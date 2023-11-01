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IP-Authentifizierungs-Proxy

IPv4-Proxys ohne Zugangsdaten: Whitelisten Sie bis zu 5 IPs, HTTP/HTTPS/SOCKS5-Unterstützung, /21-Subnetz-Toleranz für dynamische Adressen, Änderungen greifen innerhalb von 5 Minuten.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie mit IP-Whitelisting.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 5.000 IP-authentifizierte Datacenter-Proxys im Welt-Mix
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meine Proxy-Dienst ohne Zugangsdaten auf die Allowlist
  • Fügen Sie eine zweite öffentliche IP zur Whitelist meines Proxy-Abonnements hinzu
  • Exportieren Sie meine IP-autorisierte Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie den Status meiner IP-authentifizierten Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Support

FineProxy ist ein gut etablierter Proxy-Anbieter, der seit 2011 existiert. Sie bieten eine Vielzahl von Proxy-Lösungen an, einschließlich IPv4-, mobilen und Residential-Proxies. Nutzer haben FineProxy für seine schnellen und stabilen Verbindungen gelobt. Das Kundensupport-Team ist bekannt dafür, schnell und professionell zu sein.

mahbuburSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Top-Proxy-Dienst! Verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender, erschwingliche Preise, Geo-Targeting-Option. Leicht zu bezahlen mit Krypto, PayPal oder Karten. Sie können über den Support eine kostenlose Testversion anfordern

Vladimir AkimkinDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Sie bieten Hochgeschwindigkeits- und sichere Proxys mit unbegrenzter Bandbreite, erschwinglichen Preisen und einer benutzerfreundlichen Erfahrung für alle Nutzer. Es ist ein wirklich guter Service, ich empfehle FineProxy.org zu 100%.

DJInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Kundenerfahrung

Einer der besten Proxy-Dienste, die ich je benutzt habe, plus 30-Tage-Konten, alle 7 Tage eine Aktualisierung der Liste, sehr zu empfehlen.

ChrisTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was ist IP-Authentifizierung?Keine Zugangsdaten

Anstatt bei jeder Proxy-Anfrage einen Benutzernamen und ein Passwort zu übermitteln, registrieren Sie Ihre öffentliche IP-Adresse in Ihrem FineProxy-Konto. Jede Verbindung von dieser Adresse wird automatisch autorisiert — ohne Anmeldedaten. Der Proxy identifiziert Sie anhand Ihrer IP, nicht über einen Login.

Welche Proxy-Typen unterstützen IP-Authentifizierung bei FineProxy?Datacenter und ISP

IP-Authentifizierung ist bei unseren Rechenzentrums- und ISP-Proxy-Tarifen verfügbar. Beide Typen funktionieren gleich — Sie whitelisten Ihre öffentliche IP im Dashboard, und Verbindungen von dieser Adresse werden ohne Zugangsdaten autorisiert. Residential-Proxys werden nicht mit IP-basierter Authentifizierung angeboten.

Was ist, wenn mein ISP mir eine dynamische IP zuweist, die sich ändert?Zugangsdaten nutzen

Reine IP-Authentifizierung (ohne Anmeldedaten) setzt eine statische Adresse voraus. FineProxy unterstützt jedoch auch die Login/Passwort-Authentifizierung. Die IP-Registrierung ist weiterhin Pflicht — so funktioniert unsere Plattform — aber mit aktivierten Anmeldedaten bleibt Ihre Verbindung bestehen, solange sich Ihre Adresse innerhalb eines /21-Subnetzes der registrierten IP bewegt. Verlässt sie diesen Bereich, aktualisieren Sie die registrierte Adresse in Ihrem Dashboard. Die Änderung wird innerhalb von bis zu 5 Minuten wirksam.

Kann ich mich von mehreren Geräten oder IPs aus verbinden?Bis zu fünf

Ja. In Ihrem FineProxy-Dashboard können Sie mehrere öffentliche IPs zum selben Proxy-Abonnement hinzufügen. Standardmäßig ist eine IP registriert, aber Sie können bis zu 5 Adressen auf die Whitelist setzen, indem Sie unseren technischen Support kontaktieren. Anfragen von jeder dieser registrierten Adressen werden ohne Zugangsdaten durchgeleitet.

Welche Tools funktionieren mit IP-authentifizierten Proxys?Jedes Proxy-Tool

Jedes Tool, das Traffic über einen HTTP-, HTTPS- oder SOCKS5-Proxy leiten kann, funktioniert mit IP-Authentifizierung — darunter curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright sowie systemweite Proxy-Einstellungen unter Linux, macOS oder Windows. Da kein Proxy-Authorization-Header benötigt wird, eignet sich IP-Auth besonders für Tools und Umgebungen, die kein eingebautes Feld für Proxy-Zugangsdaten bieten — etwa bestimmte Browser-Profile, Embedded-Geräte oder CI/CD-Runner, bei denen der Proxy ausschließlich über Umgebungsvariablen gesetzt wird.

Wie schnell wird eine neue IP-Registrierung wirksam?Innerhalb fünf Minuten

Bis zu 5 Minuten. Sobald die Aktualisierung übertragen wurde, werden neue Verbindungen von der registrierten Adresse automatisch autorisiert. In der Regel müssen Sie Ihre Software nicht neu starten — eine erneute Verbindung genügt.

Mein Proxy funktioniert nicht mehr. Wie prüfe ich, ob es ein IP-Problem ist?Öffentliche IP vergleichen

Öffnen Sie eine beliebige „What is my IP“-Seite auf demselben Rechner, den Sie für den Proxy verwenden. Vergleichen Sie die angezeigte Adresse mit der in Ihrem FineProxy-Dashboard hinterlegten. Stimmen sie nicht überein — hat sich Ihre externe IP geändert. Aktualisieren Sie die registrierte Adresse oder wechseln Sie in den Login/Passwort-Modus. Prüfen Sie außerdem, ob Ihr Traffic über ein VPN oder einen mobilen Hotspot läuft, der eine andere externe IP verwendet als erwartet.

Ist IP-Authentifizierung sicherer als Login/Passwort?Teilweise

In einem bestimmten Punkt — ja. Es gibt keine Anmeldedaten, die abgegriffen werden könnten. Keine Passwörter in Konfigurationsdateien, keine Geheimnisse im Befehlsverlauf, keine Proxy-Authorization-Header, die durchs Netzwerk übertragen werden. Der Nachteil: Wer in Ihrem Netzwerk dieselbe öffentliche IP teilt, könnte theoretisch auf den Proxy zugreifen. Für die meisten Setups — ein dedizierter Server, ein Büro mit fester IP — ist das kein Problem.

Wie viele IPs kann ich zur Whitelist hinzufügen?Bis zu fünf

Sie können bis zu 5 IP-Adressen pro Abonnement registrieren. Um mehr als die standardmäßig eingestellte einzelne Adresse hinzuzufügen, kontaktieren Sie den technischen Support von FineProxy – Ihre Whitelist wird aktualisiert, und die Änderungen werden innerhalb von bis zu 5 Minuten wirksam.