HTTP, HTTPS veya SOCKS5 proxy üzerinden trafik yönlendirebilen her araç IP kimlik doğrulama ile çalışır — curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright ve Linux, macOS veya Windows'taki sistem düzeyinde proxy ayarları dahil. Proxy-Authorization başlığına gerek olmadığından, IP kimlik doğrulama özellikle proxy kimlik bilgileri için yerleşik bir alanı olmayan araçlar ve ortamlar için son derece kullanışlıdır; örneğin belirli tarayıcı profilleri, gömülü cihazlar veya proxy'yi yalnızca ortam değişkeni aracılığıyla ayarladığınız CI/CD runner'lar.