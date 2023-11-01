Proxy współdzielone

FineProxy oferuje pakiety współdzielonych proxy, w których każdy adres IP jest dzielony między maksymalnie 3–5 klientów, w zależności od lokalizacji — a nie kilkudziesięciu, jak to bywa w sieciach resellerów. Pula to ponad 100 000 własnych adresów IPv4 z nieograniczonym transferem. Gdy kupujesz dostęp do współdzielonego serwera proxy, mniejsza liczba „sąsiadów
Problem „złego sąsiada
Najczęstsza skarga na współdzielone proxy: kupujesz paczkę, a połowa adresów IP jest już oznaczona na docelowej stronie. Dzieje się tak, ponieważ inny użytkownik korzystający z tego samego adresu — Twój “sąsiad” — zdążył go zablokować, zanim się pojawiłeś. IP działa jako proxy. Po prostu niesie ze sobą czyjąś reputację.
Przy zaledwie 3–5 klientach na adres, ryzyko trafienia obok nadużywającego sąsiada spada dramatycznie w porównaniu z pulami, gdzie dziesiątki użytkowników dzielą ten sam IP. Wielkość puli również ma znaczenie. Dostawca z 5 000 adresów IP w 20 podsieciach daje znacznie mniej opcji niż ten ze 100 000+ w setkach podsieci. Więcej podsieci oznacza, że Twój adres z mniejszym prawdopodobieństwem znajdzie się obok wypalonego w tym samym zakresie /24 — a bloki /24 to sposób, w jaki większość systemów anty-botowych blokuje proxy datacenter. FineProxy jest właścicielem całej swojej puli IPv4. Nie kupujemy bloków od zewnętrznych dostawców, dzięki czemu dokładnie widzimy, jak każdy adres jest wykorzystywany, i wycofujemy przeciążone IP z rotacji, zanim wpłyną na resztę.
Kiedy współdzielone proxy mają sens
Monitoring cen i scraping e-commerce. Śledzenie pozycji SEO i crawlowanie linków zwrotnych. Weryfikacja reklam w różnych regionach. Ogólne zbieranie danych ze stron bez agresywnej detekcji botów.
To zadania wolumenowe, gdzie koszt za IP jest ważniejszy niż wyłączność, a tanie współdzielone proxy datacenter radzi sobie z nimi bez problemu. Typowy schemat: duża liczba zapytań, niska wrażliwość pojedynczego zapytania, cele bez zaawansowanych systemów anty-botowych klasy enterprise.
Gdzie się nie sprawdzają
Konta w mediach społecznościowych — platformy flagują zakresy datacenter i śledzą historię IP przypisaną do konta. Strony sneakerowe i ticketingowe — jedne z najbardziej agresywnych systemów anty-botowych w sieci. Długie sesje powiązane z jedną tożsamością — inny ruch na tym samym adresie generuje szum, który wyzwala detekcję.
Do tego dedykowane proxy to właściwe narzędzie. Jeden użytkownik na IP, czysta historia, zero sąsiadów.
Kwestia szybkości
“Współdzielone znaczy wolne” to mit z przeciążonych sieci resellerskich, gdzie dziesiątki klientów obciążają ten sam adres. Przy 3–5 użytkownikach na IP wąskim gardłem jest niemal zawsze czas odpowiedzi docelowej strony, a nie kanał proxy. Szybkie współdzielone proxy IPv4 w dużej sieci działa praktycznie identycznie jak dedykowane w większości zadań — realna różnica pojawia się w reputacji IP, nie w surowej przepustowości.
Na co zwrócić uwagę
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