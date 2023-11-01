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Proxy s IP autentizací

IPv4 proxy bez zadávání přihlašovacích údajů: whitelist až 5 IP adres, podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolerance /21 subnetu pro dynamické adresy, změny se projeví do 5 minut.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif se seznamem povolených IP adres.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 5 000 datacentrových proxy s ověřením podle IP v celosvětovém mixu
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu bez přihlašovacích údajů
  • Přidejte druhou veřejnou IP do seznamu povolených IP adres u mého proxy předplatného
  • Exportujte můj seznam proxy autorizovaných podle IP jako JSON
  • Zobrazte stav mých proxy služeb s ověřením podle IP
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Podpora

FineProxy je dobře zavedený proxy poskytovatel, který existuje od roku 2011. Nabízejí různé proxy řešení, včetně IPv4, mobilních a bytových proxy serverů. Uživatelé chválili FineProxy za rychlé a stabilní připojení. Zákaznická podporaní tým je známý rychlou a profesionální pomocí.

mahbuburSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Nejlepší proxy služby! Rozdílné typy proxy, včetně obratu, dostupných cen, možnosti geo-cílení. Jednoduché platby kryptoměnami, PayPal nebo kartou. Můžete požádat o bezplatnou zkoušku prostřednictvím podpory.

Vladimir AkimkinDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Nabízejí rychlé, bezpečné proxy s neomezenou šířkou, dostupnými cenami a uživatelským zážitkem pro všechny. Je to opravdu dobrá služba, 100% doporučuji FineProxy.org.

DJInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Zákaznická zkušenost

Jednou z nejlepších proxy služeb, které jsem kdy využil, plus 30denní účet, každých 7 dní oživení seznamu je rozhodně doporučeno.

ChrisTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Co je autentizace podle IP?Bez přihlášení

Místo zadávání uživatelského jména a hesla u každého požadavku na proxy jednoduše zaregistrujete svou veřejnou IP adresu ve svém účtu FineProxy. Jakékoli připojení z této adresy je automaticky autorizováno — žádné přihlašovací údaje nejsou potřeba. Proxy vás identifikuje podle vaší IP, nikoli podle přihlášení.

Které typy proxy u FineProxy podporují IP autentizaci?Datacentrové a ISP

IP autentizace je dostupná u našich datacenter a ISP proxy tarifů. Oba typy fungují stejně — do dashboardu zadáte svou veřejnou IP adresu na whitelist a připojení z této adresy jsou autorizována bez přihlašovacích údajů. Rezidenční proxy s IP autentizací nenabízíme.

Co když mi ISP přiděluje dynamickou IP, která se mění?Použijte přihlášení

Čistá autentizace podle IP (bez přihlašovacích údajů) vyžaduje statickou adresu. FineProxy však podporuje i autentizaci pomocí přihlašovacího jména a hesla. Registrace IP je stále povinná — tak funguje naše platforma — ale s aktivovanými přihlašovacími údaji zůstane vaše připojení aktivní, dokud se vaše adresa pohybuje v rámci podsítě /21 od registrované IP. Pokud se posune mimo tento rozsah, aktualizujte registrovanou adresu ve svém dashboardu. Změna se projeví do 5 minut.

Mohu se připojit z více zařízení nebo IP adres?Až pět

Ano. V dashboardu FineProxy můžete k jednomu předplatnému proxy přidat několik veřejných IP adres. Ve výchozím nastavení je registrována jedna IP, ale po kontaktování naší technické podpory můžete do whitelistu přidat až 5 adres. Požadavky z kterékoli registrované adresy procházejí bez nutnosti zadávat přihlašovací údaje.

Které nástroje fungují s proxy autentizovanými přes IP?Jakýkoli proxy nástroj

Jakýkoli nástroj, který umí směrovat provoz přes HTTP, HTTPS nebo SOCKS5 proxy, funguje s IP autentizací — včetně curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright a systémového nastavení proxy na Linuxu, macOS nebo Windows. Protože není potřeba hlavička Proxy-Authorization, je IP autentizace obzvláště užitečná pro nástroje a prostředí, která nemají vestavěné pole pro přihlašovací údaje k proxy, jako jsou některé prohlížečové profily, embedded zařízení nebo CI/CD runnery, kde proxy nastavujete pouze přes proměnnou prostředí.

Jak rychle se projeví registrace nové IP?Do 5 minut

Do 5 minut. Jakmile se aktualizace rozšíří, nová připojení z registrované adresy jsou autorizována automaticky. Obecně nemusíte restartovat software — stačí se znovu připojit.

Proxy mi přestala fungovat. Jak zjistím, zda jde o problém s IP?Porovnejte veřejnou IP

Otevřete libovolnou stránku typu “what is my IP” ze stejného zařízení, které používáte proxy. Porovnejte zobrazenou adresu s adresou zaregistrovanou ve vašem dashboardu FineProxy. Pokud se neshodují — vaše externí IP se změnila. Aktualizujte registrovanou adresu nebo přepněte na režim s přihlašovacím jménem a heslem. Zkontrolujte také, zda váš provoz neprochází přes VPN nebo mobilní hotspot, který používá jinou externí IP, než očekáváte.

Je autentizace podle IP bezpečnější než přihlašovací jméno a heslo?Částečně

V jednom konkrétním ohledu — ano. Neexistují žádné přihlašovací údaje, které by mohly uniknout. Žádná hesla v konfiguračních souborech, žádné tajné údaje v historii příkazů, žádné hlavičky Proxy-Authorization létající po síti. Nevýhodou je, že kdokoli ve vaší síti sdílející stejnou veřejnou IP by teoreticky mohl proxy využít. Pro většinu konfigurací — dedikovaný server, kancelář s pevnou IP — to nepředstavuje problém.

Kolik IP adres mohu přidat na whitelist?Až pět

Na jeden tarif můžete zaregistrovat až 5 IP adres. Pokud potřebujete přidat více adres než výchozí jednu, kontaktujte technickou podporu FineProxy — whitelist vám aktualizují a změny se projeví do 5 minut.