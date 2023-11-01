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Proxy chia sẻ

3–5 người dùng mỗi IP, hơn 100K địa chỉ IPv4 sở hữu riêng, HTTP/HTTPS/SOCKS5 và truy cập API — xây dựng cho scraping khối lượng lớn và giám sát giá.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Chọn một proxy trung tâm dữ liệu hoặc ISP dùng chung.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 IP datacenter dùng chung tại Châu Âu để theo dõi giá
  • Xuất danh sách proxy dùng chung dạng JSON
  • Lọc danh sách proxy dùng chung theo quốc gia hoặc subnet
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của gói proxy dùng chung
  • Làm mới danh sách proxy dùng chung khi lần đổi miễn phí tiếp theo sẵn sàng
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Fineproxy là nhà cung cấp proxy vững chắc với nhiều lựa chọn máy chủ trên toàn thế giới. Tôi đã sử dụng dịch vụ của họ trong vài tháng, chủ yếu cho các công cụ SEO và nghiên cứu thị trường và hiệu suất luôn đáng tin cậy. Tốc độ kết nối nhanh và IP hiếm khi bị gắn cờ hoặc chặn. Bảng điều khiển của họ rất dễ điều hướng và việc thiết lập proxy rất đơn giản. Hỗ trợ khách hàng rất chuyên nghiệp và trả lời nhanh chóng các yêu cầu. Cơ cấu giá cả cạnh tranh, đặc biệt đối với các gói số lượng lớn. Nhìn chung, Fineproxy.org mang lại giá trị tuyệt vời và dịch vụ đáng tin cậy cho cả mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp.

KavieDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Sản phẩm và dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có các loại proxy khác nhau bao gồm các loại proxy luân phiên, giá cả phải chăng và tùy chọn nhắm mục tiêu theo địa lý. Các tùy chọn thanh toán khác nhau: tiền điện tử, PayPal hoặc thẻ

chyxbenc9929Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác

W3sazzadProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tại sao shared proxy của tôi đã bị chặn trên một trang web cụ thể?Hiệu ứng neighbor

Trang đó đã thấy IP này trước rồi — từ người dùng khác đã truy cập quá nhiều hoặc bị gắn cờ. Đó là hiệu ứng «bad neighbor». Proxy không hỏng; địa chỉ có lịch sử trên mục tiêu cụ thể đó. Chuyển sang IP khác từ pool thường sẽ khắc phục. Nếu bạn bị chặn liên tục trên cùng một trang, mục tiêu của bạn có lẽ cần IP chuyên dụng thay vì proxy chia sẻ.

Bao nhiêu người dùng chung một địa chỉ IP?Ba đến năm

Tại FineProxy — từ 3 đến 5 khách hàng trên mỗi địa chỉ, tùy theo vị trí. Chỉ vậy thôi. Một số nhà phân phối nhồi hàng chục người dùng vào một IP mà không hề giám sát. Với giới hạn cứng về số lượng người dùng chung và pool hơn 100.000 địa chỉ IP sở hữu riêng, tải luôn ở mức thấp và uy tín IP được đảm bảo.

Có thực sự khác biệt về tốc độ giữa proxy chia sẻ và proxy chuyên dụng không?Hầu như không

Trên hạ tầng quản lý tốt — hầu như không. Proxy chia sẻ trên mạng lưới FineProxy chạy trên cùng phần cứng và kênh truyền với proxy chuyên dụng. Sự khác biệt thực tế nằm ở IP reputation, không phải băng thông. Nếu trang đích throttle IP chia sẻ của bạn vì lịch sử của nó, điều đó cảm giác như vấn đề «tốc độ» nhưng thực ra là vấn đề reputation.

Tôi có thể dùng shared proxy để quản lý tài khoản không?Chỉ bảo mật

Đối với các nền tảng có bảo mật nhẹ (diễn đàn, dịch vụ nhỏ hơn) — có, một IP cho mỗi tài khoản. Đối với Instagram, Facebook, TikTok, hoặc bất kỳ nền tảng nào có hệ thống phát hiện mạnh — không. Các nền tảng này theo dõi lịch sử IP theo từng tài khoản và gắn cờ địa chỉ datacenter. Sử dụng proxy ISP hoặc dedicated proxy cho công việc mạng xã hội.

Tìm proxy chia sẻ giá rẻ nhất để mua — có cái bẫy gì không?Lạm dụng, limit

Các lựa chọn rẻ nhất thường đồng nghĩa với IP bán lại từ các pool đã bị lạm dụng, giới hạn lưu lượng tính theo GB tích lũy rất nhanh, hoặc cả hai. Giá rẻ trên mỗi IP trở nên vô nghĩa khi bạn chạm mức giới hạn lưu lượng. Hãy kiểm tra xem có băng thông không giới hạn và hạ tầng tự sở hữu hay không — hai yếu tố này quan trọng hơn nhiều so với giá niêm yết.

