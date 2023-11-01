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IP-autentimisega proxy

Paroolivabad IPv4 proxyd: lubatud nimekirja saab lisada kuni 5 IP-aadressi, HTTP/HTTPS/SOCKS5 tugi, /21 alamvõrgu tolerants dünaamiliste aadresside jaoks, muudatused rakenduvad 5 minuti jooksul.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage pakett, mis sisaldab lubatud IP-de loendit.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 5,000 IP-põhise autentimisega andmekeskuse puhverservereid asukohas the World Mix
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu no-credential puhverserveriteenust
  • Lisa a second public IP to minu proxy subscription whitelist
  • Ekspordi minu IP-põhise autoriseerimisega puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita the olekut: minu IP-põhise autentimisega puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Tugi

FineProxy on hästi väljakujunenud proxy-pakkuja, kes on olnud alates 2011. aastast. Nad pakuvad erinevaid proxy lahendusi, sealhulgas IPv4, mobiilsed ja elamisproxy. Kasutajad on kiitnud FineProxy't oma kiirete ja stabiilsete ühenduste eest. Klienditeeninduse meeskond on tuntud kiireks ja professionaalseks.

mahbuburSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Peamine proxy teenistus! Erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, taskukohased hinnad, geograafiline sihtotstarbeline võimalus. Rahunult maksta kripto, PayPal või kaarditega. Sa taotled tasuta proovi toetuse kaudu

Vladimir AkimkinDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Need pakuvad kiired, turvalised proxy'id, millel on piiramatu sagedus, taskukohased hinnad ja kasutajasõbralik kogemus kõigile kasutajatele. See on väga kena teenus, ma soovitan FineProxy.org 100%.

DJFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kliendikogemus

Üks parimaid proxy teenuseid, mida ma olen kasutanud pluss 30 päeva konto, iga 7 päeva ajakohastamine loetelu väga soovitatav.

ChrisTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis on IP-autentimine?Selle asemel

Selle asemel, et saata iga proxy-päringuga kasutajanime ja parooli, registreerite oma avaliku IP-aadressi FineProxy kontol. Igasugune ühendus sellelt aadressilt autoriseeritakse automaatselt — mandaate pole vaja. Proxy tuvastab teid IP-aadressi, mitte sisselogimisandmete järgi.

Millised proxy tüübid toetavad FineProxy IP-autentimist?IP-autentimine on saadaval

IP-autentimine on saadaval meie andmekeskuse ja ISP proxy pakettides. Mõlemad toimivad ühtmoodi — lisate oma avaliku IP-aadressi juhtpaneelil lubatud nimekirja ja ühendused sellelt aadressilt autoriseeritakse ilma kasutajaandmeteta. Residentsiaalsed proxyd IP-põhise autentimisega ei ole saadaval.

Mis siis, kui mu ISP annab mulle dünaamilise IP-aadressi, mis muutub?Puhas IP-autentimine

Puhas IP-autentimine (ilma mandaatideta) nõuab staatilist aadressi. Kuid FineProxy toetab kasutajanime/parooli autentimist. IP registreerimine on siiski kohustuslik — nii meie platvorm töötab — kuid mandaatide lubamisel jääb ühendus aktiivseks, kuni teie aadress liigub registreeritud IP /21 alamvõrgu piires. Kui see nihkub sellest vahemikust välja, uuendage registreeritud aadressi oma juhtpaneelil. Muudatus jõustub kuni 5 minuti jooksul.

Kas ma saan ühenduda mitmelt masinalt või IP-aadressilt?Jah. FineProxy juhtpaneelis

Jah. FineProxy juhtpaneelis saate lisada mitu avalikku IP-d samale puhverserveri tellimusele. Vaikimisi on registreeritud üks IP, kuid saate lubatud nimekirja lisada kuni 5 aadressi, pöördudes meie tehnilise toe poole. Kõigilt registreeritud aadressidelt tulevad päringud suunatakse edasi ilma autentimisandmeteta.

Millised tööriistad töötavad IP-autentimisega proxydega?Kõik tööriistad, mis

Kõik tööriistad, mis suudavad liiklust suunata läbi HTTP, HTTPS või SOCKS5 proxy, töötavad IP-autentimisega — sealhulgas curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright ning süsteemitaseme proxy seaded Linuxis, macOS-is ja Windowsis. Kuna Proxy-Authorization päist pole vaja, on IP-autentimine eriti kasulik tööriistade ja keskkondade jaoks, kus puudub sisseehitatud väli proxy kasutajaandmete jaoks — näiteks teatud brauseriprofiilid, manusseadmed või CI/CD käivitajad, kus proxy määratakse ainult keskkonnamuutuja kaudu.

Kui kiiresti uus IP registreerimine jõustub?Kuni 5 minutit

Kuni 5 minutit. Kui uuendus on levinud, autoriseeritakse uued ühendused registreeritud aadressilt automaatselt. Üldjuhul ei pea te tarkvara taaskäivitama — piisab uuesti ühendumisest.

Mu proxy lakkas töötamast. Kuidas kontrollida, kas tegu on IP-probleemiga?Avage samalt masinalt

Avage samalt masinalt, kust proxy’t kasutate, suvaline “mis on minu IP” sait. Võrrelge nähtavat aadressi FineProxy juhtpaneelil registreeritud aadressiga. Kui need ei kattu — teie väline IP on muutunud. Uuendage registreeritud aadressi või lülituge kasutajanime/parooli režiimile. Kontrollige ka, kas teie liiklus ei lähe läbi VPN-i või mobiilse kuumkoha, mis kasutab teistsugust välist IP-aadressi, kui ootate.

Kas IP-autentimine on turvalisem kui kasutajanime/parool?Ühes

Ühes konkreetses mõttes — jah. Mandaate, mida lekitada, pole olemas. Konfiguratsioonifailides pole paroole, käsuajaloos pole saladusi, võrgu kaudu ei liigu Proxy-Authorization päiseid. Negatiivne külg on see, et igaüks teie võrgus, kes jagab sama avalikku IP-aadressi, võib teoreetiliselt proxy’le ligi pääseda. Enamiku seadistuste puhul — pühendatud server, fikseeritud IP-ga kontor — see probleem ei ole.

Mitu IP-d saan lubatud nimekirja lisada?Ühe tellimuse kohta

Ühe tellimuse kohta saate registreerida kuni 5 IP-aadressi. Kui soovite lisada rohkem kui vaikimisi ühe aadressi, pöörduge FineProxy tehnilise toe poole – nad uuendavad teie lubatud nimekirja ja muudatused jõustuvad kuni 5 minuti jooksul.