بروكسي بمصادقة IP
بروكسيات IPv4 بدون بيانات اعتماد: أضف حتى 5 عناوين IP للقائمة البيضاء، دعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، تحمّل نطاق /21 للعناوين الديناميكية، تُطبّق التغييرات خلال 5 دقائق.
جهّز قائمة عناوين IP المسموح بها.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.
|موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 5,000 بروكسي مركز بيانات بمصادقة IP في المزيج العالمي
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي بلا بيانات اعتماد لديّ
- أضِف عنوان IP عاماً ثانياً إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لاشتراك البروكسي لديّ
- صدّر قائمة البروكسي المصرّح له بـ IP لديّ بصيغة JSON
- اعرض حالة خدمات البروكسي بمصادقة IP لديّ
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
الدعم
FineProxy هو مزود وكيل راسخ وموجود منذ 2011. أنها توفر مجموعة متنوعة من حلول الوكيل، بما في ذلك IPv4 والوكلاء المحمول والسكني. أشاد المستخدمون بـ FineProxy لاتصالاته عالية السرعة والمستقرة. يشتهر فريق دعم العملاء بالسرعة والمهنية.
أعلى خدمة الوكيل! أنواع مختلفة من الوكيل بما في ذلك الأنواع الدورية والأسعار المعقولة وخيار الاستهداف الجغرافي. من السهل الدفع باستخدام العملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات. يمكنك طلب نسخة تجريبية مجانية من خلال الدعم
حركة المرور بلا حد
إنها توفر وكلاء عاليي السرعة وآمنين مع نطاق ترددي غير محدود وأسعار معقولة وتجربة سهلة الاستخدام لجميع المستخدمين. إنها خدمة رائعة حقًا، أوصي بـ Fineproxy.org 100%.
بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.
تجربة العملاء
موقع جيدا و صادق و يستحق خمسة نجوم
ما هي المصادقة عبر IP؟بلا بيانات اعتماد
بدلاً من إرسال اسم مستخدم وكلمة مرور مع كل طلب بروكسي، تقوم بتسجيل عنوان IP العام الخاص بك في حساب FineProxy. يتم تفويض أي اتصال من هذا العنوان تلقائيًا — دون الحاجة إلى بيانات اعتماد. يتعرّف البروكسي عليك من خلال عنوان IP الخاص بك، وليس من خلال بيانات تسجيل الدخول.
ما أنواع البروكسي التي تدعم المصادقة عبر IP في FineProxy؟مراكز بيانات وISP
المصادقة عبر IP متاحة في خطط بروكسي مراكز البيانات وبروكسي ISP. يعمل كلا النوعين بالطريقة نفسها — تضيف عنوان IP العام الخاص بك إلى القائمة البيضاء في لوحة التحكم، ويتم تفويض الاتصالات من هذا العنوان دون بيانات اعتماد. لا تتوفر المصادقة عبر IP مع البروكسيات السكنية.
ماذا لو كان مزود الإنترنت يمنحني عنوان IP ديناميكيًا يتغير باستمرار؟استخدم بيانات الاعتماد
المصادقة الصرفة عبر IP (بدون بيانات اعتماد) تتطلب عنواناً ثابتاً. لكن FineProxy يدعم أيضاً المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل عنوان IP يبقى إلزامياً — هكذا تعمل منصتنا — لكن مع تفعيل بيانات الاعتماد، يظل اتصالك فعّالاً طالما تحرّك عنوانك ضمن نطاق /21 من عنوان IP المسجل. إذا تجاوز هذا النطاق، قم بتحديث العنوان المسجل في لوحة التحكم. يسري التغيير خلال 5 دقائق كحد أقصى.
هل يمكنني الاتصال من أجهزة أو عناوين IP متعددة؟حتى خمسة
نعم. من خلال لوحة تحكم FineProxy يمكنك إضافة عدة عناوين IP عامة لنفس اشتراك البروكسي. يتم تسجيل عنوان IP واحد بشكل افتراضي، لكن يمكنك إدراج ما يصل إلى 5 عناوين في القائمة البيضاء عبر التواصل مع فريق الدعم الفني. الطلبات الواردة من أي من تلك العناوين المسجلة تمر دون الحاجة إلى بيانات اعتماد.
ما الأدوات المتوافقة مع بروكسيات المصادقة عبر IP؟أي أداة بروكسي
أي أداة قادرة على توجيه حركة المرور عبر بروكسي HTTP أو HTTPS أو SOCKS5 تعمل مع المصادقة عبر IP — بما في ذلك curl وwget وPython requests وScrapy وSelenium وPuppeteer وPlaywright وإعدادات البروكسي على مستوى النظام في Linux وmacOS وWindows. نظراً لعدم الحاجة إلى ترويسة Proxy-Authorization، فإن المصادقة عبر IP مفيدة بشكل خاص للأدوات والبيئات التي لا تحتوي على حقل مدمج لبيانات اعتماد البروكسي، مثل بعض ملفات تعريف المتصفحات والأجهزة المدمجة ومشغّلات CI/CD التي يتم فيها تعيين البروكسي عبر متغير البيئة فقط.
ما مدى سرعة تفعيل تسجيل عنوان IP جديد؟خلال خمس دقائق
حتى 5 دقائق كحد أقصى. بمجرد انتشار التحديث، يتم تفويض الاتصالات الجديدة من العنوان المسجل تلقائياً. في العادة لا تحتاج لإعادة تشغيل البرنامج — يكفي إعادة الاتصال.
توقف البروكسي عن العمل. كيف أتحقق مما إذا كانت المشكلة في عنوان IP؟قارن IP العام
افتح أي موقع «ما هو عنوان IP الخاص بي» من نفس الجهاز الذي تستخدمه للبروكسي. قارن العنوان الذي تراه بالعنوان المسجّل في لوحة تحكم FineProxy. إذا لم يتطابقا — فهذا يعني أن عنوان IP الخارجي الخاص بك قد تغيّر. قم بتحديث العنوان المسجّل أو انتقل إلى وضع المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور. تحقق أيضًا مما إذا كانت حركة المرور تمر عبر VPN أو نقطة اتصال هاتف محمول تستخدم عنوان IP خارجيًا مختلفًا عمّا تتوقعه.
هل المصادقة عبر IP أكثر أمانًا من اسم المستخدم وكلمة المرور؟جزئياً
من ناحية معينة — نعم. لا توجد بيانات اعتماد قابلة للتسريب. لا كلمات مرور في ملفات الإعدادات، ولا أسرار في سجل الأوامر، ولا ترويسات Proxy-Authorization تنتقل عبر الشبكة. الجانب السلبي هو أن أي شخص على شبكتك يشارك نفس عنوان IP العام يمكنه نظرياً الوصول إلى البروكسي. لكن في معظم الحالات — خادم مخصص، أو مكتب بعنوان IP ثابت — هذا ليس مصدر قلق.
كم عنوان IP يمكنني إضافته إلى القائمة البيضاء؟حتى خمسة
يمكنك تسجيل ما يصل إلى 5 عناوين IP لكل اشتراك. لإضافة عناوين إضافية تتجاوز العنوان الافتراضي الواحد، تواصل مع الدعم الفني لـ FineProxy — سيقومون بتحديث القائمة البيضاء، وتصبح التغييرات سارية خلال 5 دقائق كحد أقصى.