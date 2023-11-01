Proxy s IP autentizací
IPv4 proxy bez zadávání přihlašovacích údajů: whitelist až 5 IP adres, podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolerance /21 subnetu pro dynamické adresy, změny se projeví do 5 minut.
Sestavte si tarif se seznamem povolených IP adres.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.
|Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 5 000 datacentrových proxy s ověřením podle IP v celosvětovém mixu
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu bez přihlašovacích údajů
- Přidejte druhou veřejnou IP do seznamu povolených IP adres u mého proxy předplatného
- Exportujte můj seznam proxy autorizovaných podle IP jako JSON
- Zobrazte stav mých proxy služeb s ověřením podle IP
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Podpora
FineProxy je dobře zavedený proxy poskytovatel, který existuje od roku 2011. Nabízejí různé proxy řešení, včetně IPv4, mobilních a bytových proxy serverů. Uživatelé chválili FineProxy za rychlé a stabilní připojení. Zákaznická podporaní tým je známý rychlou a profesionální pomocí.
Nejlepší proxy služby! Rozdílné typy proxy, včetně obratu, dostupných cen, možnosti geo-cílení. Jednoduché platby kryptoměnami, PayPal nebo kartou. Můžete požádat o bezplatnou zkoušku prostřednictvím podpory.
Provoz se neměří
Nabízejí rychlé, bezpečné proxy s neomezenou šířkou, dostupnými cenami a uživatelským zážitkem pro všechny. Je to opravdu dobrá služba, 100% doporučuji FineProxy.org.
Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.
Zákaznická zkušenost
Jednou z nejlepších proxy služeb, které jsem kdy využil, plus 30denní účet, každých 7 dní oživení seznamu je rozhodně doporučeno.
Co je autentizace podle IP?Bez přihlášení
Místo zadávání uživatelského jména a hesla u každého požadavku na proxy jednoduše zaregistrujete svou veřejnou IP adresu ve svém účtu FineProxy. Jakékoli připojení z této adresy je automaticky autorizováno — žádné přihlašovací údaje nejsou potřeba. Proxy vás identifikuje podle vaší IP, nikoli podle přihlášení.
Které typy proxy u FineProxy podporují IP autentizaci?Datacentrové a ISP
IP autentizace je dostupná u našich datacenter a ISP proxy tarifů. Oba typy fungují stejně — do dashboardu zadáte svou veřejnou IP adresu na whitelist a připojení z této adresy jsou autorizována bez přihlašovacích údajů. Rezidenční proxy s IP autentizací nenabízíme.
Co když mi ISP přiděluje dynamickou IP, která se mění?Použijte přihlášení
Čistá autentizace podle IP (bez přihlašovacích údajů) vyžaduje statickou adresu. FineProxy však podporuje i autentizaci pomocí přihlašovacího jména a hesla. Registrace IP je stále povinná — tak funguje naše platforma — ale s aktivovanými přihlašovacími údaji zůstane vaše připojení aktivní, dokud se vaše adresa pohybuje v rámci podsítě /21 od registrované IP. Pokud se posune mimo tento rozsah, aktualizujte registrovanou adresu ve svém dashboardu. Změna se projeví do 5 minut.
Mohu se připojit z více zařízení nebo IP adres?Až pět
Ano. V dashboardu FineProxy můžete k jednomu předplatnému proxy přidat několik veřejných IP adres. Ve výchozím nastavení je registrována jedna IP, ale po kontaktování naší technické podpory můžete do whitelistu přidat až 5 adres. Požadavky z kterékoli registrované adresy procházejí bez nutnosti zadávat přihlašovací údaje.
Které nástroje fungují s proxy autentizovanými přes IP?Jakýkoli proxy nástroj
Jakýkoli nástroj, který umí směrovat provoz přes HTTP, HTTPS nebo SOCKS5 proxy, funguje s IP autentizací — včetně curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright a systémového nastavení proxy na Linuxu, macOS nebo Windows. Protože není potřeba hlavička Proxy-Authorization, je IP autentizace obzvláště užitečná pro nástroje a prostředí, která nemají vestavěné pole pro přihlašovací údaje k proxy, jako jsou některé prohlížečové profily, embedded zařízení nebo CI/CD runnery, kde proxy nastavujete pouze přes proměnnou prostředí.
Jak rychle se projeví registrace nové IP?Do 5 minut
Do 5 minut. Jakmile se aktualizace rozšíří, nová připojení z registrované adresy jsou autorizována automaticky. Obecně nemusíte restartovat software — stačí se znovu připojit.
Proxy mi přestala fungovat. Jak zjistím, zda jde o problém s IP?Porovnejte veřejnou IP
Otevřete libovolnou stránku typu “what is my IP” ze stejného zařízení, které používáte proxy. Porovnejte zobrazenou adresu s adresou zaregistrovanou ve vašem dashboardu FineProxy. Pokud se neshodují — vaše externí IP se změnila. Aktualizujte registrovanou adresu nebo přepněte na režim s přihlašovacím jménem a heslem. Zkontrolujte také, zda váš provoz neprochází přes VPN nebo mobilní hotspot, který používá jinou externí IP, než očekáváte.
Je autentizace podle IP bezpečnější než přihlašovací jméno a heslo?Částečně
V jednom konkrétním ohledu — ano. Neexistují žádné přihlašovací údaje, které by mohly uniknout. Žádná hesla v konfiguračních souborech, žádné tajné údaje v historii příkazů, žádné hlavičky Proxy-Authorization létající po síti. Nevýhodou je, že kdokoli ve vaší síti sdílející stejnou veřejnou IP by teoreticky mohl proxy využít. Pro většinu konfigurací — dedikovaný server, kancelář s pevnou IP — to nepředstavuje problém.
Kolik IP adres mohu přidat na whitelist?Až pět
Na jeden tarif můžete zaregistrovat až 5 IP adres. Pokud potřebujete přidat více adres než výchozí jednu, kontaktujte technickou podporu FineProxy — whitelist vám aktualizují a změny se projeví do 5 minut.