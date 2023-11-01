IP Authentication Proxy
Proxy IPv4 không cần thông tin đăng nhập: whitelist tối đa 5 IP, hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, dung sai subnet /21 cho địa chỉ động, thay đổi có hiệu lực trong vòng 5 phút.
Thiết lập với danh sách IP cho phép.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.
|Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 5,000 proxy trung tâm dữ liệu xác thực bằng IP trong World Mix
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy không cần mật khẩu
- Thêm IP công khai thứ hai vào danh sách IP cho phép của thuê bao proxy
- Xuất danh sách proxy ủy quyền theo IP dạng JSON
- Xem trạng thái các dịch vụ proxy xác thực bằng IP
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Hỗ trợ
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
FineProxy là nhà cung cấp proxy có uy tín đã hoạt động từ năm 2011. Họ cung cấp nhiều giải pháp proxy khác nhau, bao gồm IPv4, proxy di động và proxy dân dụng. Người dùng đã khen ngợi FineProxy vì kết nối ổn định và tốc độ cao. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng được biết đến là nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Lưu lượng không tính dung lượng
Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!
Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.
Trải nghiệm khách hàng
Một trong những dịch vụ proxy tốt nhất mà tôi đã sử dụng cùng với các tài khoản 30 ngày, rất nên làm mới danh sách 7 ngày một lần.
Xác thực IP là gì?Không cần pass
Thay vì gửi tên người dùng và mật khẩu với mỗi yêu cầu proxy, bạn đăng ký địa chỉ IP công khai của mình trong tài khoản FineProxy. Mọi kết nối từ địa chỉ đó sẽ được xác thực tự động — không cần thông tin đăng nhập. Proxy nhận diện bạn qua IP, không phải qua tài khoản đăng nhập.
Loại proxy nào tại FineProxy hỗ trợ xác thực bằng IP?Datacenter và ISP
Xác thực bằng IP khả dụng trên các gói proxy datacenter và ISP của chúng tôi. Cả hai loại hoạt động theo cùng một cách — bạn whitelist IP công khai của mình trong bảng điều khiển, và các kết nối từ địa chỉ đó sẽ được xác thực mà không cần thông tin đăng nhập. Proxy residential không hỗ trợ xác thực dựa trên IP.
ISP của tôi cấp IP động thay đổi liên tục thì sao?Dùng mật khẩu
Xác thực thuần IP (không dùng thông tin đăng nhập) yêu cầu địa chỉ tĩnh. Tuy nhiên, FineProxy cũng hỗ trợ xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu. Việc đăng ký IP vẫn bắt buộc — đó là cách nền tảng của chúng tôi hoạt động — nhưng khi bật xác thực bằng thông tin đăng nhập, kết nối của bạn vẫn duy trì miễn là địa chỉ của bạn nằm trong dải mạng con /21 của IP đã đăng ký. Nếu địa chỉ vượt ra ngoài phạm vi đó, hãy cập nhật địa chỉ đã đăng ký trong bảng điều khiển. Thay đổi sẽ có hiệu lực trong tối đa 5 phút.
Tôi có thể kết nối từ nhiều máy hoặc nhiều IP không?Tối đa 5
Có. Trong bảng điều khiển FineProxy của bạn, bạn có thể thêm nhiều IP công khai vào cùng một gói đăng ký proxy. Theo mặc định, một IP được đăng ký, nhưng bạn có thể thêm tối đa 5 địa chỉ vào danh sách trắng bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Các yêu cầu từ bất kỳ địa chỉ được đăng ký nào đều được thực hiện mà không cần thông tin xác thực.
Những công cụ nào tương thích với proxy xác thực bằng IP?Mọi công cụ
Bất kỳ công cụ nào có thể định tuyến lưu lượng qua proxy HTTP, HTTPS hoặc SOCKS5 đều tương thích với xác thực bằng IP — bao gồm curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright và cài đặt proxy cấp hệ thống trên Linux, macOS hoặc Windows. Vì không cần header Proxy-Authorization, xác thực bằng IP đặc biệt hữu ích cho các công cụ và môi trường không có trường nhập thông tin đăng nhập proxy tích hợp sẵn, chẳng hạn như một số cấu hình trình duyệt, thiết bị nhúng, hoặc CI/CD runner nơi bạn chỉ thiết lập proxy qua biến môi trường.
IP mới đăng ký mất bao lâu để có hiệu lực?Trong 5 phút
Tối đa 5 phút. Sau khi cập nhật được lan truyền, các kết nối mới từ địa chỉ đã đăng ký sẽ được xác thực tự động. Thông thường bạn không cần khởi động lại phần mềm — chỉ cần kết nối lại là đủ.
Proxy của tôi ngừng hoạt động. Làm thế nào để kiểm tra xem có phải do IP không?So IP công
Mở bất kỳ trang web "kiểm tra IP" nào từ chính máy bạn đang sử dụng proxy. So sánh địa chỉ bạn thấy với địa chỉ đã đăng ký trong bảng điều khiển FineProxy. Nếu chúng không khớp — IP bên ngoài của bạn đã thay đổi. Hãy cập nhật địa chỉ đã đăng ký hoặc chuyển sang chế độ xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem lưu lượng truy cập của bạn có đang đi qua VPN hoặc điểm phát sóng di động sử dụng IP bên ngoài khác với IP bạn mong đợi hay không.
IP auth có an toàn hơn đăng nhập bằng username/password không?Một phần
Theo một khía cạnh cụ thể — có. Không có thông tin đăng nhập nào để rò rỉ. Không có mật khẩu trong file cấu hình, không có bí mật trong lịch sử lệnh, không có header Proxy-Authorization truyền qua mạng. Nhược điểm là bất kỳ ai trên mạng của bạn chia sẻ cùng IP công cộng về mặt lý thuyết đều có thể truy cập proxy. Đối với hầu hết các thiết lập — máy chủ chuyên dụng, văn phòng có IP cố định — điều đó không phải là vấn đề đáng lo.
Tôi có thể thêm bao nhiêu IP vào danh sách trắng?Tối đa 5
Bạn có thể đăng ký tối đa 5 địa chỉ IP cho mỗi gói thuê bao. Để thêm nhiều hơn một địa chỉ mặc định, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật FineProxy — họ sẽ cập nhật danh sách trắng và thay đổi sẽ có hiệu lực trong vòng tối đa 5 phút.