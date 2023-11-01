IP-Authentifizierungs-Proxy
IPv4-Proxys ohne Zugangsdaten: Whitelisten Sie bis zu 5 IPs, HTTP/HTTPS/SOCKS5-Unterstützung, /21-Subnetz-Toleranz für dynamische Adressen, Änderungen greifen innerhalb von 5 Minuten.
Erstellen Sie mit IP-Whitelisting.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.
|Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie 5.000 IP-authentifizierte Datacenter-Proxys im Welt-Mix
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meine Proxy-Dienst ohne Zugangsdaten auf die Allowlist
- Fügen Sie eine zweite öffentliche IP zur Whitelist meines Proxy-Abonnements hinzu
- Exportieren Sie meine IP-autorisierte Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie den Status meiner IP-authentifizierten Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Support
FineProxy ist ein gut etablierter Proxy-Anbieter, der seit 2011 existiert. Sie bieten eine Vielzahl von Proxy-Lösungen an, einschließlich IPv4-, mobilen und Residential-Proxies. Nutzer haben FineProxy für seine schnellen und stabilen Verbindungen gelobt. Das Kundensupport-Team ist bekannt dafür, schnell und professionell zu sein.
Top-Proxy-Dienst! Verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender, erschwingliche Preise, Geo-Targeting-Option. Leicht zu bezahlen mit Krypto, PayPal oder Karten. Sie können über den Support eine kostenlose Testversion anfordern
Traffic nie limitiert
Sie bieten Hochgeschwindigkeits- und sichere Proxys mit unbegrenzter Bandbreite, erschwinglichen Preisen und einer benutzerfreundlichen Erfahrung für alle Nutzer. Es ist ein wirklich guter Service, ich empfehle FineProxy.org zu 100%.
Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.
Kundenerfahrung
Einer der besten Proxy-Dienste, die ich je benutzt habe, plus 30-Tage-Konten, alle 7 Tage eine Aktualisierung der Liste, sehr zu empfehlen.
Was ist IP-Authentifizierung?Keine Zugangsdaten
Anstatt bei jeder Proxy-Anfrage einen Benutzernamen und ein Passwort zu übermitteln, registrieren Sie Ihre öffentliche IP-Adresse in Ihrem FineProxy-Konto. Jede Verbindung von dieser Adresse wird automatisch autorisiert — ohne Anmeldedaten. Der Proxy identifiziert Sie anhand Ihrer IP, nicht über einen Login.
Welche Proxy-Typen unterstützen IP-Authentifizierung bei FineProxy?Datacenter und ISP
IP-Authentifizierung ist bei unseren Rechenzentrums- und ISP-Proxy-Tarifen verfügbar. Beide Typen funktionieren gleich — Sie whitelisten Ihre öffentliche IP im Dashboard, und Verbindungen von dieser Adresse werden ohne Zugangsdaten autorisiert. Residential-Proxys werden nicht mit IP-basierter Authentifizierung angeboten.
Was ist, wenn mein ISP mir eine dynamische IP zuweist, die sich ändert?Zugangsdaten nutzen
Reine IP-Authentifizierung (ohne Anmeldedaten) setzt eine statische Adresse voraus. FineProxy unterstützt jedoch auch die Login/Passwort-Authentifizierung. Die IP-Registrierung ist weiterhin Pflicht — so funktioniert unsere Plattform — aber mit aktivierten Anmeldedaten bleibt Ihre Verbindung bestehen, solange sich Ihre Adresse innerhalb eines /21-Subnetzes der registrierten IP bewegt. Verlässt sie diesen Bereich, aktualisieren Sie die registrierte Adresse in Ihrem Dashboard. Die Änderung wird innerhalb von bis zu 5 Minuten wirksam.
Kann ich mich von mehreren Geräten oder IPs aus verbinden?Bis zu fünf
Ja. In Ihrem FineProxy-Dashboard können Sie mehrere öffentliche IPs zum selben Proxy-Abonnement hinzufügen. Standardmäßig ist eine IP registriert, aber Sie können bis zu 5 Adressen auf die Whitelist setzen, indem Sie unseren technischen Support kontaktieren. Anfragen von jeder dieser registrierten Adressen werden ohne Zugangsdaten durchgeleitet.
Welche Tools funktionieren mit IP-authentifizierten Proxys?Jedes Proxy-Tool
Jedes Tool, das Traffic über einen HTTP-, HTTPS- oder SOCKS5-Proxy leiten kann, funktioniert mit IP-Authentifizierung — darunter curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright sowie systemweite Proxy-Einstellungen unter Linux, macOS oder Windows. Da kein Proxy-Authorization-Header benötigt wird, eignet sich IP-Auth besonders für Tools und Umgebungen, die kein eingebautes Feld für Proxy-Zugangsdaten bieten — etwa bestimmte Browser-Profile, Embedded-Geräte oder CI/CD-Runner, bei denen der Proxy ausschließlich über Umgebungsvariablen gesetzt wird.
Wie schnell wird eine neue IP-Registrierung wirksam?Innerhalb fünf Minuten
Bis zu 5 Minuten. Sobald die Aktualisierung übertragen wurde, werden neue Verbindungen von der registrierten Adresse automatisch autorisiert. In der Regel müssen Sie Ihre Software nicht neu starten — eine erneute Verbindung genügt.
Mein Proxy funktioniert nicht mehr. Wie prüfe ich, ob es ein IP-Problem ist?Öffentliche IP vergleichen
Öffnen Sie eine beliebige „What is my IP“-Seite auf demselben Rechner, den Sie für den Proxy verwenden. Vergleichen Sie die angezeigte Adresse mit der in Ihrem FineProxy-Dashboard hinterlegten. Stimmen sie nicht überein — hat sich Ihre externe IP geändert. Aktualisieren Sie die registrierte Adresse oder wechseln Sie in den Login/Passwort-Modus. Prüfen Sie außerdem, ob Ihr Traffic über ein VPN oder einen mobilen Hotspot läuft, der eine andere externe IP verwendet als erwartet.
Ist IP-Authentifizierung sicherer als Login/Passwort?Teilweise
In einem bestimmten Punkt — ja. Es gibt keine Anmeldedaten, die abgegriffen werden könnten. Keine Passwörter in Konfigurationsdateien, keine Geheimnisse im Befehlsverlauf, keine Proxy-Authorization-Header, die durchs Netzwerk übertragen werden. Der Nachteil: Wer in Ihrem Netzwerk dieselbe öffentliche IP teilt, könnte theoretisch auf den Proxy zugreifen. Für die meisten Setups — ein dedizierter Server, ein Büro mit fester IP — ist das kein Problem.
Wie viele IPs kann ich zur Whitelist hinzufügen?Bis zu fünf
Sie können bis zu 5 IP-Adressen pro Abonnement registrieren. Um mehr als die standardmäßig eingestellte einzelne Adresse hinzuzufügen, kontaktieren Sie den technischen Support von FineProxy – Ihre Whitelist wird aktualisiert, und die Änderungen werden innerhalb von bis zu 5 Minuten wirksam.