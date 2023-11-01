IP-autentimisega proxy
Paroolivabad IPv4 proxyd: lubatud nimekirja saab lisada kuni 5 IP-aadressi, HTTP/HTTPS/SOCKS5 tugi, /21 alamvõrgu tolerants dünaamiliste aadresside jaoks, muudatused rakenduvad 5 minuti jooksul.
Koostage pakett, mis sisaldab lubatud IP-de loendit.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.
|Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta 5,000 IP-põhise autentimisega andmekeskuse puhverservereid asukohas the World Mix
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu no-credential puhverserveriteenust
- Lisa a second public IP to minu proxy subscription whitelist
- Ekspordi minu IP-põhise autoriseerimisega puhverserverite loendit JSON-ina
- Näita the olekut: minu IP-põhise autentimisega puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Tugi
FineProxy on hästi väljakujunenud proxy-pakkuja, kes on olnud alates 2011. aastast. Nad pakuvad erinevaid proxy lahendusi, sealhulgas IPv4, mobiilsed ja elamisproxy. Kasutajad on kiitnud FineProxy't oma kiirete ja stabiilsete ühenduste eest. Klienditeeninduse meeskond on tuntud kiireks ja professionaalseks.
Peamine proxy teenistus! Erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, taskukohased hinnad, geograafiline sihtotstarbeline võimalus. Rahunult maksta kripto, PayPal või kaarditega. Sa taotled tasuta proovi toetuse kaudu
Liiklust ei mõõdeta
Need pakuvad kiired, turvalised proxy'id, millel on piiramatu sagedus, taskukohased hinnad ja kasutajasõbralik kogemus kõigile kasutajatele. See on väga kena teenus, ma soovitan FineProxy.org 100%.
Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.
Kliendikogemus
Üks parimaid proxy teenuseid, mida ma olen kasutanud pluss 30 päeva konto, iga 7 päeva ajakohastamine loetelu väga soovitatav.
Mis on IP-autentimine?Selle asemel
Selle asemel, et saata iga proxy-päringuga kasutajanime ja parooli, registreerite oma avaliku IP-aadressi FineProxy kontol. Igasugune ühendus sellelt aadressilt autoriseeritakse automaatselt — mandaate pole vaja. Proxy tuvastab teid IP-aadressi, mitte sisselogimisandmete järgi.
Millised proxy tüübid toetavad FineProxy IP-autentimist?IP-autentimine on saadaval
IP-autentimine on saadaval meie andmekeskuse ja ISP proxy pakettides. Mõlemad toimivad ühtmoodi — lisate oma avaliku IP-aadressi juhtpaneelil lubatud nimekirja ja ühendused sellelt aadressilt autoriseeritakse ilma kasutajaandmeteta. Residentsiaalsed proxyd IP-põhise autentimisega ei ole saadaval.
Mis siis, kui mu ISP annab mulle dünaamilise IP-aadressi, mis muutub?Puhas IP-autentimine
Puhas IP-autentimine (ilma mandaatideta) nõuab staatilist aadressi. Kuid FineProxy toetab kasutajanime/parooli autentimist. IP registreerimine on siiski kohustuslik — nii meie platvorm töötab — kuid mandaatide lubamisel jääb ühendus aktiivseks, kuni teie aadress liigub registreeritud IP /21 alamvõrgu piires. Kui see nihkub sellest vahemikust välja, uuendage registreeritud aadressi oma juhtpaneelil. Muudatus jõustub kuni 5 minuti jooksul.
Kas ma saan ühenduda mitmelt masinalt või IP-aadressilt?Jah. FineProxy juhtpaneelis
Jah. FineProxy juhtpaneelis saate lisada mitu avalikku IP-d samale puhverserveri tellimusele. Vaikimisi on registreeritud üks IP, kuid saate lubatud nimekirja lisada kuni 5 aadressi, pöördudes meie tehnilise toe poole. Kõigilt registreeritud aadressidelt tulevad päringud suunatakse edasi ilma autentimisandmeteta.
Millised tööriistad töötavad IP-autentimisega proxydega?Kõik tööriistad, mis
Kõik tööriistad, mis suudavad liiklust suunata läbi HTTP, HTTPS või SOCKS5 proxy, töötavad IP-autentimisega — sealhulgas curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright ning süsteemitaseme proxy seaded Linuxis, macOS-is ja Windowsis. Kuna Proxy-Authorization päist pole vaja, on IP-autentimine eriti kasulik tööriistade ja keskkondade jaoks, kus puudub sisseehitatud väli proxy kasutajaandmete jaoks — näiteks teatud brauseriprofiilid, manusseadmed või CI/CD käivitajad, kus proxy määratakse ainult keskkonnamuutuja kaudu.
Kui kiiresti uus IP registreerimine jõustub?Kuni 5 minutit
Kuni 5 minutit. Kui uuendus on levinud, autoriseeritakse uued ühendused registreeritud aadressilt automaatselt. Üldjuhul ei pea te tarkvara taaskäivitama — piisab uuesti ühendumisest.
Mu proxy lakkas töötamast. Kuidas kontrollida, kas tegu on IP-probleemiga?Avage samalt masinalt
Avage samalt masinalt, kust proxy’t kasutate, suvaline “mis on minu IP” sait. Võrrelge nähtavat aadressi FineProxy juhtpaneelil registreeritud aadressiga. Kui need ei kattu — teie väline IP on muutunud. Uuendage registreeritud aadressi või lülituge kasutajanime/parooli režiimile. Kontrollige ka, kas teie liiklus ei lähe läbi VPN-i või mobiilse kuumkoha, mis kasutab teistsugust välist IP-aadressi, kui ootate.
Kas IP-autentimine on turvalisem kui kasutajanime/parool?Ühes
Ühes konkreetses mõttes — jah. Mandaate, mida lekitada, pole olemas. Konfiguratsioonifailides pole paroole, käsuajaloos pole saladusi, võrgu kaudu ei liigu Proxy-Authorization päiseid. Negatiivne külg on see, et igaüks teie võrgus, kes jagab sama avalikku IP-aadressi, võib teoreetiliselt proxy’le ligi pääseda. Enamiku seadistuste puhul — pühendatud server, fikseeritud IP-ga kontor — see probleem ei ole.
Mitu IP-d saan lubatud nimekirja lisada?Ühe tellimuse kohta
Ühe tellimuse kohta saate registreerida kuni 5 IP-aadressi. Kui soovite lisada rohkem kui vaikimisi ühe aadressi, pöörduge FineProxy tehnilise toe poole – nad uuendavad teie lubatud nimekirja ja muudatused jõustuvad kuni 5 minuti jooksul.