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IP Kimlik Doğrulama Proxy

Kimlik bilgisi gerektirmeyen IPv4 proxy'leri: 5 IP'ye kadar beyaz listeye alma, HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, dinamik adresler için /21 alt ağ toleransı, değişiklikler 5 dakika içinde geçerli olur.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

İzin verilen IP listesiyle oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • World Mix'te IP ile kimlik doğrulamalı 5.000 veri merkezi proxy'si satın alın
  • Kimlik bilgisiz proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy aboneliğimin izin verilen IP listesine ikinci bir genel IP ekleyin
  • IP yetkili proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • IP ile kimlik doğrulamalı proxy hizmetlerimin durumunu görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Destek

FineProxy, 2011’den beri faaliyet gösteren köklü bir proxy sağlayıcısıdır. IPv4, mobil ve konut proxy’leri dâhil olmak üzere çeşitli proxy çözümleri sunarlar. Kullanıcılar FineProxy’yi yüksek hızlı ve kararlı bağlantıları nedeniyle övmüştür. Müşteri destek ekibinin hızlı ve profesyonel olduğu bilinir.

mahbuburSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Birinci sınıf proxy hizmeti! Dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyor. Kripto, PayPal veya kartlarla kolayca ödeme yapabiliyorsunuz. Destek üzerinden ücretsiz deneme talep edebiliyorsunuz

Vladimir AkimkinDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Tüm kullanıcılara sınırsız bant genişliği, uygun fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir deneyimle yüksek hızlı, güvenli proxy’ler sağlıyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet, fineproxy.org’u %100 tavsiye ediyorum.

DJFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Müşteri deneyimi

Kullandığım en iyi proxy hizmetlerinden biri; ayrıca 30 günlük hesaplar ve listenin 7 günde bir yenilenmesi var. Şiddetle tavsiye ederim.

ChrisTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
IP kimlik doğrulama nedir?Kimlik bilgisi yok

Her proxy isteğinde kullanıcı adı ve şifre göndermek yerine, genel IP adresinizi FineProxy hesabınızda kayıt altına alırsınız. Bu adresten gelen tüm bağlantılar otomatik olarak yetkilendirilir — kimlik bilgisi gerekmez. Proxy sizi bir oturum açma bilgisiyle değil, IP adresinizle tanır.

FineProxy'de hangi proxy türleri IP kimlik doğrulamayı destekler?DC ve ISP

IP kimlik doğrulama, veri merkezi ve ISP proxy planlarımızda kullanılabilir. Her ikisi de aynı şekilde çalışır: kontrol panelinde genel IP adresinizi beyaz listeye eklersiniz ve bu adresten gelen bağlantılar kimlik bilgisi olmadan otomatik olarak yetkilendirilir. Konut proxy'lerinde IP tabanlı kimlik doğrulama sunulmamaktadır.

ISP'm bana değişen dinamik bir IP veriyorsa ne olur?Kimlik bilgisi kullanın

Salt IP kimlik doğrulama (kimlik bilgisi olmadan) statik adres gerektirir. Ancak FineProxy aynı zamanda kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamasını da destekler. IP kaydı yine zorunludur — platformumuz bu şekilde çalışır — ancak kimlik bilgileri etkinleştirildiğinde, adresiniz kayıtlı IP'nin /21 alt ağ aralığında kaldığı sürece bağlantınız aktif kalır. Bu aralığın dışına çıkarsa kontrol panelinizdeki kayıtlı adresi güncelleyin. Değişiklik en fazla 5 dakika içinde geçerli olur.

Birden fazla cihaz veya IP'den bağlanabilir miyim?En fazla beş

Evet. FineProxy panonunuzda aynı proxy aboneliğine birden fazla genel IP ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak bir IP kaydedilmiş durumdadır, ancak teknik destek ekibimize başvurarak 5 adrese kadar beyaz listeye alabilirsiniz. Kayıtlı adreslerden gelen istekler kimlik bilgileri olmadan geçer.

IP kimlik doğrulamalı proxy'lerle hangi araçlar çalışır?Her proxy aracı

HTTP, HTTPS veya SOCKS5 proxy üzerinden trafik yönlendirebilen her araç IP kimlik doğrulama ile çalışır — curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright ve Linux, macOS veya Windows'taki sistem düzeyinde proxy ayarları dahil. Proxy-Authorization başlığına gerek olmadığından, IP kimlik doğrulama özellikle proxy kimlik bilgileri için yerleşik bir alanı olmayan araçlar ve ortamlar için son derece kullanışlıdır; örneğin belirli tarayıcı profilleri, gömülü cihazlar veya proxy'yi yalnızca ortam değişkeni aracılığıyla ayarladığınız CI/CD runner'lar.

Yeni bir IP kaydı ne kadar sürede devreye girer?Beş dakika içinde

En fazla 5 dakika. Güncelleme yayıldıktan sonra kayıtlı adresten gelen yeni bağlantılar otomatik olarak yetkilendirilir. Genellikle yazılımınızı yeniden başlatmanıza gerek yoktur — yeniden bağlanmak yeterlidir.

Proxy'm çalışmayı durdurdu. IP sorunu olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?Genel IP'yi karşılaştırın

Proxy için kullandığınız aynı bilgisayardan herhangi bir "IP adresim nedir" sitesini açın. Gördüğünüz adresi, FineProxy kontrol panelinizdeki kayıtlı adresle karşılaştırın. Eşleşmiyorsa harici IP adresiniz değişmiş demektir. Kayıtlı adresi güncelleyin veya kullanıcı adı/şifre moduna geçin. Ayrıca trafiğinizin, beklediğinizden farklı bir harici IP kullanan bir VPN veya mobil hotspot üzerinden geçip geçmediğini de kontrol edin.

IP kimlik doğrulama, kullanıcı adı/şifre yönteminden daha güvenli midir?Kısmen

Belirli bir açıdan — evet. Sızdırılacak kimlik bilgisi yoktur. Yapılandırma dosyalarında şifre yok, komut geçmişinde gizli bilgi yok, ağ üzerinden uçuşan Proxy-Authorization başlıkları yok. Dezavantajı ise aynı genel IP'yi paylaşan herkesin teorik olarak proxy'ye erişebilmesidir. Çoğu kurulum için — özel sunucu, sabit IP'li bir ofis — bu bir sorun teşkil etmez.

Beyaz listeye kaç IP ekleyebilirim?En fazla beş

Her abonelik başına en fazla 5 IP adresi kaydedebilirsiniz. Varsayılan tek adresin ötesine geçmek için FineProxy teknik desteğiyle iletişime geçmeniz yeterli — beyaz listeniz güncellenir ve değişiklikler en fazla 5 dakika içinde geçerli olur.