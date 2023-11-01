IP-autentimisega proxy

Avage samalt masinalt, kust proxy’t kasutate, suvaline “mis on minu IP” sait. Võrrelge nähtavat aadressi FineProxy juhtpaneelil registreeritud aadressiga. Kui need ei kattu — teie väline IP on muutunud. Uuendage registreeritud aadressi või lülituge kasutajanime/parooli režiimile. Kontrollige ka, kas teie liiklus ei lähe läbi VPN-i või mobiilse kuumkoha, mis kasutab teistsugust välist IP-aadressi, kui ootate.