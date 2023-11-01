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IP ऑथेंटिकेशन प्रॉक्सी

बिना क्रेडेंशियल वाली IPv4 प्रॉक्सी: 5 IP तक व्हाइटलिस्ट करें, HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, डायनेमिक एड्रेस के लिए /21 सबनेट टॉलरेंस, बदलाव 5 मिनट के अंदर लागू।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना अनुमत-IP प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • वैश्विक मिश्रण में 5,000 IP-प्रमाणित डेटा सेंटर प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरी बिना-क्रेडेंशियल प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सदस्यता की अनुमत IP सूची में दूसरी सार्वजनिक IP जोड़ें
  • मेरी IP-अधिकृत प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी IP-प्रमाणित प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

सहायता

FineProxy एक स्थापित प्रॉक्सी प्रदाता है जो 2011 से मौजूद है। वे प्रॉक्सी समाधान की विभिन्न प्रकारें प्रदान करते हैं, जिनमें IPv4, मोबाइल, और रेजिडेंशियल प्रॉक्सी शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं ने FineProxy की उच्च गति और स्थिर कनेक्शन के लिए सराहना की है। ग्राहक सहायता टीम को तेज़ और पेशेवर होने के लिए जाना जाता है।

mahbuburSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

शीर्ष प्रॉक्सी सेवा! रोटेटिंग सहित विभिन्न प्रकार की प्रॉक्सी, किफायती दाम, भू-स्थान लक्ष्य विकल्प। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसान भुगतान। आप समर्थन के माध्यम से मुफ्त ट्रायल का अनुरोध कर सकते हैं।

Vladimir AkimkinDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

वे उच्च गति, सुरक्षित प्रॉक्सी प्रदान करते हैं जिनमें असीमित बैंडविड्थ, सस्ती कीमतें और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव शामिल है। यह वास्तव में एक अच्छा सेवा है, मैं fineproxy.org 100% की सिफारिश करता हूँ।

DJFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ग्राहक अनुभव

मेरे द्वारा उपयोग की गई सबसे अच्छी प्रॉक्सी सेवाओं में से एक, साथ ही 30 दिन के खाते, हर 7 दिनों में सूची का ताज़ा करना अत्यधिक अनुशंसित।

ChrisTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
IP ऑथेंटिकेशन क्या है?बिना साइन इन

हर proxy अनुरोध के साथ username और password भेजने की बजाय, आप अपना public IP address अपने FineProxy अकाउंट में रजिस्टर करते हैं। उस address से आने वाला कोई भी कनेक्शन स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाता है — किसी क्रेडेंशियल की ज़रूरत नहीं। Proxy आपको आपके IP से पहचानता है, लॉगिन से नहीं।

FineProxy पर कौन-से प्रॉक्सी टाइप IP ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करते हैं?DC और ISP

IP ऑथेंटिकेशन हमारे डेटासेंटर और ISP प्रॉक्सी प्लान पर उपलब्ध है। दोनों टाइप एक ही तरीके से काम करते हैं — आप डैशबोर्ड में अपना पब्लिक IP व्हाइटलिस्ट करें, और उस एड्रेस से आने वाले कनेक्शन बिना क्रेडेंशियल के ऑथराइज़ हो जाते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी पर IP-बेस्ड ऑथेंटिकेशन उपलब्ध नहीं है।

अगर मेरा ISP मुझे dynamic IP देता है जो बदलता रहता है तो?लॉगिन इस्तेमाल करें

सिर्फ़ IP ऑथ (बिना क्रेडेंशियल) के लिए स्टेटिक एड्रेस ज़रूरी है। लेकिन FineProxy लॉगिन/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है। IP रजिस्ट्रेशन तब भी अनिवार्य है — हमारा प्लेटफ़ॉर्म ऐसे ही काम करता है — लेकिन क्रेडेंशियल इनेबल होने पर आपका कनेक्शन तब तक एक्टिव रहता है जब तक आपका एड्रेस रजिस्टर्ड IP की /21 सबनेट के अंदर मूव करता है। अगर यह उस रेंज से बाहर जाता है, तो डैशबोर्ड में रजिस्टर्ड एड्रेस अपडेट करें। बदलाव अधिकतम 5 मिनट में लागू हो जाता है।

