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공유 프록시

IP당 3~5명의 사용자, 100K 이상의 자체 보유 IPv4 주소, HTTP/HTTPS/SOCKS5 및 API 접근 — 대량 스크래핑과 가격 모니터링을 위해 설계되었습니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 공유 데이터센터 또는 ISP 프록시.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 공유 데이터센터 IP 내 Europe 용 price monitoring 구매하십시오
  • 공유 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 공유 프록시 목록 by country or subnet 필터링하십시오
  • 203.0.113.7 공유 proxy package allowlist에 등록하십시오
  • 공유 프록시 목록 when the next free swap is 사용 가능한 새로 고치십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

Fineproxy는 전 세계에 걸쳐 좋은 서버 선택지를 갖춘 탄탄한 프록시 업체입니다. 몇 달 동안 주로 SEO 도구와 시장 조사에 이 서비스를 사용했는데 성능이 꾸준히 안정적이었습니다. 연결 속도가 빠르고 IP가 표시되거나 차단되는 일도 드뭅니다. 대시보드는 탐색하기 쉽고 프록시 설정도 간단합니다. 고객 지원팀은 전문적이며 문의에 빠르게 답변합니다. 가격 구조는 특히 대량 패키지의 경우 경쟁력이 있습니다. 전반적으로 Fineproxy.org는 개인용과 업무용 모두에 뛰어난 가치와 믿을 수 있는 서비스를 제공합니다.

KavieDieg, 작년영어에서 번역됨출처

FineProxy.Org는 빠르고 신뢰할 수 있는 프록시, 저렴한 가격, 뛰어난 고객 지원을 제공하는 환상적인 서비스입니다. 모두에게 강력히 추천합니다!

Konkea208SaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

이전에는 다른 서비스를 이용했습니다. 하지만 동료들의 조언 덕분에 이 서비스를 찾았습니다. 다른 서비스와 비교하면 속도와 무제한 트래픽이 인상적입니다. 6개월 동안 사용했지만 문제는 발생하지 않았습니다. 고객 지원은 언제나 이용할 수 있습니다. 제어판까지 마음에 들었습니다. 다른 지인들에게도 추천하겠습니다. 감사합니다!

Ирина КоваленкоFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

훌륭한 프록시 제품과 서비스입니다! 로테이팅 프록시를 비롯한 다양한 프록시 유형, 저렴한 가격, 지역 타기팅 옵션을 제공합니다. 결제 수단도 암호화폐, PayPal, 카드 등 다양합니다.

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.

W3sazzadProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
공유 프록시가 특정 사이트에서 이미 차단된 이유는 무엇입니까?대상 사이트가 해당

대상 사이트가 해당 IP를 이미 알고 있기 때문입니다 — 다른 사용자가 과도하게 접속했거나 플래그 처리된 이력이 있는 것입니다. 이것이 바로 나쁜 이웃 효과입니다. 프록시 자체가 고장 난 것이 아니라, 해당 주소가 특정 대상 사이트에서 이력을 갖고 있는 것입니다. 풀의 다른 IP로 전환하면 대부분 해결됩니다. 동일한 사이트에서 지속적으로 차단되는 경우, 해당 대상에는 공유 프록시 대신 전용 IP가 필요할 수 있습니다.

하나의 IP 주소를 몇 명이 공유합니까?FineProxy에서는 위치에 따라

FineProxy에서는 위치에 따라 주소당 3~5명의 클라이언트만 할당합니다. 그게 전부입니다. 일부 리셀러는 아무런 모니터링 없이 하나의 IP에 수십 명의 사용자를 몰아넣습니다. 이웃 수에 대한 엄격한 상한선과 100,000개 이상의 자체 소유 주소 풀 덕분에 부하는 낮게 유지되고 IP 평판은 온전하게 보존됩니다.

공유 프록시와 전용 프록시 간에 실제 속도 차이가 있습니까?

잘 관리된 인프라에서는 거의 차이가 없습니다. FineProxy 네트워크의 공유 프록시는 전용 프록시와 동일한 하드웨어 및 채널에서 운영됩니다. 실질적인 차이는 대역폭이 아니라 IP 평판에 있습니다. 대상 사이트가 공유 IP의 이력 때문에 스로틀링을 적용하면 「속도」 문제처럼 느껴지지만, 실제로는 평판 문제입니다.

공유 프록시를 계정 관리에 사용할 수 있습니까?보안이 가벼운 플랫폼(포럼

보안이 가벼운 플랫폼(포럼, 소규모 서비스)에서는 계정당 하나의 IP로 가능합니다. 그러나 Instagram, Facebook, TikTok 또는 공격적인 탐지 시스템을 갖춘 플랫폼에서는 불가능합니다. 이러한 플랫폼은 계정별 IP 이력을 추적하고 데이터센터 주소를 플래그 처리합니다. 소셜 미디어 작업에는 ISP 프록시 또는 전용 프록시를 사용하십시오.

