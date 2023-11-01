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Proxy à authentification IP

Proxies IPv4 sans identifiants : ajoutez jusqu'à 5 IP en liste blanche, support HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolérance sous-réseau /21 pour les adresses dynamiques, modifications appliquées en moins de 5 minutes.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez avec liste d’IP autorisées.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 5,000 authentifié par IP proxys de centre de données en le Mix mondial
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon no-credential service proxy
  • Ajoute a second public IP to mon proxy subscription whitelist
  • Exporte mon autorisé par IP liste de proxys au format JSON
  • Affiche le statut de mon authentifié par IP services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Assistance

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Ils fournissent des proxys sécurisés à haut débit avec une bande passante illimitée, des prix abordables et une expérience conviviale pour tous les utilisateurs. C'est un service vraiment sympa, je recommande fineproxy.org à 100%.

DJPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Expérience client

C'est un très bon agent et pas cher, je l'ai acheté plus d'une fois, je le recommande vivement

fwefwSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Qu'est-ce que l'authentification par IP ?Au lieu

Au lieu d'envoyer un identifiant et un mot de passe à chaque requête proxy, vous enregistrez votre adresse IP publique dans votre compte FineProxy. Toute connexion provenant de cette adresse est autorisée automatiquement — aucun identifiant requis. Le proxy vous reconnaît par votre IP, et non par un login.

Quels types de proxies prennent en charge l'authentification par IP chez FineProxy ?L'authentification par IP

L'authentification par IP est disponible sur nos offres de proxies datacenter et ISP. Le fonctionnement est identique pour les deux : vous ajoutez votre IP publique en liste blanche dans le tableau de bord, et les connexions depuis cette adresse sont autorisées sans identifiants. Les proxies résidentiels ne sont pas proposés avec l'authentification par IP.

Que faire si mon FAI m'attribue une IP dynamique qui change ?L'authentification par

L'authentification par IP seule (sans identifiants) nécessite une adresse statique. Mais FineProxy prend également en charge l'authentification par identifiant/mot de passe. L'enregistrement de l'IP reste obligatoire — c’est le fonctionnement de notre plateforme — mais avec les identifiants activés, votre connexion reste active tant que votre adresse se situe dans un sous-réseau /21 de l'IP enregistrée. Si elle sort de cette plage, mettez à jour l'adresse enregistrée dans votre tableau de bord. La modification prend effet en 5 minutes maximum.

Puis-je me connecter depuis plusieurs machines ou IP ?Oui. Depuis votre

Oui. Depuis votre tableau de bord FineProxy, vous pouvez ajouter plusieurs IP publiques au même abonnement proxy. Par défaut, une seule IP est enregistrée, mais vous pouvez en ajouter jusqu'à 5 en contactant notre support technique. Les requêtes provenant de l'une de ces adresses enregistrées passent sans identifiants.

Quels outils fonctionnent avec les proxies authentifiés par IP ?Tout outil capable

Tout outil capable de router le trafic via un proxy HTTP, HTTPS ou SOCKS5 fonctionne avec l'authentification par IP — y compris curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright, ainsi que les paramètres proxy au niveau système sous Linux, macOS ou Windows. Comme aucun en-tête Proxy-Authorization n’est nécessaire, l'authentification par IP est particulièrement utile pour les outils et environnements dépourvus de champ intégré pour les identifiants proxy, tels que certains profils de navigateur, les appareils embarqués ou les runners CI/CD où le proxy est configuré uniquement via une variable d’environnement.

En combien de temps un nouvel enregistrement d'IP prend-il effet ?Jusqu'à 5 minutes

Jusqu'à 5 minutes. Une fois la mise à jour propagée, les nouvelles connexions depuis l'adresse enregistrée sont autorisées automatiquement. En général, il n’est pas nécessaire de redémarrer votre logiciel — une simple reconnexion suffit.

Mon proxy ne fonctionne plus. Comment vérifier s'il s'agit d'un problème d'IP ?Ouvrez n'importe quel

Ouvrez n'importe quel site « quel est mon IP » depuis la même machine que celle utilisée pour le proxy. Comparez l»adresse affichée avec celle enregistrée dans votre tableau de bord FineProxy. Si elles ne correspondent pas, votre IP externe a changé. Mettez à jour l'adresse enregistrée ou passez en mode login/mot de passe. Vérifiez également si votre trafic passe par un VPN ou un partage de connexion mobile qui utilise une IP externe différente de celle attendue.

L'authentification par IP est-elle plus sécurisée que le login/mot de passe ?D'un

D'un point de vue spécifique — oui. Il n'y a aucun identifiant susceptible de fuiter. Pas de mots de passe dans les fichiers de configuration, pas de secrets dans l'historique des commandes, pas de headers Proxy-Authorization circulant sur le réseau. L'inconvénient est que toute personne sur votre réseau partageant la même IP publique pourrait théoriquement accéder au proxy. Pour la plupart des configurations — un serveur dédié, un bureau avec une IP fixe — ce n'est pas un problème.

Combien d'IP puis-je ajouter à la liste blanche ?Vous pouvez enregistrer

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 adresses IP par abonnement. Pour en ajouter au-delà de l'adresse unique par défaut, contactez le support technique FineProxy — votre liste blanche sera mise à jour et les modifications prendront effet sous 5 minutes maximum.