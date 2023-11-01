IP許可リスト を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.
|こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- ワールドミックスでIP認証のデータセンタープロキシを5,000件購入する
- 認証情報不要のプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシサブスクリプションの許可リストに2つ目の公開IPを追加する
- IP認証済みプロキシリストをJSONでエクスポート
- 利用中のIP認証プロキシサービスの状態を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
サポート
FineProxyは2011年から運営されている、実績あるプロキシプロバイダーです。IPv4、モバイル、住宅用プロキシなど、さまざまなプロキシソリューションを提供しています。FineProxyの高速で安定した接続はユーザーから高く評価されています。カスタマーサポートチームも、対応が速くプロフェッショナルなことで知られています。
最高のプロキシサービスです！ローテーティング型を含むさまざまな種類のプロキシがあり、料金も手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードで簡単に支払えます。サポートを通じて無料トライアルを申し込めます。
通信量による従量課金なし
すべてのユーザーに向けて、高速で安全なプロキシを、帯域幅無制限、手頃な料金、使いやすい利用体験とともに提供しています。本当に良いサービスで、fineproxy.orgを100%おすすめします。
ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。
カスタマーエクスペリエンス
これまで利用した中で最高のプロキシサービスの一つです。さらにアカウントの有効期間は30日間で、7日ごとにリストが更新されます。強くおすすめします。
IP認証とは？認証情報不要
プロキシリクエストのたびにユーザー名とパスワードを送信する代わりに、FineProxyアカウントにお客様のパブリックIPアドレスを登録します。そのアドレスからの接続はすべて自動的に認証され、資格情報は一切不要です。プロキシはログイン情報ではなく、IPアドレスでお客様を識別します。
FineProxyでIP認証に対応しているプロキシの種類は？データセンターとISP
IP認証は、当社のデータセンタープロキシおよびISPプロキシプランでご利用いただけます。どちらも仕組みは同じで、ダッシュボードでお客様のパブリックIPをホワイトリストに登録すると、そのアドレスからの接続は資格情報なしで認証されます。住宅用プロキシではIP認証には対応しておりません。
ISPから動的IPが割り当てられていて変わる場合はどうすればいいですか？認証情報を使用
純粋なIP認証（認証情報なし）には静的アドレスが必要です。ただし、FineProxyではログイン／パスワード認証もサポートしています。IP登録は必須です（当社プラットフォームの仕様です）が、認証情報を有効にすると、登録済みIPの/21サブネット範囲内でアドレスが変動しても接続は維持されます。その範囲を超えた場合は、ダッシュボードで登録アドレスを更新してください。変更は最大5分以内に反映されます。
複数のマシンやIPから接続できますか？最大5
はい。FineProxyダッシュボードで、同じプロキシサブスクリプションに複数のパブリックIPを追加できます。デフォルトでは1つのIPが登録されていますが、技術サポートにお問い合わせいただくことで最大5つのアドレスをホワイトリストに追加できます。登録済みアドレスからのリクエストは認証情報なしで通過します。
IP認証プロキシに対応しているツールは？あらゆるプロキシツール
HTTP、HTTPS、またはSOCKS5プロキシ経由でトラフィックをルーティングできるツールであれば、IP認証で動作します。curl、wget、Python requests、Scrapy、Selenium、Puppeteer、Playwright、およびLinux・macOS・Windowsのシステムレベルのプロキシ設定が含まれます。Proxy-Authorizationヘッダーが不要なため、IP認証は特に、プロキシ認証情報の入力フィールドが組み込まれていないツールや環境（特定のブラウザプロファイル、組み込みデバイス、環境変数のみでプロキシを設定するCI/CDランナーなど）で特に有用です。
新しいIPの登録はどのくらいで反映されますか？5分以内
最大5分です。更新が反映されると、登録済みアドレスからの新しい接続は自動的に認証されます。通常、ソフトウェアの再起動は不要で、再接続するだけで十分です。
プロキシが動作しなくなりました。IPの問題かどうかはどう確認できますか？パブリックIPを比較
プロキシを使用しているマシンと同じマシンから「what is my IP」サイトにアクセスしてください。表示されたアドレスをFineProxyダッシュボードに登録されているものと比較します。一致しない場合、外部IPが変更されています。登録アドレスを更新するか、ログイン／パスワードモードに切り替えてください。また、VPNやモバイルホットスポットを経由しており、想定と異なる外部IPが使われていないかも確認してください。
IP認証はログイン／パスワード認証より安全ですか？一部
ある特定の面では、はい。漏洩する資格情報がそもそも存在しません。設定ファイルにパスワードはなく、コマンド履歴にシークレットもなく、ネットワーク上をProxy-Authorizationヘッダーが飛び交うこともありません。一方で、同じパブリックIPを共有するネットワーク上の誰かが理論的にはプロキシにアクセスできるという点はデメリットです。ただし、専用サーバーや固定IPのオフィスなど、ほとんどの環境では問題になりません。
ホワイトリストに追加できるIPはいくつですか？最大5
サブスクリプションあたり最大5つのIPアドレスを登録できます。デフォルトの単一アドレスを超えて追加する場合は、FineProxy技術サポートにお問い合わせください。サポート側がホワイトリストを更新し、変更は最大5分以内に反映されます。