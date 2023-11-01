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IP Authentication Proxy

Proxy IPv4 không cần thông tin đăng nhập: whitelist tối đa 5 IP, hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, dung sai subnet /21 cho địa chỉ động, thay đổi có hiệu lực trong vòng 5 phút.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập với danh sách IP cho phép.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 5,000 proxy trung tâm dữ liệu xác thực bằng IP trong World Mix
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy không cần mật khẩu
  • Thêm IP công khai thứ hai vào danh sách IP cho phép của thuê bao proxy
  • Xuất danh sách proxy ủy quyền theo IP dạng JSON
  • Xem trạng thái các dịch vụ proxy xác thực bằng IP
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Hỗ trợ

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

FineProxy là nhà cung cấp proxy có uy tín đã hoạt động từ năm 2011. Họ cung cấp nhiều giải pháp proxy khác nhau, bao gồm IPv4, proxy di động và proxy dân dụng. Người dùng đã khen ngợi FineProxy vì kết nối ổn định và tốc độ cao. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng được biết đến là nhanh chóng và chuyên nghiệp.

mahbuburSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!

hamzaerkoDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Trải nghiệm khách hàng

Một trong những dịch vụ proxy tốt nhất mà tôi đã sử dụng cùng với các tài khoản 30 ngày, rất nên làm mới danh sách 7 ngày một lần.

ChrisTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Xác thực IP là gì?Không cần pass

Thay vì gửi tên người dùng và mật khẩu với mỗi yêu cầu proxy, bạn đăng ký địa chỉ IP công khai của mình trong tài khoản FineProxy. Mọi kết nối từ địa chỉ đó sẽ được xác thực tự động — không cần thông tin đăng nhập. Proxy nhận diện bạn qua IP, không phải qua tài khoản đăng nhập.

Loại proxy nào tại FineProxy hỗ trợ xác thực bằng IP?Datacenter và ISP

Xác thực bằng IP khả dụng trên các gói proxy datacenter và ISP của chúng tôi. Cả hai loại hoạt động theo cùng một cách — bạn whitelist IP công khai của mình trong bảng điều khiển, và các kết nối từ địa chỉ đó sẽ được xác thực mà không cần thông tin đăng nhập. Proxy residential không hỗ trợ xác thực dựa trên IP.

ISP của tôi cấp IP động thay đổi liên tục thì sao?Dùng mật khẩu

Xác thực thuần IP (không dùng thông tin đăng nhập) yêu cầu địa chỉ tĩnh. Tuy nhiên, FineProxy cũng hỗ trợ xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu. Việc đăng ký IP vẫn bắt buộc — đó là cách nền tảng của chúng tôi hoạt động — nhưng khi bật xác thực bằng thông tin đăng nhập, kết nối của bạn vẫn duy trì miễn là địa chỉ của bạn nằm trong dải mạng con /21 của IP đã đăng ký. Nếu địa chỉ vượt ra ngoài phạm vi đó, hãy cập nhật địa chỉ đã đăng ký trong bảng điều khiển. Thay đổi sẽ có hiệu lực trong tối đa 5 phút.

Tôi có thể kết nối từ nhiều máy hoặc nhiều IP không?Tối đa 5

Có. Trong bảng điều khiển FineProxy của bạn, bạn có thể thêm nhiều IP công khai vào cùng một gói đăng ký proxy. Theo mặc định, một IP được đăng ký, nhưng bạn có thể thêm tối đa 5 địa chỉ vào danh sách trắng bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Các yêu cầu từ bất kỳ địa chỉ được đăng ký nào đều được thực hiện mà không cần thông tin xác thực.

Những công cụ nào tương thích với proxy xác thực bằng IP?Mọi công cụ

Bất kỳ công cụ nào có thể định tuyến lưu lượng qua proxy HTTP, HTTPS hoặc SOCKS5 đều tương thích với xác thực bằng IP — bao gồm curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright và cài đặt proxy cấp hệ thống trên Linux, macOS hoặc Windows. Vì không cần header Proxy-Authorization, xác thực bằng IP đặc biệt hữu ích cho các công cụ và môi trường không có trường nhập thông tin đăng nhập proxy tích hợp sẵn, chẳng hạn như một số cấu hình trình duyệt, thiết bị nhúng, hoặc CI/CD runner nơi bạn chỉ thiết lập proxy qua biến môi trường.

IP mới đăng ký mất bao lâu để có hiệu lực?Trong 5 phút

Tối đa 5 phút. Sau khi cập nhật được lan truyền, các kết nối mới từ địa chỉ đã đăng ký sẽ được xác thực tự động. Thông thường bạn không cần khởi động lại phần mềm — chỉ cần kết nối lại là đủ.

Proxy của tôi ngừng hoạt động. Làm thế nào để kiểm tra xem có phải do IP không?So IP công

Mở bất kỳ trang web "kiểm tra IP" nào từ chính máy bạn đang sử dụng proxy. So sánh địa chỉ bạn thấy với địa chỉ đã đăng ký trong bảng điều khiển FineProxy. Nếu chúng không khớp — IP bên ngoài của bạn đã thay đổi. Hãy cập nhật địa chỉ đã đăng ký hoặc chuyển sang chế độ xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem lưu lượng truy cập của bạn có đang đi qua VPN hoặc điểm phát sóng di động sử dụng IP bên ngoài khác với IP bạn mong đợi hay không.

IP auth có an toàn hơn đăng nhập bằng username/password không?Một phần

Theo một khía cạnh cụ thể — có. Không có thông tin đăng nhập nào để rò rỉ. Không có mật khẩu trong file cấu hình, không có bí mật trong lịch sử lệnh, không có header Proxy-Authorization truyền qua mạng. Nhược điểm là bất kỳ ai trên mạng của bạn chia sẻ cùng IP công cộng về mặt lý thuyết đều có thể truy cập proxy. Đối với hầu hết các thiết lập — máy chủ chuyên dụng, văn phòng có IP cố định — điều đó không phải là vấn đề đáng lo.

Tôi có thể thêm bao nhiêu IP vào danh sách trắng?Tối đa 5

Bạn có thể đăng ký tối đa 5 địa chỉ IP cho mỗi gói thuê bao. Để thêm nhiều hơn một địa chỉ mặc định, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật FineProxy — họ sẽ cập nhật danh sách trắng và thay đổi sẽ có hiệu lực trong vòng tối đa 5 phút.