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Proxy com Autenticação por IP

Proxies IPv4 sem credenciais: adicione até 5 IPs à whitelist, suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolerância de sub-rede /21 para endereços dinâmicos, alterações aplicadas em até 5 minutos.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte com lista de IPs permitidos.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 5,000 autenticado por IP proxies de datacenter em o Mix mundial
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu no-credential serviço de proxy
  • Adicione a second public IP to meu proxy subscription whitelist
  • Exporte meu autorizado por IP lista de proxies como JSON
  • Mostre o status de meu autenticado por IP serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Suporte

A FineProxy é um provedor de proxy bem estabelecido que tem estado em torno desde 2011. Eles oferecem uma variedade de soluções proxy, incluindo IPv4, móvel e proxys residenciais. Os usuários elogiaram a FineProxy por suas conexões estáveis e de alta velocidade. A equipe de suporte ao cliente é conhecida por ser rápida e profissional.

mahbuburSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Serviço de proxy superior! Diferentes tipos de proxy, incluindo rotações, preços acessíveis, opção de geo-targeting. Fácil de pagar com cripto, PayPal ou cartões. Você solicita uma avaliação gratuita através do suporte

Vladimir AkimkinDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Eles fornecem proxies de alta velocidade, seguros com largura de banda ilimitada, preços acessíveis, e uma experiência fácil de usar para todos os usuários. É um serviço realmente agradável, eu recomendo fineproxy.org 100%.

DJPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras permanecem fiéis à sua missão e oferecem proxies de datacenter a preços razoáveis com largura de banda ilimitada. Procurei por toda a internet para um serviço como este e muito feliz eu os encontrei.

bhwowsersNorton Safe Web, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Experiência do cliente

Um dos melhores serviços proxy que eu usei mais contas de 30 dias, a cada 7 dias um refresco da lista altamente recomendado.

ChrisTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O que é autenticação por IP?Em vez

Em vez de enviar um nome de usuário e senha a cada requisição de proxy, você registra seu endereço IP público na sua conta FineProxy. Qualquer conexão vinda desse endereço é autorizada automaticamente — sem necessidade de credenciais. O proxy identifica você pelo seu IP, não por um login.

Quais tipos de proxy suportam autenticação por IP na FineProxy?A autenticação por

A autenticação por IP está disponível nos nossos planos de proxy datacenter e ISP. Ambos os tipos funcionam da mesma forma — você adiciona seu IP público à whitelist no painel, e as conexões vindas desse endereço são autorizadas sem credenciais. Proxies residenciais não são oferecidos com autenticação baseada em IP.

E se meu ISP me atribuir um IP dinâmico que muda?A autenticação

A autenticação por IP pura (sem credenciais) exige um endereço estático. Mas a FineProxy também oferece autenticação por login/senha. O registro de IP continua sendo obrigatório — é assim que nossa plataforma funciona — mas com as credenciais habilitadas, sua conexão permanece ativa enquanto seu endereço se mover dentro de uma sub-rede /21 do IP registrado. Se mudar além dessa faixa, atualize o endereço registrado no seu painel. A alteração entra em vigor em até 5 minutos.

Posso me conectar a partir de várias máquinas ou IPs?Sim. No seu

Sim. No seu painel FineProxy, você pode adicionar vários IPs públicos à mesma assinatura de proxy. Por padrão, um IP é registrado, mas é possível liberar até 5 endereços entrando em contato com nosso suporte técnico. As requisições de qualquer um desses endereços cadastrados passam sem necessidade de credenciais.

Quais ferramentas funcionam com proxies autenticados por IP?Qualquer ferramenta capaz

Qualquer ferramenta capaz de rotear tráfego por um proxy HTTP, HTTPS ou SOCKS5 funciona com autenticação por IP — incluindo curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright e configurações de proxy no nível do sistema no Linux, macOS ou Windows. Como nenhum header Proxy-Authorization é necessário, a autenticação por IP é especialmente útil para ferramentas e ambientes que não possuem um campo nativo para credenciais de proxy, como certos perfis de navegador, dispositivos embarcados ou runners de CI/CD onde você configura o proxy apenas via variável de ambiente.

Em quanto tempo um novo registro de IP entra em vigor?Até 5 minutos

Até 5 minutos. Assim que a atualização se propaga, novas conexões a partir do endereço registrado são autorizadas automaticamente. Geralmente você nem precisa reiniciar seu software — reconectar já é suficiente.

Meu proxy parou de funcionar. Como verifico se é um problema de IP?Abra qualquer site

Abra qualquer site de «qual é meu IP» a partir da mesma máquina que você usa para o proxy. Compare o endereço exibido com o registrado no seu painel da FineProxy. Se não baterem — seu IP externo mudou. Atualize o endereço registrado ou mude para o modo login/senha. Verifique também se seu tráfego está passando por uma VPN ou hotspot móvel que usa um IP externo diferente do esperado.

A autenticação por IP é mais segura do que login/senha?De

De uma forma específica — sim. Não há credenciais para vazar. Sem senhas em arquivos de configuração, sem segredos no histórico de comandos, sem headers Proxy-Authorization trafegando pela rede. A desvantagem é que qualquer pessoa na sua rede compartilhando o mesmo IP público poderia, em tese, acessar o proxy. Para a maioria das configurações — um servidor dedicado, um escritório com IP fixo — isso não é uma preocupação.

Quantos IPs posso adicionar à whitelist?Você pode registrar

Você pode registrar até 5 endereços IP por assinatura. Para adicionar mais do que o endereço único padrão, entre em contato com o suporte técnico FineProxy — eles atualizarão sua whitelist e as alterações entram em vigor em até 5 minutos.