dedykowane. Praktyczna różnica dotyczy reputacji IP, a nie przepustowości. Jeśli cel ogranicza prędkość Twojego współdzielonego IP ze względu na jego historię, wygląda to jak problem z „szybkością

Czy mogę używać współdzielonych proxy do zarządzania kontami?Tylko podstawowe zabezpieczenia

W przypadku platform o lekkim zabezpieczeniu (fora, mniejsze serwisy) — tak, jedno IP na konto. W przypadku Instagramu, Facebooka, TikToka lub czegokolwiek z agresywnym wykrywaniem — nie. Takie platformy śledzą historię IP przypisaną do konta i oznaczają adresy datacenter. Do pracy z mediami społecznościowymi używaj proxy ISP lub dedykowanych.

Szukasz najtańszego współdzielonego proxy na sprzedaż — w czym tkwi haczyk?Nadużycia lub limity

Najtańsze opcje oznaczają zazwyczaj odsprzedane IP z nadmiernie eksploatowanych pul, limity transferu naliczane za GB, które szybko się sumują, albo jedno i drugie. Niska cena za IP traci sens, gdy uderzysz w limit transferu. Sprawdź, czy oferta obejmuje nielimitowany transfer i własną infrastrukturę — te dwa czynniki mają większe znaczenie niż cena na etykiecie.

Instrukcja

Co odróżnia dobrą współdzieloną pulę proxy od złej

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

FineProxy oferuje pakiety współdzielonych proxy, w których każdy adres IP jest dzielony między maksymalnie 3–5 klientów, w zależności od lokalizacji — a nie kilkudziesięciu, jak to bywa w sieciach resellerów. Pula to ponad 100 000 własnych adresów IPv4 z nieograniczonym transferem. Gdy kupujesz dostęp do współdzielonego serwera proxy, mniejsza liczba „sąsiadów

Problem „złego sąsiada

Najczęstsza skarga na współdzielone proxy: kupujesz paczkę, a połowa adresów IP jest już oznaczona na docelowej stronie. Dzieje się tak, ponieważ inny użytkownik korzystający z tego samego adresu — Twój “sąsiad” — zdążył go zablokować, zanim się pojawiłeś. IP działa jako proxy. Po prostu niesie ze sobą czyjąś reputację.

Przy zaledwie 3–5 klientach na adres, ryzyko trafienia obok nadużywającego sąsiada spada dramatycznie w porównaniu z pulami, gdzie dziesiątki użytkowników dzielą ten sam IP. Wielkość puli również ma znaczenie. Dostawca z 5 000 adresów IP w 20 podsieciach daje znacznie mniej opcji niż ten ze 100 000+ w setkach podsieci. Więcej podsieci oznacza, że Twój adres z mniejszym prawdopodobieństwem znajdzie się obok wypalonego w tym samym zakresie /24 — a bloki /24 to sposób, w jaki większość systemów anty-botowych blokuje proxy datacenter. FineProxy jest właścicielem całej swojej puli IPv4. Nie kupujemy bloków od zewnętrznych dostawców, dzięki czemu dokładnie widzimy, jak każdy adres jest wykorzystywany, i wycofujemy przeciążone IP z rotacji, zanim wpłyną na resztę.

Kiedy współdzielone proxy mają sens

Monitoring cen i scraping e-commerce. Śledzenie pozycji SEO i crawlowanie linków zwrotnych. Weryfikacja reklam w różnych regionach. Ogólne zbieranie danych ze stron bez agresywnej detekcji botów.

To zadania wolumenowe, gdzie koszt za IP jest ważniejszy niż wyłączność, a tanie współdzielone proxy datacenter radzi sobie z nimi bez problemu. Typowy schemat: duża liczba zapytań, niska wrażliwość pojedynczego zapytania, cele bez zaawansowanych systemów anty-botowych klasy enterprise.

Gdzie się nie sprawdzają

Konta w mediach społecznościowych — platformy flagują zakresy datacenter i śledzą historię IP przypisaną do konta. Strony sneakerowe i ticketingowe — jedne z najbardziej agresywnych systemów anty-botowych w sieci. Długie sesje powiązane z jedną tożsamością — inny ruch na tym samym adresie generuje szum, który wyzwala detekcję.

Do tego dedykowane proxy to właściwe narzędzie. Jeden użytkownik na IP, czysta historia, zero sąsiadów.

Kwestia szybkości

“Współdzielone znaczy wolne” to mit z przeciążonych sieci resellerskich, gdzie dziesiątki klientów obciążają ten sam adres. Przy 3–5 użytkownikach na IP wąskim gardłem jest niemal zawsze czas odpowiedzi docelowej strony, a nie kanał proxy. Szybkie współdzielone proxy IPv4 w dużej sieci działa praktycznie identycznie jak dedykowane w większości zadań — realna różnica pojawia się w reputacji IP, nie w surowej przepustowości.

Na co zwrócić uwagę

Chcesz sprawdzić usługę przy własnym obciążeniu? Skonfiguruj i opłać Proxy na 48 godzin, a następnie wykonaj powyższe testy na własnych zadaniach.