क्या मैं कई मशीनों या IP से कनेक्ट कर सकता हूँ?पाँच तक

हाँ। आपके FineProxy डैशबोर्ड में आप एक ही प्रॉक्सी सदस्यता में कई सार्वजनिक IPs जोड़ सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से एक IP पंजीकृत होता है, लेकिन आप हमारी तकनीकी सहायता से संपर्क करके 5 पते तक whitelist कर सकते हैं। किसी भी पंजीकृत पते से अनुरोध credentials के बिना जाते हैं।

IP-ऑथेंटिकेटेड प्रॉक्सी के साथ कौन-से टूल काम करते हैं?कोई प्रॉक्सी टूल

कोई भी टूल जो HTTP, HTTPS, या SOCKS5 प्रॉक्सी के ज़रिए ट्रैफ़िक रूट कर सकता है — IP ऑथेंटिकेशन के साथ काम करता है — जिसमें curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright, और Linux, macOS, या Windows पर सिस्टम-लेवल प्रॉक्सी सेटिंग्स शामिल हैं। चूँकि किसी Proxy-Authorization हेडर की ज़रूरत नहीं होती, IP ऑथ उन टूल और एनवायरनमेंट के लिए खासतौर पर उपयोगी है जिनमें प्रॉक्सी क्रेडेंशियल के लिए बिल्ट-इन फ़ील्ड नहीं होती — जैसे कुछ ब्राउज़र प्रोफ़ाइल, एम्बेडेड डिवाइस, या CI/CD रनर जहाँ आप प्रॉक्सी सिर्फ़ एनवायरनमेंट वेरिएबल से सेट करते हैं।

नया IP रजिस्ट्रेशन कितनी जल्दी इफ़ेक्ट में आता है?5 मिनट में

अधिकतम 5 मिनट। एक बार अपडेट लागू हो जाने के बाद, रजिस्टर्ड address से नए कनेक्शन अपने आप अधिकृत हो जाते हैं। आमतौर पर आपको अपना सॉफ़्टवेयर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती — फिर से कनेक्ट करना काफ़ी है।

मेरी प्रॉक्सी काम करना बंद कर गई। कैसे चेक करूँ कि यह IP की समस्या है?सार्वजनिक IP मिलाएँ

जिस मशीन से आप प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से कोई भी "what is my IP" साइट खोलें। जो एड्रेस दिखे उसे अपने FineProxy डैशबोर्ड में रजिस्टर्ड एड्रेस से मिलाएँ। अगर दोनों मेल नहीं खाते — तो आपका external IP बदल गया है। रजिस्टर्ड एड्रेस अपडेट करें या login/password मोड पर स्विच करें। यह भी जाँचें कि कहीं आपका ट्रैफ़िक किसी VPN या मोबाइल हॉटस्पॉट से तो नहीं जा रहा, जो आपकी अपेक्षा से अलग external IP इस्तेमाल करता हो।

क्या IP auth, login/password से ज़्यादा सुरक्षित है?आंशिक रूप से

एक ख़ास तरीके से — हाँ। कोई क्रेडेंशियल लीक होने का ख़तरा नहीं। कॉन्फ़िग फ़ाइलों में कोई पासवर्ड नहीं, कमांड हिस्ट्री में कोई सीक्रेट नहीं, नेटवर्क पर कोई Proxy-Authorization हेडर नहीं उड़ रहे। कमी यह है कि आपके नेटवर्क पर समान public IP शेयर करने वाला कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से proxy एक्सेस कर सकता है। ज़्यादातर सेटअप — डेडिकेटेड सर्वर, फ़िक्स्ड IP वाला ऑफ़िस — में यह कोई चिंता की बात नहीं है।

मैं whitelist में कितने IPs जोड़ सकता हूँ?पाँच तक

आप प्रति सदस्यता 5 IP पते तक रजिस्टर कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एक पते से अधिक जोड़ने के लिए, FineProxy तकनीकी सहायता से संपर्क करें — वे आपकी whitelist को अपडेट करेंगे, और परिवर्तन 5 मिनट तक के भीतर प्रभावी हो जाएंगे।