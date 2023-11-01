NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy con autenticazione IP

Proxy IPv4 senza credenziali: whitelist fino a 5 IP, supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolleranza subnet /21 per indirizzi dinamici, modifiche operative entro 5 minuti.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il piano con allowlist degli IP.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 5,000 autenticati tramite IP proxy datacenter in the World Mix
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei no-credential servizio proxy
  • Aggiungete a second public IP to i miei proxy subscription whitelist
  • Esportate i miei autorizzati tramite IP lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate the stato di i miei autenticati tramite IP servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Assistenza

FineProxy è un fornitore di proxy affermato, attivo dal 2011. Offre diverse soluzioni proxy, tra cui proxy IPv4, mobili e residenziali. Gli utenti apprezzano FineProxy per le connessioni veloci e stabili. Il team di assistenza clienti è noto per la rapidità e la professionalità.

mahbuburSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy di prim'ordine! Diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione, prezzi accessibili e opzione di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte. La prova gratuita può essere richiesta all'assistenza.

Vladimir AkimkinDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Offre proxy sicuri e ad alta velocità, con larghezza di banda illimitata, prezzi accessibili e un'esperienza intuitiva per tutti. È un servizio davvero valido: consiglio FineProxy.org al 100%.

DJPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Esperienza cliente

Uno dei migliori servizi proxy che abbia mai usato, con account da 30 giorni e aggiornamento dell'elenco ogni 7 giorni. Fortemente consigliato.

ChrisTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Cos'è l'autenticazione IP?Invece di

Invece di inviare username e password a ogni richiesta proxy, registrate il vostro indirizzo IP pubblico nel vostro account FineProxy. Qualsiasi connessione da quell'indirizzo viene autorizzata automaticamente — senza bisogno di credenziali. Il proxy vi identifica tramite il vostro IP, non tramite un login.

Quali tipi di proxy supportano l'autenticazione tramite IP su FineProxy?L'autenticazione tramite IP

L'autenticazione tramite IP è disponibile sui nostri piani proxy datacenter e ISP. Entrambi i tipi funzionano allo stesso modo: inserite il vostro IP pubblico nella whitelist dalla dashboard e le connessioni da quell'indirizzo vengono autorizzate senza credenziali. I proxy residenziali non prevedono l'autenticazione basata su IP.

E se il mio ISP mi assegna un IP dinamico che cambia?L'autenticazione IP

L'autenticazione IP pura (senza credenziali) richiede un indirizzo statico. Tuttavia FineProxy supporta anche l'autenticazione con login/password. La registrazione dell'IP resta obbligatoria — è il funzionamento della nostra piattaforma — ma con le credenziali abilitate, la connessione rimane attiva finché il vostro indirizzo si sposta all'interno di una subnet /21 rispetto all'IP registrato. Se esce da questo range, aggiornate l'indirizzo registrato nella vostra dashboard. La modifica diventa effettiva entro un massimo di 5 minuti.

Posso connettermi da più dispositivi o IP?Sì. Nella dashboard

Sì. Nella dashboard FineProxy è possibile aggiungere più IP pubblici alla stessa sottoscrizione proxy. Per impostazione predefinita viene registrato un solo IP, ma è possibile inserire in whitelist fino a 5 indirizzi contattando il nostro supporto tecnico. Le richieste provenienti da qualsiasi indirizzo registrato passano senza necessità di credenziali.

Quali strumenti funzionano con i proxy ad autenticazione IP?Qualsiasi strumento in

Qualsiasi strumento in grado di instradare il traffico attraverso un proxy HTTP, HTTPS o SOCKS5 funziona con l'autenticazione IP — inclusi curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright e le impostazioni proxy a livello di sistema su Linux, macOS o Windows. Poiché non è necessario alcun header Proxy-Authorization, l'autenticazione IP è particolarmente utile per strumenti e ambienti privi di un campo dedicato alle credenziali proxy, come determinati profili browser, dispositivi embedded o runner CI/CD in cui il proxy viene configurato esclusivamente tramite variabile d'ambiente.

Quanto velocemente diventa effettiva la registrazione di un nuovo IP?Fino a 5

Fino a 5 minuti. Una volta propagato l'aggiornamento, le nuove connessioni dall'indirizzo registrato vengono autorizzate automaticamente. In genere non è necessario riavviare il software — è sufficiente riconnettersi.

Il mio proxy ha smesso di funzionare. Come verifico se si tratta di un problema di IP?Aprite un qualsiasi

Aprite un qualsiasi sito “what is my IP” dallo stesso dispositivo che utilizzate per il proxy. Confrontate l'indirizzo visualizzato con quello registrato nella vostra dashboard FineProxy. Se non corrispondono, il vostro IP esterno è cambiato. Aggiornate l'indirizzo registrato oppure passate alla modalità login/password. Verificate inoltre se il traffico sta transitando attraverso una VPN o un hotspot mobile che utilizza un IP esterno diverso da quello previsto.

L'autenticazione IP è più sicura di quella con login/password?Per

Per un aspetto specifico — sì. Non ci sono credenziali da esporre. Nessuna password nei file di configurazione, nessun segreto nella cronologia dei comandi, nessun header Proxy-Authorization che viaggia sulla rete. Lo svantaggio è che chiunque sulla vostra rete condivida lo stesso IP pubblico potrebbe teoricamente accedere al proxy. Per la maggior parte delle configurazioni — un server dedicato, un ufficio con IP fisso — questo non è un problema.

Quanti IP posso aggiungere alla whitelist?Puoi registrare fino

Puoi registrare fino a 5 indirizzi IP per abbonamento. Per aggiungere più dell’indirizzo singolo predefinito, contatta il supporto tecnico FineProxy — aggiorneranno la tua whitelist e le modifiche entreranno in vigore entro 5 minuti.