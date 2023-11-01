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Proxy con autenticación por IP

Proxies IPv4 sin credenciales: agregue hasta 5 IPs a la lista blanca, compatibilidad con HTTP/HTTPS/SOCKS5, tolerancia de subred /21 para direcciones dinámicas, los cambios se aplican en menos de 5 minutos.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Construir con Lista blanca de IP.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 5.000 proxies de centro de datos IP-autenticados en la mezcla mundial
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy sin credencial
  • Añadir una segunda IP pública a la lista blanca de mi suscripción de proxies
  • Exportar mi lista de proxy autorizada por IP como JSON
  • Mostrar el estado de mis servicios proxy autenticados IP
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Apoyo

FineProxy es un proveedor proxy bien establecido que ha existido desde 2011. Ofrecen una variedad de soluciones proxy, incluyendo IPv4, móviles y proxys residenciales. Los usuarios han elogiado a FineProxy por sus conexiones de alta velocidad y estables. El equipo de atención al cliente es conocido por ser rápido y profesional.

mahbuburSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

¡El mejor servicio proxy! Diferentes tipos de proxy, incluyendo los rotativos, precios asequibles, opción de geo-targeting. Fácil de pagar con cripto, PayPal o tarjetas. Usted solicita una prueba gratuita a través de soporte

Vladimir AkimkinDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proporcionan proxies seguros y de alta velocidad con ancho de banda ilimitado, precios asequibles y una experiencia fácil de usar para todos los usuarios. Es un servicio muy agradable, recomiendo FineProxy.org 100%.

DJPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Experiencia del cliente

“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”

wilde amado toapanta yugchaPlataforma interna FineProxyFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué es la autenticación por IP?Sin credenciales

En lugar de enviar un usuario y contraseña con cada solicitud al proxy, usted registra su dirección IP pública en su cuenta de FineProxy. Cualquier conexión desde esa dirección se autoriza automáticamente, sin necesidad de credenciales. El proxy le identifica por su IP, no por un inicio de sesión.

¿Qué tipos de proxy admiten autenticación por IP en FineProxy?Datacenter e ISP

La autenticación por IP está disponible en nuestros planes de proxies de datacenter e ISP. Ambos tipos funcionan de la misma manera — usted agrega su IP pública a la lista blanca en el panel de control, y las conexiones desde esa dirección se autorizan sin necesidad de credenciales. Los proxies residenciales no se ofrecen con autenticación basada en IP.

¿Qué ocurre si mi ISP me asigna una IP dinámica que cambia?Utilizar credenciales

La autenticación pura por IP (sin credenciales) requiere una dirección estática. Pero FineProxy también admite autenticación mediante usuario/contraseña. El registro de IP sigue siendo obligatorio — así funciona nuestra plataforma — pero con las credenciales habilitadas, su conexión se mantiene activa siempre que su dirección se mueva dentro de una subred /21 de la IP registrada. Si cambia fuera de ese rango, actualice la dirección registrada en su panel de control. El cambio se aplica en un máximo de 5 minutos.

¿Puedo conectarme desde varias máquinas o IP?Hasta cinco

Sí. En tu panel de FineProxy puedes añadir varias IP públicas a la misma suscripción de proxy. Por defecto se registra una IP, pero puedes incluir en la lista blanca hasta 5 direcciones contactando con nuestro soporte técnico. Las solicitudes desde cualquiera de esas direcciones registradas se procesan sin necesidad de credenciales.

¿Qué herramientas funcionan con proxies autenticados por IP?Cualquier herramienta proxy

Cualquier herramienta que pueda enrutar tráfico a través de un proxy HTTP, HTTPS o SOCKS5 funciona con autenticación por IP — incluyendo curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright y la configuración de proxy a nivel de sistema en Linux, macOS o Windows. Como no se necesita un encabezado Proxy-Authorization, la autenticación por IP resulta especialmente útil para herramientas y entornos que no disponen de un campo integrado para credenciales de proxy, como ciertos perfiles de navegador, dispositivos embebidos o runners de CI/CD donde el proxy se configura únicamente mediante variable de entorno.

¿Cuánto tarda en aplicarse el registro de una nueva IP?En cinco minutos

Hasta 5 minutos. Una vez que la actualización se propaga, las nuevas conexiones desde la dirección registrada se autorizan automáticamente. Por lo general, no necesita reiniciar su software — basta con reconectarse.

Mi proxy dejó de funcionar. ¿Cómo verifico si es un problema de IP?Comparar público IP

Abra cualquier sitio “cuál es mi IP” desde la misma máquina que utiliza para el proxy. Compare la dirección que ve con la registrada en su panel de FineProxy. Si no coinciden, su IP externa cambió. Actualice la dirección registrada o cambie al modo de usuario/contraseña. Compruebe también si su tráfico pasa por una VPN o un punto de acceso móvil que utilice una IP externa diferente a la esperada.

¿Es la autenticación por IP más segura que usuario/contraseña?En parte

En un aspecto concreto, sí. No hay credenciales que puedan filtrarse. Ni contraseñas en archivos de configuración, ni secretos en el historial de comandos, ni cabeceras Proxy-Authorization viajando por la red. La desventaja es que cualquier persona en su red que comparta la misma IP pública podría, en teoría, acceder al proxy. Para la mayoría de configuraciones —un servidor dedicado, una oficina con IP fija— esto no supone un problema.

¿Cuántas IP puedo añadir a la lista blanca?Hasta cinco

Puedes registrar hasta 5 direcciones IP por suscripción. Para añadir más allá de la dirección predeterminada, contacta con el soporte técnico de FineProxy: actualizarán tu lista blanca y los cambios se aplican en un máximo de 5 minutos.