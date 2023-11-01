FineProxy bán các gói proxy chia sẻ với mỗi IP được phân bổ tối đa 3 đến 5 client, tùy thuộc vào vị trí — không phải hàng chục như các mạng reseller thông thường. Pool bao gồm 100.000+ địa chỉ IPv4 do FineProxy sở hữu với lưu lượng không giới hạn. Khi bạn mua quyền truy cập máy chủ proxy chia sẻ, ít hàng xóm hơn trên mỗi địa chỉ có nghĩa là IP sạch hơn và giảm nguy cơ kế thừa lịch sử blacklist của người khác.

Vấn đề "hàng xóm xấu"

Phàn nàn số 1 về proxy chia sẻ: bạn mua một loạt và nửa số IP đã bị gắn cờ trên trang đích của bạn. Điều này xảy ra vì người dùng khác trên cùng địa chỉ — "hàng xóm" của bạn — đã khiến nó bị blacklist trước khi bạn đến. IP vẫn hoạt động như proxy. Chỉ là nó mang theo reputation của người khác.

Với chỉ có 3–5 client trên mỗi địa chỉ, xác suất gặp phải hàng xóm lạm dụng giảm đáng kể so với các pool nơi hàng chục người dùng chung một IP. Kích thước pool cũng rất quan trọng. Một nhà cung cấp với 5.000 IP trên 20 subnet cho bạn ít tùy chọn hơn nhiều so với một nhà cung cấp có 100.000+ IP trên hàng trăm subnet. Nhiều subnet hơn nghĩa là địa chỉ của bạn ít khi nằm cạnh một IP đã bị cháy trong cùng dải /24 — và /24 block chính là cách hầu hết hệ thống anti-bot cấm proxy datacenter. FineProxy sở hữu toàn bộ pool IPv4 của mình. Chúng tôi không mua block từ các nhà cung cấp upstream, nên chúng tôi thấy chính xác cách mỗi địa chỉ được sử dụng và rút các IP bị quá tải khỏi rotation trước khi chúng ảnh hưởng đến phần còn lại.

Khi nào shared proxy là lựa chọn hợp lý

Theo dõi giá và scraping thương mại điện tử. Theo dõi thứ hạng SEO và crawl backlink. Xác minh quảng cáo theo từng khu vực. Thu thập dữ liệu tổng quát từ các trang web không có hệ thống chống bot mạnh.

Đây là những tác vụ khối lượng lớn, nơi chi phí trên mỗi IP quan trọng hơn tính độc quyền, và proxy datacenter dùng chung giá rẻ xử lý chúng hoàn toàn tốt. Mô hình phổ biến: số lượng request cao, mức độ nhạy cảm thấp trên mỗi request đơn lẻ, mục tiêu không chạy hệ thống chống bot cấp doanh nghiệp.

Khi nào chúng không còn hiệu quả

Tài khoản mạng xã hội — các nền tảng đánh dấu dải IP datacenter và theo dõi lịch sử IP theo từng tài khoản. Trang sneaker và bán vé — nơi có hệ thống chống bot khắc nghiệt nhất trên mạng. Phiên kết nối dài gắn với một danh tính — lưu lượng khác trên cùng địa chỉ tạo ra nhiễu khiến hệ thống phát hiện kích hoạt.

Đối với những trường hợp này, proxy chuyên dụng là công cụ phù hợp. Một người dùng duy nhất trên mỗi IP, lịch sử sạch, không có hàng xóm.

Câu hỏi về tốc độ

"Proxy chia sẻ nghĩa là chậm" là một quan niệm sai lầm từ các mạng reseller quá tải, nơi hàng chục client đồng loạt truy cập cùng một địa chỉ cùng lúc. Với chỉ có 3–5 người dùng mỗi IP, nút thắt hầu như luôn là thời gian phản hồi của trang đích, không phải kênh proxy. Một proxy IPv4 chia sẻ nhanh trên mạng lưới lớn hoạt động gần như tương đương proxy chuyên dụng cho hầu hết tác vụ — sự khác biệt thực sự nằm ở IP reputation, không phải throughput thô.

Những gì cần lưu ý