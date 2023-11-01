Proxy Autentikasi IP
Proxy IPv4 tanpa kredensial: whitelist hingga 5 IP, dukungan HTTP/HTTPS/SOCKS5, toleransi subnet /21 untuk alamat dinamis, perubahan berlaku dalam 5 menit.
Susun dengan daftar IP yang diizinkan.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.
|Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli 5,000 terautentikasi IP proxy pusat data di Campuran Seluruh Dunia
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk no-credential layanan proxy
- Tambah satu second public IP to proxy subscription whitelist
- Ekspor diotorisasi IP daftar proxy sebagai JSON
- Tampilkan status terautentikasi IP layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Dukungan
FineProxy adalah penyedia proxy yang mapan yang telah ada sejak 2011. Mereka menawarkan berbagai solusi proxy, termasuk IPv4, proxy seluler, dan perumahan. Pengguna telah memuji FineProxy untuk koneksi berkecepatan tinggi dan stabilnya. Tim dukungan pelanggan dikenal karena cepat dan profesional.
Layanan proxy teratas! Jenis proxy yang berbeda termasuk yang berputar, harga terjangkau, opsi penargetan geografis. Mudah untuk membayar dengan crypto, PayPal atau kartu. Anda meminta uji coba gratis melalui dukungan
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Mereka menyediakan proxy berkecepatan tinggi dan aman dengan bandwidth tak terbatas, harga terjangkau, serta pengalaman yang ramah pengguna bagi semua orang. Layanannya benar-benar bagus; saya merekomendasikan fineproxy.org 100%.
Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.
Pengalaman pelanggan
Salah satu layanan proxy terbaik yang pernah saya gunakan ditambah 30 hari akun, setiap 7 hari memperbarui daftar sangat dianjurkan.
Apa itu IP authentication?Alih-alih mengirim
Alih-alih mengirim username dan password di setiap permintaan proxy, Anda mendaftarkan alamat IP publik di akun FineProxy Anda. Setiap koneksi dari alamat tersebut diotorisasi secara otomatis — tanpa kredensial. Proxy mengidentifikasi Anda berdasarkan IP, bukan login.
Jenis proxy mana yang mendukung autentikasi IP di FineProxy?Autentikasi IP tersedia
Autentikasi IP tersedia pada paket proxy datacenter dan proxy ISP kami. Kedua jenis ini bekerja dengan cara yang sama — Anda mendaftarkan IP publik di dashboard, dan koneksi dari alamat tersebut diotorisasi tanpa kredensial. Proxy residential tidak ditawarkan dengan autentikasi berbasis IP.
Bagaimana jika ISP saya memberikan IP dinamis yang berubah-ubah?Autentikasi IP
Autentikasi IP murni (tanpa kredensial) membutuhkan alamat statis. Namun FineProxy juga mendukung autentikasi login/password. Registrasi IP tetap wajib — begitulah cara platform kami bekerja — tetapi dengan kredensial diaktifkan, koneksi Anda tetap aktif selama alamat Anda bergerak dalam subnet /21 dari IP yang terdaftar. Jika bergeser melebihi rentang tersebut, perbarui alamat terdaftar di dashboard Anda. Perubahan berlaku dalam waktu hingga 5 menit.
Bisakah saya terhubung dari beberapa mesin atau IP?Ya. Di dashboard
Ya. Di dashboard FineProxy Anda dapat menambahkan beberapa IP publik ke langganan proxy yang sama. Secara default satu IP terdaftar, tetapi Anda dapat whitelist hingga 5 alamat dengan menghubungi dukungan teknis kami. Permintaan dari alamat terdaftar mana pun akan dilanjutkan tanpa kredensial.
Tool apa saja yang kompatibel dengan proxy ber-IP authentication?Tool apa pun
Tool apa pun yang bisa merutekan traffic melalui proxy HTTP, HTTPS, atau SOCKS5 dapat bekerja dengan autentikasi IP — termasuk curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright, dan pengaturan proxy level sistem di Linux, macOS, atau Windows. Karena tidak memerlukan header Proxy-Authorization, autentikasi IP sangat berguna untuk tool dan environment yang tidak memiliki kolom bawaan untuk kredensial proxy, seperti profil browser tertentu, perangkat embedded, atau CI/CD runner di mana Anda mengatur proxy hanya melalui environment variable.
Seberapa cepat pendaftaran IP baru mulai berlaku?Hingga 5 menit
Hingga 5 menit. Setelah pembaruan tersebar, koneksi baru dari alamat yang terdaftar akan diotorisasi secara otomatis. Umumnya Anda tidak perlu me-restart perangkat lunak — cukup sambungkan ulang.
Proxy saya berhenti berfungsi. Bagaimana cara memeriksa apakah ini masalah IP?Buka situs “what
Buka situs “what is my IP” mana saja dari mesin yang sama yang Anda gunakan untuk proxy. Bandingkan alamat yang terlihat dengan alamat yang terdaftar di dashboard FineProxy Anda. Jika tidak cocok — IP eksternal Anda telah berubah. Perbarui alamat yang terdaftar atau beralih ke mode login/password. Periksa juga apakah lalu lintas Anda melewati VPN atau hotspot mobile yang menggunakan IP eksternal berbeda dari yang Anda perkirakan.
Apakah autentikasi IP lebih aman daripada login/password?Dalam
Dalam satu aspek tertentu — ya. Tidak ada kredensial yang bisa bocor. Tidak ada password di file konfigurasi, tidak ada secret di command history, tidak ada header Proxy-Authorization yang terbang melintas jaringan. Kekurangannya adalah siapa pun di jaringan Anda yang berbagi IP publik yang sama secara teori bisa mengakses proxy tersebut. Untuk sebagian besar setup — server dedicated, kantor dengan IP tetap — hal ini bukan masalah.
Berapa banyak IP yang dapat saya tambahkan ke whitelist?Anda dapat mendaftarkan
Anda dapat mendaftarkan hingga 5 alamat IP per langganan. Untuk menambahkan lebih dari satu alamat default, hubungi dukungan teknis FineProxy — mereka akan memperbarui whitelist Anda, dan perubahan akan berlaku dalam waktu hingga 5 menit.