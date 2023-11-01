Proxy z uwierzytelnianiem IP
Proxy IPv4 bez poświadczeń: whitelist do 5 adresów IP, obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolerancja podsieci /21 dla adresów dynamicznych, zmiany wchodzą w życie w ciągu 5 minut.
Skonfiguruj autoryzację adresów IP.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.
|Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup 5 000 proxy datacenter z autoryzacją IP w puli World Mix
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy bez danych logowania
- Dodaj drugi publiczny adres IP do listy dozwolonych mojej subskrypcji proxy
- Eksportuj moją listę proxy autoryzowanych przez IP do formatu JSON
- Pokaż status moich usług proxy autoryzowanych przez IP
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Wsparcie
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
FineProxy to dobrze ugruntowany dostawca proxy, istniejący od 2011. Oferują różnorodne rozwiązania proxy, w tym IPv4, mobilne i mieszkalne proxy. Użytkownicy chwalili FineProxy za szybkie i stabilne połączenia. Zespół obsługi klienta znany jest z szybkiej i profesjonalnej pomocy.
Transfer bez limitu
Oferują szybkie, bezpieczne proxy z nieograniczoną przepustowością, przystępnymi cenami i przyjaznym doświadczeniem użytkownika dla wszystkich. To naprawdę dobra usługa, polecam fineproxy.org 100%.
Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.
Doświadczenia klientów
Jedna z najlepszych usług proxy, z jakich korzystałem, plus konta na 30 dni, odświeżanie listy co 7 dni zdecydowanie polecane.
Czym jest uwierzytelnianie IP?Bez danych logowania
Zamiast wysyłać nazwę użytkownika i hasło przy każdym żądaniu proxy, rejestrujesz swój publiczny adres IP na koncie FineProxy. Każde połączenie z tego adresu jest autoryzowane automatycznie — bez danych logowania. Proxy identyfikuje Cię po adresie IP, a nie po loginie.
Które typy proxy obsługują uwierzytelnianie IP w FineProxy?Datacenter i ISP
Uwierzytelnianie IP jest dostępne w naszych planach proxy datacenter i proxy ISP. Oba typy działają tak samo — dodajesz swój publiczny adres IP do whitelisty w panelu klienta, a połączenia z tego adresu są autoryzowane bez poświadczeń. Proxy rezydenckie nie są oferowane z uwierzytelnianiem po IP.
Co jeśli mój ISP przydziela mi dynamiczne IP, które się zmienia?Użyj danych logowania
Uwierzytelnianie wyłącznie po IP (bez danych logowania) wymaga statycznego adresu. Jednak FineProxy obsługuje również uwierzytelnianie loginem i hasłem. Rejestracja IP jest nadal obowiązkowa — tak działa nasza platforma — ale z włączonymi danymi logowania połączenie pozostaje aktywne, dopóki Twój adres mieści się w podsieci /21 od zarejestrowanego IP. Jeśli wykroczy poza ten zakres, zaktualizuj zarejestrowany adres w panelu. Zmiana wchodzi w życie w ciągu maksymalnie 5 minut.
Czy mogę łączyć się z wielu maszyn lub adresów IP?Do pięciu
Tak. W panelu FineProxy możesz dodać kilka publicznych adresów IP do tej samej subskrypcji proxy. Domyślnie zarejestrowany jest jeden adres IP, ale możesz dodać do białej listy do 5 adresów, kontaktując się z naszym wsparciem technicznym. Żądania z dowolnego z tych zarejestrowanych adresów są obsługiwane bez poświadczeń.
Jakie narzędzia działają z proxy uwierzytelnianymi po IP?Dowolne narzędzie proxy
Każde narzędzie, które potrafi kierować ruch przez proxy HTTP, HTTPS lub SOCKS5, działa z uwierzytelnianiem po IP — w tym curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright oraz systemowe ustawienia proxy w Linux, macOS i Windows. Ponieważ nagłówek Proxy-Authorization nie jest wymagany, uwierzytelnianie po IP jest szczególnie przydatne w narzędziach i środowiskach, które nie mają wbudowanego pola na dane logowania do proxy — np. niektóre profile przeglądarek, urządzenia wbudowane czy runnery CI/CD, w których proxy ustawiasz wyłącznie przez zmienną środowiskową.
Jak szybko zaczyna działać nowo zarejestrowany adres IP?Do pięciu minut
Do 5 minut. Gdy aktualizacja się rozpropaguje, nowe połączenia z zarejestrowanego adresu są autoryzowane automatycznie. Zazwyczaj nie musisz restartować oprogramowania — wystarczy ponowne połączenie.
Moje proxy przestało działać. Jak sprawdzić, czy to problem z adresem IP?Porównaj publiczne IP
Otwórz dowolną stronę typu “what is my IP” z tego samego urządzenia, na którym korzystasz z proxy. Porównaj wyświetlany adres z tym zarejestrowanym w panelu FineProxy. Jeśli się nie zgadzają — Twój zewnętrzny adres IP się zmienił. Zaktualizuj zarejestrowany adres lub przełącz się na tryb loginu i hasła. Sprawdź też, czy Twój ruch nie przechodzi przez VPN lub hotspot mobilny, który korzysta z innego zewnętrznego IP niż oczekujesz.
Czy autoryzacja po IP jest bezpieczniejsza niż login i hasło?Częściowo
W jednym konkretnym aspekcie — tak. Nie ma danych logowania, które mogłyby wyciec. Żadnych haseł w plikach konfiguracyjnych, żadnych sekretów w historii poleceń, żadnych nagłówków Proxy-Authorization latających po sieci. Wadą jest to, że każdy w Twojej sieci współdzielący ten sam publiczny adres IP mógłby teoretycznie uzyskać dostęp do proxy. W większości konfiguracji — dedykowany serwer, biuro ze stałym IP — to nie stanowi problemu.
Ile adresów IP mogę dodać do białej listy?Do pięciu
Możesz zarejestrować do 5 adresów IP na subskrypcję. Aby dodać więcej niż domyślny pojedynczy adres, skontaktuj się z wsparciem technicznym FineProxy — zaktualizują Twoją białą listę, a zmiany wejdą w życie w ciągu do 5 minut.