Proxy com Autenticação por IP
Proxies IPv4 sem credenciais: adicione até 5 IPs à whitelist, suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolerância de sub-rede /21 para endereços dinâmicos, alterações aplicadas em até 5 minutos.
Monte com lista de IPs permitidos.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.
|Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre 5,000 autenticado por IP proxies de datacenter em o Mix mundial
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu no-credential serviço de proxy
- Adicione a second public IP to meu proxy subscription whitelist
- Exporte meu autorizado por IP lista de proxies como JSON
- Mostre o status de meu autenticado por IP serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Suporte
A FineProxy é um provedor de proxy bem estabelecido que tem estado em torno desde 2011. Eles oferecem uma variedade de soluções proxy, incluindo IPv4, móvel e proxys residenciais. Os usuários elogiaram a FineProxy por suas conexões estáveis e de alta velocidade. A equipe de suporte ao cliente é conhecida por ser rápida e profissional.
Serviço de proxy superior! Diferentes tipos de proxy, incluindo rotações, preços acessíveis, opção de geo-targeting. Fácil de pagar com cripto, PayPal ou cartões. Você solicita uma avaliação gratuita através do suporte
Tráfego nunca medido
Eles fornecem proxies de alta velocidade, seguros com largura de banda ilimitada, preços acessíveis, e uma experiência fácil de usar para todos os usuários. É um serviço realmente agradável, eu recomendo fineproxy.org 100%.
Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras permanecem fiéis à sua missão e oferecem proxies de datacenter a preços razoáveis com largura de banda ilimitada. Procurei por toda a internet para um serviço como este e muito feliz eu os encontrei.
Experiência do cliente
Um dos melhores serviços proxy que eu usei mais contas de 30 dias, a cada 7 dias um refresco da lista altamente recomendado.
O que é autenticação por IP?Em vez
Em vez de enviar um nome de usuário e senha a cada requisição de proxy, você registra seu endereço IP público na sua conta FineProxy. Qualquer conexão vinda desse endereço é autorizada automaticamente — sem necessidade de credenciais. O proxy identifica você pelo seu IP, não por um login.
Quais tipos de proxy suportam autenticação por IP na FineProxy?A autenticação por
A autenticação por IP está disponível nos nossos planos de proxy datacenter e ISP. Ambos os tipos funcionam da mesma forma — você adiciona seu IP público à whitelist no painel, e as conexões vindas desse endereço são autorizadas sem credenciais. Proxies residenciais não são oferecidos com autenticação baseada em IP.
E se meu ISP me atribuir um IP dinâmico que muda?A autenticação
A autenticação por IP pura (sem credenciais) exige um endereço estático. Mas a FineProxy também oferece autenticação por login/senha. O registro de IP continua sendo obrigatório — é assim que nossa plataforma funciona — mas com as credenciais habilitadas, sua conexão permanece ativa enquanto seu endereço se mover dentro de uma sub-rede /21 do IP registrado. Se mudar além dessa faixa, atualize o endereço registrado no seu painel. A alteração entra em vigor em até 5 minutos.
Posso me conectar a partir de várias máquinas ou IPs?Sim. No seu
Sim. No seu painel FineProxy, você pode adicionar vários IPs públicos à mesma assinatura de proxy. Por padrão, um IP é registrado, mas é possível liberar até 5 endereços entrando em contato com nosso suporte técnico. As requisições de qualquer um desses endereços cadastrados passam sem necessidade de credenciais.
Quais ferramentas funcionam com proxies autenticados por IP?Qualquer ferramenta capaz
Qualquer ferramenta capaz de rotear tráfego por um proxy HTTP, HTTPS ou SOCKS5 funciona com autenticação por IP — incluindo curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright e configurações de proxy no nível do sistema no Linux, macOS ou Windows. Como nenhum header Proxy-Authorization é necessário, a autenticação por IP é especialmente útil para ferramentas e ambientes que não possuem um campo nativo para credenciais de proxy, como certos perfis de navegador, dispositivos embarcados ou runners de CI/CD onde você configura o proxy apenas via variável de ambiente.
Em quanto tempo um novo registro de IP entra em vigor?Até 5 minutos
Até 5 minutos. Assim que a atualização se propaga, novas conexões a partir do endereço registrado são autorizadas automaticamente. Geralmente você nem precisa reiniciar seu software — reconectar já é suficiente.
Meu proxy parou de funcionar. Como verifico se é um problema de IP?Abra qualquer site
Abra qualquer site de «qual é meu IP» a partir da mesma máquina que você usa para o proxy. Compare o endereço exibido com o registrado no seu painel da FineProxy. Se não baterem — seu IP externo mudou. Atualize o endereço registrado ou mude para o modo login/senha. Verifique também se seu tráfego está passando por uma VPN ou hotspot móvel que usa um IP externo diferente do esperado.
A autenticação por IP é mais segura do que login/senha?De
De uma forma específica — sim. Não há credenciais para vazar. Sem senhas em arquivos de configuração, sem segredos no histórico de comandos, sem headers Proxy-Authorization trafegando pela rede. A desvantagem é que qualquer pessoa na sua rede compartilhando o mesmo IP público poderia, em tese, acessar o proxy. Para a maioria das configurações — um servidor dedicado, um escritório com IP fixo — isso não é uma preocupação.
Quantos IPs posso adicionar à whitelist?Você pode registrar
Você pode registrar até 5 endereços IP por assinatura. Para adicionar mais do que o endereço único padrão, entre em contato com o suporte técnico FineProxy — eles atualizarão sua whitelist e as alterações entram em vigor em até 5 minutos.