Proxy à authentification IP
Proxies IPv4 sans identifiants : ajoutez jusqu'à 5 IP en liste blanche, support HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolérance sous-réseau /21 pour les adresses dynamiques, modifications appliquées en moins de 5 minutes.
Configurez avec liste d’IP autorisées.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.
|Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 5,000 authentifié par IP proxys de centre de données en le Mix mondial
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon no-credential service proxy
- Ajoute a second public IP to mon proxy subscription whitelist
- Exporte mon autorisé par IP liste de proxys au format JSON
- Affiche le statut de mon authentifié par IP services proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Assistance
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy
Trafic jamais mesuré
Ils fournissent des proxys sécurisés à haut débit avec une bande passante illimitée, des prix abordables et une expérience conviviale pour tous les utilisateurs. C'est un service vraiment sympa, je recommande fineproxy.org à 100%.
Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.
Expérience client
C'est un très bon agent et pas cher, je l'ai acheté plus d'une fois, je le recommande vivement
Qu'est-ce que l'authentification par IP ?Au lieu
Au lieu d'envoyer un identifiant et un mot de passe à chaque requête proxy, vous enregistrez votre adresse IP publique dans votre compte FineProxy. Toute connexion provenant de cette adresse est autorisée automatiquement — aucun identifiant requis. Le proxy vous reconnaît par votre IP, et non par un login.
Quels types de proxies prennent en charge l'authentification par IP chez FineProxy ?L'authentification par IP
L'authentification par IP est disponible sur nos offres de proxies datacenter et ISP. Le fonctionnement est identique pour les deux : vous ajoutez votre IP publique en liste blanche dans le tableau de bord, et les connexions depuis cette adresse sont autorisées sans identifiants. Les proxies résidentiels ne sont pas proposés avec l'authentification par IP.
Que faire si mon FAI m'attribue une IP dynamique qui change ?L'authentification par
L'authentification par IP seule (sans identifiants) nécessite une adresse statique. Mais FineProxy prend également en charge l'authentification par identifiant/mot de passe. L'enregistrement de l'IP reste obligatoire — c’est le fonctionnement de notre plateforme — mais avec les identifiants activés, votre connexion reste active tant que votre adresse se situe dans un sous-réseau /21 de l'IP enregistrée. Si elle sort de cette plage, mettez à jour l'adresse enregistrée dans votre tableau de bord. La modification prend effet en 5 minutes maximum.
Puis-je me connecter depuis plusieurs machines ou IP ?Oui. Depuis votre
Oui. Depuis votre tableau de bord FineProxy, vous pouvez ajouter plusieurs IP publiques au même abonnement proxy. Par défaut, une seule IP est enregistrée, mais vous pouvez en ajouter jusqu'à 5 en contactant notre support technique. Les requêtes provenant de l'une de ces adresses enregistrées passent sans identifiants.
Quels outils fonctionnent avec les proxies authentifiés par IP ?Tout outil capable
Tout outil capable de router le trafic via un proxy HTTP, HTTPS ou SOCKS5 fonctionne avec l'authentification par IP — y compris curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright, ainsi que les paramètres proxy au niveau système sous Linux, macOS ou Windows. Comme aucun en-tête Proxy-Authorization n’est nécessaire, l'authentification par IP est particulièrement utile pour les outils et environnements dépourvus de champ intégré pour les identifiants proxy, tels que certains profils de navigateur, les appareils embarqués ou les runners CI/CD où le proxy est configuré uniquement via une variable d’environnement.
En combien de temps un nouvel enregistrement d'IP prend-il effet ?Jusqu'à 5 minutes
Jusqu'à 5 minutes. Une fois la mise à jour propagée, les nouvelles connexions depuis l'adresse enregistrée sont autorisées automatiquement. En général, il n’est pas nécessaire de redémarrer votre logiciel — une simple reconnexion suffit.
Mon proxy ne fonctionne plus. Comment vérifier s'il s'agit d'un problème d'IP ?Ouvrez n'importe quel
Ouvrez n'importe quel site « quel est mon IP » depuis la même machine que celle utilisée pour le proxy. Comparez l»adresse affichée avec celle enregistrée dans votre tableau de bord FineProxy. Si elles ne correspondent pas, votre IP externe a changé. Mettez à jour l'adresse enregistrée ou passez en mode login/mot de passe. Vérifiez également si votre trafic passe par un VPN ou un partage de connexion mobile qui utilise une IP externe différente de celle attendue.
L'authentification par IP est-elle plus sécurisée que le login/mot de passe ?D'un
D'un point de vue spécifique — oui. Il n'y a aucun identifiant susceptible de fuiter. Pas de mots de passe dans les fichiers de configuration, pas de secrets dans l'historique des commandes, pas de headers Proxy-Authorization circulant sur le réseau. L'inconvénient est que toute personne sur votre réseau partageant la même IP publique pourrait théoriquement accéder au proxy. Pour la plupart des configurations — un serveur dédié, un bureau avec une IP fixe — ce n'est pas un problème.
Combien d'IP puis-je ajouter à la liste blanche ?Vous pouvez enregistrer
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 adresses IP par abonnement. Pour en ajouter au-delà de l'adresse unique par défaut, contactez le support technique FineProxy — votre liste blanche sera mise à jour et les modifications prendront effet sous 5 minutes maximum.