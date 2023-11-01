IP Kimlik Doğrulama Proxy
Kimlik bilgisi gerektirmeyen IPv4 proxy'leri: 5 IP'ye kadar beyaz listeye alma, HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteği, dinamik adresler için /21 alt ağ toleransı, değişiklikler 5 dakika içinde geçerli olur.
İzin verilen IP listesiyle oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
|Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- World Mix'te IP ile kimlik doğrulamalı 5.000 veri merkezi proxy'si satın alın
- Kimlik bilgisiz proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy aboneliğimin izin verilen IP listesine ikinci bir genel IP ekleyin
- IP yetkili proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- IP ile kimlik doğrulamalı proxy hizmetlerimin durumunu görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Destek
FineProxy, 2011’den beri faaliyet gösteren köklü bir proxy sağlayıcısıdır. IPv4, mobil ve konut proxy’leri dâhil olmak üzere çeşitli proxy çözümleri sunarlar. Kullanıcılar FineProxy’yi yüksek hızlı ve kararlı bağlantıları nedeniyle övmüştür. Müşteri destek ekibinin hızlı ve profesyonel olduğu bilinir.
Birinci sınıf proxy hizmeti! Dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyor. Kripto, PayPal veya kartlarla kolayca ödeme yapabiliyorsunuz. Destek üzerinden ücretsiz deneme talep edebiliyorsunuz
Trafik asla ölçülmez
Tüm kullanıcılara sınırsız bant genişliği, uygun fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir deneyimle yüksek hızlı, güvenli proxy’ler sağlıyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet, fineproxy.org’u %100 tavsiye ediyorum.
Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.
Müşteri deneyimi
Kullandığım en iyi proxy hizmetlerinden biri; ayrıca 30 günlük hesaplar ve listenin 7 günde bir yenilenmesi var. Şiddetle tavsiye ederim.
IP kimlik doğrulama nedir?Kimlik bilgisi yok
Her proxy isteğinde kullanıcı adı ve şifre göndermek yerine, genel IP adresinizi FineProxy hesabınızda kayıt altına alırsınız. Bu adresten gelen tüm bağlantılar otomatik olarak yetkilendirilir — kimlik bilgisi gerekmez. Proxy sizi bir oturum açma bilgisiyle değil, IP adresinizle tanır.
FineProxy'de hangi proxy türleri IP kimlik doğrulamayı destekler?DC ve ISP
IP kimlik doğrulama, veri merkezi ve ISP proxy planlarımızda kullanılabilir. Her ikisi de aynı şekilde çalışır: kontrol panelinde genel IP adresinizi beyaz listeye eklersiniz ve bu adresten gelen bağlantılar kimlik bilgisi olmadan otomatik olarak yetkilendirilir. Konut proxy'lerinde IP tabanlı kimlik doğrulama sunulmamaktadır.
ISP'm bana değişen dinamik bir IP veriyorsa ne olur?Kimlik bilgisi kullanın
Salt IP kimlik doğrulama (kimlik bilgisi olmadan) statik adres gerektirir. Ancak FineProxy aynı zamanda kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulamasını da destekler. IP kaydı yine zorunludur — platformumuz bu şekilde çalışır — ancak kimlik bilgileri etkinleştirildiğinde, adresiniz kayıtlı IP'nin /21 alt ağ aralığında kaldığı sürece bağlantınız aktif kalır. Bu aralığın dışına çıkarsa kontrol panelinizdeki kayıtlı adresi güncelleyin. Değişiklik en fazla 5 dakika içinde geçerli olur.
Birden fazla cihaz veya IP'den bağlanabilir miyim?En fazla beş
Evet. FineProxy panonunuzda aynı proxy aboneliğine birden fazla genel IP ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak bir IP kaydedilmiş durumdadır, ancak teknik destek ekibimize başvurarak 5 adrese kadar beyaz listeye alabilirsiniz. Kayıtlı adreslerden gelen istekler kimlik bilgileri olmadan geçer.
IP kimlik doğrulamalı proxy'lerle hangi araçlar çalışır?Her proxy aracı
HTTP, HTTPS veya SOCKS5 proxy üzerinden trafik yönlendirebilen her araç IP kimlik doğrulama ile çalışır — curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright ve Linux, macOS veya Windows'taki sistem düzeyinde proxy ayarları dahil. Proxy-Authorization başlığına gerek olmadığından, IP kimlik doğrulama özellikle proxy kimlik bilgileri için yerleşik bir alanı olmayan araçlar ve ortamlar için son derece kullanışlıdır; örneğin belirli tarayıcı profilleri, gömülü cihazlar veya proxy'yi yalnızca ortam değişkeni aracılığıyla ayarladığınız CI/CD runner'lar.
Yeni bir IP kaydı ne kadar sürede devreye girer?Beş dakika içinde
En fazla 5 dakika. Güncelleme yayıldıktan sonra kayıtlı adresten gelen yeni bağlantılar otomatik olarak yetkilendirilir. Genellikle yazılımınızı yeniden başlatmanıza gerek yoktur — yeniden bağlanmak yeterlidir.
Proxy'm çalışmayı durdurdu. IP sorunu olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?Genel IP'yi karşılaştırın
Proxy için kullandığınız aynı bilgisayardan herhangi bir "IP adresim nedir" sitesini açın. Gördüğünüz adresi, FineProxy kontrol panelinizdeki kayıtlı adresle karşılaştırın. Eşleşmiyorsa harici IP adresiniz değişmiş demektir. Kayıtlı adresi güncelleyin veya kullanıcı adı/şifre moduna geçin. Ayrıca trafiğinizin, beklediğinizden farklı bir harici IP kullanan bir VPN veya mobil hotspot üzerinden geçip geçmediğini de kontrol edin.
IP kimlik doğrulama, kullanıcı adı/şifre yönteminden daha güvenli midir?Kısmen
Belirli bir açıdan — evet. Sızdırılacak kimlik bilgisi yoktur. Yapılandırma dosyalarında şifre yok, komut geçmişinde gizli bilgi yok, ağ üzerinden uçuşan Proxy-Authorization başlıkları yok. Dezavantajı ise aynı genel IP'yi paylaşan herkesin teorik olarak proxy'ye erişebilmesidir. Çoğu kurulum için — özel sunucu, sabit IP'li bir ofis — bu bir sorun teşkil etmez.
Beyaz listeye kaç IP ekleyebilirim?En fazla beş
Her abonelik başına en fazla 5 IP adresi kaydedebilirsiniz. Varsayılan tek adresin ötesine geçmek için FineProxy teknik desteğiyle iletişime geçmeniz yeterli — beyaz listeniz güncellenir ve değişiklikler en fazla 5 dakika içinde geçerli olur.