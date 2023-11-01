使用以下配置 IP 白名单。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买5,000 IP 认证的 数据中心代理 位于 全球混合
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 no-credential 代理服务
- 添加a second public IP to 我的 proxy subscription whitelist
- 导出我的 IP 授权的 代理列表 （JSON 格式）
- 显示 状态： 我的 IP 认证的 代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
支持
FineProxy是一家自2011年起就存在的成熟代理服务提供商。他们提供多种代理解决方案，包括 IPv4、移动代理和住宅代理。用户们称赞FineProxy其高速且稳定的连接。客户支持团队以快速且专业著称。
顶级代理服务！不同的代理类型包括轮换代理、实惠价格、地理定位选项。用加密货币、PayPal或信用卡支付都很方便。你通过客服申请免费试用
流量永不限量
他们提供高速、安全的代理，带宽无限，价格实惠，并为所有用户提供用户友好的体验。这是一项非常不错的服务，我推荐fineproxy.org 100%。
其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。
客户体验
这是我用过最好的代理服务之一，加上30日账户，强烈推荐每隔7天刷新一次列表。
什么是 IP 认证？无需凭据
无需在每次代理请求时发送用户名和密码，只需在 FineProxy 账户中注册您的公网 IP 地址。来自该地址的所有连接将自动获得授权——无需任何凭据。代理通过您的 IP 识别身份，而非通过登录信息。
FineProxy 的哪些代理类型支持 IP 认证？数据中心与 ISP
IP 认证适用于我们的数据中心代理和 ISP 代理套餐。两种类型的工作方式相同——您在控制面板中将公网 IP 加入白名单，来自该地址的连接即可自动授权，无需凭据。住宅代理不支持基于 IP 的认证方式。
如果我的 ISP 分配的是动态 IP，地址会变怎么办？使用凭据
纯 IP 认证（不使用凭据）需要静态地址。但 FineProxy 同时支持用户名/密码认证。IP 注册仍然是必需的——这是我们平台的工作方式——但启用凭据后，只要您的地址在已注册 IP 的 /21 子网范围内变动，连接就能保持正常。如果地址超出该范围，请在控制面板中更新注册地址，更改最多在 5 分钟内生效。
我可以从多台设备或多个 IP 连接吗？最多 5 个
可以。在您的 FineProxy 控制面板中，您可以将多个公网 IP 添加到同一个代理订阅。默认情况下注册一个 IP，但您可以通过联系我们的技术支持将最多 5 个地址加入白名单。来自任何这些注册地址的请求都可以在无需凭证的情况下通过。
哪些工具支持 IP 认证代理？任何代理工具
任何能通过 HTTP、HTTPS 或 SOCKS5 代理转发流量的工具都支持 IP 认证——包括 curl、wget、Python requests、Scrapy、Selenium、Puppeteer、Playwright，以及 Linux、macOS 和 Windows 的系统级代理设置。由于无需 Proxy-Authorization 头部，IP 认证对于没有内置代理凭据输入字段的工具和环境尤为实用，例如某些浏览器配置文件、嵌入式设备，或仅通过环境变量设置代理的 CI/CD 运行器。
新的 IP 注册多快生效？5 分钟内
最多 5 分钟。更新生效后，来自已注册地址的新连接将自动获得授权。通常无需重启软件——重新连接即可。
我的代理无法使用了，如何排查是否是 IP 问题？核对公网 IP
在您用于代理的同一台设备上，打开任意一个 “what is my IP” 网站，将显示的地址与 FineProxy 控制面板中注册的地址进行对比。如果不一致——说明您的外部 IP 已发生变化。请更新注册地址，或切换到用户名/密码认证模式。同时请检查您的流量是否经过了 VPN 或移动热点，导致实际的外部 IP 与预期不同。
IP 认证比用户名/密码认证更安全吗？一定程度上
从某个角度来说——是的。不存在可泄露的凭据：配置文件中没有密码，命令历史中没有密钥，网络上也不会传输 Proxy-Authorization 头部。不足之处在于，与您共享同一公网 IP 的网络用户理论上也能访问该代理。但对于大多数使用场景——独立服务器、拥有固定 IP 的办公网络——这并不是问题。
我可以在白名单中添加多少个 IP？最多 5 个
您可以为每个订阅注册最多 5 个 IP 地址。要添加超过默认单个地址的数量，请联系 FineProxy 技术支持 — 他们会更新您的白名单，更改将在最多 5 分钟内生效。