Hướng dẫn

Điều gì phân biệt một pool Shared Proxy tốt với một pool tệ

4 phút đọcNhóm mạng FineProxy

FineProxy bán các gói proxy chia sẻ với mỗi IP được phân bổ tối đa 3 đến 5 client, tùy thuộc vào vị trí — không phải hàng chục như các mạng reseller thông thường. Pool bao gồm 100.000+ địa chỉ IPv4 do FineProxy sở hữu với lưu lượng không giới hạn. Khi bạn mua quyền truy cập máy chủ proxy chia sẻ, ít hàng xóm hơn trên mỗi địa chỉ có nghĩa là IP sạch hơn và giảm nguy cơ kế thừa lịch sử blacklist của người khác.

Vấn đề "hàng xóm xấu"

Phàn nàn số 1 về proxy chia sẻ: bạn mua một loạt và nửa số IP đã bị gắn cờ trên trang đích của bạn. Điều này xảy ra vì người dùng khác trên cùng địa chỉ — "hàng xóm" của bạn — đã khiến nó bị blacklist trước khi bạn đến. IP vẫn hoạt động như proxy. Chỉ là nó mang theo reputation của người khác.

Với chỉ có 3–5 client trên mỗi địa chỉ, xác suất gặp phải hàng xóm lạm dụng giảm đáng kể so với các pool nơi hàng chục người dùng chung một IP. Kích thước pool cũng rất quan trọng. Một nhà cung cấp với 5.000 IP trên 20 subnet cho bạn ít tùy chọn hơn nhiều so với một nhà cung cấp có 100.000+ IP trên hàng trăm subnet. Nhiều subnet hơn nghĩa là địa chỉ của bạn ít khi nằm cạnh một IP đã bị cháy trong cùng dải /24 — và /24 block chính là cách hầu hết hệ thống anti-bot cấm proxy datacenter. FineProxy sở hữu toàn bộ pool IPv4 của mình. Chúng tôi không mua block từ các nhà cung cấp upstream, nên chúng tôi thấy chính xác cách mỗi địa chỉ được sử dụng và rút các IP bị quá tải khỏi rotation trước khi chúng ảnh hưởng đến phần còn lại.

Khi nào shared proxy là lựa chọn hợp lý

Theo dõi giá và scraping thương mại điện tử. Theo dõi thứ hạng SEO và crawl backlink. Xác minh quảng cáo theo từng khu vực. Thu thập dữ liệu tổng quát từ các trang web không có hệ thống chống bot mạnh.

Đây là những tác vụ khối lượng lớn, nơi chi phí trên mỗi IP quan trọng hơn tính độc quyền, và proxy datacenter dùng chung giá rẻ xử lý chúng hoàn toàn tốt. Mô hình phổ biến: số lượng request cao, mức độ nhạy cảm thấp trên mỗi request đơn lẻ, mục tiêu không chạy hệ thống chống bot cấp doanh nghiệp.

Khi nào chúng không còn hiệu quả

Tài khoản mạng xã hội — các nền tảng đánh dấu dải IP datacenter và theo dõi lịch sử IP theo từng tài khoản. Trang sneaker và bán vé — nơi có hệ thống chống bot khắc nghiệt nhất trên mạng. Phiên kết nối dài gắn với một danh tính — lưu lượng khác trên cùng địa chỉ tạo ra nhiễu khiến hệ thống phát hiện kích hoạt.

Đối với những trường hợp này, proxy chuyên dụng là công cụ phù hợp. Một người dùng duy nhất trên mỗi IP, lịch sử sạch, không có hàng xóm.

Câu hỏi về tốc độ

"Proxy chia sẻ nghĩa là chậm" là một quan niệm sai lầm từ các mạng reseller quá tải, nơi hàng chục client đồng loạt truy cập cùng một địa chỉ cùng lúc. Với chỉ có 3–5 người dùng mỗi IP, nút thắt hầu như luôn là thời gian phản hồi của trang đích, không phải kênh proxy. Một proxy IPv4 chia sẻ nhanh trên mạng lưới lớn hoạt động gần như tương đương proxy chuyên dụng cho hầu hết tác vụ — sự khác biệt thực sự nằm ở IP reputation, không phải throughput thô.

Những gì cần lưu ý

Bạn muốn thử dịch vụ với khối lượng công việc thực tế của mình? Hãy cấu hình và thanh toán Proxy trong 48 giờ, sau đó chạy các phép đo ở trên với tác vụ của bạn.