다음 조건으로 구성하십시오. IP allowlist.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 5,000 IP 인증 데이터센터 프록시 내 the World Mix 구매하십시오
- 203.0.113.7 no-credential 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- a second public IP to proxy subscription whitelist 추가하십시오
- IP 인증 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- the 상태 IP 인증 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
지원
FineProxy는 2011년부터 운영되어 온 탄탄한 프록시 업체입니다. IPv4, 모바일, 주거용 프록시를 비롯한 다양한 프록시 솔루션을 제공합니다. 사용자들은 FineProxy의 빠르고 안정적인 연결을 높이 평가해 왔습니다. 고객 지원팀은 빠르고 전문적인 것으로 알려져 있습니다.
최고의 프록시 서비스입니다! 로테이팅 프록시를 포함한 다양한 프록시 유형, 저렴한 가격, 지역 타기팅 옵션을 제공합니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다. 지원팀을 통해 무료 체험을 요청할 수 있습니다.
무제한 트래픽
모든 사용자에게 무제한 대역폭, 저렴한 가격, 사용자 친화적인 경험과 함께 빠르고 안전한 프록시를 제공합니다. 정말 좋은 서비스이며 fineproxy.org를 100% 추천합니다.
다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.
고객 경험
제가 이용해 본 최고의 프록시 서비스 중 하나입니다. 30일 계정인 데다 7일마다 목록이 갱신됩니다. 강력히 추천합니다.
IP 인증이란?프록시 요청마다
프록시 요청마다 사용자명과 비밀번호를 전송하는 대신, FineProxy 계정에 공인 IP 주소를 등록하십시오. 해당 주소에서의 모든 연결은 별도의 인증 정보 없이 자동으로 승인됩니다. 프록시가 로그인 정보가 아닌 IP를 기반으로 고객님을 식별합니다.
FineProxy에서 IP 인증을 지원하는 프록시 유형은 무엇입니까?IP 인증은 저희
IP 인증은 저희 데이터센터 및 ISP 프록시 요금제에서 이용하실 수 있습니다. 두 유형 모두 동일한 방식으로 작동합니다. 대시보드에서 공인 IP를 화이트리스트에 등록하시면, 해당 주소에서의 연결이 별도의 인증 정보 없이 자동으로 승인됩니다. 주거용 프록시에서는 IP 기반 인증이 제공되지 않습니다.
ISP가 유동 IP를 부여하여 주소가 변경되면 어떻게 됩니까?순수 IP
순수 IP 인증(자격 증명 없음)을 사용하려면 고정 주소가 필요합니다. 그러나 FineProxy는 로그인/비밀번호 인증도 지원합니다. IP 등록은 여전히 필수입니다 — 저희 플랫폼의 기본 구조이기 때문입니다 — 그러나 자격 증명을 활성화하면 등록된 IP의 /21 서브넷 범위 내에서 주소가 변경되더라도 연결이 유지됩니다. 해당 범위를 벗어나는 경우 대시보드에서 등록된 주소를 업데이트하십시오. 변경 사항은 최대 5분 이내에 적용됩니다.
여러 기기 또는 여러 IP에서 동시에 연결할 수 있습니까?네. FineProxy 대시보드에서
네. FineProxy 대시보드에서 같은 프록시 구독에 여러 개의 공용 IP를 추가할 수 있습니다. 기본적으로 하나의 IP가 등록되지만, 기술 지원팀에 문의하여 최대 5개의 주소를 화이트리스트에 추가할 수 있습니다. 등록된 주소 중 어느 것에서나 오는 요청은 자격 증명 없이 처리됩니다.
IP 인증 프록시와 호환되는 도구는 무엇입니까?HTTP, HTTPS 또는
HTTP, HTTPS 또는 SOCKS5 프록시를 통해 트래픽을 라우팅할 수 있는 모든 도구에서 IP 인증을 사용할 수 있습니다. curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright는 물론 Linux, macOS, Windows의 시스템 수준 프록시 설정도 포함됩니다. Proxy-Authorization 헤더가 필요하지 않으므로, IP 인증은 프록시 자격 증명 입력 필드가 내장되어 있지 않은 도구 및 환경에서 특히 유용합니다. 특정 브라우저 프로필, 임베디드 장치, 환경 변수만으로 프록시를 설정하는 CI/CD 러너 등이 이에 해당합니다.
새로운 IP 등록은 얼마나 빨리 적용됩니까?최대 5분이 소요됩니다
최대 5분이 소요됩니다. 변경 사항이 전파되면 등록된 주소에서의 새로운 연결이 자동으로 인증됩니다. 일반적으로 소프트웨어를 재시작할 필요 없이 재연결만 하면 충분합니다.
프록시가 작동을 멈췄습니다. IP 문제인지 어떻게 확인할 수 있습니까?프록시를 사용 중인
프록시를 사용 중인 동일한 기기에서 “what is my IP” 사이트에 접속하십시오. 표시되는 주소와 FineProxy 대시보드에 등록된 주소를 비교하십시오. 일치하지 않는다면 외부 IP가 변경된 것입니다. 등록된 주소를 업데이트하거나 로그인/비밀번호 모드로 전환하십시오. 또한 VPN이나 모바일 핫스팟을 통해 예상과 다른 외부 IP가 사용되고 있는지도 확인하십시오.
IP 인증이 로그인/비밀번호 방식보다 더 안전합니까?한
한 가지 측면에서는 그렇습니다. 유출될 자격 증명이 없습니다. 설정 파일에 비밀번호도, 명령 기록에 시크릿도, 네트워크를 통해 전송되는 Proxy-Authorization 헤더도 없습니다. 단점은 동일한 공인 IP를 공유하는 네트워크상의 누구든 이론적으로 프록시에 접근할 수 있다는 점입니다. 하지만 전용 서버나 고정 IP를 사용하는 사무실 등 대부분의 환경에서는 문제가 되지 않습니다.
화이트리스트에 몇 개의 IP를 추가할 수 있습니까?구독당 최대 5개의
구독당 최대 5개의 IP 주소를 등록할 수 있습니다. 기본 단일 주소 이상을 추가하려면 FineProxy 기술 지원팀에 문의하면 화이트리스트를 업데이트해 주며, 변경 사항은 최대 5분 이내에 적용됩니다.