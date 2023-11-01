Proxy con autenticazione IP
Proxy IPv4 senza credenziali: whitelist fino a 5 IP, supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolleranza subnet /21 per indirizzi dinamici, modifiche operative entro 5 minuti.
Create il piano con allowlist degli IP.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.
|Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate 5,000 autenticati tramite IP proxy datacenter in the World Mix
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei no-credential servizio proxy
- Aggiungete a second public IP to i miei proxy subscription whitelist
- Esportate i miei autorizzati tramite IP lista di proxy in formato JSON
- Mostrate the stato di i miei autenticati tramite IP servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Assistenza
FineProxy è un fornitore di proxy affermato, attivo dal 2011. Offre diverse soluzioni proxy, tra cui proxy IPv4, mobili e residenziali. Gli utenti apprezzano FineProxy per le connessioni veloci e stabili. Il team di assistenza clienti è noto per la rapidità e la professionalità.
Servizio proxy di prim'ordine! Diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione, prezzi accessibili e opzione di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte. La prova gratuita può essere richiesta all'assistenza.
Traffico mai misurato
Offre proxy sicuri e ad alta velocità, con larghezza di banda illimitata, prezzi accessibili e un'esperienza intuitiva per tutti. È un servizio davvero valido: consiglio FineProxy.org al 100%.
Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.
Esperienza cliente
Uno dei migliori servizi proxy che abbia mai usato, con account da 30 giorni e aggiornamento dell'elenco ogni 7 giorni. Fortemente consigliato.
Cos'è l'autenticazione IP?Invece di
Invece di inviare username e password a ogni richiesta proxy, registrate il vostro indirizzo IP pubblico nel vostro account FineProxy. Qualsiasi connessione da quell'indirizzo viene autorizzata automaticamente — senza bisogno di credenziali. Il proxy vi identifica tramite il vostro IP, non tramite un login.
Quali tipi di proxy supportano l'autenticazione tramite IP su FineProxy?L'autenticazione tramite IP
L'autenticazione tramite IP è disponibile sui nostri piani proxy datacenter e ISP. Entrambi i tipi funzionano allo stesso modo: inserite il vostro IP pubblico nella whitelist dalla dashboard e le connessioni da quell'indirizzo vengono autorizzate senza credenziali. I proxy residenziali non prevedono l'autenticazione basata su IP.
E se il mio ISP mi assegna un IP dinamico che cambia?L'autenticazione IP
L'autenticazione IP pura (senza credenziali) richiede un indirizzo statico. Tuttavia FineProxy supporta anche l'autenticazione con login/password. La registrazione dell'IP resta obbligatoria — è il funzionamento della nostra piattaforma — ma con le credenziali abilitate, la connessione rimane attiva finché il vostro indirizzo si sposta all'interno di una subnet /21 rispetto all'IP registrato. Se esce da questo range, aggiornate l'indirizzo registrato nella vostra dashboard. La modifica diventa effettiva entro un massimo di 5 minuti.
Posso connettermi da più dispositivi o IP?Sì. Nella dashboard
Sì. Nella dashboard FineProxy è possibile aggiungere più IP pubblici alla stessa sottoscrizione proxy. Per impostazione predefinita viene registrato un solo IP, ma è possibile inserire in whitelist fino a 5 indirizzi contattando il nostro supporto tecnico. Le richieste provenienti da qualsiasi indirizzo registrato passano senza necessità di credenziali.
Quali strumenti funzionano con i proxy ad autenticazione IP?Qualsiasi strumento in
Qualsiasi strumento in grado di instradare il traffico attraverso un proxy HTTP, HTTPS o SOCKS5 funziona con l'autenticazione IP — inclusi curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright e le impostazioni proxy a livello di sistema su Linux, macOS o Windows. Poiché non è necessario alcun header Proxy-Authorization, l'autenticazione IP è particolarmente utile per strumenti e ambienti privi di un campo dedicato alle credenziali proxy, come determinati profili browser, dispositivi embedded o runner CI/CD in cui il proxy viene configurato esclusivamente tramite variabile d'ambiente.
Quanto velocemente diventa effettiva la registrazione di un nuovo IP?Fino a 5
Fino a 5 minuti. Una volta propagato l'aggiornamento, le nuove connessioni dall'indirizzo registrato vengono autorizzate automaticamente. In genere non è necessario riavviare il software — è sufficiente riconnettersi.
Il mio proxy ha smesso di funzionare. Come verifico se si tratta di un problema di IP?Aprite un qualsiasi
Aprite un qualsiasi sito “what is my IP” dallo stesso dispositivo che utilizzate per il proxy. Confrontate l'indirizzo visualizzato con quello registrato nella vostra dashboard FineProxy. Se non corrispondono, il vostro IP esterno è cambiato. Aggiornate l'indirizzo registrato oppure passate alla modalità login/password. Verificate inoltre se il traffico sta transitando attraverso una VPN o un hotspot mobile che utilizza un IP esterno diverso da quello previsto.
L'autenticazione IP è più sicura di quella con login/password?Per
Per un aspetto specifico — sì. Non ci sono credenziali da esporre. Nessuna password nei file di configurazione, nessun segreto nella cronologia dei comandi, nessun header Proxy-Authorization che viaggia sulla rete. Lo svantaggio è che chiunque sulla vostra rete condivida lo stesso IP pubblico potrebbe teoricamente accedere al proxy. Per la maggior parte delle configurazioni — un server dedicato, un ufficio con IP fisso — questo non è un problema.
Quanti IP posso aggiungere alla whitelist?Puoi registrare fino
Puoi registrare fino a 5 indirizzi IP per abbonamento. Per aggiungere più dell’indirizzo singolo predefinito, contatta il supporto tecnico FineProxy — aggiorneranno la tua whitelist e le modifiche entreranno in vigore entro 5 minuti.