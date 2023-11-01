FineProxy는 위치에 따라 각 IP당 최대 3~5명의 클라이언트만 공유하는 공유 프록시 패키지를 판매합니다 — 리셀러 네트워크에서 흔히 볼 수 있는 수십 명 공유와는 차원이 다릅니다. 풀은 100,000개 이상의 자체 소유 IPv4 주소로 구성되며 트래픽은 무제한입니다. 공유 프록시 서버 접속을 구매하실 때, 주소당 이웃 수가 적을수록 더 깨끗한 IP를 사용하게 되며 다른 사용자의 블랙리스트 이력을 물려받을 가능성도 줄어듭니다.
나쁜 이웃 문제
공유 프록시에 대한 가장 흔한 불만: 일괄 구매한 IP의 절반이 이미 대상 사이트에서 플래그 처리되어 있는 경우입니다. 이는 동일한 주소를 사용하는 다른 사용자, 즉 「이웃」이 고객님보다 먼저 해당 IP를 블랙리스트에 올렸기 때문에 발생합니다. IP 자체는 프록시로서 정상 작동합니다. 다만 다른 사람의 평판을 그대로 물려받게 되는 것입니다.
하나의 주소에 3~5명의 클라이언트만 할당되므로, 수십 명이 동일한 IP를 공유하는 풀에 비해 악성 이웃 사용자와 함께 배정될 확률이 극적으로 낮아집니다. 풀 규모 또한 중요합니다. 20개 서브넷에 5,000개 IP를 보유한 업체보다 수백 개 서브넷에 100,000개 이상의 IP를 보유한 업체가 훨씬 다양한 선택지를 제공합니다. 서브넷이 많을수록 동일한 /24 범위 내에서 이미 차단된 주소와 나란히 배치될 가능성이 줄어듭니다. 대부분의 안티봇 시스템은 바로 이 /24 블록 단위로 데이터센터 프록시를 차단합니다. FineProxy는 전체 IPv4 풀을 자체 소유하고 있습니다. 저희는 상위 공급업체로부터 블록을 구매하지 않으므로 각 주소의 사용 현황을 정확히 파악하고, 과부하가 걸린 IP는 나머지에 영향을 미치기 전에 로테이션에서 즉시 제외합니다.
공유 프록시가 적합한 경우
가격 모니터링 및 이커머스 스크래핑. SEO 순위 추적 및 백링크 크롤링. 지역별 광고 검증. 공격적인 봇 탐지 시스템이 없는 사이트에서의 일반 데이터 수집.
이러한 작업은 독점성보다 IP당 비용이 중요한 대량 작업이며, 저렴한 공유 데이터센터 프록시로 충분히 처리할 수 있습니다. 일반적인 패턴은 다음과 같습니다: 높은 요청 수, 개별 요청당 낮은 민감도, 엔터프라이즈급 안티봇 시스템을 운영하지 않는 대상 사이트.
한계가 드러나는 경우
소셜 미디어 계정 — 플랫폼은 데이터센터 IP 대역을 플래그하고 계정별 IP 이력을 추적합니다. 스니커 사이트 및 티켓팅 — 온라인에서 가장 공격적인 안티봇 시스템을 운영합니다. 하나의 신원에 연결된 장기 세션 — 동일 주소의 다른 트래픽이 탐지를 유발하는 노이즈를 생성합니다.
이러한 용도에는 전용 프록시가 적합한 도구입니다. IP당 한 명의 사용자, 깨끗한 이력, 이웃 없음.
속도에 관한 질문
「공유 프록시는 느리다」는 수십 명의 클라이언트가 동일한 주소를 무분별하게 사용하는 과부하 리셀러 네트워크에서 비롯된 오해입니다. IP당 3~5명의 사용자 환경에서는 병목 구간이 거의 항상 프록시 채널이 아닌 대상 사이트의 응답 시간입니다. 대규모 네트워크의 고속 IPv4 공유 프록시는 대부분의 작업에서 전용 프록시와 거의 동일한 성능을 보여줍니다 — 실질적인 차이는 원시 처리량이 아닌 IP 평판에서 나타납니다.
확인해야 할 사항
실제 작업 환경에서 서비스를 확인하고 싶으신가요? 48시간 프록시를 구성하고 결제한 다음 위의 벤치마크를 실제 작업으로 실행해 보세요.