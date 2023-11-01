Прокси с привязкой по IP
IPv4 прокси без авторизации: добавляйте в белый список до 5 IP, поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, допуск подсети /21 для динамических адресов, изменения применяются в течение 5 минут.
Настройте авторизацию по IP.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.
Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.
|Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите 5 000 серверных прокси с авторизацией по IP в World Mix
- Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для прокси без логина и пароля
- Добавьте второй публичный IP-адрес в список разрешённых для моей подписки на прокси
- Экспортируйте список прокси с авторизацией по IP в JSON
- Покажите статус прокси с авторизацией по IP
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Поддержка
Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!
До fineproxy я пробовал брать прокси у других компаний, но в итоге остановился на этой. Здесь я был приятно удивлен надежностью и стабильностью. Прокси работают без перебоев, скорость на хорошем уровне. Техническая поддержка всегда готова помочь и оперативно решает все возникающие вопросы. Ценовая политика тоже подкупила меня, вполне доволен услугами компании. Можно оплачивать криптовалютами, это тоже плюс.
Трафик без лимита
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.
Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.
Опыт клиентов
Не первый раз знаком с крутым сервисом, предлагающим выделенный residential proxy за разумные средства
Что такое авторизация по IP?Вместо отправки
Вместо отправки логина и пароля с каждым запросом вы регистрируете свой публичный IP в личном кабинете FineProxy. Любое подключение с этого адреса авторизуется автоматически — учётные данные не нужны. Прокси узнаёт вас по IP, а не по логину.
Какие типы прокси поддерживают аутентификацию по IP в FineProxy?Аутентификация по IP
Аутентификация по IP доступна на тарифах серверных и ISP прокси. Оба типа работают одинаково — вы добавляете свой публичный IP в белый список через панель управления, и подключения с этого адреса проходят без логина и пароля.
Что делать, если провайдер выдаёт динамический IP?Работа без
Работа без логина/пароля требует статического адреса. Но FineProxy также поддерживает авторизацию по логину/паролю. Привязка по IP при этом обязательна — так устроен наш сервис — но с авторизацией прокси продолжают работать, пока ваш адрес меняется в рамках подсети /21 от зарегистрированного IP. Если адрес выйдет за пределы этого диапазона, обновите привязку в личном кабинете. Изменение вступает в силу в течение 5 минут.
Можно ли подключаться с нескольких серверов или IP?Да. В панели
Да. В панели управления FineProxy вы можете добавить несколько публичных IP-адресов к одной подписке на прокси. По умолчанию зарегистрирован один IP-адрес, но вы можете добавить до 5 адресов в белый список, обратившись в техническую поддержку. Запросы с любого из этих зарегистрированных адресов проходят без учетных данных.
Какие инструменты работают с прокси с аутентификацией по IP?Любой инструмент, способный
Любой инструмент, способный направлять трафик через HTTP-, HTTPS- или SOCKS5-прокси, работает с аутентификацией по IP — включая curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright и системные настройки прокси на Linux, macOS или Windows. Поскольку заголовок Proxy-Authorization не требуется, аутентификация по IP особенно полезна для инструментов и окружений, в которых нет встроенного поля для учётных данных прокси — например, определённых браузерных профилей, встроенных устройств или CI/CD-раннеров, где прокси задаётся только через переменную окружения.
Как быстро начинает работать новый IP после регистрации?До 5 минут
До 5 минут. После обновления новые подключения с указанного адреса авторизуются автоматически. Перезапускать софт обычно не нужно.
Прокси перестал работать. Как понять, что дело именно в привязке по IP?Откройте любой сайт
Откройте любой сайт по определению вашего IP с того же устройства, с которого используете прокси. Сравните адрес с тем, что указан в вашем личном кабинете FineProxy. Если не совпадает — внешний IP изменился. Обновите его в кабинете или используйте порт для работы с логином/паролем. Также проверьте, не идёт ли трафик через VPN или мобильную точку доступа — они могут подставлять другой внешний адрес.
Привязка по IP безопаснее, чем логин/пароль?В
В одном конкретном смысле — да. Нет учётных данных, которые могут быть выложены в открытый доступ. Нет паролей в конфиг-файлах, нет секретов в истории команд, нет заголовков Proxy-Authorization в сетевом трафике. Обратная сторона: теоретически любой, кто в вашей сети делит тот же публичный IP, тоже получит доступ к прокси. Для типичных сценариев — выделенный сервер, офис с постоянным IP — это не проблема.
Сколько IP-адресов я могу добавить в белый список?Вы можете зарегистрировать
Вы можете зарегистрировать до 5 IP-адресов на одну подписку. Чтобы добавить больше, чем один адрес по умолчанию, обратитесь в техническую поддержку FineProxy — они обновят ваш белый список, и изменения вступят в силу в течение до 5 минут.