Proxy con autenticación por IP
Proxies IPv4 sin credenciales: agregue hasta 5 IPs a la lista blanca, compatibilidad con HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolerancia de subred /21 para direcciones dinámicas, los cambios se aplican en menos de 5 minutos.
Construir con Lista blanca de IP.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.
|Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar 5.000 proxies de centro de datos IP-autenticados en la mezcla mundial
- Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy sin credencial
- Añadir una segunda IP pública a la lista blanca de mi suscripción de proxies
- Exportar mi lista de proxy autorizada por IP como JSON
- Mostrar el estado de mis servicios proxy autenticados IP
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Apoyo
FineProxy es un proveedor proxy bien establecido que ha existido desde 2011. Ofrecen una variedad de soluciones proxy, incluyendo IPv4, móviles y proxys residenciales. Los usuarios han elogiado a FineProxy por sus conexiones de alta velocidad y estables. El equipo de atención al cliente es conocido por ser rápido y profesional.
¡El mejor servicio proxy! Diferentes tipos de proxy, incluyendo los rotativos, precios asequibles, opción de geo-targeting. Fácil de pagar con cripto, PayPal o tarjetas. Usted solicita una prueba gratuita a través de soporte
Tráfico nunca medido
Proporcionan proxies seguros y de alta velocidad con ancho de banda ilimitado, precios asequibles y una experiencia fácil de usar para todos los usuarios. Es un servicio muy agradable, recomiendo FineProxy.org 100%.
Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.
Experiencia del cliente
“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”
¿Qué es la autenticación por IP?Sin credenciales
En lugar de enviar un usuario y contraseña con cada solicitud al proxy, usted registra su dirección IP pública en su cuenta de FineProxy. Cualquier conexión desde esa dirección se autoriza automáticamente, sin necesidad de credenciales. El proxy le identifica por su IP, no por un inicio de sesión.
¿Qué tipos de proxy admiten autenticación por IP en FineProxy?Datacenter e ISP
La autenticación por IP está disponible en nuestros planes de proxies de datacenter e ISP. Ambos tipos funcionan de la misma manera — usted agrega su IP pública a la lista blanca en el panel de control, y las conexiones desde esa dirección se autorizan sin necesidad de credenciales. Los proxies residenciales no se ofrecen con autenticación basada en IP.
¿Qué ocurre si mi ISP me asigna una IP dinámica que cambia?Utilizar credenciales
La autenticación pura por IP (sin credenciales) requiere una dirección estática. Pero FineProxy también admite autenticación mediante usuario/contraseña. El registro de IP sigue siendo obligatorio — así funciona nuestra plataforma — pero con las credenciales habilitadas, su conexión se mantiene activa siempre que su dirección se mueva dentro de una subred /21 de la IP registrada. Si cambia fuera de ese rango, actualice la dirección registrada en su panel de control. El cambio se aplica en un máximo de 5 minutos.
¿Puedo conectarme desde varias máquinas o IP?Hasta cinco
Sí. En tu panel de FineProxy puedes añadir varias IP públicas a la misma suscripción de proxy. Por defecto se registra una IP, pero puedes incluir en la lista blanca hasta 5 direcciones contactando con nuestro soporte técnico. Las solicitudes desde cualquiera de esas direcciones registradas se procesan sin necesidad de credenciales.
¿Qué herramientas funcionan con proxies autenticados por IP?Cualquier herramienta proxy
Cualquier herramienta que pueda enrutar tráfico a través de un proxy HTTP, HTTPS o SOCKS5 funciona con autenticación por IP — incluyendo curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright y la configuración de proxy a nivel de sistema en Linux, macOS o Windows. Como no se necesita un encabezado Proxy-Authorization, la autenticación por IP resulta especialmente útil para herramientas y entornos que no disponen de un campo integrado para credenciales de proxy, como ciertos perfiles de navegador, dispositivos embebidos o runners de CI/CD donde el proxy se configura únicamente mediante variable de entorno.
¿Cuánto tarda en aplicarse el registro de una nueva IP?En cinco minutos
Hasta 5 minutos. Una vez que la actualización se propaga, las nuevas conexiones desde la dirección registrada se autorizan automáticamente. Por lo general, no necesita reiniciar su software — basta con reconectarse.
Mi proxy dejó de funcionar. ¿Cómo verifico si es un problema de IP?Comparar público IP
Abra cualquier sitio “cuál es mi IP” desde la misma máquina que utiliza para el proxy. Compare la dirección que ve con la registrada en su panel de FineProxy. Si no coinciden, su IP externa cambió. Actualice la dirección registrada o cambie al modo de usuario/contraseña. Compruebe también si su tráfico pasa por una VPN o un punto de acceso móvil que utilice una IP externa diferente a la esperada.
¿Es la autenticación por IP más segura que usuario/contraseña?En parte
En un aspecto concreto, sí. No hay credenciales que puedan filtrarse. Ni contraseñas en archivos de configuración, ni secretos en el historial de comandos, ni cabeceras Proxy-Authorization viajando por la red. La desventaja es que cualquier persona en su red que comparta la misma IP pública podría, en teoría, acceder al proxy. Para la mayoría de configuraciones —un servidor dedicado, una oficina con IP fija— esto no supone un problema.
¿Cuántas IP puedo añadir a la lista blanca?Hasta cinco
Puedes registrar hasta 5 direcciones IP por suscripción. Para añadir más allá de la dirección predeterminada, contacta con el soporte técnico de FineProxy: actualizarán tu lista blanca y los cambios se aplican en un máximo de 5 minutos.