최저가 공유 프록시를 찾고 계십니까 — 함정은 무엇입니까?가장 저렴한 옵션은

가장 저렴한 옵션은 대부분 과도하게 사용된 풀에서 재판매된 IP이거나, 빠르게 누적되는 GB당 트래픽 제한이 걸려 있거나, 또는 두 가지 모두에 해당합니다. IP당 가격이 아무리 낮아도 트래픽 한도에 도달하면 의미가 없습니다. 무제한 트래픽과 자체 보유 인프라를 반드시 확인하십시오 — 이 두 가지 요소가 표면적인 가격보다 훨씬 더 중요합니다.

가이드

좋은 공유 프록시 풀과 나쁜 프록시 풀의 차이점

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

FineProxy는 위치에 따라 각 IP당 최대 3~5명의 클라이언트만 공유하는 공유 프록시 패키지를 판매합니다 — 리셀러 네트워크에서 흔히 볼 수 있는 수십 명 공유와는 차원이 다릅니다. 풀은 100,000개 이상의 자체 소유 IPv4 주소로 구성되며 트래픽은 무제한입니다. 공유 프록시 서버 접속을 구매하실 때, 주소당 이웃 수가 적을수록 더 깨끗한 IP를 사용하게 되며 다른 사용자의 블랙리스트 이력을 물려받을 가능성도 줄어듭니다.

나쁜 이웃 문제

공유 프록시에 대한 가장 흔한 불만: 일괄 구매한 IP의 절반이 이미 대상 사이트에서 플래그 처리되어 있는 경우입니다. 이는 동일한 주소를 사용하는 다른 사용자, 즉 「이웃」이 고객님보다 먼저 해당 IP를 블랙리스트에 올렸기 때문에 발생합니다. IP 자체는 프록시로서 정상 작동합니다. 다만 다른 사람의 평판을 그대로 물려받게 되는 것입니다.

하나의 주소에 3~5명의 클라이언트만 할당되므로, 수십 명이 동일한 IP를 공유하는 풀에 비해 악성 이웃 사용자와 함께 배정될 확률이 극적으로 낮아집니다. 풀 규모 또한 중요합니다. 20개 서브넷에 5,000개 IP를 보유한 업체보다 수백 개 서브넷에 100,000개 이상의 IP를 보유한 업체가 훨씬 다양한 선택지를 제공합니다. 서브넷이 많을수록 동일한 /24 범위 내에서 이미 차단된 주소와 나란히 배치될 가능성이 줄어듭니다. 대부분의 안티봇 시스템은 바로 이 /24 블록 단위로 데이터센터 프록시를 차단합니다. FineProxy는 전체 IPv4 풀을 자체 소유하고 있습니다. 저희는 상위 공급업체로부터 블록을 구매하지 않으므로 각 주소의 사용 현황을 정확히 파악하고, 과부하가 걸린 IP는 나머지에 영향을 미치기 전에 로테이션에서 즉시 제외합니다.

공유 프록시가 적합한 경우

가격 모니터링 및 이커머스 스크래핑. SEO 순위 추적 및 백링크 크롤링. 지역별 광고 검증. 공격적인 봇 탐지 시스템이 없는 사이트에서의 일반 데이터 수집.

이러한 작업은 독점성보다 IP당 비용이 중요한 대량 작업이며, 저렴한 공유 데이터센터 프록시로 충분히 처리할 수 있습니다. 일반적인 패턴은 다음과 같습니다: 높은 요청 수, 개별 요청당 낮은 민감도, 엔터프라이즈급 안티봇 시스템을 운영하지 않는 대상 사이트.

한계가 드러나는 경우

소셜 미디어 계정 — 플랫폼은 데이터센터 IP 대역을 플래그하고 계정별 IP 이력을 추적합니다. 스니커 사이트 및 티켓팅 — 온라인에서 가장 공격적인 안티봇 시스템을 운영합니다. 하나의 신원에 연결된 장기 세션 — 동일 주소의 다른 트래픽이 탐지를 유발하는 노이즈를 생성합니다.

이러한 용도에는 전용 프록시가 적합한 도구입니다. IP당 한 명의 사용자, 깨끗한 이력, 이웃 없음.

속도에 관한 질문

「공유 프록시는 느리다」는 수십 명의 클라이언트가 동일한 주소를 무분별하게 사용하는 과부하 리셀러 네트워크에서 비롯된 오해입니다. IP당 3~5명의 사용자 환경에서는 병목 구간이 거의 항상 프록시 채널이 아닌 대상 사이트의 응답 시간입니다. 대규모 네트워크의 고속 IPv4 공유 프록시는 대부분의 작업에서 전용 프록시와 거의 동일한 성능을 보여줍니다 — 실질적인 차이는 원시 처리량이 아닌 IP 평판에서 나타납니다.

확인해야 할 사항

실제 작업 환경에서 서비스를 확인하고 싶으신가요? 48시간 프록시를 구성하고 결제한 다음 위의 벤치마크를 실제 작업으로 실행해 보세요.