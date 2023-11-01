新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

IP認証プロキシ

資格情報不要のIPv4プロキシ：最大5つのIPをホワイトリスト登録可能、HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、動的アドレス向け/21サブネット許容、変更は5分以内に反映。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

IP許可リスト を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ワールドミックスでIP認証のデータセンタープロキシを5,000件購入する
  • 認証情報不要のプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシサブスクリプションの許可リストに2つ目の公開IPを追加する
  • IP認証済みプロキシリストをJSONでエクスポート
  • 利用中のIP認証プロキシサービスの状態を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

サポート

FineProxyは2011年から運営されている、実績あるプロキシプロバイダーです。IPv4、モバイル、住宅用プロキシなど、さまざまなプロキシソリューションを提供しています。FineProxyの高速で安定した接続はユーザーから高く評価されています。カスタマーサポートチームも、対応が速くプロフェッショナルなことで知られています。

mahbuburSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

最高のプロキシサービスです！ローテーティング型を含むさまざまな種類のプロキシがあり、料金も手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードで簡単に支払えます。サポートを通じて無料トライアルを申し込めます。

Vladimir AkimkinDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

すべてのユーザーに向けて、高速で安全なプロキシを、帯域幅無制限、手頃な料金、使いやすい利用体験とともに提供しています。本当に良いサービスで、fineproxy.orgを100%おすすめします。

DJFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

カスタマーエクスペリエンス

これまで利用した中で最高のプロキシサービスの一つです。さらにアカウントの有効期間は30日間で、7日ごとにリストが更新されます。強くおすすめします。

ChrisTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
IP認証とは？認証情報不要

プロキシリクエストのたびにユーザー名とパスワードを送信する代わりに、FineProxyアカウントにお客様のパブリックIPアドレスを登録します。そのアドレスからの接続はすべて自動的に認証され、資格情報は一切不要です。プロキシはログイン情報ではなく、IPアドレスでお客様を識別します。

FineProxyでIP認証に対応しているプロキシの種類は？データセンターとISP

IP認証は、当社のデータセンタープロキシおよびISPプロキシプランでご利用いただけます。どちらも仕組みは同じで、ダッシュボードでお客様のパブリックIPをホワイトリストに登録すると、そのアドレスからの接続は資格情報なしで認証されます。住宅用プロキシではIP認証には対応しておりません。

ISPから動的IPが割り当てられていて変わる場合はどうすればいいですか？認証情報を使用

純粋なIP認証（認証情報なし）には静的アドレスが必要です。ただし、FineProxyではログイン／パスワード認証もサポートしています。IP登録は必須です（当社プラットフォームの仕様です）が、認証情報を有効にすると、登録済みIPの/21サブネット範囲内でアドレスが変動しても接続は維持されます。その範囲を超えた場合は、ダッシュボードで登録アドレスを更新してください。変更は最大5分以内に反映されます。

複数のマシンやIPから接続できますか？最大5

はい。FineProxyダッシュボードで、同じプロキシサブスクリプションに複数のパブリックIPを追加できます。デフォルトでは1つのIPが登録されていますが、技術サポートにお問い合わせいただくことで最大5つのアドレスをホワイトリストに追加できます。登録済みアドレスからのリクエストは認証情報なしで通過します。

IP認証プロキシに対応しているツールは？あらゆるプロキシツール

HTTP、HTTPS、またはSOCKS5プロキシ経由でトラフィックをルーティングできるツールであれば、IP認証で動作します。curl、wget、Python requests、Scrapy、Selenium、Puppeteer、Playwright、およびLinux・macOS・Windowsのシステムレベルのプロキシ設定が含まれます。Proxy-Authorizationヘッダーが不要なため、IP認証は特に、プロキシ認証情報の入力フィールドが組み込まれていないツールや環境（特定のブラウザプロファイル、組み込みデバイス、環境変数のみでプロキシを設定するCI/CDランナーなど）で特に有用です。

新しいIPの登録はどのくらいで反映されますか？5分以内

最大5分です。更新が反映されると、登録済みアドレスからの新しい接続は自動的に認証されます。通常、ソフトウェアの再起動は不要で、再接続するだけで十分です。

プロキシが動作しなくなりました。IPの問題かどうかはどう確認できますか？パブリックIPを比較

プロキシを使用しているマシンと同じマシンから「what is my IP」サイトにアクセスしてください。表示されたアドレスをFineProxyダッシュボードに登録されているものと比較します。一致しない場合、外部IPが変更されています。登録アドレスを更新するか、ログイン／パスワードモードに切り替えてください。また、VPNやモバイルホットスポットを経由しており、想定と異なる外部IPが使われていないかも確認してください。

IP認証はログイン／パスワード認証より安全ですか？一部

ある特定の面では、はい。漏洩する資格情報がそもそも存在しません。設定ファイルにパスワードはなく、コマンド履歴にシークレットもなく、ネットワーク上をProxy-Authorizationヘッダーが飛び交うこともありません。一方で、同じパブリックIPを共有するネットワーク上の誰かが理論的にはプロキシにアクセスできるという点はデメリットです。ただし、専用サーバーや固定IPのオフィスなど、ほとんどの環境では問題になりません。

ホワイトリストに追加できるIPはいくつですか？最大5

サブスクリプションあたり最大5つのIPアドレスを登録できます。デフォルトの単一アドレスを超えて追加する場合は、FineProxy技術サポートにお問い合わせください。サポート側がホワイトリストを更新し、変更は最大5分以内に反映されます。