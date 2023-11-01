Proxy Pengesahan IP
Proksi IPv4 tanpa kelayakan: senarai putih sehingga 5 IP, sokongan HTTP/HTTPS/SOCKS5, toleransi subnet /21 untuk alamat dinamik, perubahan berkuat kuasa dalam masa 5 minit.
Bina dengan senarai IP dibenarkan.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
|DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 5,000 disahkan melalui IP proksi pusat data di World Mix
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk no-credential perkhidmatan proksi
- Tambah satu second public IP to saya proxy subscription whitelist
- Eksport saya dibenarkan melalui IP senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan status saya disahkan melalui IP perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Sokongan
FineProxy merupakan penyediakan proxy yang disediakan sejak 2011. Mereka menawarkan pelbagai soal proxy, termasuk IPv4, mobil, dan proxy tinggal. Pengguna telah memuji FineProxy atas kecepatan dan kecepatan yang stabil. Tim sokongan pelanggan dikenali kerana dia cepat dan profesional.
Seruan proxy atas! Jenis proxy yang berbeza termasuk perjalanan, harga yang diperlukan, pilihan geo-target. Mudah dibayar dengan kripto, PayPal atau kartu. Anda meminta cubaan yang bebas melalui sokongan
Trafik tanpa had
Mereka memberikan proxy yang terbaik, yang memiliki bahan bacaan yang tidak terbatas, harta yang tidak dapat diperlukan, dan pengalaman yang digunakan untuk semua pengguna. Saya menyuruh fineproxy.org 100%. untuk menginjil.
Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.
Pengalaman pelanggan
Salah satu aktiviti proxy yang terbaik saya menggunakan lampiran akun hari 30, setiap hari 7 memainkan senarai yang sangat dilakukan.
Apakah pengesahan IP?Daripada menghantar
Daripada menghantar nama pengguna dan kata laluan bersama setiap permintaan proksi, anda mendaftarkan alamat IP awam anda dalam akaun FineProxy. Sebarang sambungan daripada alamat tersebut akan dibenarkan secara automatik — tiada kelayakan diperlukan. Proksi mengenal pasti anda melalui IP, bukan melalui log masuk.
Jenis proksi manakah yang menyokong pengesahan IP di FineProxy?Pengesahan IP tersedia
Pengesahan IP tersedia pada pelan proksi pusat data dan ISP kami. Kedua-dua jenis berfungsi dengan cara yang sama — anda senarai putihkan IP awam anda di papan pemuka, dan sambungan dari alamat tersebut dibenarkan tanpa kelayakan log masuk. Proksi kediaman tidak ditawarkan dengan pengesahan berasaskan IP.
Bagaimana jika ISP saya memberikan IP dinamik yang berubah-ubah?Pengesahan IP
Pengesahan IP tulen (tanpa kelayakan) memerlukan alamat statik. Tetapi FineProxy juga menyokong pengesahan log masuk/kata laluan. Pendaftaran IP tetap wajib — begitulah cara platform kami berfungsi — tetapi dengan kelayakan diaktifkan, sambungan anda kekal aktif selagi alamat anda bergerak dalam subnet /21 daripada IP yang didaftarkan. Jika ia beralih melebihi julat tersebut, kemas kini alamat yang didaftarkan dalam papan pemuka anda. Perubahan akan berkuat kuasa dalam tempoh sehingga 5 minit.
Bolehkah saya menyambung daripada beberapa mesin atau IP?Ya. Dalam papan
Ya. Dalam papan pemuka FineProxy anda boleh menambah beberapa IP awam ke langganan proksi yang sama. Secara lalai satu IP berdaftar, tetapi anda boleh memasukkan sehingga 5 alamat ke dalam senarai putih dengan menghubungi sokongan teknikal kami. Permintaan daripada mana-mana alamat berdaftar itu melalui tanpa kelayakan.
Alat manakah yang serasi dengan proksi pengesahan IP?Sebarang alat yang
Sebarang alat yang boleh menghalakan trafik melalui proksi HTTP, HTTPS atau SOCKS5 serasi dengan pengesahan IP — termasuk curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright dan tetapan proksi peringkat sistem pada Linux, macOS atau Windows. Oleh kerana header Proxy-Authorization tidak diperlukan, pengesahan IP amat berguna untuk alat dan persekitaran yang tidak mempunyai ruang terbina dalam untuk kelayakan proksi, seperti profil pelayar tertentu, peranti terbenam atau runner CI/CD yang hanya menetapkan proksi melalui pemboleh ubah persekitaran.
Berapa cepat pendaftaran IP baharu berkuat kuasa?Sehingga 5 minit
Sehingga 5 minit. Setelah kemas kini disebarkan, sambungan baharu daripada alamat yang didaftarkan akan dibenarkan secara automatik. Lazimnya anda tidak perlu mulakan semula perisian — menyambung semula sudah memadai.
Proksi saya berhenti berfungsi. Bagaimana saya boleh semak jika ia isu IP?Buka mana-mana laman
Buka mana-mana laman “what is my IP” daripada mesin yang sama yang anda gunakan untuk proksi. Bandingkan alamat yang anda lihat dengan alamat yang didaftarkan dalam papan pemuka FineProxy anda. Jika tidak sepadan — IP luaran anda telah berubah. Kemas kini alamat yang didaftarkan atau tukar kepada mod log masuk/kata laluan. Semak juga sama ada trafik anda melalui VPN atau hotspot mudah alih yang menggunakan IP luaran berbeza daripada yang dijangkakan.
Adakah pengesahan IP lebih selamat daripada log masuk/kata laluan?Dalam
Dalam satu aspek tertentu — ya. Tiada kelayakan yang boleh bocor. Tiada kata laluan dalam fail konfigurasi, tiada rahsia dalam sejarah arahan, tiada header Proxy-Authorization merentasi rangkaian. Kelemahannya ialah sesiapa dalam rangkaian anda yang berkongsi IP awam yang sama secara teorinya boleh mengakses proksi tersebut. Bagi kebanyakan persediaan — pelayan berdedikasi, pejabat dengan IP tetap — itu bukan masalah.
Berapa banyak IP yang boleh saya tambah ke dalam senarai putih?Anda boleh mendaftarkan
Anda boleh mendaftarkan sehingga 5 alamat IP per langganan. Untuk menambah lebih daripada alamat tunggal lalai, hubungi sokongan teknikal FineProxy — mereka akan mengemaskini senarai putih anda, dan perubahan berkuat kuasa dalam tempoh sehingga 5 minit.