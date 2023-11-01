纯 IP 认证（不使用凭据）需要静态地址。但 FineProxy 同时支持用户名/密码认证。IP 注册仍然是必需的——这是我们平台的工作方式——但启用凭据后，只要您的地址在已注册 IP 的 /21 子网范围内变动，连接就能保持正常。如果地址超出该范围，请在控制面板中更新注册地址，更改最多在 5 分钟内生效。